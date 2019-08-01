運用CCMSC Model，掌握與長輩溝通的訣竅

文：陳威澄

在民國107年台灣的老年人口已經超過了14%，而內政部（2018）未來人口推估報告裡面則顯示，在民國115年台灣將進入超高齡化社會。換句話說，我們將會有更多的機會與長輩互動，除了照服員、醫療從業人員，甚至服務業等各行各業都將面對人口老化下的改變。在與長輩互動的時候會有許多細節需要注意，而Dr. Knight在其著作"Psychotherapy with older adults"中分享了他多年來與長輩諮商的經驗，並且提出了The Contextual, Cohort-Based, Maturity, Specific-Challenge Model （CCMSC Model），幫助其他人在與長者互動的過程可以更順暢，今天筆者就要花一點篇幅來介紹CCMSC Model讓大家瞭解一下。

成熟度（Maturity）

多數的人會認為年紀大了之後必定會伴隨著長期的病痛、衰弱和嚴重退化的記憶力，然而實際上不然；雖然隨著年紀的增長，許多人會罹患慢性疾病（例如：糖尿病、高血壓等等），但是這些疾病並不一定會明顯的影響其功能。另外，雖然許多疾病的流行率隨著年紀增長，但不表示年紀增長就一定會一身病痛。然而，生理上的退化是可以預期的。從巨觀的來觀察普遍長輩會出現的認知功能改變可以分成以下幾項：

變慢：老化的過程中最明顯的差異就是反應時間（reaction time）變慢了。雖然許多研究都指出，在有規劃性的訓練下，長輩的反應時間是可以減緩變慢，但是整體來說反應時間變慢是必然發生在長輩身上的。 注意力：長輩更容易喪失注意力，尤其在環境有影響的時候，長輩的注意力會更明顯的分散。 工作記憶力（working memory）：工作記憶是指人在處理新的資訊與連結新的資訊的過程。而在晚年很明顯的工作記憶的能力退化，這也就是為什麼長輩較難學習新的事物。

由以上幾點可以知道長輩需要比較長的反應時間、注意力較容易喪失與處理新訊息的能力較差。因此當我們與長輩交流的時候，必須耐心等待回覆，而非催促回答；在吵雜的環境下會影響長輩的注意力，所以最好選擇安靜舒適的環境交流；另外，長輩處理新資訊的能力較差，但是不代表他們不能學習新事物；相對的，我們需要更有耐心的陪他們完成這段過程。

世代差異（Cohort Differences）

世代差異的定義是人們以出生的年代來分組，而世代上的差異影響的層面甚廣從中心思想、信仰、態度還有人格特質等等。當然除了用年代數字來區分之外，也有學者利用國際級的事件來做為分野，像是在美國以第二次世界作為世代的分界，在這個事件的影響之下，人們紛紛出現不同程度上的表現，也是許多學者探討的重點，而目前美國所面臨的高齡人口的大宗則是二戰勝利之後隨著經濟起飛而初生的世代。

在台灣我們也有所謂的沉默世代、嬰兒潮世代與所謂的新興世代等等；這些世代的名稱不僅僅是一個代號，同時也表示了這些人彼此所經歷的不同。在年輕一個世代的人往往會認為老一輩的認知還有觀念「老派」，但是對於長輩來說這些他們的經歷卻是對他們而言最流行的回憶。舉例來說，目前50-60歲的人以前聽的歌手可能是鳳飛飛、崔苔菁等等歌手，而目前40-30歲的人可能熟悉的歌手則是周杰倫、五月天、陶喆等等，因此在文化上就有著相當大的落差。這邊建議如果是需要經常與長輩相處的人，可以花一點時間了解長輩的成長經歷，社會的氛圍與文化，這樣會讓過程更加順利也往往可以誘導長輩提供更多資訊。

社會層面（Social Context）

社會層面包括長輩當時所處的社會環境與相關的法律規定都會影響他們的生活經驗。因此，對於需要經常與長輩相處的工作人員來說，概略的了解台灣發生的重大事件會是一件非常重要的功課。例如：1949年國民政府撤退來台，對於當時已經居住在台灣的人和剛從大陸撤退來台灣的人而言都是一件相當重大的改變；之後韓戰爆發，美國開始援助台灣，相信許多人都聽過長輩說過當年生活中充斥了許多美國所提供的生活物資。八二三炮戰、八七水災、黨外運動時代一直到解嚴之後等等的重大事件都如同年輪一班深深地刻在每個長輩的心裡。

當與他們相處的時候，必須瞭解我們是與一位甚至多位人生經歷過70個年頭的長者相處，他們有自己的故事；而我們必須了解也必定要去尊重他們。此外，許多長輩居住在安養機構、退休公寓或是養生村內，這些機構往往有著各自內部規定與習慣，在與這些機構合作的時候我們必須大致上了解這些機構的規定與習慣細節，以便我們順暢的與長輩交流。

特別議題（Specific Challenge in later life）

最後是長輩常出現的特別議題，這也是在正常發展的人生過程過會經歷過的旅程。常見的特別議題包括：慢性疾病、失能、失去摯愛、長時間需要照護自己的家人和認知功能的障礙與生理的衰弱。雖然這些情況不特定只發生在長輩身上，但是長輩確實是比較容易發生這些情況的。

此外，熟齡生活也不能避免一些危機是人一生都必須面對的，例如：對愛情的失望、與家人爭執、失敗等等。以上這些情況往往會進而導致長輩憂鬱、焦慮、物質濫用與精神相關疾病。綜合以上的形況，我們必須對於這些特別的議題有著一定程度的了解，才能夠在長輩需要的時候幫助他們，了解他們的感受。

提出這個模板的Knight博士是經由他多年的老人諮商經驗，整理出來的建議，目的是希望更多諮商師投入老人諮商的領域；然而這個模板也相當地適用在所有會與長輩交流的行業上，我相信了解這個模板可以大大增進我們以更具備同理心的方式對待長輩與協助他們。

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文合併（上）、（下）發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航