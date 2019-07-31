《知己》：中醫認為，膝關節問題應該從調養肝腎功能入手

文：徐文兵

膝

很多美女要風度不要溫度，無論春夏秋冬都是裙裝打扮，年輕時不以為意，步入中年就慢慢會出現骨關節病。

古文的膝字並不是「月」字邊，而是「卪」字邊，音義同「節」，正確的寫法應該是厀。據《說文解字注》：「脛頭卪也。厀者在脛之首，股與腳閒之卪也，故從卪。桼聲。息七切。俗作膝。」桼本意就是油漆， 是樹木上滲出的脂液，一般多由樹木枝節、凸起處滲出。

無論從時空哪個角度，節都代表節制、停頓、蓄積、轉換。陽曆有二十四節氣，其實是八節，專指大的天氣變換乖點，包括四立：立春、立夏、立秋、立冬和二分：春分、秋分和二至：冬至和夏至。很多植物也有節，比如竹子和玉米，夏天炎熱雨水豐沛，在安靜的夜晚，都能聽到植物生長拔節的聲音。植物的節還有保持階段柔韌、抵禦外力預防夭折的作用。

動物的關節不僅於此，還得滿足運動的需要，屈伸扭轉。有趣的是，禽鳥的膝關節和哺乳動物的膝關節正好相反，比如雞的膝蓋是向後的，可以向前彎曲滿足前行和刨食兒的需要。而人的膝蓋是衝前的，只能向後彎曲。所以扮演模仿動物的時候，如果扮演禽鳥，只能反穿雞的衣服頭飾，把雞嘴戴在後腦勺上，倒著走路，這樣才像。

膝上連股骨，下接脛骨和腓骨。膝關節的組成主要是籽骨（髕骨）、軟骨（半月板）、脂肪墊、肌腱韌帶、血管神經和包裹膝蓋的皮膚，當然不能忽略的還有關節腔內的潤滑液。雖然大多數人沒有學過解剖，但是都啃過骨頭，加上對自身的瞭解，不難發現膝關節的結構特點是骨多肉少、筋多脈少、皮薄脂少。結構決定了它的功能，主受力、活動、屈伸，也決定了其發病特點：局部溫度低，不耐暴力特別是旋轉，容易受寒聚邪氣，進而影響其功能並導致結構形狀改變。

臨床常見的膝關節損傷是除了髕骨就是半月板和韌帶。半月板有兩塊，由纖維軟骨板構成，分別墊在脛骨內、外側髁關節面上，內側半月板：呈「C」字形，外側半月板：呈「O」字形。半月板是軟骨，有加深關節窩，緩衝震動和保護膝關節的功能。

轉過螺絲的人都知道，在螺釘和螺母之間需要有個墊圈，墊圈可以是鐵片、鋼絲或者是膠皮，沒有墊圈做緩衝，固定很難嚴絲合縫，經過不長的時間，即便堅硬如鋼鐵也會很快磨損。半月板的功能即在於穩定膝關節，傳布膝關節負荷力，促進關節內營養。正是由於半月板所起到的穩定載荷作用，才保證了膝關節長年負重運動而不致損傷。

半月板介於股骨髁與脛骨之間，就像是緩衝器，保護了二者關節面，吸收向下傳達的震盪，尤其是在過度屈曲或伸直時，此作用更明顯。當從高處跳下時，膝部承受了身體重力作用所帶來的相當大的力，但股骨髁與脛骨平臺的軟骨並沒有受到損傷，是因為半月板的存在，將此力分散至整個膝關節同時承受，而不僅局限於股骨髁接觸脛骨平臺上的一個局限點。此外，半月板可以防止股骨發生移位，因為半月板的楔狀形體可以彌補股骨髁與脛骨平臺間的不相稱，將圓形的股骨髁與脛骨平臺之周圍死腔充填，從而增加了膝關節的穩定性，並能防止關節囊及滑膜組織進入關節面之間。

半月板的營養一方面由血管供應，更主要的是由脛骨骨髓滲出滋養，這樣半月板才能保持柔韌。隨著年齡的增長，體液的減少枯竭，半月板也會變得乾脆，年老的人或身體衰弱的人，即便負重受力不是很大，也會造成半月板的損傷。同時損傷後不易修復，同時關節內潤滑液也會減少，關節面變得粗糙，磨損加重，造成更深的損害。

膝蓋有四條主要韌帶，前後交叉韌帶，位於關節腔內，分別附著於股骨內，側髁與脛骨髁間隆起，作用是防止股骨和脛骨前後移位。腓側副韌帶，位於膝關節外側稍後方，從外側加固和限制膝關節過伸。髕韌帶位於膝關節的前方，為股四頭肌腱延續部分。作用是從前方加固和限制膝關節過度屈。外來暴力和過度負重、長久屈伸、不當旋轉都會損傷韌帶。

半月板和韌帶損傷患者以搬運工、足球與籃球運動員、礦山坑道工和部隊士兵較多見，在強體力勞動或運動時，易於受損。另外當做旋轉急停的動作時，膝關節半屈曲，足與小腿固定，大腿與軀幹受到自體的慣性力或側方撞擊力，半月板和韌帶最容易出現破裂。這經常發生在武術和體操運動員身上。

中醫認為，腎主骨生髓，肝藏血主筋。所以膝關節的問題在避免外力損傷的同時，治病求本找內因的話應該從調養肝腎功能入手。觀察膝蓋的顏色，是中醫診斷要素之一。臨床上常見大人和孩子膝蓋皮膚顏色發黑，有的同時伴有肘部皮膚粗糙顏色發黑。這是腎陽不足，陰寒內停的表現，嚴重的會影響心臟的功能。

從保健角度而言，腎精主骨生髓，滋養膝關節內的筋骨，耗散腎精，好色房勞過度的人經常會出現腰膝痠軟、頭暈眼花等症狀。年老腎氣衰弱的人，經常會出現膝蓋打軟的現象。這種情況在戒色涵養腎精的同時，需要服用滋補肝腎的藥物，強筋壯骨。

最重要的是膝蓋保暖的問題，很多美女要風度不要溫度，無論春夏秋冬都是裙裝打扮，年輕時不以為意，步入中年就慢慢會出現骨關節病。「積寒留舍，榮衛不居，肉卷筋縮，肋肘不得伸，內爲骨痺，外爲不仁，命曰不足。」膝關節受寒凝滯一則影響運動，再則每逢天陰下雨下雪，膝蓋就會提前疼痛，成了天氣預報員。國外很多老年婦女都深受其害，我們現在也在逐漸趕上人家。

中醫治療膝關節疾患，有很多方法，不止服藥敷藥。古代有熱敷的方法，古稱貞，「山民以燃骨膏赤，熨谿谷之域。」就是把鹽炒熱包起來熨燙膝關節，平時戴個用熱性中藥做的護膝也管用。

膝關節周圍有很多重要的穴位，特別是谿谷穴：「谿谷者，營給筋骨節結，推陳更新者也。」具體而言， 「谿者，循諸肌理者也。谷者，儲氣潤節，利乎行止者也。」針刺或艾灸這些谿谷穴，不僅有利於膝關節本身的康復，還能調整全身的氣血。常用的穴位有犢鼻穴、膝眼穴、膝上血海梁丘穴，膝下的足三里和陰陵泉陽陵泉穴。

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書籍介紹

本文摘錄自《知己：從頭到腳，用漢字解說53個身體部位的運行奧祕，掌握中醫養生精髓【精裝】》，野人文化出版

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作者：徐文兵

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頤指氣使中的「頤」，就是用下巴指使人，不動手不動嘴，一副盛氣淩人的樣子。

中醫看病必須看病人的舌頭。若患者張嘴伸舌的同時，會聽見兩腮發出喀噠一聲。這是下頜關節發出的聲響，一般是咬肌僵硬，牽扯關節錯位摩擦發出的。西醫稱為「關節紊亂」，中醫認為有這種現象的人往往有比較嚴重的胃病，表面咬肌僵硬，體內胃的平滑肌也是僵硬痙攣的。

總是覺得胸悶難受，難道是心臟有毛病？

問題可能不在於「心臟」，而是在於你的「情緒」與「飲食習慣」

前胸正中是胸骨，胸骨柄的末端長有軟骨，西方人叫劍突，中國人稱為蔽骨。蔽骨和肋骨合圍而成的這個地方，就是「心口窩」。

莊子把西施的捧心診斷為「病心」。心口窩因為容易窩藏斜氣，更要預防出現心結，最好是「生氣的時候不吃飯，吃飯的時候不生氣」。其實不光是生氣，鬱悶、難過、沮喪的時候都不要吃東西，吃下去容易堵在心口窩，累積成心結。

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Photo Credit: 野人文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九