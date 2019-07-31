《駕馭金錢》：及早開始儲存硬幣，你也能創造出可觀的價值

文：羅伯．摩爾

銀行帳戶管理

感謝科技進步，我們現在可以用手機應用程式，輕鬆藉由網路管理銀行帳戶。請先確定你所有的銀行帳戶都已經開啟網路銀行和手機應用程式功能，設定為常用帳戶，就可以在任何時間地點轉換金錢，不會受到任何嚴格的限制。

將其中一個帳戶當成主要的生活開銷帳戶，另一個帳戶則是房地產投資、其他類型資產、房貸、保險、房租等支出收入帳戶。如果你已經建立商業合作關係，也要設定一個新帳戶，雙方都能使用，作為合資用途。每一個帳戶都要有存款，並且高於銀行每月扣繳的金額。將所有帳戶密碼存在保密應用程式中，方便使用。

按照上述的建議方式設定不同的「金桶」，就完成自動化管理的銀行帳戶系統了，可以立刻在全球各地立刻妥善投資、儲蓄、管理、移動金錢。你的商業銀行帳戶都要開啟線上和手機存取功能，你能夠在任何時間立刻檢查金流和帳戶餘額。你賺到更多錢之後，就會需要更多銀行帳戶，處理更多金流。這個系統有能力管理更多帳戶。

儲存硬幣

妥善儲存硬幣，會發現金額的成長速度驚人。我替小孩儲蓄1便士、2便士、5便士和10便士的硬幣，讓他們以後可以練習投資。20便士的硬幣是特殊獎品，鼓勵我的兒子贏得高爾夫球比賽（他已經食髓知味，我必須提高獎勵）。50便士、1英鎊和2英鎊的硬幣則全數轉為金幣，妥善儲蓄。

盡量將鈔票換成硬幣

我將5元英鎊的紙鈔換成金幣，只花10英鎊、20英鎊或50英鎊的紙鈔。我也喜歡將面額較大的紙鈔換成更多小鈔和硬幣，便於儲蓄。一年下來，我可以累積數千英鎊的儲蓄。我與合夥人在許多房子都準備了硬幣收納盒，也用同樣的方法處理硬幣。我們還有計算硬幣的機器，只要丟入硬幣，就會嗡嗡作響，計算總金額。雖然硬幣的相對價值很低，但可以創造無比的樂趣。這也是非常好的紀律和方法，能夠與孩子分享。

我在稍早的篇幅介紹複利效應的力量，也是為了說明愈早開始儲存硬幣，就能創造可觀的價值。你可以購買小豬撲滿，將硬幣丟入，設定一個日期，準備在未來享受紀律創造的美好成果。很多超級富豪也有類似的古怪樂趣，我認為硬幣管理反應你的金錢處理能力，也能夠吸引更大筆的金錢，甚至熱愛金錢。

但是，銀行的儲蓄利息很少能夠跟上通貨膨脹。你儲存愈多金錢，國家的貨幣系統就會讓你承受更多損失。今天的金錢比明天的金錢更有價值。只要你累積足夠的資本基礎，就可以迎接第三層的金錢使用方法，戰勝通貨膨脹和機會成本。

借錢（融資）

精通儲蓄和金桶管理後，就可以用好的借錢方式進行投資。你能夠抵押房地產，投資其他房地產，或者融資投資事業。投資時，務必睿智使用擔保品。景氣不佳時，銀行會確保擔保品的價值，用最嚴格的方式審查貸款。景氣熱絡時，銀行也會放寬貸款標準，承擔更多風險，讓許多不值得信賴的人成功貸款，但利息非常高，導致貸款人無法承擔槓桿效果，容易遭受市場波動影響。

2007年之前，許多人使用次級房貸得到金錢。每隔兩年，他們就會重新申請更高額度的房屋貸款，或者藉此取得現金，增加貸款負擔。這是一種無法長久維持的方法，傷害許多銀行和私人投資者。倘若他們妥善儲蓄這筆錢，或者進行風險較低的投資，就可以安然度過2008年的經濟大衰退，甚至得到難得一見的獲利機會。

投資的利潤愈大，風險愈高，你必須慎重思考貸款，不能像2000年代中期的許多屋主，將貸款金額視為不勞而獲的金錢。沒有良好的槓桿，借錢也無法創造美好的財富，務必謹慎選擇安全低利息的貸款，和銀行建立良好的信用關係，才能進入第四層和第五層的金錢使用方法。

投資

必須妥善儲蓄，才能開始投資。因為投資必定有風險。如果投資失敗，又沒有足夠的儲蓄金錢，你將一無所有。你有基礎的儲蓄金額，承擔不穩定的風險，建立足夠的緩衝空間（例如6到12個月的生活費用），就可以開始將原本預定儲蓄的金錢轉為投資。如果情況允許，請盡快開始投資，避免通貨膨脹和心血來潮的消費。

剛開始投資時，應該找尋知識門檻和風險都相對低的目標。你可以設定每日獲利目標，將這個金額放在皮包或隨身包包中，但不要用掉。這是一種純粹的心理緩衝，將這筆錢放在獨立區域，遠離日常生活費。11年前，一位導師教我這個小技巧，我一直維持迄今。我不能解釋其中的原因，但我確實因為這樣賺到更多錢。除此之外，這個方法也代表如果你投資失敗，陷入財務困境，至少還有一筆救急金。

完成一開始的練習之後，你可以開始投資股票、房地產或者熟悉的領域。由於你具備這個領域的知識，風險較低，也更為容易。第一次的投資賺到足夠的利潤，或者存到一定程度的金錢之後，才能增加投資組合。投資金額逐漸提高，也要注意避免風險，例如投資低風險低報酬的資產（黃金和債券）。隨後，你可以逐漸嘗試高風險的投資，包括不熟悉的熱門產業、特定的高風險股票、更昂貴的房地產或者附加服務（聘請租賃管理人處理房地產等等）。

嘗試高風險投資

許多投機客以為自己是投資人。投機是超高風險的投資，獲利空間也非常可觀，但你必須能夠承受損失。沒有足夠的投資經驗，貿然從事投機事業，就像沒有相關知識就直接創業，你可能會血本無歸。

唯有經驗和技巧充足，建立多層次的投資組合，擁有風險等級各異的投資方案，，可以妥善保護自己免於損失慘重後，才可以嘗試高風險的投機行為。

它可能是你不了解但非常想要嘗試的投資，波動起伏很大的領域，或者毫無實際成果的新興科技。巴菲特不了解科技領域，所以從來沒有在那斯達克股票市場投資科技業。事實證明，他非常睿智。許多特殊的商業模型和資產類型，都需要投資人具備獨特的專業知識，才能創造美好的利潤，例如手錶、酒品和藝術。除非你可以證明利潤空間，否則這些領域看起來都非常危險。仔細理解艱困的投資領域，可以避免投資淪為投機。一旦你擁有充分的姿勢，才能降低風險。

有時你必須依賴直覺，就跟賭博一樣。有些人說服自己相信賭博是一種投資，事實並非如此。只要穩定建立多層次的金錢使用方法，確實有適合投機一搏的時空條件。投機需要很多金錢，也要妥善控制情緒。

避險

避險是一個好問題。有錢之後，這個世界就會想要和你拿錢，教導你如何成長。你需要避險才能防堵損失，就跟賺錢一樣必要。你可以發展多元經營、節稅、根據通貨膨脹調整事業、自行設置保險措施還有防護策略，藉此探索避險的世界。

你的財富增加，稅金也會提高。你獲得愈多物質商品，維護、保險費用以及遭竊的損失也會增加。購買資產和投資時，都會產生手續費、稅金、佣金、設備費和各種隱藏成本，必須謹慎注意。根據美國證券交易委員會提供的資料，價值10萬美金的投資組合，只要投資手續費產生0.75％的改變，可能就會讓你在20年後承受3萬美元的損失。雖然比例很低，但只要基礎金額夠高，損失就會相當可觀。一旦有更多錢，更多競爭對手、企業和慈善單位就會希望你捐更多錢給他們。

你可以創造多元投資，建立多層次的資產和財富，包括低風險的基礎財富保護措施、儲備資本、購買創造循環收入的資本或事業，以及不為人知的資產，藉此迴避風險。你需要對抗風險、竊賊還有投資損失。除了這個方法之外，你也能夠另外儲藏資本和流動資產。不要炫耀財富，應該保護並且隱藏。保護金錢比賺錢更重要。

付出

完成前面六階段，你就可以開始回饋社會了。當然，你一直都能夠捐出一定比例的收入。更好的方法則是貢獻重要的時間和專業知識，建造6種不同層次的槓桿時間，完成更多社會貢獻。許多窮人太早開始捐贈過多金錢，因為他們有罪惡感、充滿恐懼，而且對金錢感到羞恥。他們認為捐贈金錢可以減緩痛苦。但他們根本沒有足夠的經濟能力，最後變得貧困，只能仰賴有錢人的資助而過活。還有另外一種人，從來不願意貢獻，過度自我中心。這個社會也會找到方法讓他把錢吐出來，恢復平衡狀態。

金錢知識愈成熟，你的經驗和專業技巧就會比金錢本身更有價值，可以賺到更多錢。你的洞見和經驗可以創造「不必花錢」的投資機會，至少「不用花自己的錢」，其他人會拿錢請你投資。你發揮槓桿效果，建立商業合作關係，善用複利效應，建立品牌價值和名聲，得到多重收入。你的金錢愈多，你就想要回饋更多，這個世界會認為你是給予者，這個世界會讓給予者得到更多益處。

資產和負債

資產創造循環收入，負債奪走你的收入，減少你的價值。簡單來說，資產創造金錢，負債造成金錢損失。很簡單，對吧？但現實生活中的資產負債很複雜。有些人認為家庭住宅是資產，因為房價上升，你不必支付房租，所以是一種資產。但另外一些人相信家庭住宅不能創造收入，所以應該屬於負債。實際上，許多物件只要妥善管理，就能成為資產，但經營不善則會淪為負債。

因此，關鍵在於你是否能夠妥善投資，創造資本收益或收入。如果你送一棟房子給傻瓜，房子很快就會變成負債。但是，你學會一個觀念，就會迅速變成資本和資產收入。資產的能力和強度取決於投資人的知識和經驗、市場趨勢、景氣循環時機、銀行利息、貨幣匯率狀況和更多因素。一般人認為房地產和股票屬於資產，但不見得永遠如此，請仔細閱讀以下的重點摘要：

明確知道資產經營的策略和類型：你想要創造資本還是單純賺錢，你希望獲得主動營收還是被動收入？

如果你買房並非用於自住，那麼這個房地產必須創造收入。倘若你購買黃金避險，就是保存資本。你親手建立事業，必須投入工作多年，結合熱情和專業，從事有意義的工作。你投資共同基金，就不應該參與管理運作。因此，請務必清楚知道各種投資的方向和目標。創造多層次的財富規模之後，就會擁有多元收入來源，包括主動和被動收入。不要過度天真，也不要情緒用事，妥善規劃並且冷靜執行，才能迴避風險。

相關書摘 ►《駕馭金錢》：金錢就像孩子，你不該把孩子的成長過程外包給別人

書籍介紹

《駕馭金錢：借力使力，創造財務自由，讓財富與人生價值最大化》，商業周刊出版

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作者：羅伯．摩爾（Rob Moore）

譯者：林曉欽

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Photo Credit：商業周刊出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航