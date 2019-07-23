綠能開發環評頻踩地雷，「生態檢核」如何即刻救援？

環境資訊中心記者 陳文姿報導

開發案連踩生態地雷，與石虎棲地高度重疊的裕隆三義開發案，儘管通過環評小組審查，在80萬人連署反對的民意下只能暫停開發。綠能政策也遇到類似困境，上千口的桃園埤塘僅開發八處，就「恰巧」選上鳥類生態豐富的埤塘。

無論是大規模需要環評把關、或是小規模不需環評的開發案；無論是嘉義鹽灘地、桃園埤塘，還是知本光電、七股魚塭光電，再生能源戰火四起，令人疲於奔命，有沒有可能的解方？

能源轉型進程受阻，經濟部不得不正視生態議題，次長曾文生坦承，正在考慮納入「生態檢核」機制。

但是，沒有准駁機制的生態檢核，能夠「即刻救援」卡關的綠能開發嗎？目前使用在公共工程領域的生態檢核，又能左右私人土地的開發嗎？本報邀請長期參與生態檢核計畫的「觀察家生態顧問公司」總經理黃于玻來談談「生態檢核」。

問：現在已經有環評（環境影響評估）機制，為什麼還需要引入生態檢核？

黃于玻（黃）：首先，達一定規模才會進行環評，許多爭議開發案並不需要環評。其次，環評是在後期階段進行，這時開發計畫已經確定、甚至土地也都買好。在這個階段遇到反彈，廠商只願小規模調整，很難重新選址，桃園藻礁就是這樣的案例。

生態檢核是在開發「初期」的評估階段進行。這時廠商可能有十個方案，從技術、法規、經費等面向，決定一個最合乎效益的方案。生態檢核在這階段提醒廠商——「不要低估生態成本」。納入生態成本重新計算後，可能會發現另一個地點建設工程費較貴，但沒有爭議，反而可以順利完成。

問：目前生態檢核是應用在公共工程，但魚塭光電等開發都在私人土地上，廠商會願意去做生態檢核嗎？

黃：「麻煩也是成本」，廠商必須了解，沒有納入生態考量的方案看似比較便宜，但事後遇到反彈，可能連工程都會進行不下去。

超過80萬人聯署反對裕隆在石虎棲地的開發案，就是最好的例子。現在不僅環評停滯，還損及公司形象，絕對是得不償失。

Photo Credit: 中央社

問：經濟部規劃的鹽灘地光電、農委會的漁電共生都說已經避開一級保護區、國家級濕地了，為何還是爭議連連？

黃：棲地不是固定的，石虎並不會停留在特定區域，黑面琵鷺也不會都在黑面琵鷺保護區內覓食，並非避開保護區就能避免衝突。

保護區外、人為使用的區域也具有生態功能，農田、魚塭都有需要保護的物種。不過考量要維持人類的使用，這些地方都很難劃入保護區。

「生態檢核」並非是限制這些地區不能開發，而是希望廠商和政府在規劃之初就先跟地方的關係人、保育人士展開討論，看能不能先達成一個生態友善的方案，如果不行的話，就該考慮儘早重新選址。

問：過去生態保護大都是環保機關，這次連經濟部也說會考慮生態檢核機制。為何會有這樣的變化？

黃：不管綠能政策本意多好，民眾反彈後，受到傷害的還是政府。

政府很多環節都有審查機制，例如核發開發許可，如果能在審核機制中納入生態檢核，廠商會更清楚生態的成本，爭議開發案減少對政府也有好處。

彰化縣離岸風機模擬示意圖。｜Photo Credit: 中央社

問：有些綠能開發案不完全是生態問題，例如魚塭光電遇到承租漁民的工作權益，知本光電遇到原住民權益。生態檢核只看生態嗎？

黃：生態系統服務包含供給、調節、文化與支持四項功能，生態檢核也包括這四個面向。例如桃園埤塘有氣候調節的功能，魚塭也有地主跟承租戶的問題。當開發間接造成承租戶失業、社會衝突增加，一樣會讓政府施政受到打擊，這都是生態檢核階段要避免的問題。

問：桃園埤塘雖然規模不大，但一樣造成衝擊，生態檢核如何評估規模與衝擊？

黃：有些開發的規模並不大，但我們不知道它會不會是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，所以生態檢核應該納入整體的概念，這就是「計畫生態檢核」。

以上千口的桃園埤塘為例，桃園市政府已經跟鳥會合作，將從生態調查開始，依據生態豐富度進行埤塘分級，確保生態最豐富的埤塘不被開發。接下來要面對的難題是：一口只有十隻鳥的「埤塘A」能不能開發？從整體的角度來看，假設有一口生態條件很好的「埤塘B」正面臨毀損，請「埤塘A」的開發商協助「埤塘B」的復育，創造讓上百、上千隻鳥棲息的環境，這樣做會不會更好？這就是生態補償的概念。但要做到這一點，要先有足夠、大尺度的盤點，這是目前努力的方向。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航



