立委踢爆國安特勤「走私菸」，「陳年陋習」意外曝光、行李禮遇也遭取消

國安局人員涉及藉總統出訪勤務私下訂購大量菸品，遭質疑是「走私菸」、有牟利意圖，除相關人士遭處分、國安局2位首長官員下台，也傳出特勤人員利用行李免驗「代購香菸」的陋習，其實已行之有年。

時代力量立委黃國昌昨（22）日招開記者會，踢爆蔡英文的「自由民主永續之旅」11日出發，國安局官員吳宗憲利用總統專機出訪，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，預訂了9200條的免稅菸品入境（金額高達645萬元），存放於華航保稅倉內待回程後領回，黃國昌痛批「堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利卻衝第一」，要求國安局局長給國人一個交代，也希望參與其中的華航高層，一併依法究辦。

《中央社》報導，調查局與海關組成聯合查緝小組，昨天（22日）中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，遭聯合查緝小組攔截，直接押至台北關私貨倉庫。財政部關務署表示，國安局人員總計走私高達196箱共9800條菸品。

而總統蔡英文也於晚間發出聲明，表示相關免稅菸品是於國內採購發貨，與出訪行程無關，目前已被相關單位查扣；也下令國安局嚴加徹查，後續將配合司法單位偵辦。

菸品「走私」延燒，讓2名國安局首長下台

這起私菸案也引發國安局的人事地震。國安局長彭勝竹昨晚請辭獲准，由副局長柯承亨代理；總統府侍衛長張捷、自請處分，並予以調離現職，由副侍衛長柳惠千代理。

而涉案的國安人員吳宗憲、張恒嘉等10人，包括負責載運的卡車司機等人，均是國安局軍職人員，均於昨日晚間到案接受偵訊。其中8人以20萬元至50萬元不等交保獲釋；吳宗憲、張恒嘉2人則因涉及重罪，且有串供可能，訊後遭檢方聲押。

北檢表示，聲押罪名是《貪污治罪條例》之「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品罪」，最重可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。若涉《菸酒管理法》等罪，則違反該法條之「未依本法取得許可執照而輸入之菸酒」，可處3年以下徒刑，得併科新臺幣20萬元以上、1000萬元以下罰金。

依據《信傳媒》估算，目前市面上一包香菸（以七星為例），由於加上菸捐等稅金，一包香菸的零售價格是125元，而免稅店或是飛機上販售的免稅菸，一條（10包）價格大約落在650元到700元台幣之間，換算起來一包大約70元，免稅菸跟市售香菸，一包就差了55元，而9800條香菸相當於9萬8000包菸，轉手變賣應有接近539萬元獲利價差。

不過《鏡週刊》報導，吳宗憲本人不抽菸，是此次出訪特勤人員的行政官，不排除是負責本次出訪行政業務而淪為「團購人頭」，知情人士也指出，特勤人員利用出訪購買超出法定攜帶入境額度的免稅菸品並非首例。

《ETtoday》報導則指出，國安局這種藉由總統出訪期間，超量向航空公司訂購免稅品的陋習，其實早已行之有年，金額數量都有相當規模，一直以來被當成內部人士的「福利」，名字出現在訂購名單上的吳宗憲，只是揪團代訂的菜鳥。

走私菸後續，蔡英文指示「出訪行李取消通關禮遇」

根據桃園機場禮遇相關規定，國賓級對象的行李免驗，由國賓對象工作人員自行處理。《中央社》引述熟悉作業流程的人員說法，一般網路訂貨需依顧客指定班機交付給貨主，這麼大量的香菸竟能存放在機場管制區內倉庫，懷疑有作業人員協助掩護，並依照特定班機時間，拖運到國賓門的停機坪等候。

總統蔡英文今日也與總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維會商，隨後指示，將徹底檢討禮遇規定是否有濫用情形，未來訪團隨員回國行李通關，除涉及國安機敏事宜，均應賦予海關權責，「比照一般旅客規定，進行查驗」，同時也要求在執行層面務必落實。另外除配合司法單位偵辦外，機關內部也應徹底調查本案，全面檢視相關流程，瞭解過往長年積習情形，與探討流弊成因，嚴格加以杜絕。

交通部長林佳龍今日也表示，初步掌握這是多年來陋習，「應該是很多年」，華航到底在其中扮演什麼配合角色？林佳龍表示，他已要求華航展開行政調查，也積極配合檢調單位偵辦，釐清疏失和責任。林佳龍強調，對於此案，他絕不護短，對於華航的疏失跟責任，「究責無上限」。



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核稿編輯：楊士範



