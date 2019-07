英文面試時，你不該說出口的四個「地雷句」

1. It’s on my resume.

給人印象:急躁

面試官問的問題已經寫在履歷裡,為什麼還要問?有幾種可能。可能他沒注意到,如果回答「It’s on my resume.」聽在耳裡就像是「履歷上不是寫了嗎?」

另外一種可能則是履歷中的敘述看不出潛力,想聽聽你本人怎麼說。特別是專業技能,這是你可以借題發揮的時候。可以說: I am glad that you asked this question.(很高興你問這個問題)

2. What does your company do?(請問貴公司是做什麼的?)

給人印象:冒失、搞不清楚狀況

面試前做好準備,別搞不清楚公司基本資訊就去面試。一開口講這句話可能就被刷下來了,應該先做好功課,不要在面試時才問。

你可以這樣問:I saw that your company has recently done OOO. Can you tell me a little more about this?(我看到貴公司最近做的某件事,我可以多知道一些嗎?)

3. My current company is horrible. 我現在的公司很糟糕。

給人印象:負面、愛抱怨

「為什麼想換工作」這題,別以為不可能有人會在面試時批評上一家公司或老闆。當過面試官的人都有經驗,這種人比比皆是。批評前同事、公司、老闆會給人不專業、負面的印象。而且面試官心裡會認為,假如錄用你,等你要離職的時候,是不是也會這樣罵我們?

換個角度,你可以這麼說:I'm ready for a new challenge.(我想要有新的挑戰)

4. What are the hours like?(工作時間如何?)

給人印象:不重專業、自我中心

確認錄取後,工時或休假才有意義。在還沒讓對方看出你的價值前,這類問題讓人懷疑你在意工時、休假等問題,超過工作目標、專業貢獻或生涯發展。

與其關心幾點到幾點上 班,還不如問:What is it like day-to-day here?(這裡工作的每一天是如何進行的?)

問比答更能讓人了解你

不說That's all,面試該怎麼做結尾?問幾個對的問題,讓面試官對你更有印象。

What’s your opinion on how the company is positioned for the future?(請問您對於公司未來的定位有什麼看法?) What are your expectations for this role during the first 3 months?(您對這個職務在前三個月有何期待呢?) Why is this position open right now?(為什麼現在會有這個職缺呢?) Can you show me examples of projects I would be working on?(可以提供一些此職缺未來可能會接觸的專案例子嗎?) How long have you been with the company?(您在公司待多久了呢?) Which other departments work most closely with this one?(我們的部門會和公司哪個部門密切合作?) What is the company's management style?(可以告訴我公司的管理模式嗎?) What are some of the challenges you expect the person in this position to face?(您認為這個職缺可能會面臨到的難題是什麼?) Can you describe a typical day or week in the job?(可以請您形容這份工作的一天/一週嗎?) What do you like about working here?(您認為在這裡工作最棒的是什麼?)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航