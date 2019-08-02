2018直木賞得獎作《初戀》：一心想當主播的女大生，在第二次面試後刺殺父親

文：島本理生

通往攝影棚的長走廊，純白到稍嫌刺眼。

面露專業神情的我邁步前行，腳步聲像要抖落平常積在地板上的灰塵。

我走進C攝影棚，將遞過來的麥克風從夾克下方穿過。明明離正式錄影只剩5分鐘，工作人員們卻一派悠哉樣，聊著製作節目的預算有多低、收視率有多慘，這樣的氣氛反而讓本來就不是什麼藝人明星的我感覺輕鬆多了。

主持人森屋敷先生正要開口時，一縷花白前髮垂落額上。

手拿梳子的年輕化妝師趕緊走向他，與其說是梳整，不如說是用力壓妥頭髮。只見森先生露出紳士笑容，舉起一隻手，說了聲「謝謝」。化妝師點了一下頭，隨即退下。

「離正式開錄還有1分鐘！」

聽到這聲呼喊的我將塑膠框眼鏡往上推，重整坐姿。

凝視前方鏡頭，深吸一口氣，配合主持人，面帶微笑。

「大家好，感謝您收看《孩子睡著後的諮商室》。我是4個孩子的父親森屋敷，將和專業醫師為各位解答各種育兒方面的疑難雜症與煩惱。今天的來賓是大家都很熟悉的臨床心理師真壁由紀醫師。」

我輕輕點頭，趕緊說了句「大家晚安」。柔和色系的布景猶如托兒所，加上攝影棚裡的刺眼燈光，讓人一時忘了現在是深夜。

「真壁醫師藉由心理諮商，經常接觸閉居家中、不願與外界接觸的孩子及他們的父母。就您的觀察，近來有什麼讓您特別在意的事情嗎？」

我一臉嚴肅地回答「有」。

「大家都認為愛是給予，其實這觀念就是引發問題的原因。」

「哦？難道不是嗎？」

「也不能說這觀念錯誤，但正確來說，愛是守候。」

「可是醫師，光是在一旁看，永遠也無法改變現狀，不是嗎？」

「大部分有這種孩子的父母都過於關注孩子。乍看是為孩子著想，其實父母往往過於強勢，剝奪孩子的自主權。」

森先生用他那張方形臉，用力頷首。我像被他那深表贊同似的神情牽引，一回神才發現自己滔滔不絕談論著。

歷經2小時的錄影後，順利結束。

我行禮說句「辛苦了」，步出攝影棚。拿起放在休息室的真皮托特包，摘下上電視節目用的眼鏡，收進盒子，穿上風衣。

電視臺大門前的車道只停著一輛計程車。寒冷夜風迫使我縮著脖子，快步走向車子。

當我正要開車門時，瞥見森先生坐在車子裡。

「辛苦了，真壁醫師，今天的對談非常有趣。站在外頭等車很冷，不介意的話，一起搭車吧。」

森先生提議，我道謝後上車。

「也很謝謝您今天非常專業的協助。記得森先生住在麻布一帶，是吧？」

「是的。先送真壁醫師回家吧。」

我誠惶誠恐道謝。

「都這麼晚了，當然要護送女士回家。」

森先生一邊說，一邊翹腿。雖然車內昏暗，還是瞧得見森先生那雙擦得光亮的皮鞋。

我笑著說：「您真是紳士呢。」

「我是昭和時代出生的。」他笑著回應，忽然又想起什麼似地說：

「對了，關於錄影前聊到的那起事件，您說也許會將那件事寫成一本書。」

「哦，是指聖山環菜小姐的事嗎？是啊，這是出版社提議的企劃案，希望我以臨床心理師的觀點剖析當事人的成長歷程。」

「是喔。原來也會接到這樣的工作邀約啊！」

被他這麼一問，我曖昧地搖頭。

「我也是第一次接到這種邀約，所以還在猶豫；雖然是件對社會頗有意義的工作，但要是影響判決就不太好了。況且也要顧慮被害家屬的心情，反正企劃案也還沒確定囉！」

「是喔。哎呀，還真是駭人聽聞的事件呢！一心想當主播的女大生，居然在考完知名電視臺的第二次面試後刺殺父親，行凶後還渾身是血地走在傍晚的多摩川岸邊，而且，那個還成了熱門話題呢！」

「那個是指？」

「就是她被捕後說的那句話啊！『你們自己去查出我的殺人動機』。有些報導說是因為父母反對她報考主播，所以她氣得殺害父親，還對警方撂下那麼挑釁的話，看來這起憾事的起因就在於她吧。她母親因為打擊太大，現在還在住院。我也有2個女兒，所以無法不在意這起案件。雖然立志要當女主播的孩子顏值肯定不差，但是看到週刊雜誌用什麼美女殺人犯的標題，實在很令人反感啊！」

「就是呀！」

我附和。車子行經一片昏暗的住宅區，停在一棟白色民宅前。

我目送計程車遠去後，輕輕地用鑰匙開啟大門。

從客廳門扉流洩出燈光，傳來喧鬧聲。

就在我詫異他們還沒就寢，正要開門的瞬間，一隻巨大黑色蟲子飛來，就這麼撞上我的額頭，旋即落在腳邊，害我嚇一大跳。

我怔怔地撫著額頭，只見我聞與正親從沙發後面衝出來。我一看腳邊，躺著一架遙控飛機。

「由紀，沒事吧？因為沒聽到腳步聲，沒察覺妳回來了。」

身穿帽Ｔ的我聞拿著遙控器，奔向我。

「媽，妳的反應太慢了。」

穿著同款帽Ｔ的正親若無其事地說。

「拜託！都這麼晚了，你怎麼還沒睡？遙控飛機還撞到老媽的額頭，搞什麼啊？」

「對不起、對不起！沒想到我們才剛玩，妳就突然迸出來。這架遙控飛機是在附近跳蚤市場買的。對了，要不要吃碗茶泡飯？」

我聞一邊將黑框圓眼鏡往上推，一邊笑著問。

「爸，我也要吃。」

雙手插進帽Ｔ口袋的正親走向餐桌。

我一臉悵然回了句「我也要」，放下手上的東西，坐到椅子上。

我聞拿了兩個碗盛上白飯，放些鹹鱈魚子，淋上高湯，再撒些海苔和白芝麻，一股香味飄至客廳。

我和兒子並肩而坐，邊吃茶泡飯，邊看向陽臺。在電視臺大門前的車道望不見的紅月亮，正掛在曬衣桿上似地漂浮著。

明明坐在屋齡10年的純白色調客廳，竟錯覺自己還在攝影棚。

「對了，午休時接到迦葉打來的電話哦！」

我聞這句話讓我回神。

「為了什麼事？」

我停筷，反問。

他隻手拿著一瓶氣泡水，從廚房走出來，邊扭瓶蓋，邊回道：

「他想聽聽妳對於最近發生的事件有什麼看法，可能是少年事件還是什麼案子吧。」

「知道了。我直接打電話到事務所找他，方便嗎？」

這麼反問的我其實內心有點猶豫。

我和小叔迦葉就讀同一所大學，也是同一屆的。

但就讀文學院心理學系的我幾乎沒和念法律系的他一起上過課。

這是迦葉第一次找我商量工作方面的事。

「要不要我幫忙聯絡他？」

我聞察覺到什麼似的，有點擔心地問。

想起今年過年，大家聚在一起時的事。眾人圍桌大啖年菜時，喝醉的公公發起牢騷：

「正親要是有兄弟姊妹的話，該有多好啊！就像我聞和迦葉。」

我只能無奈微笑。只見迦葉隻手拿著小杯子，開玩笑地說：

「就算是大哥，也沒辦法邊抱著嬰兒，邊和正親踢足球吧。」

瞬間，話題就此打住。

婆婆面露不悅地拍了一下迦葉的背。

「真是的！嘴巴怎麼這麼壞呢？由紀，不好意思啦！這孩子從以前就是這德性。」

我搖搖頭，回了句「沒事」。

那時用筷子挾起的手工黑豆圓滾飽滿、黝黑發亮，卻想不起味道如何。

「不用理會那傢伙打來的電話啦！」

將茶泡飯吃個精光的正親斷然說道。

「怎麼可以這麼說自己的叔叔，太沒禮貌了。」

正親吐了一口混著白芝麻與海苔味道的氣息，不爽地反駁：

「說是叔叔，可是他和老爸又不是親兄弟，不是嗎？根本一點關係也沒有。那傢伙就是愛裝年輕，還什麼叔叔呢！根本是個歐吉桑。」

我苦笑。

「明明你爸是個大塊頭，你是怎麼回事啊？」

看來正親對於新年那時被迦葉嘲諷個子矮一事，始終耿耿於懷吧。

「迦葉的年紀比你媽還小，怎麼可以說他是歐吉桑。」

我聞隨即數落他一番。

正親露出不妙的表情，試圖轉移話題說：

「他每次打電話來，總是喜歡逗弄媽，該不會是喜歡她吧？」

我拿著空碗，站在流理臺旁。

「怎麼可能！」

水聲不斷的同時，聽到我聞笑著這麼說，我的手頓時起雞皮疙瘩。

冷冷的水從滿是泡沫的指尖流過。

書籍介紹

《初戀【2018直木賞得獎作品】》，采實文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：島本理生

譯者：楊明綺

『要是我是個好孩子就好了，偏偏我是個讓人失望的壞孩子……』某個夏日午後，全身沾滿血跡、走在河岸邊的女大學生聖山環菜，被警方逮捕了。

警方調查發現，她在主播面試完後，拿著事前準備好的菜刀，順路到父親工作的藝術學校，刺殺了身為知名畫家的父親。因為她的外貌姣好，加上被逮捕後拋下的一句：「你們自己去查出我的殺人動機。」使得媒體不斷渲染報導，為何前途光明的女兒會殺害了父親？為何連她自己都不明白原因？

同時，臨床心理師真壁由紀受出版社委託，計畫將聖山環菜的故事撰寫成書，因而開始研究這起事件。一個狐媚般的女孩、感情關係複雜……當周遭人物對環菜的可疑處指證歷歷時，由紀卻發現，在環菜身上有塊缺失的關鍵記憶。若找到記憶中那段初戀，是否就能解開殺父的原因？

當傷害來自始料未及的人，傷痕出現在不為人知的地方，一切謎團才正要展開……

初戀，是明明眼睛看不見卻會痛的傷口；初戀，是一種依附、一種虐待；初戀，是讓自己得以生存下去的辦法。

島本理生極其聰明地描繪一個不正統的懸疑故事，讀者往往一路猜錯劇情發展與真相，卻又慶幸自己猜錯。在重重的待解之謎底下，跟隨主角潛伏至最幽微的內心世界，待觸及深處後，一切將透出光亮。

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航