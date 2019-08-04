《改變這世界，平面設計大師力》：「反設計」的迷幻藝術大師橫尾忠則

我做的東西，引起當時設計界蠻大的批評。我回頭去撿那些現代設計看不上眼、丟掉的東西。設計界的人常常把我的作品視為「反設計」。

「日本的安迪・沃荷」橫尾忠則（Tadanori Yokoo，1936–）

橫尾忠則在作品中流露出的流行藝術嗅覺，有時被人稱為「日本的安迪・沃荷」，他也拓展了日本平面設計的彊域。橫尾忠則跟恪遵現代主義教誨的同時代設計師完全處於天平兩端。意象強烈的作品，表現在色彩和形式的暴走，任何東西一到他手中，舉凡和服標籤或是兒童遊戲紙牌，皆轉化成意象的大噴發。他除了有一大票的崇拜者，1972年紐約現代美術館MoMA也為他舉辦了特展。

Photo Credit: 原點出版社

橫尾幼年時被一對開和服工廠的夫婦收養。他沒有受過正式的藝術或設計訓練，但這不礙他在印刷廠工作，接著他又到報社、廣告公司上班。1960年他前往東京，不久便加入新成立的日本設計中心。橫尾的作品很快引起日本前衛藝術家社群的關注，包括電影導演大島渚（Nagisa Oshima），舞踏家土方巽（Tatsumi Hijikata），劇作家寺山修司（Shuji Terayama），他為這些名家設計了一系列作品海報。

Photo Credit: 原點出版社 《1945-1995戰後日本文化軌跡》海報（1996）

1967年橫尾忠則前往紐約觀摩。紐約現代美術館MoMA的策展人買下橫尾設計的全部海報，每幅100美元，跟當時安迪．沃荷的《瑪麗蓮夢露》（Marilyn）海報同價。隨後他受邀參加1968年在MoMA舉辦的「文字與影像」（Word & Image）展，四年後MoMA為他舉辦個展。

Photo Credit: 原點出版社 凱特．史蒂文斯海報（1972）

橫尾對神祕主義日漸著迷，也深深被當時方興未艾的迷幻畫面所吸引，1970年代他進行了一趟全面的印度之旅。他的作品博得許多音樂人的賞識，包括披頭四（尤其是約翰藍儂）、ELP、凱特．史蒂文斯（Cat Stevens）、山塔納（Santana）等，也為這些人設計許多張黑膠唱片封面。

Photo Credit: 原點出版社 《29歲已達人生高峰我也死了》網版印刷（1965）

1981年，當他在紐約參觀畢卡索回顧展時，突然靈光乍現，決定永久退出平面設計界，專注在個人的藝術追求上。

那是一瞬間發生的事。非比尋常的一刻。當我步入展廳時，我是一名平面設計師，當我離開時，我是一個畫家。就是發生得這麼神速。我被畢卡索的整個生命就是在追求創作、追求自我表達而震懾了。

紐約插圖畫家保羅．戴維斯（Paul Davis）推崇橫尾忠則了不起的貢獻：「他是獨一無二的。沒有任何藝術家像他一樣。與其針對一個主題設計，他會把一個主題打開，找到非常多的方法來表現它，以及表達他的熱情；他在這個過程裡，已無形間改變了平面設計。」

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《改變這世界，平面設計大師力：職人學、座右銘與養分》，原點出版

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作者：卡蘿琳・羅伯茲（Caroline Roberts）

譯者：蘇威任

在圖文資訊傳播爆炸的今天，我們必須要問，平面設計的價值究竟是什麼？

首本平面設計大師專書，收錄77位大師生平，為理念行動：保羅・蘭德、Saul Bass、Otl Aicher、田中一光、橫尾忠則、五芒星、施德明、MM/Paris、嬉皮諾斯底⋯⋯

Photo Credit: 原點出版社

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航