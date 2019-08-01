《駕馭金錢》：金錢就像孩子，你不該把孩子的成長過程外包給別人

文：羅伯．摩爾

許多人認為理財變得愈來愈難，因為錢常常摸不到看不著。我們以前工作一個星期，就會得到一袋薪水。你可以實際接觸到錢，這是一種可以實際感受的測量單位，代表每個星期的工作報酬。時至今日，大多數的金錢都藉由匯款或電子商務交易，速度更快。薪水也會先扣除稅金和國民保險，就連帳單都變成電子帳單，愈來愈少實際接觸。錢來得快也去得快。愈辛苦賺來的錢，我們就愈珍惜。

我們必須改變舊的觀念，用新的理財方式。

建立理財系統的五個步驟

（一）妥善管理金錢

只有你可以負責管理自己的金錢。父母、監護人、獨立財務顧問、理財專員、經紀人都無法，只有你可以。

有一次，我到銀行想要進行一筆交易。他們剛整修完，放了新的會談桌讓你可以與理財顧問面對面討論。我想要處理的交易非常簡單，銀行的承辦人員請我到桌子前稍坐片刻，等他們處理相關文件。該名顧問大概20歲左右，制服的尺寸有點太大，名牌也並未配戴整齊。

他在電腦上輸入我的銀行帳號後，興奮地把眼睛睜得斗大。我的存款其實不多，他卻開始拿出一套排演過的說詞，說明我可以如何善用金錢，他又能夠提供哪些投資建議。我猜他當時的年薪大概1萬4000英鎊左右。我很有禮貌地拒絕了。他一直不死心，我依然沒妥協。

交易完成後，我走出銀行，開始思考方才的事件，愈想愈不高興。那位年輕人其實沒做錯事，他才剛入職場，想要向我介紹投資建議。但是，銀行居然讓一位毫無理財經驗的小伙子向我推銷？這就是銀行的致命錯誤。我就此下定決心要好好學習理財，而且百分之百自行管理。我也建議讀者效法我的目標。

不過，本書的目標不是批評銀行的錯誤或騙局。每個人都有權利推銷自己的業務。金錢是生活最重要的事物之一，我想請求各位讀者親自管理、保護，精通金錢的大師技巧，持續學習並且成長。金錢就像孩子，你不會把孩童的成長過程外包給其他人處理。

沒錯，我非常講究槓桿效果，但有些事情絕對不能委任辦理。我的一位朋友失去大筆金錢之後，詢問他的理財顧問：「我的錢真的消失了嗎？」這位顧問回答：「當然沒有，只是被別人賺走了！」沒有任何一位獨立財務顧問、理財專員或經紀人會像你一樣在乎你的金錢。沒有任何一種金融商品在乎你的心情。你應該學習其他人的知識，但自己掌握財富。請妥善規劃財富，衡量並且監控個人財務狀況，妥善分配金錢，追蹤記錄財務情況，並且享受金錢之美。如果你失去財富，不可以責怪任何人，只能繼續學習，提升自己的知識，賺到更多錢。

（二）制訂未來的財務計畫

你已經全權處理自己的財富，就得制訂詳細的短期和長期計畫。你可以開始規劃擺脫債務，制訂日常預算、每個星期和每個月的計畫，隨後就是6個月、1年、3年、10年甚至50年計畫。終極目標就是對後世的貢獻。

擺脫債務

為什麼一個人會負債？讓我們先理解負債的人。根據資料，美國人一輩子會繳納超過60萬美元的利息。如果你背負債務，請記得自己並不孤單，但你已經知道債務造成的負擔。

你的第一個財務目標就是快速擺脫惡劣的債務，假如債務來自資產負債，更該立刻處理。從現在開始，絕對不透支。設定自動轉帳繳納債務，每個月盡可能償還最大額度。拿到薪水時，立刻繳納貸款，可以有效阻止花錢的衝動。

先償還金額最高的債務，就可以稍微減輕利息負擔。如果銀行的利息很低，也可以考慮整合債務。倘若目前的財務狀況惡劣，盡可能和銀行協商，延後還款日期，或者延長債務期限，分成數次小額繳納。設定徹底擺脫債務的日期，盡可能迅速結清。債務會產生複利效應，你必須犧牲短期享受，追求往後的財富。每半年都要檢查進度，調整支出，降低浪費，完全擺脫債務。

設定生活預算

擺脫債務之後，你應該制訂每日生活預算，盡可能存錢和投資。強迫自己學會如何妥善應用小額金錢。如果每天自己準備午餐，一生可以節省11萬2000美元。 只要懂得管理小額支出，就能妥善處理更大的開銷。我們必須妥善應用每日預算，否則無法賺到更多金錢。減少不必要的開銷，開始打造第一筆存款──這是財富的基礎。用合乎預算的金額購物，每個星期可以找一天的時間，稍微享受消費的樂趣。即使你已經獲得財富，一樣要用謙卑的態度，盡量控制支出預算。

有效率控制每日生活預算，時間觀念會愈來愈寬闊。你開始制訂每星期和每月的生活預算和財務規劃（取決於你領取週薪或月薪）。制訂一筆固定金額，領到薪水之後，直接轉為「不可挪動的儲蓄」。減少特定的轉帳開銷和個人支出。如果情況適合，也可以兼職，創造兩個或三個不同的收入來源，建立個人獲利空間，

收入增加之後，我們要開始提升計畫。首先，每半年到一年要增加定存的金額，準確計算儲蓄空間，設定為目標。其次，個人日常支出的金額可以稍微增加，但絕對不能超過收入增加的幅度，並且限定日常支出在收入金額中的比例。增加投資金額，貢獻社會，替孩子準備重要的教育經費以及購入資產。

到了5年至10年的計畫階段，我們可以準備建立龐大的事業了。每年的財富成長目標為一倍至兩倍之間，取決於現有的規模。企業或個人事業剛開始起步時，比較容易迅速成長。如果你能維持50％的年成長率長達10年或更久，你已經和發展不動產與微軟公司並駕齊驅，表現得很好。

你也能夠設定充滿雄心壯志的目標，涉足尚不了解的領域，就像1961年，美國總統甘迺迪希望在1960年代結束前，讓美國太空人登陸月球。他的理想非常宏大，開創了一條道路和制訂日期，最後讓人類社會取得空前的成功。你可以規劃未來的志願，這些目標令人振奮，甚至有點嚇人，但可以鼓舞人心，也不需要立刻追求。不要一廂情願認為自己可以在不切實際的短時間完成目標。妥善規劃退休生活、遺產、學費，甚至是基金會或慈善事業。

改變世界的人和企業都會思考50年和人生傳承計畫。日本企業發揮「改善」精神，建立25年至50年的未來規劃。豐田汽車思考人類社會數十年的發展。明治維新則是長達100年的計畫。許多偉大的願景家和億萬富翁制訂超過生命長度的計畫。

很多人高估短期的成績，卻低估一生的成就。從現在開始規劃，贏在起跑點，就能實現偉大且鼓舞人心的願景和目標，也不必負擔立刻實現的壓力。你可以尋求指引，制訂睿智的策略，拒絕不重要的瑣碎工作。有趣的是，長期計畫通常可以協助我們完成短期的目標和理想。長遠的計畫包括價值成長、下定決心成為世界富人，或者像馬斯克一樣移民火星。

（三）四個重要的財務基石

這四個重要的財務基石可以讓你從「控制個人財務」提升至「生活富足」。聰明人會立刻改變現況，瞄準重要的目標，引導自己提升財務基石的層次，追求富裕和金錢。

1、穩定生活

擺脫債務後，我們進入第一級的財務基石，用資產收入達到收支平衡。我們雖然可以生活無虞，但尚未享受富足。計算基礎生活支出，包括食衣住行、家庭開銷、水電瓦斯和必需品，但不可以增加其他項目。只要仔細精算，就會發現基礎支出其實非常少，絕對能夠達成目標。

2、安全生活

第二級的財務基石就是安全生活，你擁有資產創造的收入。相較於第一級，第二級的生活讓你享受假日旅行的樂趣，汽車、電視、網路和零用錢。你當然可以得到合理的生活水準。但是，在這個階段，我們還不能過度享受成果，必須謹慎注意金錢。將第一級的穩定收入提升50％，建立安全生活，你可以自行決定增加或減少15％。

3、自由生活

你可以用資產創造的收入，實現理想的生活方式，享受旅行，讓孩子就讀好學校，購買奢侈品，不再為錢擔心。到了這個階段，你可以成為「生活風格的創業家」，經營一間「生活風格企業」。你還不算是發大財，但已能將第二級的安全生活收入翻倍提升。

4、富足生活

到了第四級，你可以隨時隨地和任何人一起享受任何事物。更棒的是，你根本不需要支付任何費用，被動收入就足以照顧你的生活，甚至持續成長。你實現富足的生活，享受奢華的物品，創造社會貢獻，繼續追求財富成長。將第三級的自由生活收入提高五倍，創造根本不可能用完的收入吧！

以上四個等級的生活理想就是「財務基石」，因為這些目標是我們旅途的查核點，從擺脫債務、滿足日常開銷，一路提升至富足生活。每一次提升等級，我們就得到成就感，最後終於成就自我理想寓言。我強烈推薦讀者每半年都要按照這四個等級的基石設定目標。定期檢查進度。只要完成階段目標，就稍微獎勵自己，成功提升等級之後，可以大方犒賞自己。

（未完）

相關書摘 ►《駕馭金錢》：及早開始儲存硬幣，你也能創造出可觀的價值

書籍介紹

《駕馭金錢：借力使力，創造財務自由，讓財富與人生價值最大化》，商業周刊出版

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作者：羅伯．摩爾（Rob Moore）

譯者：林曉欽

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Photo Credit：商業周刊出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航