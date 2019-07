《你以為的懷才不遇，只是懷才不足而已》：二十五歲以後被生活打過的三十二個耳光

文:小令君(王令凱)

二十五歲以後被生活打過的三十二個耳光

凌晨收到消息提示的時候,才知道原來今天是自己的生日。

稍微詫異了一下,往年即使不特別在意、也仍然期待著有些人能記得自己生日,而在今天反而異常地平靜、踏實、篤定。

二十八歲,一個焦慮和尷尬並存的年紀。沒人把你當小孩,但也沒人太把你當回事。所有曾經說過的誓言與志向,基本上都是以三十歲為分界點的。

可是能在這麼短的時間內實現自己的而立心願嗎?很難。

但我依舊感到幸運,幸運地接受改變不了的事實,幸運地發現在尷尬、焦慮、迷茫中走過幾年後的自己,也算是終於窺見到二十五歲之前不屑了解的人生真相。

所以這些想說的話,說給那一年站在二十五歲大門口的我聽,也說給所有即將二十五歲和曾經二十五歲的人聽。

願離開了青春的我們,始終年輕。

工作和人際

1. 很抱歉,這個社會就是不公平

年輕時的我們,看什麼都能看到不公的一面。憤世嫉俗的同時,也為自己的坎坷找一點心理的慰藉。可真的,社會本來就不公平,有人不僅比你美貌英俊,還比你有才華、有財富、有地位、有成就。認清這一點,之後的每一次收穫也就成了饋贈。

2. 真心不一定能換回真心

以前的我,覺得信任一定能換來不被辜負,真心可以換來感同身受。在一次次傷心後漸漸明白,在很多人看來,你永遠戴了另一張面具。所以,付出過的就付出了,不要太在意。對別人好就好了,不要期待別人的感恩和同等的回饋。

3. 做自己吧,不要在意別人的評價

無論你懷著多大的善意,仍會遭遇惡意;無論你抱有多深的真誠,仍會遭到懷疑;無論你呈現多少柔軟,仍要面對刻薄;無論你多麼安靜地只做你自己,仍會有人按照他們的期待要求你;無論你多麼勇敢地敞開自己,仍有人虛飾一個他看到的你。

4. 比智商和努力更重要的,是情商

二十五歲以前,恃才而驕,覺得自己聰明又努力,做什麼都一定能成功。二十五歲之後發現,如果你學不會聰明地做人,學不會控制自己的脾氣和衝動,學不會如何給人留下好印象,那麼你會進步得非常艱難。

5. 學會不解釋

無論是不是受了委屈,都不要著急解釋,沒有什麼比結果更能讓人信服的。

6. 努力不是什麼值得驕傲的事情

你再努力,沒有做出成績,也不要一臉驕傲地拿出去企圖獲得人們的認同。若別人輕鬆做到的是你大費周章仍未做到的,那只會更證明你的無能罷了。

7. 沒有什麼人理所當然要幫你

對所有給予你方便的人表示感謝,因為真的沒有人必須幫你。而即使你曾經幫過別人,也別要求別人下一次必須幫你。只有等價的交換,才能得到合理的幫助。

8. 心軟不是善良,是沒原則沒底線

不要做那個能原諒工作紕漏和體諒各種客觀原因的人,你的沒有原則會使得對方的底線不斷降低。一旦你發現情況愈來愈糟,意識到需要按照正常標準去要求對方時,他們反而會覺得是你不可理喻。

9. 工作上交朋友,是一件需要運氣和技巧的事

不要為了同事和自己之間始終隔了層紗而難過,不要鬱悶為什麼表面友好的同事背地裡居然踩了自己一腳,不要對工作上的任何友情抱有過高的期望,因為,只需一點利益就能讓你們兵戎相見。

10. 最好的資源永遠是勢均力敵

如果你不夠優秀,你的人脈大多是不值錢的。留個電話加個微信,到最後可能只是換來個友善的表情。好的人脈不是追求來的,而是吸引來的。所以不要再說你認識誰誰誰,認識不具有任何意義。

11. 不企圖改變任何人

不要企圖改變任何人的思想或行為,即使是親近的人亦如此。尤其對於那些固執地活在自己幻想的小世界裡的人,千萬不要試圖去說服他們或推翻他們,那就等同於往茅坑裡扔炸彈,會濺得你一身不舒適。

12. 不再隨意質疑他人的能力

如果有人能坐到比你高的位置,那他一定起碼有一個方面比你強。而你條件反射般的質疑和揣測,其實也暴露了自己的齷齪。

生活和身體

13. 照顧身體,它不那麼年輕了

二十五歲開始,不洗臉就睡覺,第二天皮膚照樣緊繃光滑將成為天方夜譚。不吃早餐,失眠熬夜,三餐不定時,醉酒泡吧,冬天露腿,你的身體會頻頻發出報警,提醒你,它不太能受得起折騰了。

14. 捨得花錢

買令你愉悅的東西。買一件喜歡的東西,去一個嚮往的地方,吃一頓可口的飯菜,錢不一定花在別人看得見的地方,但它們帶來的是實實在在的開心,可以熨平生活的褶皺。

15. 好好賺錢,好好存錢

既然要好好花錢,那當然要好好賺錢,理想都要建立在麵包的基礎上,才可能實現。千萬別覺得才畢業沒多久,可以先慢慢體驗生活,別以為賺錢是以後的事。

16. 穿得體的衣服,尤其是貼身的衣服

不再去電商買各種各樣廉價的衣服,尤其是內衣一定要舒適。永遠要有一套貴的、可以在任何時候出席任何場合,都不會讓你感到怯場的衣服。質感好的得體衣服,會為自己帶來自信。

17. 跟懂得生活的人交朋友

二十五歲之前,認為每次出門都要裝扮自己半小時以上,吃飯要用最美的桌巾的人做作,而嗤之以鼻。

事實上,他們能教會你如何過好任何一個平凡的日子。你可以不會寫詩,但可以把生活過得像一首詩。

18. 珍惜身邊的人

不斷地經歷生老病死,明白多看一眼都可能是最後一眼,多陪一天可能是最後一天。下輩子,無論愛與不愛,都不會再與你的愛人和父母相遇。

19. 管理好自己的身材

沒人會繼續說你的肥胖是可愛,你可以選擇瘋狂地吃自己愛吃的食物,但你也得學會如何控制你的體重到不厭惡自己的地步。同時不要過度地追求瘦,你會因為內分泌失調而追悔莫及。

20. 家,比房子重要

二十五歲之前,覺得買房是天方夜譚,告訴自己才不要做房奴;二十五歲後被搬家折磨到心力交瘁,開始時不時想要擁有個穩定的住所。但一個被自己用心布置的溫馨的家,永遠比一個房子更重要。

21. 真正的感情,沒有距離

那些常說我們住得很近啊,下次來找你玩的人,往往後來還是見不到面的。用距離來衡量的情意,哪怕隔著一條街道,也是千山萬水。

22. 沒有誰離不開誰

無論是誰,不管你們曾經多麼親密,只要他︵她︶想消失在你的生活裡,往往輕而易舉。

人生和自我

23. 選擇三觀一致的朋友

朋友不在多,在於能否讓你感到舒適。而舒適的前提,就是價值觀相同。如果一個朋友在你成功時仍為你由衷地感到高興,務必珍惜。

任何人都可以對朋友的不幸感到同情,而要接受一個春風得意的朋友,則需要非常優良的天性。

24. 沒有什麼是被逼的

唉,都是被逼的呀,都是沒辦法的呀,常常是我們面對不喜歡的生活和現狀時的無奈嘆息。後來明白,沒有什麼是被逼的,都是可以選擇的,只要你願意付出代價。

25. 追求自由和細水長流並不衝突

二十五歲之前覺得,自由就是可以做自己想做的事。二十五歲之後明白,真正的自由是可以不做自己不想做的事。追求自由和細水長流並不矛盾,你要相信緩慢、平和的力量,要踏實,要冷靜。

26. 不能成為自己鄙視的人

身邊有太多誘惑與太多黑暗,可是哪怕身在糞坑,你也不能大口大口地吃屎。蜜雪兒.歐巴馬的一句話我特別喜歡:When they go low, we go high。

27. 好好看書,好好閱讀

為什麼要堅持閱讀?它到底有什麼用?我不記得小時候吃過哪些東西了,但我確信正是它們成了我的骨我的血,讓我長成現在的樣子。也許很多事情努力與收穫不成正比,但閱讀應該是唯一一件只要你付出就會有收穫的事情。

28. 相信愛情

無論到什麼年紀,受過多少次欺騙,心被傷得有多深,要始終相信,會有一個人,他愛你。

29. 沒有什麼婚姻關係是一定長久的

相信愛情,但是不要覺得婚姻是必須長久的。責任這個東西是需要呵護的。你們之間畢竟沒有任何血緣關係,愛是會被瑣碎慢慢消耗的。

30. 理解出軌,但不原諒

不再會對出軌的事情義憤填膺,怒火中燒。再怎麼說一輩子只和一個人睡覺,本來就已經是很難能可貴的事了。因此身體出軌並不是不可理解,但是我仍然不選擇原諒。

31. 好的心態比什麼都重要

曾經以為愈是在糟糕的時候,愈要抓緊時間去想辦法解決問題。其實在這種時候,不如調整好自己的心態,試想在最壞的情況下自己能不能接受。既然最壞的都能接受,那又有什麼好怕的呢?!有的時候,慢就是快。

32. 你永遠都會迷茫,會低潮

誰也無法預知人生的每個低潮期有多長,但確知的是,在每個低潮期該做的最重要的一件事是:不要有拋下一切去××的念頭。要多讀書、節制飲食、陪伴家人、早點睡覺、盡力做好手上還在做的事,你會好的。一定會好的。

我在二十五歲之前不知道前述的所有真相,一路被打掉牙,一路又咧著嘴帶著血重新站起來。

但二十八歲的我覺得自己是幸運的,不僅僅是因為那些外在的獲得,還因為被打得七零八落之後,總是能在老天數到九時站起來。

因為這種幸運,我原諒自己這一路走來的彎路,平靜地等待三十歲的召喚。

依然有愛、有夢想、有生活,盡力嘗試。

以夢為坐騎,見識山高水長。

書籍介紹

本文摘錄自《你以為的懷才不遇,只是懷才不足而已》,今周刊出版

作者:小令君(王令凱)

她是在中國擁有十多家分店的米有沙拉(Meal Salad)創辦人,被《富比士》雜誌選為中國「30位30歲以下精英榜」!

她也是網路紅人、暢銷書作家,她的話語激勵無數年輕人,為他們打開新視界與新生活!

她說:20幾歲,你要新陳代謝,更要野蠻生長!所有的光芒,都需要時間才能被看見。

你20幾歲時的努力,將決定你30歲後的際遇!

這是小令君給所有年輕人的成長激勵之書,她說:

每個人都擁有或多或少的才能吧,有的未被發現,有的已經自知,有的才華蓋世,有的以此為生。即使懷才,也不過只是一時或者一處的優勢,怎麼可以奢望這一點點不夠大的才華,永遠被人珍視,捧在手心?你那小得不能再小的才華,並不值得多驚喜的偶遇和多長久的仰慕。

讓自己成長為參天大樹吧!

去做配得起自己天賦的努力,試著站在更高更遠的角度去看待整個事情的走向,試著正確認識自己所處的職業角色,並且拿出該有的職業素養,去面對每一項任務。當你把自己準備好時,即使懷才不遇,也能夠改變際遇,成為自己的伯樂。

本書是中國青年創業家兼暢銷書作家寫給所有年輕人的成長激勵之書。59篇隨筆,傾訴作者一路走來的起伏與磕碰,挫敗與振作。生活從未變得輕鬆,然而透過作者的筆觸,我們終究能越來越從容地打開新的視界,走向新的生活。

