《乾脆躺平算了！？》：一碗碗瀝青味滷肉飯堆疊起來的貧窮

文：張慧慈

瀝青味道的特大碗滷肉飯

每個人小時候，應該或多或少，都有想要和哪一個動畫、漫畫或是日劇的人物結婚吧？

日本曾經有一個針對三十代日本女子的投票活動，是關於小時候最想和哪一個動畫／漫畫男主角結婚。投票結果，獲得前幾名的是《玩偶遊戲》的羽山秋人、《惡作劇之吻》的入江直樹，以及《幽遊白書》的藏馬。得獎者都有幾個共通點：聰明、五官精緻、身材細瘦，以及高冷。

第一次看到尚恩，就是這樣的感覺。

我是讀人文社會科學系的，一般來說，是男性佔比較低的科系，加上是理工科大學，總體男女比例懸殊，不過因為是文科，女生還是多於男生。也因此，一開學，長相清秀、斯文，氣質又高冷的尚恩，很快就奪走許多女生的目光——我也不例外。不過，那並不是什麼戀愛的感覺，只是覺得尚恩長得很好看，是我身邊很少看到的類型。但可能是因為學程選修的關係，跟尚恩相處的機會變多了，但也僅止於課堂上。因為當時覺得自己和這個「高級」學校格格不入，每到週五就往台北的家裡跑，錯過了許多「觀察」尚恩的機會。

而尚恩因為太高冷了，加上有興趣的學程也冷門，在一個同學幾乎都是剛從男校、女校被解放出來的學校裡，大家忙著體驗以前被禁止的戀愛、熬夜、夜唱、社團等等活動，久而久之，尚恩便不再是萬眾矚目的焦點，反倒讓我們有更多的聊天機會。真正開始敞開心扉的聊天，要到隔年迎新宿營的晚上，因為一起守夜，才發生的。

或許守夜太無聊了，我們有一搭沒一搭的聊著。一開始是聊到班上的同學，既然已經同窗一年，講八卦，講別人壞話，總是會有源源不絕的話題。尚恩突然問我，知不知道他跟班上的某位同學，高中不只同校，更是同班。我跟他說我不知道，因為他跟那名同學是不同掛的。甚至我們隱隱約約都很討厭那名同學，總覺得他散發出看不起我們的感覺。

他跟那名同學有過一段不愉快的過去。

在高中的時候，總是名列前茅的尚恩，順利的考上這間學校。那時，有另外一個同學也跟他考上同一個系所。那名同學過去成績普普，在最後一年，靠著家教、補習等方式，衝刺成功，跟他一起推甄進來。他們之間其實一點都不熟，但因為考上同一個系所，未來還要相處四年，所以開始有聊天的機會。有天，那名同學的爸媽邀請尚恩一起去吃飯，就選在家裡附近的飯店吃Buffet，在餐桌上，同學的爸媽仔細地詢問尚恩父母的職業、收入、平常都做什麼、家中的狀況等等，在快結束的時候，同學的爸媽跟尚恩說：「你一定很努力，才能跟我們家哥哥一樣考上這間好學校，祝你成功嘍。對了，這麼高級的Buffet，我猜你以前應該沒吃過吧？要多吃一點喔。」

跟該名男同學不愉快的過去說完了，但這只是其中一樣，尚恩接著開始說起自己的故事。如果這時候是電影場景的一部分，語末，大銀幕前應該會傳來啜泣聲吧？只是這終究不是電影情節，而是真實生活，只是當時的我們都沒有流淚。在成長過程中，我們身邊有更多比悲傷還要悲傷的故事在發生著，我們何其幸運，怎麼可能會悲傷。直到上了大學，從課本讀到我們所遭受的，其實是一種名為「社會建構的不公不義」，才突然悲從中來。也才知道，原來，我們可以叫苦。但在此同時，我們也清楚的明白，我們的腳步不能停下來了。

曾經以為上了大學就OK了，那是我們當時所能做的最長遠的規劃，就是長大，因為長大就等於可以有好生活。但透過教育上了好學校才知道，要想有好生活，除了長大還要努力，因為有一句話是這樣說的，「有錢、有資質的人都在努力，你憑什麼休息」，這句話沒有告訴我們的是，有條件的人就算暫時休息也沒關係，他們再出發的起跑點，我們可能跑十年也追不上。

尚恩的高冷其實是一種陰鬱，這種陰鬱，來自於相當多的層面，有心靈上也有身體上。尚恩之所以鮮少和系上同學一起吃飯，是因為不想被別人發現，他出身貧困的工人家庭。系上女同學，自助餐只夾三十元左右的菜，飯也只吃半碗就吃不下了，那樣的搭配可以用減肥帶過去，但發生在生理男性的尚恩身上，除了貧窮，什麼都說不過去。

那一晚揭露彼此後，我們常常約一起吃飯。菜夾一點點，飯卻一定點最大碗的，淋上一旁附贈的滷汁，即使沒有任何肉塊，純粹滷汁也能吃個飽肚。尚恩最窮的時候，曾經請我點兩碗飯，他就只吃淋滷汁的飯，是我硬塞給他一些配菜和肉。尚恩本來是不吃的，因為自尊心不允許，倒是我這個打從國中就吃愛心便當、秉持有得吃最重要的人，早就已經沒有這樣的尊嚴，只好用吃不下的名義，請尚恩「幫忙吃」，他才勉強接受。

學校餐廳有兩間，一間在教室門口附近，聘用身心障礙的孩子做料理，口味偏清淡，主要客群是老師，一客餐點一百多塊，或許負擔得起的同學不少，但對我和尚恩來說還是貴了。像我們這樣的人，在學校佔比應該不到一成吧？從助學貸款的申請時間、人數可見一斑。所以我們只在偶爾非常非常饞或特價的時候，才會去買一塊十五元的手工餅乾（但真的滿大塊的）當點心，但也是偶爾、偶爾。

另一間餐廳，則是我們的心頭好，主打的就是便宜、量多，一枚五十元銅板就能吃飽，對於食量正大的我們來說，撐到晚上不成問題。缺點就是不好吃，真的不好吃，所以很多同學會叫外送，或是大老遠的下山去吃。我們和餐廳阿姨感情很好，可能是兩人不太會抱怨，又總是吃得一臉滿足，讓阿姨印象特別深刻，常常會幫我們加飯。

我們兩個最常點的是滷肉飯，特大碗。特大碗的滷肉飯不宜用碗裝，適合用盤子，用學校自助餐特有的白色大盤子。阿姨用飯匙盛起一坨坨白飯，堆疊在盤子上，看得到阿姨手腕彎曲的角度，就知道那坨飯有多沈。堆得高高的白飯像一座山，接著，阿姨打開滷肉鐵桶，用快炒店會有的湯勺撈起滷汁，一勺、兩勺、三勺，淋上白飯。

「同學，你們一人三十五元，旁邊的湯也可以喝。」阿姨面帶笑容說。

純白的白飯淋上黑色肉汁，就像富士山噴發出岩漿，只剩下靠近底部看得見白飯。我們通常很早就去吃午餐，因為這時候湯裡還充滿各式各樣的菜，昨天自助餐剩下來的食材，加上豆腐和番茄，但作為免費供應的湯，算是相當佛心了。用湯碗盛起滿滿的湯料，第一碗不撈湯，只撈料，反正等一下都會只剩湯，更何況湯的味道會更凸顯剩菜的五味雜陳，不喝也罷。滿滿的湯料，是我們的配菜，多出來的十五元，還可以喝杯飲料，幸福得像天堂。

當然，這麼便宜的滷肉飯，味道真的不怎麼樣。那黑黝黝的滷汁，幾乎毫無滷肉的香味，死鹹死鹹的，如果岩漿有味道，應該也是跟這個相去不遠。但沒什麼好抱怨了，有肉、有菜、有飯，基本營養是有了，也就不苛求了。直到現在，我們有時候還會想起那樣的滷肉飯，尚恩總是露出嫌棄的表情說：「那個滷肉飯就像鋪路的瀝青一樣，是沒有人要的東西。」

尚恩小時候家裡很窮。爸爸高職畢業，媽媽國中畢業，客家農村出身，後來搬到三重。爸爸曾經在砂石場工作，因為循規蹈矩，從零工變成固定上下班的工人，也被傳授了開堆高機的技巧，儘管沒有執照，在當時不甚嚴法的時代，還是因此賺取了高薪，月入十數萬，只是沒有正式的聘雇關係，也沒有勞健保（當時還沒有健保）等保障。但一天工作十幾個小時，縱使身體是鐵打的也受不了，因此終究還是離職了。後來舉家搬到太太的姐姐家。阿姨家開工廠，生活富裕。尚恩一家住阿姨家三樓，平日爸媽就在一樓的工廠工作，姐姐上幼稚園，尚恩常常一個人在家。

尚恩形容二樓阿姨家有著高級裝潢、高級沙發、電視、大理石地板，尚恩家則有一大半是工廠的倉庫，鎮日黑漆漆。倉庫深處有一道門，打開門就是尚恩的家。水泥地板，不小心跌倒，還會擦出深淺不一的血痕，尚恩不太記得其他還有什麼，印象最深刻的是一台電視，一直陪伴他的電視。他是看HBO長大的孩子，從小就嚮往國外，尤其是歐美。

尚恩不到五歲，還沒辦法去幼稚園，常常一個人孤零零的醒來，等著媽媽中午上樓來餵自己吃飯。孤單並不讓他覺得害怕，倒是黑漆漆的門外，才是令人膽戰心驚，每每都要鼓起勇氣，才能抬起小腿，睜一隻眼閉一隻眼衝過去，跑到一樓找媽媽。工廠裡其實也危險，畢竟還是小孩，尚恩難免調皮，媽媽為了安全，用繩子綁住他，除非想上廁所，否則他的移動範圍就像被鏈子鏈住的狗一樣。以至於長大後，尚恩看到被鏈的狗狗都會心生不忍。

不過，小孩子的調皮卻成了父親宣泄情緒的藉口。

尚恩小時候常常在睡夢中被爸爸打醒，被訓斥連自己都不知道的錯，然後滿身是傷地再睡去，再孤單的醒來，日復一日。

「我爸是個很喜歡彰顯父長權威的人，總在親戚聚會時，炫耀自己的孩子不需要吃早餐，我覺得很丟臉。」

尚恩即將上幼稚園時，他們搬離了阿姨家。尚恩很高興，縱使因為高興而被打一頓，還是很開心不用寄人籬下了。

剛認識的尚恩，總是喜怒不形於色，原來源自於他的家庭、父母。尚恩告訴我，他的爸媽不喜歡小孩哭，也不喜歡他們笑，總之，就是不許有情緒。從小只要一哭，爸爸就會讀秒，秒數讀完，就必須露出笑臉，否則就是一陣狠打。而當尚恩和姐姐開心地笑，爸爸總說：「不要在那裡ㄑㄧㄡㄧㄝㄧㄝ！」（客家語形容笑的負面語彙。）

於是，他們關閉了情緒，尚恩的臉上，永遠只有五官，漂亮的五官。

書籍介紹

本文摘錄自《乾脆躺平算了！？：關於翻身，那些沒說的故事……》，大塊文化出版

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作者：張慧慈

翻不了身，就只能躺下嗎？

童話故事的結尾，總是「王子和公主從此過著幸福快樂的日子」，但現實不是童話，努力讀書就可以翻轉也只是神話或「幹話」。走出校園，社會更是一所巨大的學校，身在其中猶必須繼續爭取更多的學分，以嚮往一直一直來的未來。或許你依然相信，堅持夢想達成的未來有多璀璨；也可能會警覺，如果自己偷懶不行動，可能會有什麼樣的結局。然而，關於翻身，那些沒說的故事，卻真實告訴你，當你義無反顧地追求夢想的時候，中間或許會發生始料未及，也措手不及的狀況，甚至攸關存活。

「擁有選擇的多元想像，以及不自我設限的勇氣後，我們就能出發面對人生的挑戰。但挑戰的嚴峻，可能超乎想像。許多跟我一樣想要翻身的人，在翻身的過程中，常常不知道自己可以休息，只是不停地鞭策自己往前進，不成功便成仁，很怕再度回到過去的生活。然而，是時候該告訴我們自己了，走累了就休息吧！休息也可以是個選擇。」

年輕人在這個年代啊，要翻身，真的不太容易，或許更需要一點點運氣；當然，要翻身墜落，也需要一點點意外。張慧慈繼《咬一口馬克思的水煎包》，發揮社會學所學，從自己的遭遇出發，想要跟大家說說，那些翻身到一半的故事。也想要跟大家聊聊，那些不小心翻身墜落的故事。

從每一個故事，看見當代青年的困境，不只是階級，還有性別，也歸納、展現特屬於年輕世代的生存法則，雖然這些法則或許解決了當下的困境，卻也可能影響後續的處境以及加諸年輕人的刻板印象。年輕人的困境，究竟只是環境造成？還是他們對待自己的方式，也是讓自身陷入困境的原因？

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航