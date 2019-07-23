香港元朗事件後傳有「更大事件」發生：店鋪提早關門、港警已逮捕6人

（中央社）香港「反送中」支持者及無辜市民21日晚間在元朗遭襲擊，警方昨（22）日晚間拘捕了6名與事件有關人士。據報導，他們大都有黑幫背景。

數百名白衣人前晚在新界西鐵元朗站出現，他們以木棍等襲擊穿黑衣的「反送中」示威者及無辜市民，造成40多人受傷，其中1人危殆。

事件引起全城嘩然及新界區居民的恐慌，泛民主派更質疑警方在事件中「有助長行凶者之嫌」，比如接到市民報案後「遲遲不派人到場阻止行凶者」，形容「警方與黑幫合流」。

行政長官林鄭月娥和警務處處長盧偉聰昨天同時譴責事件，並表示將會追查到底，緝拿行凶。盧偉聰回應外界質疑時說，警方會公平處理一切案件，希望外界相信警方；他並澄清警方接報後已即時派人到場處理，但由於人手不足，經增援後才採取行動。

昨晚，警方開始在元朗進行搜捕，至今拘捕了6名涉案男子。本地媒體報導，被捕者大都有黑幫背景，並且來自不同幫派，包括「勝和」和「十四K」。

警方向媒體表示，不排除稍後會有更多人被捕，而且正在追緝事件的幕後主腦及其他在逃人士。

近兩週來，反對逃犯條例的網民發起「遍地開花」行動，目的是在各區遊行或設立類似民主牆的「連儂牆」，以延續「反送中」運動，但他們在新界的行動不時受到持不同政見的地區人士的阻撓，甚至發生口角和零星打鬥。

防暴力升級，元朗、屯門一帶店鋪停止營業

前晚，大批白衣人在元朗一帶阻截穿著黑衣的「反送中」黑衣示威者，更追至西鐵站攻擊他們及無辜市民，甚至走進車廂行凶。昨天外傳元朗地方勢力人士召來更多打手，以阻止「反送中」示威者到當地活動。這些打手中有南亞人和尼泊爾人，傳言令元朗區人心惶惶，部分商店全日關門，不敢做生意。

香港《信報財經新聞》報導，繼周日有大批白衣人士在港鐵元朗站月台及車廂內襲擊民眾後，昨日再傳出有黑社會分子計劃午後再施襲，雖然警方表明，無情報顯示會有黑社會分子外出攻擊市民，但商界仍擔心再爆發暴力衝突，新界西包括元朗、屯門和荃灣等地區，多間銀行分行、大量零售商舖、文康設施等，下午起陸續暫停營業或提早關門避亂。

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報導指出，金融服務業嚴重受影響，昨天最少有41間銀行分行於下午約3時起暫停營業。除襲擊事件發生的新界西外，部分公司為保障職員及客戶安全，更全線提早關門或暫停營業，蘋果（Apple Store）網站顯示，中環、銅鑼灣、尖沙咀、九龍塘和沙田分店，昨僅營業至下午4點。

外送服務Uber Eats和Deliveroo也因為保障外送員的安全，下午起停止元朗區送外賣服務。

香港《明報》則指出，昨日下午約4點，元朗市中心已變得猶如「死城」，平日車水馬龍的元朗大馬路（即青山公路元朗段），兩旁商店幾乎全部落閘，行人路人流稀疏。

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除了商家提早關門，暴力事件也引發元朗地區不少家長的憂慮，擔心子女參加暑假活動時的安危。《中央社》指出，在元朗襲擊事件發生，區內一些學校已暫停暑期課外活動，香港教育局局長楊潤雄今日表示，針對這次襲擊事件，各校可以因應情況調整暑期活動，教育局會緊密聯絡各校，提供必要幫助。

英國勸進香港政府調查，川普：習近平會做正確的事

而針對元朗地鐵的暴力事件，警察與黑社會勾結的傳聞甚囂塵上，香港特首林鄭月娥昨日召開記者會，卻先指責參與「反送中」示威者暴力，香港民眾對政府的不信任再度下跌。

英國《衛報》報導指出，根據活動人士和觀察人士，僱傭黑幫毆打抗議者並非是新的招數。他們說黑幫參與了襲擊2014年的佔中親民主抗議者。這些攻擊和毆打示威者的男子可能來自中國南方，因為這種做法在當地很常見。

但也有說法指出，從地緣上來看，新界原居民組成的傳統團體或地方勢力一直親北京，支持北京的「一國兩制」政策，因此比較親近港府。2014年底香港爆發「佔中」運動後，一些示威者曾計畫把運動擴大至港島和九龍以外的新界，但是卻遭到新界原居民的激烈阻撓和衝擊，「佔中」人士最終未踏進新界。

這起暴力事件也引發國際關注。《彭博》報導，英國議會昨日就香港周日發生的事件舉行了緊急辯論。英國政府支持就香港近幾周來的抗議活動及警方處理手法進行廣泛調查，並希望將周末的暴力事件納入範疇。英國外交部官員穆里森（Andrew Murrison）於英國議會表示，他支持香港特區行政長官林鄭月娥對示威人士遭襲進行調查的承諾，不過「單憑警察內部調查可能還不夠。」

「這確實需要香港優秀且備受尊重的司法機構介入，」 穆里森補充說，英國最初呼籲進行獨立調查，而現在事件已發生「變化」。他說：「調查需要獨立，並被國際社會視為獨立。」

不過，美國川普昨日被問到香港示威活動時則表示，習近平「允許」示威活動進行很長的一段時間，中國可以阻止這些示威，但國家主席習近平，處理得「非常有責任」。川普說他從來沒看過這麼多人上街，大約有200萬人參與，但他表示，希望習近平「會做正確的事情」。

香港傳已有700示威者出逃

香港反送中運動自5月起開始延燒，幾乎每個周末都有遊行，但香港《南華早報》引述不具名消息人士表示，已經有不少示威者逃出香港，到海外就學，大部分被警方追緝的人都不滿25歲，很多還是高中、專上及大學生，傳有超過30名涉及7月1日闖入香港立法會議大樓的示威者，已經逃到台灣。

報導指出，這些核心抗議者透過一些手法不讓自己曝光。他們戴面具、安全帽、護目鏡、手套，還將監視器鏡頭塗漆，並且在現場以手勢溝通，這些人手中的雨傘，不但用來抵擋警方的胡椒噴劑，也用於遮擋警方拍攝蒐證。

不過，消息來源說，警察仍沿著抗議者的撤退路線，找到這些嫌疑人移除面具後的監視器畫面。

警方將700餘名核心抗議者分為200餘人的「烈士組」和500餘人的「和理非組」，前者通常在抗爭最前線，以暴力行動攻擊警方；後者的角色則是傳遞抗爭物資，從生理食鹽水、護目鏡到磚頭等。報導說，警方將以追緝「烈士組」為首要目標，「和理非組」是下一個目標。

日前也有媒體報導，傳抵台人數多達30人，且「已接觸當地官方機構」。

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核稿編輯：楊士範



