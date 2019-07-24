由「約會學」衍生出的種種戀愛套路，對所有人都是種折磨

文：徐培瑄

有時候滑滑Dcard，或者聽聞別人談他們的「第一次約會」，我都會嚇一大跳。

先談談我自己的第一次約會吧，或許是自己的戀愛進程跟他人相比偏離正軌，所以在我淵遠流長的戀愛史中，第一次約會的記憶都被我忘光了。

真要說的話，「人生的第一次約會」大約發生在國中的時候。那時候跟自己欣賞的學長出去，第一餐吃的還是百貨公司美食街，沒辦法，窮學生嘛。

至於吃完飯後，到底做了什麼，亦或者什麼都沒做，也早就想不起來了。

我只剩下「不知道該如何討對方歡欣、導致不知道該吃什麼」的尷尬記憶；跟只吃了一點點，以表自己「胃口不大」的詭異矜持。

在各式約會教戰手冊中，約會時「吃麵」根本是自殺式行為

說來也好笑，和初戀第一次約會後，那種戰戰兢兢的偽裝，大概在第三次約會之後就被我丟到水溝裡了。可能是我天性懶惰，那樣小心翼翼、漂漂亮亮的外表根本不適合天生少根筋的我。

也可能是我終於體認到，反正都是要在一起的，這些裝模作樣的內容，遲早會被日子全數磨去，還不如早日拋棄。

所以當最近自己聽聞了「初次約會要注意的事情」居然可以列出一長串的清單的時候，真的有開了眼界的感覺，可怕的是這不只針對女性，更多將矛頭指向男性。

除了最基本的互相尊重之外，若是連「女生吃麵的樣子不好看，第一次約會不要點麵」、「不要接受男生的續攤邀約，那代表妳好約」、「第一次約會就應該要男生付錢」、「不要去吃到飽餐廳」等等，洋洋灑灑一大篇，讓我忍不住思考自己是不是其實搞砸了很多初次約會。

以這篇文章為例：光是標題就足夠耐人尋味了：〈約會吃啥，洩漏你的個性〉。文中還提到，如果一開始就去高檔餐廳，那麼會洩漏「公主病病徵」，對美食如果有所堅持，更會讓自己「看起來控制欲超強」。

不就吃個東西而已嗎？什麼時候約會變成這種「堅不可摧」的命定儀式？

明明跟我約會的對象是真真實實的人，就算沒有面對面說過話，但也應該是有過網路上的互動，才能發展到「約會」這步吧？那為什麼就不能兩個人好好地坐下、討論行程、為這場約會設立一個雙方都感到舒適的基礎呢？

就算將「約會學」奉為圭臬，也不一定會成功啊

今天你的精心打扮，在對方眼前可能是厚重的壓力；今天你一時做作的矜持，可能在不知不覺中被對方所誤解，從此之後……就沒有之後了。有些人不喜歡給他人添麻煩，所以選擇AA（平均分擔），有些人卻覺得若連小錢都AA顯得不近人情，當我們把所有可以討論的細節都變成教條，那約會還有什麼「我們的」樂趣呢？

約會這件事說困難，似乎也真的是一門學問，但往往會將上述那些「原則」、「重點」奉為圭臬的人，也將約會看得太重了，同時也低估了人類的異質性。

如果約會的重點是要試探對方，是否是一個在戀情上值得發展的人，那麼找到適合「自己」的人，或許比看到一個「符合社會期待」的人更加重要。當妳怕自己因為食量大嚇到對方，怕吃太多不符合對「女生的期待」時，說不定對方根本不在意，反而覺得妳的吃相可愛。

這道理，當然男性也是適用的。當你希望可以延續這個美好夜晚的時候，不如先暫時將「紳士」與否的考量放在一旁，坦白向女生提問：「要不要去咖啡廳多聊一下？不然天色晚了，我也可以送妳到妳方便的地方。」

約會、戀愛的種種套路，究竟從何而生？

約會前，不妨問問自己，我們究竟在成全誰的印象？是社會的，還是對方希望看到的？這篇文章當然不是要告訴你，約會時可以完全不在意對方，胡吃海喝、各種脫序行為樣樣來，並不是。

約會本身的確是有特殊性的，與家庭聚餐、自己一個人的晚餐當然有差別。但我們有沒有可能找到讓雙方更加坦誠的約會方式，部分放棄搭築那些「不是自己」的性格或者特質。

這些特質不只會讓自己過得更辛苦，也容易破碎。連初次約會都要不斷「經營自我」，這對所有人來說，不都是種折磨嗎？

當我們努力偽裝成另一個樣子，那終究不是「生活」會有的姿態。展演不是自己的自己，難免吸引到不適合「真實的自己」的人。

如果希望你能夠跟自己的伴侶，在關係裡面保持平等的姿態；那麼坦承地與對方相處，除了可以確保自己有一個愉快的經歷，說不定也能在不知不覺中，刷掉不適任的伴侶哦！

本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航