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2019/07/23, 生活
【插畫】奧客電影院用愛與包容歡迎您！
貞尼鹹粥
我們想讓你知道的是
或許應該開一間專門讓奧客去的電影院，讓真正想看電影的人，可以在一般的戲院裡面好好看電影。
唸給你聽
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每個人都有看電影的經驗，但最怕就是遇到討人厭的鄰座，不管正片再精彩，也無法好好享受觀影的樂趣。
像是有些人看電影總會忍不住聊天，幾乎是在向其他觀眾「分享」他的發燒發現；另有些人會在看電影的時候滑手機，讓別人不知道該望向那個螢幕；還有些人一邊看電影一邊發問，這個人是誰，那個人為什麼死了，劇情怎麼會這樣發展，好像看足球賽的轉播一樣。
或許，應該開一間專門讓這些人去的電影院，把電影音量降低方便聊天、把燈光調量避免手機藍光傷眼、請專員來開釋觀眾對劇情的疑問，讓真正想看電影的人，可以在一般的戲院裡面好好看電影。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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