《勇敢不完美》：在一個滿是公主的世界，敢於當個熱狗

文:雷舒瑪・索雅妮(Reshma Saujani)

在一個滿是公主的世界,敢於當個熱狗

那麼我要怎麼定義勇敢呢? 勇敢就是我的朋友卡拉(Carla),因為她和共同創業者之間的關係越來越不愉快,因此她就此離開了自己一手創立,非常成功的公司。她花了幾年的時間才鼓起勇氣離開,因為她為了建立起這個事業投入了太多心力,並且幾乎把自己的一切都壓在這個事業的成功上,不知道如果她與這個事業再無瓜葛,自己該何去何從。

勇敢就是雪倫,她放棄了安適的二十五年婚姻與輕鬆的人生,因為在她內心深處,她知道自己是同志,如果她沒順著自己內心的渴望走,接下來的人生都會在悔恨中度過。勇敢就是我兒子的保母奧黛麗(Audrey),她與乳癌對抗並存活下來。勇敢就是每位女性,她們選擇了家人不允許的人生道路與伴侶,擁有一個自己的寶貝,或是以心裡有股聲音說,為人母不是她應走的路為榮。勇敢是每位女性,她們在小孩出生後回歸校園或職場;勇敢也是每個不選擇那樣做的女性。勇敢是每位女性,她們擁有打破自己擁有一切這種幻影的膽識,並尋求協助。

勇敢是每位女性,她們發聲對抗虐待,儘管這意味著要冒著斷送她的工作與名譽的風險。勇敢是每位女性,她們放手讓自己犯錯,偶而會餵孩子吃披薩,而不總是煮飯給他們吃,當她們知道自己犯錯時會說,「我很抱歉」而不是採取防禦的態度或見笑轉生氣。

勇敢讓妳展現自己,能夠高調、驕傲,不帶歉意的表現自己。我們身邊就有無數的範例,不只是某些特殊身分的人所獨有。沒多久前,大家瘋狂轉發北卡羅萊納州有名五歲小女孩安斯利(Ainsley)在「公主週」上跳舞課時的照片,她不是扮成灰姑娘,或是冰雪奇緣裡兩個姊妹之一,而是一根熱狗。她的舞蹈老師十分讚賞安斯利勇敢堅定的選擇,便將她的照片上傳,整個網路為之瘋狂。在推特圈中,人們都為這名小女孩在無意間鼓舞了每個夢想著展現自己真實一面的人而為她喝采。我最愛的推特發文為:在一個滿是公主的世界,敢於當個熱狗。

這可能只是現在最年輕世代的女孩教導我們什麼是勇敢的其中一兩個事例罷了。我的朋友瓦樂莉(Valerie)有個女兒,她在七歲的時候就知道自己是跨性別者。瓦樂莉在她很小的時候就幫助她轉換性別,從詹姆斯(James)變成潔絲敏(Jasmine),並在隔年轉學,沒人知道這件事。瓦樂莉把她出生時的性別當成秘密,不確定她是否會因此被取笑,或遇到更糟糕的事情。在某次我所能想像到最令人動容的勇敢舉動中,課堂上正在教導性別認同,小潔絲敏向同學公開她的祕密。有一小段時間,大家驚訝沈默地坐著,然後站起來聚在潔絲敏身邊擁抱她為她打氣,並告訴她,大家很驕傲能跟她當朋友。

勇敢就是當所有人都期待妳照著計畫走,但妳採取了一個不受歡迎舉動,並拒絕妥協。二○一七年一月,川普總統就職典禮前幾天,我接到伊凡卡.川普(Ivanka Trump)辦公室打來的電話,邀請我至白宮討論她發起的一項電腦科學教育初步計畫。接著,幾天後,總統簽署了禁止七個主要穆斯林國家公民入境的行政命令。身為流亡者之女,我感到十分噁心,同時也感覺自己有義務站出來為許多參與「寫程式的女孩」的穆斯林女孩說話。我拒絕川普女士邀請我與政府機關合作的請求。

同一年,許多大名頂頂的科技業領袖群聚於底特律的一個慶祝教育部承諾在電腦科學教育上投注兩億元的活動。其中有許多人一直都是我的朋友與產業界中的同僚。我再次感覺到自己應該起而反對因其偏見而對他人施加如此傷害的政府,並未出席這場活動。

我強烈的感覺到自己應該再次堅定自己的立場,同意為《紐約時報》寫一篇社論來解釋我的想法。我將向你吐實:由於公開表態,今早我著實嚇壞了。我深深相信自己所說的一切,同時也知道,有些科技產業人士會因此大發脾氣。要站出來反對有權勢之人是件難事,而我強烈意識到,有可能會因為產生出附帶惡果的事實。我知道自己可能會失去資金,因為我對某幾個「寫程式的女孩」最大的贊助者公開喊話,大多數科技業巨人與領袖不會欣賞這種讓人懷疑他們道德勇氣的行為。不過我知道自己得勇敢面對恐懼,並做我認為是對的事情。我寧願在這個議題上挺身而出,也不要因為受到贊助者的恩惠,就在面對欺凌者時保持沈默。

令人訝異的是,我準備好要面對的激烈反應並未發生。反之,小額贊助紛紛從全國各地湧入,其中還附了許多表達感激與支持的紙條。渴望看到更多多樣性的老師們寫信鼓勵我,許多母親也寫了感謝我態度的話,因為,正如其中有個人所寫的,「有些事情不應該被視為理所當然。」我在這裡想表達的,並不是我應該為此感到自豪;這是個冒險的舉動,採取不受歡迎的態度,著實令人提心吊膽,不過這樣的事情最後通常會演變為最令人激賞與值得頌揚的結果。

就拿那些在很有可能沒人會相信他們說法的情況下,戳破比爾.寇司比(Bill Cosby)、比爾.歐萊利(Bill O’Reilly)、羅傑.艾爾斯(Roger Ailes)、當時的總統候選人唐納.川普、矽谷的投資人,以及許多其他人假面具的勇敢女性為例吧。這些事情都發生在哈維.溫斯坦的醜聞爆發,這樣的風潮開始暴漲,形成了#MeToo運動,讓女性更加勇敢發聲前。要當做某些事情的第一人,開闢新天地,需要膽量。她們的故事幾乎完全不受重視,她們的名譽沾染了無法清除的汙點,且遭受到媒體的惡意威脅與充滿仇恨的攻詰,然而,她們拒絕讓步。

有一小段時間,她們的苦痛看似徒勞。不過就我們現在所知,事情絕非如此。雖然當時她們無從得知,不過這些女性打開了一道細微的裂口,這道裂口不斷擴大,造成了現代社會史上最劇烈的大地震。沒有這些人,誰知道會不會有後來的#MeToo 運動呢? 我能肯定的是,勇敢是會傳染的,儘管只有一名女性孤身站出來,都會鼓舞許多人起而跟進。

這些是大型、公眾形式的勇敢。然而我們在私底下捕捉到的沈默勇氣同樣珍貴。「寫程式的女孩」一名校友瓦倫汀娜(Valentina),在高一時決定要把她天生的頭髮留長。聽起來這不是什麼重要的決定,不過在她的學校,大家不這麼做;同學們對美麗的標準是光滑、平直的頭髮。有孩子做出無禮的評論嗎? 有。不過在許多女孩私底下告訴她,她們希望自己也能有膽量跟她一樣後,瓦倫汀娜決定在她的學校設立一個叫做「懂你的根」(Know Your Roots)的社團。「這個社會讓我們覺得需要把自己的頭髮拉直以符合期待,」她說。「我不知道還有多少女孩對覺得自己天生的頭髮有多美麗這件事上,有著不安全感與掙扎。」

勇敢不總是一定要做些最盛大、最大膽、最壞的事情。有時候就是再勇敢一些,藉由不要做那些大家預期妳要做的事情,從而給自己一個做真正自己的許可。舉例來說,我兒子出生時,我推測自己應該會盡可能的餵他喝母乳。每一本書(和醫院裡的護士……還有我遇到的其他母親……)都告訴我我應該這樣做,而我當然也想以最好的方式養育他,所以我下定決心要這樣做。可惡! 我一定要變成最棒的母親。

等我回去工作後,事情就變得複雜起來了。我發現自己每三個小時就要瘋狂找尋私人廁所擠奶,在狹小、有異味的機上廁所裡從襯衫底下擠奶,以及把鬧鐘調在清晨五點,好在出門上班前能先餵一次奶。我徹底精疲力盡,悲慘無比,更別提我對丈夫不用處理餵母乳的事情感到多麼生氣。過去大家向我承諾過的剛為人母的喜悅跑哪去了? 我向我的朋友,著名心理治療師與人際關係專家艾瑟.佩萊爾(Esther Perel)尋求協助。當我告訴她事情始末後,她看著我平靜的說,「只要別再餵母乳就好了。」

碰! 她的話點醒了我。我真的從未把不要餵母乳當成選項來考慮。我停止餵奶,過了幾天,我就愛上了當個母親。最後,我可以成為自己想為孩子當的那種家長,而不是持續在擠奶、哭泣、沮喪等雜事中度過。

對每個像是上面提過的雪倫那種勇敢脫離一段婚姻的女性來說,還有其他女性勇敢地選擇留下。多年來,一般相信當女性面對另一半的欺騙時,最勇敢的選擇是離開並展開自己的生活,主要是因為離婚時常被貼上恥辱的標籤。然而,艾瑟在她的新書《第三者的誕生:出軌行為的再思》(The State of Affairs: Rethinking Infidelity)中指出,離婚再也不用背負這種污名了。有段時間,如果另一半不忠而妳選擇留下會遭到更多鄙視。然而,對某些人來說,這可能是正確的選擇。「女性有許多理由來說明,對於這段經歷,不會是決定這段長達數十年的關係的決定因素,而她們應該要能在不畏懼身旁所有人的判斷批評下做出決定。」她說。

尊敬自己到足以對某些妳不想做的事情說不,就是勇敢,特別是這意味著讓朋友或愛人失望時。有時這真的是個困難無比的舉動,不是嗎? 我們實在難以擺脫那個鼓勵我們做個有用的人,並不惜代價幫助他人的完美女孩訓練。有多少次妳同意參加一場派對、擔任委員會或董事會成員、去小孩的學校當志工、借親戚錢,或是幫朋友一個妳內心深處其實不太想幫的大忙? 這需要大膽的(用帶著尊敬與愛的口氣)說,「我很抱歉,但我現在實在沒時間處理。」以及更有膽量,且不帶歉意,不找藉口(像是我手上還有……要忙)的說,「謝謝你,但不行。」

當妳陷入了「完美或毀滅」的情況時,是勇敢把妳拉出這個泥沼,且在妳還不確定會不會成功時做了再說。林蘇(Sue Lin)花了幾個月的時間處理新的喜劇節目後,因為怕被拒絕後會崩潰,因此很害怕把自薦信寄給內容買方網飛(Netflix)。不過她在祈禱後便不再多慮的把信寄出。瑪麗莎(Marissa)離婚後,對再次跟人約會一事感到害怕,不過她還是毅然決然地上傳個人資料,加入線上約會網站。就跟其他人一樣,她知道這樣做不能保證什麼,不過她也知道比起待在家裡盡情地收看《唐頓莊園》(Downtown Abbey),讓自己踏出這一步更有可能讓她跟某個人相遇。

這裡的底線是,我們得改變看待勇氣的態度,不能只用一個面向來看。勇敢是廣泛、複雜,根據事情內容而有所不同的,也就是一個人也許在某個領域上是大膽的,但在其他領域則否。你可以在創業精神上展現大膽且兇猛的態度,不過在約會上提心吊膽;或是在股票市場投資上悠遊自在,但高空跳傘時就完全無法這樣悠閒。我可以站在上萬名觀眾前演講,不過在朋友的生日派對上唱卡拉OK總會讓我怕的不得了。

這也與每個人的個性息息相關。對某些人來說,用繩索往山谷下滑是他們所能想像最勇敢的事情;對其他人而言,是在二十名觀眾前發表演說。士兵在戰場上奮戰是勇敢的行為;女性與避孕和生小孩的選擇對抗也是。第一個站出來救人是勇敢的行為;女性賭上生計站出來指控那些握有權勢的男性其性侵犯行為也是。參議員約翰.麥凱恩(John McCain)在二○一七年九月跨過黨派界線,站出來為支持他所相信的事情,是勇敢的行為;珊達.萊梅斯(Shonda Rhimes)在她那創新的熱門電視節目中把異族通婚變成常態現象也是。

以上全是勇敢,而且全都一樣重要。

書籍介紹

本文摘錄自《勇敢不完美:拋下這世界為你強加的規則,現在開始,為自己大膽的活》,商周出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:雷舒瑪・索雅妮(Reshma Saujani)

譯者:威治

TED TALK 450萬點閱超人氣演說家

世界經濟論壇的全球傑出領袖

全球最具影響力女性之一──雷舒瑪・索雅妮的鼓舞人心之作

「我們教導女孩要追求完美,但是教導男孩要勇敢無畏。」(We’re raising our girls to be perfect, and we’re raising our boys to be brave.)哪裡不對嗎?

這個訊息簡明扼要,從孩提時代到成年期,女孩(和女人)被推向追求完美之路。她們被教導在學業成績、行為舉止、生涯選擇、外表儀容、風氣態度,必須致力做到完善盡美。

本書作者雷舒瑪・索雅妮,生自一個印度移民家庭的女兒,跟每個女孩一樣,用功考高分、讀頂尖學校,但是這條自小被要求追求事事完美的路,簡直是一場悲劇。她最後選擇不完美,做出勇敢與冒險的事情:離開令人稱羨的高薪工作,成為第一位走進國會的印裔美籍女人。

在2012年,33歲的她參選紐約市參議員,選情輸得很慘,落選。她在本書中無意探討失敗的重要性,卻很慶幸自己選擇一條勇敢之徑闖一闖。她的確輸了一場選戰,可是贏了人生賽局。

選舉敗仗的同年,她創辦了一個非盈利機構「寫程式的女孩」(Girls Who Code),其目標是教導一百萬名女孩寫程式,縮減科技業的性別差距。當她與年輕女孩緊密相處,以及透過寬闊網絡結識啟發人靈感的女人,她逐漸瞭解:我們的社會在教育男孩與女孩適應生活,存有根本的不同。

我們教育男孩要大膽嘗試、不懼危險、勇往直前,而女孩應該要乖巧聽話、避免危險,甚至追求完美展現,然而這樣「完美」的教育,卻不必然引導女孩們邁向「完美的人生」。這些包在女孩身上的泡泡紙,雖然用愛與關懷製成,讓人難以拒絕,卻也使得女孩們與風險隔離的同時,失去了逐夢的能力。

這種趨使人逃離危險、追求完美的力量,使得女孩們把自己累個半死,最後只是把自己搞得精疲力盡、面如枯槁甚至生病,只因為我們得為了他人付出許多精力。當我們在知道自己應該發聲時保持沈默,或是當我們在真心想說不,但因為害怕不受人喜愛時說好,對我們的自尊無疑是一記重擊。當我們擺出虛有其表的完美時,我們的人際關係與內心都會蒙受損失;我們設下保護罩,不讓人看到我們的瑕疵與脆弱,但這也讓我們跟所愛的人之間隔出一道牆,也讓我們無法建立起真正有意義與可信可靠的連結。

想像一下,假使妳不用對失敗有所恐懼、不用對不權衡情勢而產生恐懼的活著。假使妳不再感覺有抑制想法的需要,也不用為了取悅與安撫他人而吞下妳真正想說的話,假使妳能夠不再因為一些人為的錯誤而嚴厲指責自己,放下罪惡感以及試圖表現完美而把自己壓得喘不過氣,平靜的呼吸。有沒有可能,妳在面對每一個抉擇時,都做出勇敢的選擇,或走向那條大膽的路。妳會更開心嗎?妳會用妳夢想自己能做到的方式對世界產生衝擊嗎?

放下那份無法達到完美的恐懼比妳想像的更簡單。只要好好練習運用妳擁有的那份勇敢即可。這也是本書的中心主旨。它會檢視並連結到過去我們不惜任何代價追求完美並避免失敗的樣貌,以及少女時期的想法這份連結,是如何箝制我們成人後的生活。最重要的是,要如何重置這份連結。永遠都不嫌晚,只要放下追求完美這份需求,並重新鍛鍊自己的勇氣,我們每個人都能夠敢於挑戰專屬自己的那個難以置信之事。

