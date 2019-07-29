《放手前，試著再愛一次》：「現在就按下傳送鍵」，告訴伴侶你有一點困擾

文：詹姆斯．塞克斯頓

「現在就按下傳送鍵」

你不需要來個信念大跳躍也能明白，完全的坦率不只使離婚過程較容易，也能讓人享有更健康的關係。（註1）在我的專業生涯中，缺乏坦率就等於鳴鼓預示婚姻災難的將至，所以我認為夫妻想維持健康的關係，秉持過度誠實的態度才是明智之舉。

註釋1：離婚的好處之一，是離完婚後人會變得徹底誠實。我和前妻在討論到我們的兒子、金錢問題、關於我們彼此互動的顧慮等重要事情時，會開玩笑地問說我是否有那麼一瞬間懷疑她有沒有完全老實，或她對我有沒有同樣的疑惑，我或她則會回答：「我沒有理由騙你。你要怎麼辦？和我離婚？」

方法就姑且稱之為「現在就按下傳送鍵」吧。這是個承諾，你要承諾會用特定的做法保持夫妻之間徹底的誠實。

如果伴侶在白天做了某件即使只是讓你有一點困擾的事，你在兩個小時或幾分鐘內，就該為那件事打一封電子郵件或傳簡訊給對方。不要自我審查，不要執迷地一再閱讀你的電子郵件或簡訊。身為人類，你跟大部分人一樣有討好別人的傾向，但你要違反這種本能，按下傳送鍵就對了。立時，立地。

現在就按下傳送鍵。這和年輕時約某人出去的情況恰好相反，但一樣可怕，也同樣具有潛在的回饋。

你要讓伴侶知道你的感受，真實的感受，不要拖延。不要過濾你的感受，不要評估、質疑、合理化，到最後埋了它。如果你有感覺，那就是有感覺，不是嗎？這樣一來，「從現在起，我真的寧可你的西班牙冷湯不放香菜」，不會在5個小時或2週後變成：「你不知道也不關心我喜歡什麼。你知道怎樣嗎？我從來沒喜歡過你老媽！」

請你的伴侶反過來也對你做一樣的事。堅持下去，並做好接受的心理準備。

這是在小問題擴大前立即因應和解決的方法。它說的是：「這就是我現在的感受。」你可以在電子郵件或簡訊裡表達你的感受，或者打電話也好。

我主張用電子郵件，是因為它讓收件人得以消化你傳達的訊息，還能重複閱讀，使得內容有機會沉澱。更好的是，你可以在主旨的部分打上「現在就按下傳送鍵」，給伴侶一點情緒上的準備──一點事先的警告，讓對方知道這是屬於「那些電子郵件」中的一封，收件人看到後可能需要對內容做點省思，因此或許不該在和朋友吃午餐時，或準備參加重要工作會議前展信閱讀。

盡量不要揣測訊息內容藏著什麼智慧，或是那股突然湧現、讓你按下傳送鍵的自我。話說出去就收不回來並不恐怖，只是令人激動。你這是在捍衛自己，同時讓你們的關係更加茁壯。你有這麼做的力量，所以不要餘生都在為了難過的事情生悶氣。你越常傳送這樣的溝通訊息（你也不是一天會傳送個好幾次，或者每天、每週傳），這個舉動越會變得像是情緒肌肉的記憶（Muscle Memory）（譯註：「肌肉記憶」，人對一種動作重複練習多次後，肌肉會形成條件反射，那個動作就變成身體的本能反應）。

以下是「現在就按下傳送鍵」的幾個範例，讓你了解我建議的主題類別和調性──

前晚我們出去找朋友時，你說了一件和我姊妹有關的事，給我的感覺很不好。要不是我誤會了你，就是你真的是那個意思，而那讓我覺得很受傷。不論如何，我認為你有必要知道這是踩了我的情緒地雷，而且情況不太妙。這件事一直在我心上掛著，所以我想說出來讓你知道。



我現在真心渴望能有一點獨處的時間。我不確定為什麼，但我認為單獨出去幾小時或整個週末對我會有好處。



很抱歉這個禮拜我有點冷淡。工作上發生了很多事，我不太想詳細去說，所以就沒有提。不過我不想讓你以為這和我們之間有關，或以為事情沒有那麼簡單。我過些時候就好了。

客戶常想跟我解釋他們為何會有那些感受，或者說明他們為何會有那些行為。我很感謝他們有這個渴望。不過聽了大家試著解釋清楚自己做過的蠢事（或是付錢請我替他們做的蠢事）後，我觀察到人類有許多行動和感受就連對自己都解釋不清，更別提要面對法官了。

或許這是人與人之間維持連結為何那麼複雜的一部分原因。我們若是不清楚自己要往哪裡去或是很難對自己解釋自己，又怎能期望為另一個人做到，或者期待他們為我們做到呢？若是連解釋都沒有，那要維持連結就更難上加難了，特別是在一個有太多事物（誘惑、分心）會導致關係疏離的世界。

「現在就按下傳送鍵」是一種不用努力解釋就能說出感受的方式。你感受到你感受到的，那些感受有短期也有長期的影響。透過感受，我們知道自己日常如何與配偶或伴侶產生關聯。感受會衍生出創造親密或增加隔閡的習慣，因此，我們理當於內在生命的小沉積物堆疊成一座高牆，將我們與自己還有伴侶隔離開來以前，先讓自己和伴侶知道那些沉積物的存在。

對自己說謊，最危險

我不是宣稱我知道這個或哪個特定問題的對策，但「現在就按下傳送鍵」是一種方式，能讓夫妻處於公平的立場，並對彼此當下的感受，以及不論大小可能導致你和伴侶產生那種感受的事物，握有同樣的資訊。

最危險的，其實是我們跟自己說的謊言。未經檢視的生命或許不值得活，但卻難以置信地受人歡迎──至少從我的角度去看是如此。

客戶很少刻意對我說謊。誰會對自己的離婚律師說謊呢？太可笑了。我受完全保密條款的約束。我聽過太陽底下幾乎所有形式的顛倒是非、欺瞞和駭人聽聞的人類行為，也花了無數個小時試圖遮掩或清理這樣的行為。但大家在我面前老是說謊，主要是因為他們根本沒意識到自己在說謊。他們騙自己已經騙了太久，甚至不知道自己沒有說實話。

他們對自己是怎樣的爸媽說謊；他們對自己是怎樣的配偶說謊；他們對自己未來能做到什麼說謊，也對什麼樣的計畫才合乎他們日常生活的實況說謊；他們對自己的財務前景和未來能否因應的義務說謊；他們謊稱別人對他們說了些什麼話（或至少從對自己有利的角度記住對方說了什麼話），也對自己回應時說的話（和行為）說謊。

有時，即使有錄音作為對質，他們還是滿口謊言。他們回想自己過去的行徑時經常只有部分正確──這是委婉之詞，實際上他們說的根本是錯的。

出於一些非常可以理解的人類因素，我們常對自己、他人不誠實或不完全誠實。你很難誠實表達自己，因為實話會傷人，聽到別人的真心話是會痛的（當憤怒的客戶淚眼朦朧地對我大喊：「你害我失去了孩子的監護權！」我能做的只有忍住不要回應：「真的嗎？所以都不是你吸食海洛因的錯？」）我們想保護自己、想保護別人。我們不要是脆弱的，我們不要看起來很苛薄。我們想要讓其他人──特別是親密的伴侶──快樂而滿足，也要他們覺得他們讓我們快樂而滿足。結果，這是一場沒有人是贏家的假裝遊戲。

不誠實造成的傷害大過於它帶來的好處。它會創造出新的、通常還更大的問題。我估計前任夫妻或愛侶的爭論，有90％（註2）的時間，與他們正在爭論的事情沒有直接關係。「現在就按下傳送鍵」的設計不是要防止爭論發生，而是確定你們就事論事。這真的和他週二晚上能不能顧孩子有關嗎？還是和「你為什麼耗費了我的青春」有關？這真的和培根應該煎到酥脆或仍有一點彈性時就要起鍋有關嗎？還是這和「為什麼你讓我感覺好無能且侷促不安」有關？

註釋2：我當然是在開玩笑，應該是98.7％才對。

許多人傾向於對真實的感受按下不表，而「現在就按下傳送鍵」的用意，就是要克服或中和那個傾向。此外，一個不小的額外福利是，因為毫不延遲地表達了自我，它會讓你更覺得活在當下。這對維持你和伴侶雙方的開誠布公是個良策。

有人說真相是一條比較簡單的路，我相信。我相信那條路是由你邊走邊一磚一磚舖砌而成，而不是在你走了幾英里後，轉身看著剛走過的地方再來舖。當然更不是在你轉身看著剛走過的地方，卻意識到自己已經完全地、徹底地迷失的時候。

相關書摘 ►《放手前，試著再愛一次》：別想用「再生一個小孩」來拯救你的婚姻

書籍介紹

《放手前，試著再愛一次》，方言文化出版

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作者：詹姆斯．塞克斯頓

譯者：林雨蒨

愛沒有熄，只是需要加點柴火。「結婚」讓一對戀人脫離童話故事，牽著愛情走入現實。許多人滿懷相守的期盼與對幸福的信仰步入禮堂，卻沒想到「婚姻的開始」，漸漸帶你們走向了「愛情的結束」。

日復一日朝夕相處，讓感覺變了。明明多懷念當初的濃情密意，卻只能在生活夾縫中撿拾溫柔的殘渣；本以為可以互相取暖，沒想到越靠越心寒……，猛然回頭，才發現當初的甜蜜已經離得好遠。於是妳不禁反覆自問────難道彼此已經沒有愛了嗎？

不，其實，愛還在。愛還存在你們每一回沉默不語、每一次輕聲嘆息、每一場力道過猛的爭吵之中。只是你們任由彼此心碎地把關係的坑洞越挖越深，最後兩個人誰也爬不出來。

愛沒有熄，只要你們願意撥開灰燼，重燃星星之火。

33則「感情修復魔法」，讓你愛的人更愛你

婚姻是童話故事的幻滅，卻也是「真正相愛」的開始。其實，只要懂得為關係「施點小魔法」，時間和緊密的日常相處，非但不會造成情感的破碎與消耗，反而會幫你們把愛釀成一壺香甜醇酒。

執業20年，曾協助上千對「婚姻破碎」怨偶的婚姻律師「詹姆斯．塞克斯頓」，這一次要做你的「幸福救援投手」。藉由第一線的深度見聞與客戶婚內失戀的故事告訴你「該怎麼做」，以及哪些事「最好不要做」！

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航