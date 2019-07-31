《知己》：大多數民族認為出生以後就沒肚臍什麼事了，只有中國人重視它

文：徐文兵

臍

臍是臍帶連接胎兒的埠，另一端在胎盤。 新生命在孕育過程中所需的營養和氧氣，靠胎盤吸附在母體上攝取，通過臍帶輸送。哺乳動物產子時，幼嬰呱呱墜地，自然撐破胎盤，流出羊水。

臍是形聲字，月字邊代表肉，齊表示發聲。哺乳動物有肚臍，我們把類似形狀的東西也叫臍，比如螃蟹的腹部，母的叫團臍， 公的叫尖臍； 水果有臍橙，豆子也有種臍。

臍是臍帶連接胎兒的埠，另一端在胎盤。新生命在孕育過程中所需的營養和氧氣，靠胎盤吸附在母體上攝取，通過臍帶輸送。哺乳動物產子時，幼嬰呱呱墜地，自然撐破胎盤，流出羊水。沒撐破的，母獸會咬破胎盤，最重要的步驟就是咬斷臍帶。胎盤和臍帶完成了歷史使命，母獸會將胎盤和血水舔舐、吞食乾淨。一方面可以防止血腥氣招來天敵攻擊，另外，胎盤天然的滋補作用，有利於母體恢復健康，同時促進母乳分泌和惡露排出。幾天後，臍帶結痂，從幼崽身上脫落，在肚子上留下一個痕跡，就是「臍」。

於是有了「噬臍」一詞，喻示新生命的開始。有幾個成語與「噬臍」連用，表示後悔莫及，比如：噬臍莫及；末路多噬臍；雖欲噬臍，悔可及乎！它們出自同一個典故——據《左傳‧ 莊公六年》，楚文王借道伐申路過鄧國，鄧候三個外甥勸他借機殺了文王：「亡鄧國者，必此人也。若不早圖，後君噬齊，其及圖之乎？」晉朝杜預注：「若齧腹齊，喻不可及。」意思是用牙咬自己的肚臍，根本夠不著。（距離遠，不能觸到）

杜預是杜甫的十三代祖，文武皆備，後人都認同他的注解。但噬臍這麼解釋，禁不住細琢磨。人想咬自己的肚臍當然夠不著，我倒是聽說過有人想舔自己的肘尖舔不著的，但古今中外，沒聽說過誰想咬自己肚臍的。別說夠不著，即便夠得著，肚臍也是凹陷的，跟老虎吃天一樣，無法下嘴。所以竊以為「噬臍」就是咬斷臍帶，噬臍莫及就是這輩子就這麼一次機會，不做就來不及了。這樣解釋，更符合人情自然。

大多數民族認為出生以後就沒肚臍什麼事了，只有中國人重視它：人出生後，肚臍作為有形物質的通道雖然封閉了，但依然可以作為氣味、能量的補充和流動的窗口。中醫把肚臍稱為「神闕」。闕是缺口，中央大門的意思。天安門正中那個門洞只有皇帝可以出入的大門就是闕，神闕就是通神的大門。按西方畫家的視角，肚臍正好在人體的「黃金分割點」上。中醫認為神闕是腹部正中任脈的第八個穴，上通心神，下交腎精。

本書前面篇章講〈心口窩〉時介紹過「巨闕」，那個地方容易堵；神闕則容易漏。人在極度虛弱的時候，會出現氣短、心悸的症狀，最明顯的就是肚臍周圍出現動脈搏動，中醫稱為「動元氣」或「傷元氣」。有人還會出現「奔豚氣」，自覺一股氣上衝到咽喉，像小豬一樣衝撞，發作起來有瀕死感。這是腹主動脈劇烈搏動的結果。人極度透支時，會調動元氣儲備，出現臍周動悸。人臨死時臍周搏動更劇烈，直至崩潰、死亡。中醫認為，神闕不僅是神進入人體的生命之門，也是魂魄離體的死亡之門，所以，固護神闕是中醫保健和救命的重要理念和方法。

中醫治療元氣脫失的方法就是「補」，補漏洞。最好的藥物是人參，古人講「人參大補元氣」，但後人把補理解成「益」，以為吃人參能增加元氣，延長壽命。這完全是癡心妄想。服用人參後，神闕漏氣的情況會改善，臍周動氣會減弱、消失，人體又回到靠心臟和主動脈弓搏動輸血的狀態，身體就會逐漸平復。

神闕還有助性的作用。現代醫學解剖學證明，神闕的神經與性器官相連，適當刺激它會助性。中醫認為，任脈源於小腹，出自會陰，經過男性龜頭和女性陰蒂，上行到腹部正中，最終環繞口唇由眼入腦。所以接吻和刺激肚臍有助於溝通心神和腎精，促進興奮，提高快感。古人在性交中用艾灸任脈（膻中、神闕、中極穴）的方法助興，詳情可參見《金瓶梅》中西門慶使用「香馬兒」的段落。

很多人研究中國古人的避孕方法。其實很簡單：如果不想懷孕，用麝香或含有麝香的藥物敷在肚臍上就可以了。漢朝那個能在盤子上跳舞的美女趙飛燕就是這麼幹的。偶爾使用能避孕，長期使用就是終身不孕。當然，肚臍上敷貼麝香的另一個作用就是能讓女人美豔如花——華而不實就是這個意思。

很多中國人不會考慮到這樣一個問題，用嘴喝藥為什麼叫服藥，這和衣服有啥關係？英語不存在這個問題，oral就是用嘴、口頭和口服的意思。

追溯起來就得說說中醫的歷史，現代人只認為中醫就是開方抓藥，病人就得喝苦湯子。其實中醫的治療手段方法很多，針刺、艾灸、砭石、導引、按蹻、祝由、符咒、藥物等等，中醫講究因事因地因人制宜，根據具體情況選擇不同的治療方法，藥物療法只是其中的一種，不是唯一。即便是藥物療法，根據具體病症要選用不同的給藥途徑比如口服、外敷、肛門栓劑和陰道栓劑、鼻煙、滴眼液等等。口服不是唯一選項，劑型也有丸散膏丹、湯液露醇等多種。

眾所周知，藥物是有形的物質，通過口腔黏膜、鼻黏膜、眼結膜、陰道黏膜和直腸黏膜可以直接滲透到體液和血液中，被人體吸收利用，發揮藥效，起到治療作用。皮膚同樣可以吸收利用藥物，相對黏膜而言滲透作用較弱，除非體表有潰爛，藥物會滲出。

通過嗅覺，鼻腔可對更細微的藥物，甚至是無形的氣味敏感，使藥直通心神，進而影響身心健康。聞香識女人不假，通過聞味兒也能治療疾病，這是中醫的特色治療法。中醫把藥物「氣味」屬性分的很清楚，氣是氣，味是味。通過鼻腔聞到的是氣，通過口腔嘗到的是味。氣有「腥、膻、香、騷、臭」，味有「酸、苦、甘、辛、鹹」。氣通天入五臟，味接地，入六腑。這種通過聞嗅藥物氣治療疾病的方法，古稱「服氣」，古人把相關的藥物放在香囊中，揣在衣服裡面，香氣襲人，時時聞嗅，所以聞藥香逐漸演變成了服藥氣，後來簡化泛指，連喝藥也變成了服藥。

華人自古喜歡玉，因為玉在上古做為祭祀禮器有溝通天地鬼神的作用，普通人帶塊玉在身上有養護心神辟除邪惡的作用，比如《紅樓夢》中賈寶玉的通靈寶玉。根據自身情況，佩戴不同的形制、材質的玉，這叫「佩」。根據自身情況配製不同的藥物裝到香囊帶在身上、或直接縫在衣服裡面，這叫「服」，合起來就是佩服。把外用的膏藥敷在身上叫做「貼」，「服服帖帖」最早的意思也是用中藥做治療。就服服帖帖而言，肚臍是最佳的給藥途逕入口。上次說了，肚臍雖然在出生後閉合，但是內在通道仍在，肚臍可以吸收氣、滲透味進而影響氣血運行。

中國古代服飾「肚兜」顧前不顧後，重點是把肚臍遮蓋掩護，不讓風寒之氣侵入，體現了中醫養生保健的特點。現在還能從古畫上看到小孩子穿著肚兜。小兒是純陽之體，熱性好動，可以穿開襠褲，光著屁股，但是不能暴露肚臍。即便睡覺的時候也是如此。現在的孩子都改成了穿睡衣或背心褲衩睡覺，孩子睡覺折騰翻滾，往往就露出肚臍，著涼受寒，引發疾病，而肚兜就不存在這個問題。

現代的美女大都以穿肚兜為土氣，白天穿露臍裝，晚上也是睡衣睡褲，上下半截都有遮蓋，唯獨肚臍暴露在外，這樣容易受風寒，導致胃痛、腹瀉、腹痛、痛經不一而足。

二十世紀末中國流行的505神功元氣袋（一種保健用品），其實就是簡易肚兜，同時往裡面加入了溫性辛香的中藥。成本低廉，效果顯著，有病可治無病可防，當年風靡一時。現在雖然銷聲匿跡，但是其理念和方法依然值得我們借鑑。

有暈車、暈船、暈機毛病的人肯定會被推薦過這樣一種方法，就是上車船前在肚臍上貼一塊生薑片。這也是「服服帖帖」療法的一個具體體現。暈車、暈船的人大多都有胃病，胃的蠕動動力不足，食物和胃黏膜分泌的黏液滯留時間過長，不往下走往上翻。這種人就像醉酒暈眩的人一樣，什麼時候把胃裡的東西吐乾淨了就不暈了。預防或治療暈車、暈船的方法很簡單，一個是上車、上船前別吃東西，另外就是把留在胃中的宿食排泄到小腸中。在肚臍上貼生薑的方法，就是用辛溫的藥物溫暖刺激小腸，促進胃腸蠕動下行，達到治療目的。

小孩子經常會發燒，其原因主要有三種：「停食、著涼、受驚嚇」，孩子一發燒，家長就著急上火，忙著去醫院輸液打針退燒。其實在孩子發燒的時候家長應該先冷靜一下，分析一下孩子得病是否有上面三個原因，如果是停食著涼，那麼幫助孩子揉揉肚子，孩子拉泡臭屎，高燒就會退去。孩子腹痛不讓觸碰的時候，那就可以用無痛無害的肚臍敷貼療法。方法是藿香正氣水（一定是水劑，裡面有酒精），打開一瓶浸濕棉球，放到孩子肚臍眼裡面，再用膠布或OK蹦封固。不久孩子就會出現腸鳴矢氣，身上微微出汗，高燒自然消退。不能說百分之百有效，但是在去醫院打針輸液前這麼試試，可免去孩子和家長更多痛苦。這個方法是中醫張寶旬大夫所傳，幫助過成千上萬的人。

相關書摘 ►《知己》：中醫認為，膝關節問題應該從調養肝腎功能入手

書籍介紹

本文摘錄自《知己：從頭到腳，用漢字解說53個身體部位的運行奧祕，掌握中醫養生精髓【精裝】》，野人文化出版

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作者：徐文兵

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瞭解自己身體的運行奧義，才是真正的養生法

常常肚子不舒服，卻找不到原因？

問題可能不在「腸胃」，可能在於你的「下巴」

頤指氣使中的「頤」，就是用下巴指使人，不動手不動嘴，一副盛氣淩人的樣子。

中醫看病必須看病人的舌頭。若患者張嘴伸舌的同時，會聽見兩腮發出喀噠一聲。這是下頜關節發出的聲響，一般是咬肌僵硬，牽扯關節錯位摩擦發出的。西醫稱為「關節紊亂」，中醫認為有這種現象的人往往有比較嚴重的胃病，表面咬肌僵硬，體內胃的平滑肌也是僵硬痙攣的。

總是覺得胸悶難受，難道是心臟有毛病？

問題可能不在於「心臟」，而是在於你的「情緒」與「飲食習慣」

前胸正中是胸骨，胸骨柄的末端長有軟骨，西方人叫劍突，中國人稱為蔽骨。蔽骨和肋骨合圍而成的這個地方，就是「心口窩」。

莊子把西施的捧心診斷為「病心」。心口窩因為容易窩藏斜氣，更要預防出現心結，最好是「生氣的時候不吃飯，吃飯的時候不生氣」。其實不光是生氣，鬱悶、難過、沮喪的時候都不要吃東西，吃下去容易堵在心口窩，累積成心結。

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Photo Credit: 野人文化出版

責任編輯：翁世航

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