韓粉們也知道韓國瑜有問題，但執政黨卻將他們越推越遠

之前在高雄的時候，我見識過韓粉的威力，韓粉可以不斷的重複喊口號來威嚇他人，讓人心生畏懼，最鮮明的口號，就是「韓粉出征、寸草不生。」這句話，是源自於當初中國在百度貼吧上最多人也最大的一個版，當時他們因為不滿周子瑜而翻牆出征台灣的臉書，當時帝吧的口號，就是「帝吧出征，寸草不生。」

有點像是蝗蟲過境後，什麼東西都沒有了，所以寸草不生，讓你們看看我們可怕的威力一樣。

很多人說，韓粉很可怕，沒理性，沒知識，沒學問，不高興出一張嘴就罵人，可是大家有沒有想過，每個國家都必然按照智商、理性、學問、收入而有不同的階級，所以最重要的不是他們不理性，而是什麼原因造成我們這個社會裡，所謂「低階級」的族群，會對政府極度不滿？

因為政府掛在嘴上的，根本不是他們要的東西

我先告訴大家一個很簡單的道理，如果你想跟低階級的族群談治理國家大事大方針、大原則，大多是對牛彈琴，因為他最想知道的是一個很直接的答案：我的薪水能不能漲？我的生活能不能好？我的日子能不能過得更容易一點？至於其他深入的事情，你要跟他談，那是談不來。

因為對他們來講，政治他們真的不懂，太複雜的問題他們也沒辦法理解，而他們要的，對他們來講是「政府應該要做到的最簡單的事情。」像是有錢賺、生活輕鬆一點、政治少吵一點、看得到未來、敢生小孩，這種種種對他們來講，都是他們認為最理所當然的事情，所以他們要的，都是這些跟切身相關的事情。

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可是台灣多年來的問題，是這個政府一直沒有真正認真的在這個議題上回應或努力。

這些選民其實也沒真的這麼笨，他們心裡或多或少也知道國民黨不好，可是真正的問題是，當民進黨一而再再而三的把問題拉在國家安全上，拉在我們最重要的事情是國安，是避免被中共併吞，避免被拉進集中營的時候，這種對話不但沒辦法讓這些人理解，更會開始思考一件事：「所以如果某某某當選，台灣就會被中共併吞？中共就會武力併台？中共武力併台，美國不會來守？」

難道這些民眾，在這最簡單的問題上找不到自己的答案嗎？

而當他對自己「真正關心」的事情想追尋答案時，民進黨又很清晰的告訴你：加薪要自己找老闆，機師不會過勞，我們勞工工作時數是越來越降低的。

我說白話，如果國家的經濟分配有效，這些人一定會十分現實，該投給誰就投給誰，因為這些人的思考絕對直線，很多人甚至認錢不認親戚不認黨派，之所以現在認黨派，是因為你的訴求，跟本不在他要的那條線上。

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「地氣們」眼中的蔡英文：念那麼多書，為何無法改善我的生活？

我覺得英粉很危險，現在一昧狂打韓粉不理智，是智障，是什麼不配住在台灣的人等等，這種過程就是傳統的藍綠二元撕裂論，一點都不新鮮。

包括我，很多年輕人30年前根本不知道什麼叫做政治，可是30年前的台灣，就是藍綠互罵，互幹，互批，互打，不爽直接在立法院大打出手，所以當時在生活中長輩叫你不要跟人講政治，除了怕被白色恐怖外，就是不希望你在現實生活中跟人互罵互打互幹，過去政治激烈的時候，真的就是有人看電視評論，結果大打出手送醫院上新聞。

現在最近的選舉情形，就像是回到了30年前，英粉韓粉出征，寸草不生，我都覺得不然大家如果不爽，乾脆凱道約一約，不爽好好互幹，看誰贏就信服誰。

為什麼會有人相信韓國瑜？很多人都說韓國瑜超爛，相信他真的超反智，無法想像，可是我們把問題代換過來，你會發現答案如此簡單，因為蔡英文念書念的這麼多，是個博士，是個法律人，是那些低階層民眾一輩子都達不到的高度，對他們來講，這應該是相對可以信賴的人，至少做事情，比他們有想法。

但在他們的眼裡，蔡英文書雖然念得很多，可是在許多事情的表現上卻差很多，我們對一個流氓小混混我們會有他的標準跟期望，一個流氓小混混如果把一個小地方弄得讓大家都過的不錯，大家會覺得他超水準演出，可是一個博士讓新潮流搞成這個樣子，這個比例實在跟民眾的期待差太大太多，你學問很高，書卻好像不知道念到哪去，那我們選你幹嘛？

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當政策只流於哪一方嘴多，各種「粉」就會被往極端推

再舉一個例子，很多人都說花蓮人相信花蓮王真「反智」，我曾住過花蓮，最近我再回花蓮一看，感覺確實變了很多，很多花蓮人都心裡有數，知道花蓮王不太正當，可是花蓮王就是讓花蓮人生活有感，哪怕你批評他是灑錢、不正當，這個論述卻打不到人家。

原因很簡單，就是你根本就沒有「正當」方法還成功的實例。

批評花蓮王的民進黨會被當地人覺得是嘴砲，是因為沒有什麼縣市的民眾能夠像擁戴花蓮王一樣，積極擁戴的說我們誰誰誰做事超正派，還能讓大家生活過的好。既然沒有這種實證只有嘴砲，那麼一個人一張嘴，那就比人數看誰吹得多，不是嗎？

所以當民進黨在天天批評別人不正當、大灑幣的時候，就只是把那些人用力的往對立面推。

所以當英粉出征寸草不生的時候，確實會有一股跟韓粉一樣的氣勢，感覺力量很盛，罵人很爽，然而這個力量只是將韓粉柯粉用力推向對立面，最後不止英粉投票率會很高，韓粉也會超級高，若用九合一的狀況來推論，如果只有英韓，韓國瑜絕對必勝，如果三咖督，柯粉該義無反顧轉頭走的，一定轉身走，我們不吃芒果乾，我們沒有任何心理負擔，就算是兩咖督都不會出來。

柯文哲當初的氣勢強到可以拉動泛藍，理由很簡單，因為柯文哲是真正的把實證做出來，用正當手段和認真執政的去回應民眾的想法，不打高空而是解決民眾的小事。相對民進黨，有沒有人標榜他是專門苦民所苦，專門解決民眾的問題，專門解決多年老案的？

沒有，民進黨只會告訴你我們的主軸叫做「避免你被送進集中營」。

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如果政策的論述，就只有不讓民進黨當選我們2020就會被送去集中營，或者有人就可以賣台，賣了台以後你就跟香港一樣了，這種對話，自然會讓許多人沒有感覺，因為更多人要追求的是解決國家人民的民生問題，因為堅信民生強、國防就強，政府只要行政強，公開透明，就沒人可以賣台。

回想當初明明太陽花訴求的是不反商，反黑箱服貿，全民支持，怎麼到今天反而變成反中反商你做生意就活該死好？如果今天我們繼續把「亡國感」當成選舉主軸，往後選舉未來30年可能還是要看藍綠吵，然後30年後還要聽人家說，你不投我們民進黨會進集中營喔。

這是我們的國家，不是你們的遊樂場。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航