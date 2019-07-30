美味的泰國山竹想進來台灣，要通過哪些檢疫關卡？

文：林明瑩（國立嘉義大學植物醫學系助理教授）

農委會在今（2019）年4月26日預告修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」，在輸入植物及植物產品的檢疫條件下增加「泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件」。此預告的主題立刻引起媒體的關注，且添加不同層面的解讀。究竟，植物產品能順利的進出口，需要具備哪些完善的相關檢疫制度？

世界各國的植物產品可以自由貿易嗎？

台灣於2002年起正式加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO），依成員國間對國際公約，不能無原因或理由便拒絕產品的自由進出口。所以必須依循國際規範，在會員國間對等看待、公平處理任何植物產品的進口申請。當然，台灣必須在受理後，著手進行後續申請與評估作業，而這項把關作業在台灣則隸屬行政院農委會動植物防疫檢疫局。

植物產品最常見在貿易上受到的限制，無法順利透過貿易方式順利進入輸入國或外銷至輸出國，主要原因多以植物產品上夾帶有害生物或是農藥殘留等議題為主。

植物產品農藥的殘留，與檢疫作業較沒有直接的關聯，通常將進口的植物產品進行農藥殘留分析檢驗，即可了解是否合乎標準。出口國往往會依植物產品進口國允許使用，且有殘留標準的農藥進行生產上的管理，符合標準才會將植物產品輸銷至進口國。

然而，植物產品上若藏著有害生物，因在運輸上極易不慎夾帶，具產生有害生物入侵的風險。所以，面對此風險的管控，世界各國均非常重視，並進行有害生物風險分析之評估作業。當然，這些評估作業有相關的規範可依循，稱之為國際植物防疫檢疫措施標準（International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM），此訂定的國際標準是由國際植物保護公約（International Plant Protection Convention, IPPC）所制訂，相關準則是以達到調和各個國家相關植物產品的貿易，並以減少非關稅貿易障礙為目標。

以泰國山竹進口為例，有害生物風險分析如何進行？因此，當泰國進行山竹進口申請，相關申請文件送達後，政府部門認定屬必須進行風險分析的貨品，便會啟動植物產品進口之有害生物風險分析。而這些工作往往是委由有害生物領域的專家、學者進行協助。

在風險分析的過程中，會將輸出國與貨品相關聯的有害生物進行名錄整理。這是一個繁雜但相當重要的工作，多數會以關鍵字在資料庫、研究報告、網際網路上進行搜尋，來掌握輸出國與貨品有關之有害生物的清單。接著再由清單中確認具檢疫重要性的有害生物，並試圖分析清單中最可能在貨品輸入時傳入的管制類有害生物。

楊桃果實蠅（Bactrocera carambolae Drew & Hancock）及木瓜果實蠅（Bactrocera papaya Drew & Hancock）便是在此分析的過程中，確定最可能隨泰國山竹的進口、具高度傳入風險的有害生物。然而，台灣目前並沒有這兩種果實蠅，若不慎因輸入泰國山竹而導致傳入，將會嚴重影響農業的生態及農作物的管理。

果實蠅是什麼？

不過，在台灣是否有其他果實蠅類呢？答案是有的，但主要是東方果實蠅（Bactrocera dorsalis）與瓜實蠅（Bactrocera cucurbitae），且寄主植物相當多。前者危害國內所有農民種植的水果，後者則是葫蘆科瓜類作物的大害蟲。

由於這類害蟲雌成蟲會將卵產在果實內部，卵孵化後的幼蟲形狀似蛆，以頭部黑色的口鉤來回搓刺果實，將組織搗碎後以其汁液為食，老熟幼蟲會跳入土中，於土壤表層縫隙中化蛹。羽化為成蟲後，體型大小及型態有點像蒼蠅，飛行能力強，在農業的環境中普遍存在著。

受果實蠅產卵、幼蟲危害過的果實全無商品價值。所以，果實蠅的防治管理實屬不易，一直是國內農業生產環境的重要害蟲，也影響著台灣水果類的生產及外銷的貿易量。

現今東方果實蠅與瓜實蠅在台灣持續出現，已經造成農作物相當程度的危害，也增加許多防治管理的成本。因此，當然不樂見、也不願意有更多其他的果實蠅種類進入到台灣。所以政府部門在農產品進口的把關便顯得更重要，肩負著守護台灣農業生產環境永續的重要任務。

具有高度傳入風險的果實蠅類，目前在國際間有相關的檢疫措施標準可以參考。主要的方法就是在出口時能將鮮果進行殺蟲處理，倘若果實有夾帶檢疫害蟲時，亦能百分之百殺死，以杜絕有害生物入侵的風險。殺蟲處理多數是以高溫或低溫的條件處理，例如此次泰國山竹進口的檢疫處理條件，為「蒸熱殺蟲」處理，果實中心溫度達到攝氏46°C以上，相對濕度需在90％以上，持續處理58分鐘，才能包裝進口輸臺。

前往產地查證

另外，在有害生物風險分析之作業完備後，還有一個相當重要的工作，便是派專家實地前往出口國進行產地查證的作業，確定具杜絕果實蠅問題的能力。這個工作除了前往當地產地外，也必須查看集貨包裝場的設施、作業方式及最重要的檢疫殺蟲處理設備查證。

以泰國山竹為例，台灣在前往產地查證，觀察當地山竹生產情形、集貨包裝及檢疫蒸熱殺蟲的設施後，認定已具檢疫殺蟲處理能力時，便會新增檢疫條件修正的預告。

因此，台灣所預告第十八項附件泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件修正草案，便是在前述作業，逐一完成後，確立泰國已具備檢疫殺蟲的設備及處理能力時，進行公告日後泰國山竹進口需遵守的條件，明訂12點相關規定。

這些條件便是泰國政府必須進行官方指導實施，進行病蟲害防範及相關管理的措施，而且台灣在泰國每年蒸熱處理設施開始運轉前，必須前往當地進行蒸熱處理設施測試認證作業，測試合格後，始得進行蒸熱處理作業。每批進口的山竹均需進行檢疫殺蟲的處理，以有效杜絕有害生物的夾帶入侵。

美味山竹重現台灣

不用出國便可品嘗到世界各國的各種水果，其背後是政府部門層層的把關與繁瑣作業，才能食用到的美味。這些作業制度不外乎希望農產品在進口時，能將疫病蟲害的檢疫工作做到滴水不漏，百分之百防止並杜絕有害生物的侵入，才能確保國內農業生產環境不受外來生物入侵的衝擊，保護並維持台灣原有的生態系統。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航