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余杰《顛倒的民國》：「新中國」和「中華民族」——梁啟超悔之莫及的發明
我們想讓你知道的是
梁啟超未曾想到的是，他發明的「新中國」和「中華民族」這兩個新名詞和新觀念，如脫軌的列車奪命狂奔，完全不受控制。此「智慧財產權」相繼被他所痛恨的國民黨和共產黨竊取，成為兩黨建立威權和極權統治的墊腳石。
文：余杰
【「新中國」和「中華民族」——梁啟超悔之莫及的發明】
（前略）
從「漢族」到「中華民族」：20世紀最大騙局
1903年初，來自浙江的留學生魯迅在日本剪掉象徵滿族統治的辮子，並拍了一張「斷髮照」，送給同鄉好友許壽裳，相片背後題了一首詩，有著名的「我以我血薦軒轅」之句。
此時，各地之漢民族主義者有樹立黃帝為共祖之運動。革命黨機關報《民報》第一期刊首印有黃帝像，圖下說明「世界第一之民族主義大偉人黃帝」。為了把「民族國家」的起源推得比明代更遠（超越會黨「反清復明」的理想），他們上溯至近五千年前的黃帝，並用黃帝紀年取代光緒紀年和耶穌紀元（西元紀年），但計算方式並不統一。在符號學的意義上，清朝兩百六十年的「異族統治」遂被五千年的「黃帝統治」所顛覆。
其實，黃帝其人，只是神話傳說，而非確實歷史。更具諷刺性的是，「黃帝熱」的出現，多半與法國學者拉庫伯里（Terriende Lacouperie）的學說傳入日本有關。這位法國學者是泛巴比倫說的提倡者，認為黃帝是兩河流域的君主尼科黃特（Nakhunte），他率領巴克（Bak）民族東徙，途經昆侖山，輾轉來到中土定居，「巴克」亦即「百姓」，乃漢民族之前身。
此說被章太炎、黃節、蔣觀雲、宋教仁等人採納，梁啟超、劉師培等人亦相信黃帝與中國民族緣起於昆侖山。至1915年袁世凱政府制定國歌，仍按此說，因此有「華胄從來昆侖巔」的歌詞。
拉庫伯里以黃帝為中國文明奠基者，當本於《史記．五帝本紀》的帝系，與明清易代之際拒承認滿清統治合法性的王夫之所論相一致。王氏所倡黃帝界定中國「種類」畛域之說，在晚清已成漢民族主義者的共識。革命派的黃節說：「衡陽王氏，當有明鼎革，抱種族之痛，發憤著書，乃取軒轅肇紀，推所自出，以一吾族而統吾國。」而梁啟超也以軒轅為本民族肇紀：
黃帝以後，我族滋乳漸多，分布於中原，而其勢不相統合……逮嬴秦興，而中國始統於一。
學者孫隆基指出，中華帝國歷來是一個多民族的世界帝國，在清末被強迫納入誕生於歐陸的近代「民族國家」這件緊身衣。因當時滿漢矛盾的環境，漢族中心思想勢不免成為此轉化機制。這個偏失，在民國成立後曾用「五族共和」的公式補救。
梁啟超比革命黨人更早意識到，漢族國家之說難以成立。且不說經過長期的種族融合之後，神州大地上是否還存在血統純正的「漢族」，即便真有如同希特勒所言「純種日爾曼民族」那樣的「純種漢族」，若僅一味彰顯「漢族」之概念，「新中國」就無法繼承滿清帝國的疆域和霸業——那些非漢族的族群必定謀求脫離漢族國家。那麼，如何突破此一困境，有效的「羈絆」非漢族族群？
1901年，梁啟超發表〈中國史敘論〉一文，首次提出「中國民族」的概念，將中國民族的歷史劃分為三個時代：第一，上世史，自黃帝以迄秦之一統，是為中國之中國，即中國民族自發達、自競爭、自團結之時代；第二，中世史，自秦統一後至清代乾隆之末年，是為亞洲之中國，即中國民族與亞洲各民族交涉、融合、競爭最烈之時代；第三，近世史，自乾隆末年以至今日，是為世界之中國，即中國民族合同全亞洲民族與西人交涉、競爭時代。
在「中國民族」的基礎上，1902年，梁啟超正式提出「中華民族」這個名稱。他在〈論中國學術思想變遷之大勢〉一文中，先對「中華」一詞的內涵做了說明：
其云：立於五洲中之最大洲而為其洲中之最大國者，誰乎？我中華也；人口居全地球三分之一者，誰乎？我中華也；四千餘年之歷史未嘗一中斷者，誰乎？我中華也。
1905年，梁啟超又寫了〈歷史上中國民族之觀察〉一文，從歷史演變的角度分析中國民族的多元性和混合性，並下結論：「中華民族自始本非一族，實由多民族混合而成。」由此，梁啟超真正完成了「中華民族」一詞從形式到內容的革命性創造：中華民族指中國境內所有民族，漢滿蒙回藏等為一家，是多元混合的。
由於梁啟超作為「輿論界巨子」的地位和影響，「中華民族」一詞一經提出，就被廣為接受並繼續闡釋。比如，楊度在1907年發表〈金鐵主義說〉一文，對「中華民族」的含義做出進一步闡發。楊度超越民族的血統意識，認為「中華民族」與其說是一個種族融合體，不如看成是一個文化共同體。文化的一體性、凝聚性和不可分割性，造就了中華民族這個大家庭。
楊度的解釋堵住了梁啟超的漏洞：如果從現代西方人類學、民族學的角度衡量，中華民族差不多是一個子虛烏有、無法成立的假說，連「想像的共同體」都算不上。楊度從文化角度來定義民族，打破了生物學和生理意義上的藩籬，創造出一個極具彈性的「文化疆域」。但楊度的解釋，又帶來另一個致命的阿基里斯之踵（Achilles' Heel，表示唯一致命的弱點。古希臘神話中的英雄人物阿基里斯〔Achilles〕還是嬰兒時，他的母親為了使他全身刀槍不入，因此抓住他的腳後跟，把他全身浸入斯堤克斯河〔Styx〕，但腳後跟沒有沾到河水，最後成為阿基里斯的弱點），也就是美國學者白魯恂（Lucian Pye）的批評：「中國只是一個文化，卻偽裝成一個國家。」
梁啟超想僭越上帝的位階，「無中生有」製造出「中華民族」來，這會有什麼後果？
將魔鬼從潘多拉盒子放出來，就再也無法關回去
梁啟超未曾想到的是，他發明的「新中國」和「中華民族」這兩個新名詞和新觀念，如脫軌的列車奪命狂奔，完全不受控制。此「智慧財產權」相繼被他所痛恨的國民黨和共產黨竊取，成為兩黨建立威權和極權統治的墊腳石。
世上真有日耳曼民族，但是希特勒將日耳曼民族打造成高等民族，結果為日耳曼民族帶來空前的災難；世上沒有「中華民族」，但是國民黨和共產黨都用「中華民族」來為其暴政背書——中國人雖愚蠢卑賤，卻足夠自私狹隘，不會輕易相信馬列主義中「全世界無產者聯合起來」的口號，國際主義在中國沒有存身之地，中國人不願出錢出力去拯救別國人，唯有民族主義能在中國發酵，「中華民族」遂成為中國人樂此不疲的精神鴉片。
梁氏盼望打造一個沒有帝制的帝國、仁慈的帝國、沒有王而只有「王道」的「天下」，但不幸的是，一旦魔鬼從潘多拉的盒子裡面跑出來，便再也沒有人能將它重新關進去了。
1926年，黨軍北伐，勢如破竹。更可怕的是，梁啟超所有風華正茂、求知若渴的孩子，都被如魔笛般的、國共兩黨從蘇俄那裡學來的左派意識形態深深吸引、如痴如醉。梁啟超早已喪失了引導輿論走向的能力，如今連自己的孩子都很難勸服。他寫了數十封長長的家書給孩子們，勸孩子們懸崖勒馬；孩子們卻沉溺於熱愛「新中國」和熱愛「中華民族」的激情之中，如同不久之後對希特勒行舉手禮的那些「希特勒的孩子」，興高采烈的奔向萬丈深淵。
梁啟超發現，中國的歷史已掌握在蘇俄手中，「共產黨受第三國際訓練，組織力太強了，現在真是無敵於天下」。共產黨的做法是：「握權者都是向來最凶惡陰險齷齪的分子，質言之，強盜、小偷、土棍、流氓之類，個個得意，善良之人都變了刀俎上肉。」
1926年1月2日，梁啟超在給孩子的家書中說：「尤其可怕者是利用工人鼓動工潮，現在漢口、九江大大小小鋪子十有九不能開張，車伕要和主人同桌吃飯，結果鬧到中產階級不能自存（我想他們到了北京時，我除了為了黨派觀念所逼不能不亡命外，大約還可以勉強住下去，因為我們家裡的工人老郭、老吳、唐五三位，大約還不至於和我們搗亂。你二叔那邊只怕非二叔親自買菜，二嬸親自煮飯不可了），而正當的工人也全部失業。」
3月29日，他在另一封信中寫道：「他們最糟的是鼓動工潮，將社會上最壞的地流氓一翻，翻過來做政治上的支配者，安分守己的工人們的飯碗都被那些不做工的流氓打爛了。
商業更不用說，現在漢口、武昌的商店，幾乎全部倒閉。」共產黨的邪惡超過梁啟超的預估，如果他活到共產黨統治的時代，即便是老實的「老郭、老吳、唐五」們，也會被共產黨發動起來，對他恩將仇報、落井下石。
梁啟超對黨軍北伐持全然否定態度，他已發現國民黨成了共產黨的附庸，共產黨成了國民黨的靈魂：
民國十二、三年間，國民黨已經到日落西山的境遇，孫文東和這個軍閥勾結，西和那個軍閥勾結——如段祺瑞、張作霖等——依然是不能發展。適值俄人在波蘭、土耳其連次失敗，決定「西守東進」方針，傾全力以謀中國，看著這垂死的國民黨，大可利用，於是拿80萬塊錢和一大票軍火做釣餌。那不擇手段的孫文，日暮途遠（窮），倒行逆施，竟甘心引狼入室。孫文晚年已整個做了蘇俄傀儡，沒有絲毫自由……自黃埔軍官成立以來，只有共產黨的活動，哪裡有國民黨的活動？即專以這回北伐而論，從廣東出發到上海占領，哪一役不是靠俄人指揮而成功者？黨中口號皆由第三國際指定，什麼打倒帝國主義，打倒資本階級等等，哪一句不是由莫斯科的喊筒吹出來？除了這些之外，國民黨還有什麼目標來指導民眾？所以從國民黨中把共黨剔去，國民黨簡直是一個沒有靈魂的軀殼了。
此時，梁啟超對「新中國」的未來趨於悲觀，再無世紀之初的樂觀想像。他認為，「最後的勝利，只怕還是共黨」，而當共產黨掌權時，「中國全部土地變成沙漠，全部人民變成餓殍罷了」。
1929年1月19日，梁啟超病逝，其長期論敵章太炎寫了〈輓梁任公聯〉：
進退上下，式躍在淵，以師長責言，匡復深心姑屈己；
恢詭譎怪，道通為一，逮梟雄僭制，共和再造賴斯人。
上聯中的「式躍在淵」，即「魚躍於淵」，語出《詩經．大雅．旱麓》：「鳶飛戾天，魚躍於淵。」此句是說梁啟超在政治舞台上，或進或退、或上或下，像魚在水裡跳躍那樣隨便。「師長責言」，指康、梁恩怨事。張勳復辟事件中，康擁護復辟，梁反對復辟。康有為致書梁啟超，對梁氏民國以來的政治表現大加抨擊，梁氏念師教之恩，以「屈己」的態度一言未發、不作反駁。
下聯則是說梁啟超的言論和觀點反覆無常，如梁自己所言「以今日之我反對昨日自我」，大概也包括梁氏發明的「新中國」和「中華民族」的概念。梁氏在天津與蔡鍔共謀反袁舉義時，曾相約說：「今茲之役若敗，則吾儕死之，絕不亡命；幸而勝，則吾儕退隱，絕不立朝。」此雖為書生議論，但梁氏支持蔡鍔起義和段祺瑞馬廠發兵，確實瓦解了張勳復辟，再造共和。
章太炎對梁啟超有褒有貶，他看到了左派思潮的崛起與梁啟超鼓吹之間的關係。不過，章氏早年身為革命派喉舌，比作為改良派的梁氏更加激進，其晚年由左而右的轉折幅度也比梁氏更大。
梁啟超晚年可謂痛定思痛，但當他醒悟過來之時，中國全面左轉的趨勢已無法扭轉。如他所擔憂的那樣，標榜「帶領全國人民實現中華民族偉大復興」的共產黨，一旦打下天下，立即「殺人如草不聞聲」。
梁啟超的家人與後代自不例外：梁啟超二夫人王桂荃在文革中受迫害，1968年在一間陰暗的小屋中病故；梁啟超最常給其寫信討論共產黨的長女梁思順，1966年文革爆發時受迫害自殺；長子梁思成為中共設計人民英雄紀念碑，還擔任全國人大常委，仍然在1972年被迫害致死；圖書館學家梁思莊文革中被揪鬥，僥倖苟活，卻已如行屍走肉；追隨共產黨、參加新四軍的梁思寧，早在1948年就被開除黨籍，原因只是他是梁啟超的兒子……對此，梁思成的兒子梁從誡對表妹、梁思莊的女兒吳荔明總結說：「梁氏家族全軍覆沒。」
相關書摘 ►余杰《顛倒的民國》：左宗棠是民族英雄，還是種族屠殺的侵略者？
書籍介紹
本文摘錄自《顛倒的民國：臺灣和中國都不提起的近現代史》，大是文化出版
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作者：余杰
- 「中華民國」是誰起的名字？「中華民族」是誰後悔莫及的發明？
- 蔣介石誓師北伐，但最大功勞得給俄國將軍加倫。
- 陳炯明並沒有叛變，他只是反對孫文破壞《約法》自立為非常大總統。
- 課本說袁世凱是竊國大盜、民國罪人。看過他背黑鍋的證據你會想：他才算國父。
你在兩黨的官方歷史文件裡，都不會看到這樣的記載。
因為，歷史的書寫者常為權力服務，
成王敗寇。敗的一方，就成了亂臣賊子。
本書作者余杰是北京大學碩士，被譽為兩岸三地「最敢說真話的」的作家，
2004年他和劉曉波等人共同起草中國年度人權報告，遭到非法軟禁數月；
2012年他攜妻兒出走美國，目前定居華盛頓。
這幾年來，他有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想，深深影響了年輕人。
著作已有六十餘本，共1,500萬字。
余杰認為，凡是人云亦云的地方，一定要多打個問號。
你渴望自由，還是擁護獨裁？端看你閱讀和接受哪一種歷史（包括歷史教科書）。
因此，他以此為志重新寫歷史，在世界各大圖書館查證許多第一手文獻史料，
才發現，很多歷史真相是顛倒過來的。
所以，這是一本反歷史的歷史書，臺灣和中國，都不提起的近現代史。
- 清朝怎麼亡的？孫文有點狀況外
左宗棠是民族英雄，還是種族屠殺的侵略者？
晚清四大名將之一左宗棠在歷史課本上的最大功績，就是收復新疆，
使清帝國版圖擴大將近五分之一，但課本沒告訴你的是：
他屠殺了兩千多萬新疆回民，左宗棠的勝利，是奠定在種族屠殺的基礎上。
大清不是亡於辛亥革命，而是亡於「東南互保」：
清末，清軍和義和團奉慈禧太后之命，對抗八國聯軍，導致華北戰火連天；
華南各地卻與外國簽訂條約，兩不侵犯，互保平安，結果人民安居樂業。
於是互保運動成為晚清地方化的開端、改革的力量。孫文的革命，只是最後結果。
- 「中華民國」是誰發明？是誰統一的？
袁世凱才算是中華民國的國父：
兩岸課本都說袁世凱是竊國大盜。他為何被栽贓成竊國？書裡有答案。
他答應日本「21條」要求，被罵賣國。事實上，21條大半是孫文主動提出，
以爭取日本支持反袁——密函曝光為證。
陳炯明為中華民國指出一條康莊大道：
課本都寫孫中山很偉大，主政廣東的陳炯明是叛徒，還逐孫中山下台。
你不知道的是，陳炯明把福建建設成模範小中國，把廣州變成現代市政府。
香港評論者於是寫下：陳炯明是國父的敵人，卻是國家的好人。
- 「民國」原來是黨國、也是軍國
孫文——活著是竊國大盜，死後為赤色皇帝：
1912年孫文「當選」為中華民國臨時大總統，理由只有一個——
他被認為最會借錢。但最後還是沒借到。
本書以文件證明：孫文做了哪些不顧法律、暗殺、安排接班人……的威權行徑。
你知道為中華民國命名、發明注音符號的國學大師章太炎如何評論孫文嗎？
進入民國後根本沒有皇帝了，更沒有建「陵」的必要——除了「中山陵」。
汪精衛——中國寧可日化，也絕不能赤化：
歷史往往將主戰派稱為「民族英雄」，其實，主戰者比主和者更誤國。
抗戰初期，國民黨軍隊棄守長沙，匆匆放火焚城，導致數萬平民被燒死。
於是汪精衛決定主和，卻被國民黨稱為賣國漢奸。
還有，誰才是殺了宋教仁的真凶？中國根本沒有打贏抗日戰爭？
蔣介石到底是民族救星，還是扶不起的阿斗？
你不需要看了本書就認同作者給的答案，但至少給自己一次看見真相的機會，
因為，多數人被歷史耍了一生，卻不知道自己讀的是演義。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九