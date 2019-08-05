研究論文中「表格」的正確使用時機與常見錯誤

文：Steve Wallace

以表格呈現數據

研究論文經常使用表格來呈現數據。在這期的電子報中，我將解釋表格的使用時機和使用表格時經常出現的錯誤，並提供一些改善表格的小訣竅。

應該什麼時候使用表格？

表格對於數據的呈現很有幫助。如果有夠多的資料需要呈現出來，則最好可以使用表格，且表格也易於讀者閱讀。此外，如果表格的形式能讓讀者更容易了解數據的話，也應使用表格呈現數據。

在研究論文中使用表格經常出現的問題

以下是研究論文中經常會出現的表格相關問題。

表格中沒有足夠的內容

基本上，如果這只是個很小的表格且當中沒有太多內容，則建議直接寫成文字而非使用表格。以下面這個表格為例：

這個表格沒有提供太多訊息，可以直接被一句話取代：「The EFIM, FHM and EFIM-Closed algorithms spent 10 s, 11.5 s and 16.4 s, respectively」。在此情況下，便應使用文字敘述而非表格呈現。

將表格設計成橫向閱讀

絕不可將表格設計成橫向閱讀。以下面的表格為例：

這樣的表格應改為直式閱讀：

此表格應有三欄，每一欄代表一項屬性。第一行為每一欄的標題，之後幾行則呈現這些屬性的數據。

該數據已經出現在正文或表格中

一般而言，若已使用文字說明數據，則不須使用表格或圖形再呈現一次。

表格所呈現的數據沒有太大意義

表格應該是用來呈現有意義且與該篇研究相關的數據。若表格內容不重要或與本文無關，則應將之移除。

表格中的文字太難理解

理想上，一個人應能在不需要看正文的情況下就能理解表格內容。因此，應適當選擇表格標題和欄標題以使讀者容易理解。尤其是，如果作者在表格中使用縮寫，則應先定義這些縮寫。

未使用適當格式呈現數字，或未標明單位

若所呈現的數據為數字形式，則應標出數字的單位，例如秒或MB，且應以適當的格式呈現數字，尤其需注意到小數點後面的位數。此外，數字的呈現格式在整篇論文中皆應保持一致。

表格標題沒有意義或過於冗長

每個表格都必須有個標題，該標題必須是有意義的且不可過長。例如，下面表格的標題便是短且有意義的：

Table 1. Performance comparison of EFIM, FHM and UPTree

標題通常都是個短句或只是一個句子的一部份

表格並未按照欲投稿期刊的規定格式呈現

在投稿前，應先確認您的稿件符合欲投稿期刊的格式規範。每個期刊通常都有自己偏好的表格格式。

其他訣竅

建議將表格內容對齊，讓表格整體看起來更美觀。通常文字會靠左對齊，數字則置中或靠右對齊。例如：

若使用一個表格來比較很多項東西，每一欄的最佳值可使用粗體顯示。例如下面的表格比較了三種演算法。每一欄中的最小數值被視為最佳值，因此以粗體標示，這可讓讀者立刻看出哪個演算法表現最佳。

雖然表格有許多優點，但有時候圖比表更加適當。因此，重要的是也應考慮其他可能的數據呈現方式，例如以圖或文字來呈現。

希望這篇文章能幫助你更加了解如何在論文中使用表格。如果你有其他想法或建議，歡迎傳訊息至我們的部落格或臉書專頁。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航