京阿尼縱火事件：火場瞬息萬變，我們該如何逃生與預防？

幾天前發生在日本「京阿尼動畫工作室」的縱火事件，震撼了日本與國際社會。

烈焰五小時，三十三條寶貴生命

據目擊者表示，火災當下聽見建築內大量慘叫，駭人的濃濃黑煙不斷冒出，有很多人從窗戶嘗試往外逃生，現場就像地獄一般⋯⋯色彩繽紛的動畫夢想變成焦黑的廢墟。

2019年7月18日上午，日本「京都動畫」第一工作室遭人攜帶汽油潛入縱火，引發爆炸性的火災。事件發生當時，建築物裡有73名員工，消防隊雖然立即趕到現場，前後出動了65輛消防車，但蔓延火勢卻花了將近五個小時才撲滅。

這起火災造成34人死亡、34輕重傷，是日本平成以來死傷最慘重的一次火災事故。

為何災情會如此嚴重？

這棟大樓是三層樓的辦公空間，室內僅有一支室內梯與一支位於大門玄關、貫穿三層樓的旋轉梯。

當時縱火嫌犯在一樓大門玄關潑灑汽油，因汽油具強烈揮發性而迅速與空氣混合，點火後火焰急遽自直通三樓的旋轉樓梯往上擴散到整棟樓，爆炸威力並衝破窗戶玻璃。因延燒擴散的速度太快，導致建築物內人員逃生不及，死傷慘重。

火場中發現的33具大體中，一樓有2具，二樓有11具，二樓與三樓間有1具屍體，其餘20具交錯相疊在三樓連接屋頂的樓梯上。日本警方判斷大多數罹難者極可能是逃生時遭濃煙環繞，縱使當時三樓通往頂樓的大門並未上鎖，但仍因逃生不及遭濃煙窒息身亡。

Photo Credit: Reuters/達志影像

我們該做好什麼準備？

更完整的官方調查分析與避難行為分析報告尚未出爐，故現階段僅能依日本總務省消防廳、日本警方、朝日新聞、京都新聞、NHK等現有公開揭露的資訊下，儘量拼湊出火災的面貌。

天降厄運不擇時，以下仍有許多事情是我們能警覺或注意的：

一、濃煙是火場頭號殺手

絕大部分火場罹難者都不是被火「活活燒死」，而是先被濃煙嗆昏後而死。當濃煙中的一氧化碳和其他有毒氣體進入人體，身體會變得無法移動甚至當場窒息。請勿嘗試用濕毛巾摀住口鼻穿越濃煙，因為濕毛巾根本擋不住濃煙中的一氧化碳和有毒氣體。

二、如果逃生路徑暢通安全，「向下逃生」

在逃生路徑暢通安全的前提下，逃生原則為向下逃生到一樓後離開建築物。因為濃煙每秒上升約三～五公尺，遠快於人爬樓梯的速度，且越往高樓層溫度越高。逃生時也要記得隨手關門，侷限火勢及濃煙。

三、逃生路徑濃煙高熱，「關門求生」



平時應規劃二個不同方向的逃生出口，當逃生路徑充滿濃煙高熱時，請勿勉強逃生，應先避開濃煙，關門避難，等待消防人員救援。面對火場不能只有想到「逃生」，更要有「求生」思維，必要時與火場維持恐怖平衡，並在最後依然能活下來。

四、火災現場瞬息萬變、求生之路分秒必爭

火場中的一秒之差，可能就是天堂跟地獄的分別，絕不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，更不可在離開火場後又逕自重返火場，否則很可能悲劇收場。

五、隨時提高警覺，做好幾大預防準備

火災本身充滿威脅與變數，事實上，面對火災沒有百分之百一定能活下來的避難求生方式，預防勝於挽救，所以其實更重要的是前置的預防整備工作。要努力讓自己的居家環境不會燒（火源管理），就算燒起來也燒不大（避免雜物堆積與防火材料），安裝住警器提早發現火災、正確應變，並讓消防人員能最快救到你（巷弄暢通，無違停車輛）。

火災，永遠不是等發生後，才來思考應該怎麼辦。

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本文經蔡宗翰授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航