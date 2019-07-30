身在國恥而不知恥的中共，比簽訂不平等條約的清朝還不如

「你是我的《南京條約》，是我淪陷的開始」、「你是我的洋務運動，轟轟烈烈而又一敗塗地」、「你是我的《九國公約》，以最溫柔的理由做最殘忍的事。」

這幾句充滿文藝氣息的深情表白，乍看之下，頗有聞一多的《七子之歌》遺風，如果用在現代詩裡也稱得上是吸睛佳句。

但是最近有一群中國網友，因為將它用來對自己心儀的明星表白而遭到痛批。大批官媒相繼轉發「國恥家恨勿調侃」的微博貼文表態，展現著中國官方依然牢牢掌握詮釋歷史的主動權，以及占領道德制高點的那股大義凜然。

國恥是昨天用來鎮痛的麻沸散，今天用來動員的興奮劑

中國近代史上，被西方列強的堅船利炮打開大門，簽訂不平等條約的歷史，在當時的人看來並不是什麽國恥。

《南京條約》被大清朝廷稱之為《萬年和約》，以為換回了永久的和平，還頗為得意。八國聯軍侵華，慈禧太后和光緒皇帝倉皇出逃，美名其曰「西狩」。為了講和，慈禧不惜「量中華之物力，結與國之歡欣」，簽訂了天文數字賠款的《辛丑和約》後，還能浩浩蕩蕩、大擺排場地上演「勝利回鑾」的大戲。

而當時的很多中國人，也不認為大清國和洋人簽訂了不平等條約就是國恥甚至家恨。相反洋人的軍紀嚴明、出手闊綽、信用良好、善待俘虜，讓他們大為感動。（出自《1860 年華北戰役紀要》〔The North China Campaign of 1860〕）。在不少中國人的認知裡，「天下興亡，匹夫有責」裡的「天下」並不是有固定疆域的國家，而是講仁義道德的社會。不能埋怨當年的人不識皇恩浩蕩，因為春風從來不度玉門關，國不知有民，民自然也不知有國。

今天的國恥無疑和愛國教育連繫在一起，每次勿忘國恥似乎都是為了進行政治動員而打的興奮劑。這一針打下去後，過往的屈辱歷史像放電影一樣歷歷在目，心跳會加速，血壓會升高，胸中怒火在燃燒，仇恨如潮水般洶湧。保衛釣魚島的時候來一針，中美貿易戰的時候來一針，這一次不過是打的預防針，看來效果都很好。

Photo Credit: AP/達志影像

身在國恥而不知恥，勿忘國恥而不為鑒

一個人如果和外人打架打輸了，會被視為恥辱，而一家人之間打到刀刀見骨，也只能叫家醜，很多時候還不能對外宣揚。南京大屠殺三十多萬人遇難，可以被稱為國恥，而人為原因造成三千多萬人非正常死亡的大饑荒輕描淡寫地一句「失誤」就能帶過。

今天中國再怎麽倒行逆施，對中國人來說都好似家醜，不僅概括承受，還要為其塗脂抹粉。中國人之間為了蠅頭微利、蝸角虛名，可以背信棄義、你死我活。這些光天化日之下的國恥，怎能視而不見？

當年滿清朝廷本可以通過洋務運動、維新變法走向現代化，一雪前恥，但是滿清的貴族們並沒有真心想改革，順應潮流，只想苟且度日。今天的中共同樣陷入了這樣的困境，總是滿腔熱血喊著實現民族的偉大複興，卻只對舊的體制修修補補，頭痛醫頭、腳痛醫腳。經濟上，雖然因為一定程度的自由化實現了財富的增長，但是貧富差距、貪汙腐敗等社會問題卻在不斷積累，有朝一日可能「亡黨亡國」。與此同時，政治的改革停滯不前，甚至還在開歷史的倒車。公民的言論自由不斷收緊，維權人士、宗教人士、少數民族的基本人權受到踐踏，當中國在國際上因為這些問題被他國甚至自己的國民批評的時候，本身就是國恥。

魯迅曾經說過：「中國人的不敢正視各方面，用瞞和騙，造出奇妙的逃路來，而自以為正路。在這路上，就證明著國民性的怯弱，懶惰而又巧滑。一天一天的滿足，即一天一天的墮落，但卻又覺得日見其光榮。」

今天國恥不能被草民調侃，卻是當權者用來鼓噪大國崛起的興奮劑和藏汙納垢的遮羞布。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航