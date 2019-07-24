【圖輯】火災求生必備知識：為什麼火場的頭號殺手是濃煙？

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多一分了解，多一分存活下來的希望

7/18，日本的京都動畫（京都アニメーション）遭人蓄意縱火，傷亡慘重。不僅重挫了日本的動畫產業，也再次引發了火場逃生的討論。

遇到火災時，在一片高溫及黑暗中，究竟要怎麼做才能提高生存機率？快來跟著圖文不符學習火場的逃生知識吧！

火災中的隱形殺手

「失火了──」

發生火災時，在一片高溫下，人們往往會嚇得逃離火源。但其實，火場中的頭號殺手是濃煙！

濃煙不只危險，擴散比飛還要快，一秒鐘可以向上竄升五、六公尺，許多人就在逃難的過程中被活活嗆死了。

既然煙跑得這麼快，發生事故我們該怎麼辦？

濃煙密布快關門

若是發現時火勢已經很大，要盡快關上門隔絕濃煙與高溫，並用毛巾、膠帶等東西隔絕門縫。

若要選擇躲避的空間，特別要注意以下幾點：

不要躲在塑膠門板後→會被燒融化，反而更危險 沒有通風處就換一個地方→有窗才能通風，增加可呼吸空氣 最最重要的是──千萬不要躲浴室！→不但門容易被燒融化，更因為管道相通的關係，濃煙還是會跑進來！

如果沒有鐵門只有木門怎麼辦？

正確做法：先把門關起來！木門也可以撐個一小時左右，為你爭取更多救援機會。

趁火勢還小快往下逃難

如果逃生通道還暢通，則要把握時間，盡速逃離。而其中要特別注意的是：

不可往上逃→濃煙比你跑的還要快，往下跑才對 不要為了找濕毛巾耽誤時間→濕毛巾如遇高溫可能產生傷人的高溫蒸氣 記得「濃煙關門，小火快逃」

Photo Credit: 圖文不符

為什麼京阿尼火災會造成如此嚴重的傷亡？

京都動畫縱火案中，犯人使用汽油縱火，引發的火災屬於「乙類火災」，這種火災在逃生上更加困難。

無法呼吸的超高溫度

一般的火災中，現場的溫度大約在1000度以上，而汽油引起的火災，溫度可以高達1500度以上。在這樣連鐵都能融化的高溫中，人們根本沒有辦法呼吸，加上事出突然，許多人慌亂中紛紛往頂樓求生，因此受到嚴重的高溫與濃煙襲擊造成嚴重傷亡。請記住火勢還小一定要往下逃。

連火災警報器都無法反應的瞬間燃燒

汽油一離開容器便會開始氣化，油氣若遇火花，連警報器跟防火門啟動的時間都沒有，就會瞬間陷入火海。

當時縱火犯在一樓點燃火焰，二三樓的人因直接被濃煙大火包圍，所以連往下逃都很困難，加上油氣易引發爆炸，因此傷亡慘重。

【小知識】加油時也要小心



油氣的易燃程度相當高，火勢又相當難以控制，許多加油站也曾因為靜電而引發爆炸火災。為了避免靜電火花引發火災，進入加油站時盡量避免使用手機，並在下車前後碰觸金屬手把避免靜電，以及在穿著毛料衣物時多加小心。

雖然火的用途相當多樣，幫助了許多的人，但從古至今，每次發生火災都會造成無數傷亡，對於火的不瞭解也是其中的原因之一，多多了解生活中可能引發火災的事項，可以有效避免災難的發生。

Photo Credit: 圖文不符

其實，濃煙比火更可怕

很少人有火場逃生經驗，但大家應該聽說過：火災發生要往高處逃、用濕毛巾摀住口鼻等說法。

不過，真的是這樣嗎？我們深入了解後發現：原！來！這！樣！是！錯！的！

原來，火災現場最可怕的是「濃煙」！濃煙有很多可怕的物質，也會讓人無法呼吸，大多數火災罹難者是先被煙嗆死的！

Photo Credit: 圖文不符

「濃煙關門、小火快逃」

濃煙是火場最大的威脅，因為它上升的速度很快，冒險穿越濃煙或往高處逃，都是很危險的！

若真的不幸碰上火災，一定要冷靜沉著應對，不要一味只想要逃，「求生」比逃生更重要喔！

好多濃煙啊啊啊！黑黑的什麼都看不見 >>關門

火好像還不大耶，可以沿著樓梯走下去 >>快逃

「濃煙關門」、「小火快逃」是大原則，大家還是要視情況應變，比如說：門或建築物不耐燃，可能就不適合躲在屋子裡等等。

Photo Credit: 圖文不符

除了火場求生，其他防災措施也很重要

幾年前，英國倫敦的大樓發生了嚴重的火災，短短半小時就燒成一根仙女棒，還奪走上百條無辜性命。

這一切，都因為四樓的冰箱電線走火爆炸⋯⋯很可怕吧？

不過最可怕的是，這棟大樓明明前年才整修過，理論上應該裝了最新的防火設備，外牆卻疑似使用不耐燃的便宜建材，導致火勢沿外牆一路延燒，整棟樓陷入熊熊火海。

這棟起火的大樓是當地的社會住宅（也就是政府蓋的），該大樓的居民早在一年前就警告大樓的安全係數不足，要求政府管理單位改善，卻還是被當耳邊風，才釀成這起災難。

因此，除了學會火場求生，我們也希望大家能多留意自己住家、學校、辦公室等週遭環境，盡可能選用合格耐燃的建材、安裝濃煙偵測器等，同時也監督大樓管理單位、公部門徹底執行消防安全措施喔！

希望大家遇到緊急事故都能順利脫逃！

Photo Credit: 圖文不符

特別感謝RC文化藝術基金會、見性社會福利基金會、淨毒五郎 Chef Clean以及1014位朋友支持圖文不符的訂閱式集資計畫。因為大家的幫助，這個作品才得以順利完成，並讓這些重要資訊能被更多人看到！謝謝你！

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參考資料

特別謝謝蔡宗翰先生協助了我們製作了這份作品，也想透過這次機會告訴大家：「別讓火災迷思成為你命運的殺手，唯有正確的觀念才能讓你在關鍵的時刻活下來！」

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本文由圖文不符授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航