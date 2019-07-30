《當我們被困在同一艘船上》：「部落主義」和「身分認同政治」是讓一個國家分裂最快的方法

文：塔克・卡森（Tucker Carlson）

動員選民最快的方法就是煽動種族恐懼

當民主黨政治顧問查看二○一六年大選出口民調數據，試圖釐清實際情況時，發現支持川普的民主黨白人數量之多，讓許多人震驚不己。各界專家試圖解釋這樣的趨勢。是性別歧視？還是俄羅斯的宣傳？希拉蕊輸掉了中西部選票？幾乎沒人指出這個顯而易見的原因：如果選民認為你討厭他們與生俱來的模樣，他們不會投票給你。

民主黨沒有記取教訓。川普就職幾天後，民主黨員舉行全國委員會選舉新主席， 其中一位候選人是愛達荷州民主黨部執行主任薩利・伯因頓・布朗，她說如果當選， 要把「讓白人通通閉嘴」當成自己的使命；她承諾要向「有色人種」諮詢意見，「…… 因為你們有解決方式」。布朗允諾要用這些解決方式來「教育其他白人」。

凱斯・艾里森不是白人，但他贊同布朗的觀點；這位明尼蘇達州國會議員也在角逐民主黨主席，對於種族問題也有類似看法。艾里森曾提議向美國拿一塊土地來建造黑人民族國家，由白人支付賠償金。當時，艾里森形容憲法是「白人種族主義陰謀征服其他民族的最佳證據」，他獲得了參議員桑德斯、華倫和里德的支持。

支持像凱斯・艾里森這樣的人，是權勢集團為了維持經濟現狀不受影響，而必須付出的代價。如果你能說服選民相信，白人在重要領域的絕對優勢是真正的問題，他們可能就會忽略你和家人居住在一個罕見的白人飛地，且那裡比十年前更富裕的事實。

這就是為什麼最高聲疾呼反對白人種族主義的是「最白」地區。加州大學洛杉磯分校研究人員在二○一四年的研究發現，紐約州的公立學校是美國隔離程度最高的學校，而且是「隔離拉丁裔的領頭羊」。值得注意的是，在紐約的黑人學生比居住在南方的黑人學生，更容易進入隔離學校。

這樣的區別在紐約市的影響力越來越大，全紐約市有73%的特權學校有資格成為「種族隔離學校」，校內的白人比例不到1%； 90%的學校屬於「高度隔離」，白人比例不到10%。

紐約市內的學校一年比一年變得更加隔離。一九八九年，當時權勢集團仍支持消除種族差別待遇時，在紐約一個典型的黑人學生應該會去上一所白人比例佔21%的公立學校。到二○一○年，白人學生的比例已經下降到17%。

情勢為什麼演變成如此？其中一個原因是，富裕的紐約人不願意讓他們的孩子跟少數族群一起上學。喜劇演員薩曼莎・碧可能就是這些人之一。根據她的政治觀點和收入水準，碧表現出所有預料中的種族議題主流觀點，她曾說：「摧毀美國的人很明顯，就是白人。」

那不是碧的本意。她住在曼哈頓的上西城，當地白人佔三分之二，遠高於紐約市的平均數；她的小孩就讀一所白人佔64 %的白人學校，絕大多數學生家庭都非常有錢。為了增加校內組成的多樣性，市政當局試圖將學校從住宅區遷移至對街，碧與她的丈夫極力反對。多樣性很好，但遷移校區會降低房產價值。縱使我們菁英可能鄙視白人， 但他們想確保自己的孩子與白人的孩子一起上學。

碧和她的鄰居們是怎麼看待這個增加多樣性的提議？帶著憤怒與反抗。當地一名家長對記者說：「我們很遺憾得知這點（沒有很多非裔美國人居住在上西城），但我們選擇搬遷到這裡，是因為我們更重視教育品質。」換句話說，我們居住在這裡是因為這裡沒有那麼多樣性。

近期在布魯克林的丹波鄰近區域也發生類似的事情，市政當局提議將學童從鄰近社區白人居多的學校，轉移至附近一所黑人居多的學校，引起父母們的反彈。這些執拗的偏執狂是誰？是布魯克林區最富有的人。二○一六年大選中，布魯克林區支持希拉蕊的選票超過90 %。

在布魯克林區附近的公園坡，一個跟丹波區富裕程度不相上下的地方，幾乎以完全相同的模式上演另一齣強迫種族融合的劇碼。一位家長跟《紐約時報》抱怨，她覺得紐約正對她的孩子們進行一場「實驗」，把他們安置到一所大多數是黑人的學校。

或許你還記得，一九七○年代波士頓南方工薪階級家長發表過極相似的言論，當時因為一位聯邦法官將孩子送到黑人社區的學校，他們認為自己的孩子也遭受到罔顧後果的社會實驗。當總統德懷特・艾森豪派遣第一○一空降師去消除中央中學的種族問題時，小岩城的家長也說了同樣的話。當時權勢集團譴責他們都是種族主義者。

若想知道民眾真正關心的議題，那就看看他們住的地方，尤其是當他們可以選擇住處的時候。希拉蕊和柯林頓身價數千萬美元，免費享有特勤局終身保護，大可安全地居住在哈林區或紐約東部，但他們房子卻買在黑人比例不到2%的紐約郊區。

歐巴馬與蜜雪兒同樣非常富有，身邊都有保鑣隨侍，他們的小孩都在席德威友誼學校就讀，所以學區如何與他們無關。不過他們離開白宮後，仍然是搬到華盛頓最多白人的社區。這個過去以「巧克力城」聞名的城鎮，現在他們的黑人鄰居卻不到4%。

紐約市長白思豪是個極力倡導多樣性的人，他自己居住的社區卻並非如此。儘管他居住在布魯克林區，三分之一的居民是非裔美國人，但自己居住的郵政編號區則是紐約最多白人的一區，黑人比例不到5%。

同時，麻薩諸塞州參議員伊莉莎白・華倫並沒有真的居住在印地安保留區，她住在麻州劍橋市，哈佛大學的坐落處，同樣具有一大批白人，她的郵政編號區的黑人比例不到6%。

即使是洛杉磯眾議員瑪克斯・沃特斯，一位開放的黑人民族主義者，也不願意選擇她所代表的民眾一起生活。沃特斯並沒有住在自己的行政區內，而是住在洛杉磯最富裕的地區之一漢考克公園，佔地六千平方英尺，價值四百三十萬美元。我問過，沃特斯在政府單位工作四十年，怎麼買得起這麼貴的房子？她沒回答我問題，卻說我是種族主義者。

更有趣的是沃特斯居住社區的人口統計數據。她在國會所代表的區域，其非裔美國人居民在該州比例佔第二高位，而在沃特斯買下豪宅的社區，黑人只佔6%，或者她可能會說，假使她沒有住在那裡，那裡就會像一九五○年代的種族隔離程度。

華盛頓哥倫比亞特區是美國最富裕的城市之一，也是最先進的城市之一。投票支持希拉蕊的比例高達91%，是美國所有城市中比例最高的，但政治同質化並沒有帶來多樣性的社區。根據統計學家奈特・西爾佛在「五三八」網站上的分析，華盛頓在美國種族隔離最嚴重的城市中排名第六。而排名第一的芝加哥，在二○一六年大選中有84%的選票是投給希拉蕊。

即使菁英們嘲笑美國中部是「美乃滋怪物」、神奇麵包與三K黨聚集之地，他們還是選擇居住在「白」到閃瞎你視網膜的繭囊中；儘管他們公開表達對美國大熔爐充滿熱情，但他們既不攪和進去，也不願融合在一起。

同時，他們所擁戴的「身分認同政治」使這個國家更容易支配，卻更難以居住。「身分認同政治」的前提基礎是：每位美國人都隸屬於一個群體，通常是以種族為類別區分。實現政治權力的關鍵，就是設法把資源轉移到你自己的族群裡，用另一個詞來說就是部落主義。

這是讓一個國家分裂最容易的方法。因為他們並不是基於理想觀念，而是基於與生俱來的特徵，部落主義和「身分認同政治」本身就很荒唐。沒有什麼所謂贏者論點， 甚至這些論點都沒有，對族群來說只有贏或輸，從定義來說，這是一個「不是你贏就是我輸」的零和賽局。

如今這個斷層線落在白人跟非白人之間。隨著美國種族多元化的發展，更多族群之間難免出現嫌隙。在部落制度中，每個族群發現自己和其他族群都處於戰爭狀態。完全扭曲了美國的理想，從「合眾為一」變成「一分為多」。世界各地無數文明國家的不幸、血淋淋的故事皆如此，永遠沒有好的結局。

然而，此作法卻助長有效的選舉政治，這就是重點。動員選民最快的方法莫過於煽動他們的種族恐懼，並同時承諾為他們特定部落提供幫助。難以抵擋的發展態勢， 目前各個族群之所以結盟起來，是因為他們基於同一目的，要來對抗白人男性的權力。但人口結構快速變遷，讓這種情況難以持續，當傳統的代罪羔羊不足時，各個派系就會互相攻擊，混亂接踵而至。

書籍介紹

本文摘錄自《當我們被困在同一艘船上：自私的執政團隊如何把國家推向革命邊緣》，好優文化出版

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作者：塔克・卡森（Tucker Carlson）

譯者：陳珮榆

國家可以從戰爭、飢荒和疾病中存活下來，

但敵不過蔑視自己人民的領導人。

長期忽視選民，你就會得到川普！

全世界政治圈內圈外都該看的書！

本書作者，塔克・卡森，為美國福斯新聞頻道知名新聞評論節目主持人，向以犀利精準、直言無諱著稱。他將個人的節目評論風格，轉化成極富力量的文字，指出政客與政治家的差異何在。憑藉個人多年職涯所見，塔克・卡森以最豐富的現代政經實例分析，針針見血，直指美國統治階級與普通老百姓嚴重脫節的問題，揭發新的美國菁英的真相。

本書將矛頭對準了「自私的統治階級」，替廣大讀者發聲，說出大家心裡的話，因此一經出版即引發廣大回響，始終位列暢銷排行榜之中。全書以深入淺出的論述方式，點出美國政壇亂象，告訴你國家機器運轉的最大危機來自何處。對比台灣，讀來倍覺有感。

塔克・卡森在本書中拋出了一個非常重要的問題：我們該如何讓國家回歸正軌？因為疏於照看人民，民主國家自招毀滅危機，而要解決這個問題，有一個很簡單的方法：想想看你的國民要的是什麼，照顧好他們！

自私而愚蠢的執政團隊具備哪些特質？

政黨掛羊頭賣狗肉、新暴富階級崛起、中產階級迅速消失……本書以美國的民主、共和兩大黨為師，帶你看清「一船笨蛋」Ship of Fools會做的事：

一切向選票看齊，為了開發票源，無視政策是否正當。

昧於競爭，政黨忘卻政治責任，失去相互監督的功能。

掌權者迷失在盲目頌揚變革之中。

以錯誤的評估構成錯誤的公共政策。

在位者犯錯無須受罰，昏庸無能者逐步高升，並沿途破壞一切。

假冒民主但其實是寡頭政治，不斷做出讓人民抓狂的事。

不惜代價也要維護自己的權力，政權越是在傾頹的時候反而變得越專制。高唱言論自由，但不允許意見分歧。

少數人的利益凌駕在國家之上，人民失去了抱怨的權利和能力卻不自覺；政黨從不符合大眾利益的政策中牟利，完全不在意民調支持度的高低。

大家都愛用「身分認同」的操作手法，來模糊問題的焦點。

各政黨都愛用動員選民的最快方法——煽動種族恐懼。

他們統治下的國家機器，外表看起來似乎都還在正常運轉，但大家為共同目標齊心協力打拼的感覺逐漸消失。

他們會使中產階級持續萎縮，製造業衰退，貧者愈貧，富者愈富，國家發展失去穩定的基礎。

把著名媒體記者當作權勢傳聲筒。

Photo Credit: 好優文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航