《五囝仙偷走的祕密》導讀：以藝術家心靈，度化已然消失的人文地貌

文：許仁豪（中山大學劇場藝術學系助理教授）

神話讓歷史起舞：打開《五囝仙偷走的祕密》的方法

祕密的前世

跟鑫佑認識已經二十年有餘，在我躁動青春的記憶裡他是Ron，彼時是已逝同志運動紀錄片導演陳俊志的助理。當時我們都好年輕，他從宜蘭來，我從高雄去，面對世紀末欲望噴井的台北都城，我們都像是進了糖果店的無知孩童，在逐漸勃興的消費物欲、狂躁起來的運動、煙花四散的藝文活動裡流連徘徊。

比起當時的自己，Ron多了一份沉著穩重，面對未來他似乎有很堅定的態度，面對愈來愈多元複雜的台灣社會，他不亂陣腳，似乎多了一點意志力，朝著自己堅信的目標邁進。相較於他，當時的我更容易迷失，總是在各路人馬、各色風景裡踟躕不已，面對未來徬徨恐懼，想逃開現狀的欲念強大，最後去了美國求學，中國工作，世界轉了一圈，落地回到出生地高雄開展下半場人生。我們因此也就斷了音訊，再碰面已是十多年過去，彼此都長成了中年大叔。

再與Ron碰頭竟然是在故鄉高雄，這麼多年過去他成就了許多身分，媒體人、藝文工作者、運動先鋒還有最令人羨慕的小說家，而我則是開始大學教職員的社會身分。再度結緣竟然是因為一本小說，Ron告訴我不久前他出版了一本叫《五囝仙偷走的祕密》的小說，希望有劇場人可以改編演出。

我追問內容，他說明這本書因高雄市文化局的寫作獎助而起，鮮少踏足高雄的他拿到經費以後，一輛機車隻身在這座不熟悉的城市裡晃蕩，突然闖進一處叫「覆鼎金公墓」的地方，那地方藏身車水馬龍高速公路邊，有心人必須從羊腸密道進入才會發現，從明清時期開始一層又一層疊葬的墓至今發展成一個規模龐大的集體公墓群，參天老樹隱蔽著邊緣，這地方彷彿被世界遺忘，當高雄已然發展成一個摩天樓拔地而起的現代都會，它卻依舊處在一個歲月靜好的農耕時代。尤有甚者，緣墓群而起的相關殯葬行業就在周邊發展，一戶又一戶的臨時屋依傍墳墓而起，生人與活人因此比鄰而居，陰陽相連，無縫接軌。

他被眼前景象深深迷住，開始了密集的蹲點觀察與採訪，後來將所涉區域延展至金獅湖畔的保安宮、道德院，最後他將採集來的風土民情與歷史資料，透過藝術家的想像調料轉化，以魔幻寫實的筆法寫下《五囝仙偷走的祕密》，成為一則傳奇寓言，奇風異俗裡藏著奧語仙言，寄託小說家對現世的觀察與沉思。

鑫佑道完，我嘖嘖稱奇，內心驚嘆不已。一則以喜，一則以憂。喜的是緣分之妙，似乎冥冥之中自有定數，引領著我們以此書再度結緣。自小在距離蓮池潭不遠處的左營新莊仔路出生長大，後來搬遷至文藻大學附近離金獅湖不遠的鼎金地區。從蓮池潭到金獅湖再到澄清湖，剛好是北高雄從西北到東南的連貫水文系統，印證古高雄可能的潟湖狀態，而沿線分布的漕渠溝道，也見證著歷代文士官吏修圳浚水的努力，其中以人稱曹公的曹謹最為知名。覆鼎金公墓群就在金獅湖邊，離我現居之處不過一步之遙，但我竟然從小到大至今尚未踏足於此！因為舊識重逢，《五囝仙偷走的祕密》引領我重新回頭認識自己生長的家園，而這其中所暗藏意涵，是否要告訴我什麼道理呢？

憂的便是這樣奇異的因緣讓我特別忐忑不安，總覺得這樁事背後藏了天機，於是特別謹慎地閱讀思考，並不特別用力推動改編計畫，以期待因緣俱足的心態，等候水到渠成，契機自然成熟之日。從拿到書到改編計畫開展，時間過了三年有餘，一個偶然的機緣我跟劇場前輩編導周慧玲老師提起這本小說，隨口提了改編計畫，沒想到她立刻購書展讀，閱畢後興奮異常，想方設法推動劇場改編計畫，這算是因緣俱足的時刻吧，剛好任教的學系要推動戲劇構作課程，我便借力使力，以課程搭配創作的方式，在一學期的時間內安排系列相關講者，以《五囝仙偷走的祕密》的舞台改編為目標，開出一門戲劇構作的課程，在過程當中我與學生共讀小說，以及高雄市文化局出版的文史資料，並且邀請了鑫佑到課堂現身說法；周慧玲老師親自到課堂上帶工作坊；最後還邀請了「覆鼎金掃墓團」的在地文史保護工作者到課堂上分享他們從發現到動員保護這群文化資產的過程。

是的，就在小說寫成不久後，當時的高雄市政府因為縣市合併後，開啟了雙湖公園特區的開發，而位在這個中心地段的「覆鼎金公墓群」必然要面臨拆遷的命運。鑫佑告訴我，依照他的採訪心得跟評估，這公墓群的拆遷根本是不可能的任務，沒想到五年之後竟然快速滄海變桑田，現在已經是一片光禿禿的黃土。我不得不震驚於現代都市開發的快速與暴力，這是人類文明發展的長久矛盾性議題，面對過往的歷史，這些時代的記憶資產該何去何從？

值得慶幸的是，在它快速消失前，我們有了文史工作者的搶救跟鑫佑的小說，文史工作者的目的是留住遺跡，供後人沉思歷史；而鑫佑所做的卻是以藝術家心靈，度化已然消失的人文地貌。從《五囝仙偷走的祕密》我們可以想像窺視這片如今已經消逝的土地民情，而小說家的奧語又不把歷史當成可以單純再現的過往，在紀實與虛構之間，鑫佑留下了什麼樣的奧語天書，讓我們按圖索驥去找回已經被偷走的祕密呢？

祕密的今生

《五囝仙的祕密》是小說家的巫言，洩漏了天機卻又留住了祕密。鑫佑虛構主角王勝邦，因離婚喪子之痛，自願從台北請調至高雄鄉下任教，自我創傷的療癒放逐，引領著他來到了覆鼎金一帶。異鄉人王勝邦初來乍到，對此處風土民情不勝讚嘆，活人與死人比鄰而居，宮廟與水文一脈相連，古籍裡記載著此處之玄密，令人孜孜不倦持續探索。正驚嘆於此處之玄妙，覆鼎金此刻卻面臨了巨大的危機，百年來偏安一隅的地方，因為縣市合併的都市發展計畫，面臨著被迫拆遷的危機。這是小說指涉現實之處，虛構與紀實在這裡開始辯證。

我們大可把王勝邦一角當成是小說家在敘事裡安置的心靈之眼，透過王勝邦的見聞，《五囝仙偷走的祕密》在我們眼前演繹了一段精采絕倫的覆鼎金之前世今生。從史前的蔦松文化開始，這裡便是喪葬寶地。裝水的褐色陶罐記錄的是宋代漢人文化之前的生死哲學，對遠古先民來說，死亡是第二次的成年禮，所以他們以慶典慶祝死亡，活著的人替死去的打扮，圍著亡者唱歌跳舞直至疲倦，夜裡便在亡者身邊睡下，死去的人與活著的人兩相依偎，無法區分，從彼時起覆鼎金便是宇宙大道特選之地。

這段史前典故說明了覆鼎金地區的特異身世，他是自上古以來就被選擇的聖地，是陰陽生死交界之處，藏著歷代以來生命的奧義。小說家用典於此，開展了一段傳奇式的歷史敘事，從蔦松文化到曹公修圳的傳奇，到道德院、保安宮的天機軼事，到日本納骨所的靈異傳說，敘事忽而引經據典，忽而又說是流言小道，虛虛實實，假假真真，在假更勝真的傳奇與史實交叉筆法下，我們不得不讚嘆小說家說書的能力，春秋筆法裡藏著微言大義，而這神話寓言的核心不啻是圍繞著王勝邦而登場的孩童。

孩童是王勝邦任教小學的學生，也是他返回台北後從己身所出的骨肉。每一個都是社會邊緣的畸零兒，但都天賦異稟，具有殊勝特異能力。不消言，這是小說家寄託願望之處，面對因歷史暴力而即將消失的地貌，那從史前時代以來便與活人世界相安無事，甚至冥冥之中庇佑的亡靈世界，如今竟然面臨了殘酷的侵襲。五囝仙各自具象了古文明晴耕雨織、天人合一的諸種生活美德，那是先人留給我們後世的智慧，我們卻在貪婪時代遺忘了這些先人的智慧，驚擾歷代亡靈，自毀宇宙大道。在小說裡王勝邦到底有沒有成功阻擋拆遷的敘事已然不重要了，敘事在抗爭行動後急轉直下，轉接到一個記憶分岔之處，王勝邦回到了一個凡夫俗子的生活，他死去的兒子在記憶的另一處悄然復活，與前妻再續前緣，最後子孫滿堂，直到八十大壽他才又返身金獅湖底，從古老的密室復活起身，見證了神話保護家園的祕密。

這是小說從紀實報導躍身成為魔幻寫實的關鍵之處，重點已經不是劇情如何發展，而是巫言裡藏什麼大義。在大資本時代，貪婪的開發不會停止，覆鼎金不會只是特定的處所，故事的祕密揭露的其實不是什麼奧義天機，那是古樸而無處不在的道理，一口古井，一棵古樹，訴說著生命面對自然必須謙卑的簡單道理。

祕密的來世

小說除了透過孩童寄予天道不息的願望之外，裡頭女性的角色通常比男性更令人印象深刻。羽化成仙的江宛容，或是靜默繡圖的洪徐玉鳳，她們都不是信史文字紀錄下的歷史主體，但卻大音希聲，大象無形，以無勝有記載了歷史洪水下生存者最謙卑的觀察與願力。身為小說家，舞文弄墨本是天賦，鑫佑卻有深知文字能抓住的真實一定有限，我們不妨把《五囝仙偷走的祕密》看成一本有字天書，繡盡了關於覆鼎金自古以來的天機，我從來不知道家鄉原來住著這麼多仙人，有過兩次「澆鼎」的神蹟軼事，但是我記住了王勝邦其實就是自己死去的孩子，父子終究同體，以成大悲。

在歷史巨輪持續輾壓的過程，留住美好的能力是小說家最後自詡的詩學正義，我們等待故事結尾的大水退去，這過程將延續百年，但亡靈不散，接踵聚集，在故事的盡頭，我們望向來世，等大水退盡，屆時人人安居樂業的覆鼎金會在遠處的歷史地表一一浮現。

書籍介紹

本文摘錄自《五囝仙偷走的祕密：新增覆鼎金2011田調珍貴照片版》，時報出版

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作者：謝鑫佑

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以高雄為背景，講述縣市合併後，超過地面一萬六千座與地下六萬座墳墓的覆鼎金公墓面臨搬遷，關於土地、傳說、虛構、真實、活人與亡靈的故事。由於墓區範圍過大、墓種複雜，小說二0一二年底完成時，外界不認為高雄市政府能在近十年內進行遷葬，沒料想小說完成後五年，覆鼎金確實於二0一七年開挖，因此，小說被資深劇場編導周慧玲喻為「預言之書」。

謝鑫佑《五囝仙偷走的秘密》（編按：祕）這部小說就是針對高雄市政府要開發覆鼎金地區而寫，此地原為墓區，不受重視，但縣市合併後，此處成為中心地帶，在市政藍圖下便欲遷墓移居，將此地重新開發。小說透過鄉野傳說，以原本土地賦予當地住民的五種力量來對抗外力入侵，這五種力量無論是仁德、智慧還是勇氣，都是守護的力量。最後一種力量是留住美好的能力，即便有傷痛，男主角王勝邦採取逃避、遺忘的方式來療傷，但土地教導他的，是用美好的記憶讓自己勇敢地走出來。不僅是他守護土地，土地亦在守護著居民。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航