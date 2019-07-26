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英文面試時，你不該說出口的四個「地雷句」
我們想讓你知道的是
「My current company is horrible.」批評前同事、公司會給人不專業、負面的印象。而且面試官心裡會認為，假如錄用你，等你要離職的時候，是不是也會這樣罵我們？
1. It’s on my resume.
- 給人印象：急躁
面試官問的問題已經寫在履歷裡，為什麼還要問？有幾種可能。可能他沒注意到，如果回答「It’s on my resume.」聽在耳裡就像是「履歷上不是寫了嗎？」
另外一種可能則是履歷中的敘述看不出潛力，想聽聽你本人怎麼說。特別是專業技能，這是你可以借題發揮的時候。可以說： I am glad that you asked this question.（很高興你問這個問題）
2. What does your company do？（請問貴公司是做什麼的？）
- 給人印象：冒失、搞不清楚狀況
面試前做好準備，別搞不清楚公司基本資訊就去面試。一開口講這句話可能就被刷下來了，應該先做好功課，不要在面試時才問。
你可以這樣問：I saw that your company has recently done OOO. Can you tell me a little more about this？（我看到貴公司最近做的某件事，我可以多知道一些嗎？）
3. My current company is horrible. 我現在的公司很糟糕。
- 給人印象：負面、愛抱怨
「為什麼想換工作」這題，別以為不可能有人會在面試時批評上一家公司或老闆。當過面試官的人都有經驗，這種人比比皆是。批評前同事、公司、老闆會給人不專業、負面的印象。而且面試官心裡會認為，假如錄用你，等你要離職的時候，是不是也會這樣罵我們？
換個角度，你可以這麼說：I'm ready for a new challenge.（我想要有新的挑戰）
4. What are the hours like？（工作時間如何？）
- 給人印象：不重專業、自我中心
確認錄取後，工時或休假才有意義。在還沒讓對方看出你的價值前，這類問題讓人懷疑你在意工時、休假等問題，超過工作目標、專業貢獻或生涯發展。
與其關心幾點到幾點上 班，還不如問：What is it like day-to-day here？（這裡工作的每一天是如何進行的？）
問比答更能讓人了解你
不說That's all，面試該怎麼做結尾？問幾個對的問題，讓面試官對你更有印象。
- What’s your opinion on how the company is positioned for the future？（請問您對於公司未來的定位有什麼看法？）
- What are your expectations for this role during the first 3 months？（您對這個職務在前三個月有何期待呢？）
- Why is this position open right now？（為什麼現在會有這個職缺呢？）
- Can you show me examples of projects I would be working on？（可以提供一些此職缺未來可能會接觸的專案例子嗎？）
- How long have you been with the company？（您在公司待多久了呢？）
- Which other departments work most closely with this one？（我們的部門會和公司哪個部門密切合作？）
- What is the company's management style？（可以告訴我公司的管理模式嗎？）
- What are some of the challenges you expect the person in this position to face？（您認為這個職缺可能會面臨到的難題是什麼？）
- Can you describe a typical day or week in the job？（可以請您形容這份工作的一天/一週嗎？）
- What do you like about working here？（您認為在這裡工作最棒的是什麼？）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航