「流氓無產階級」的紅色滲透，猶如白蟻蛀蝕港台公民社會

相信很多人都注意到，前幾天香港元朗發生成群結黨的「白衣人」黑幫份子，沿街追打反送中民主抗議人士，而港警在一邊看好戲，甚至有建制派議員到場撐黑幫。

一個晚上的事件，具體而微地說明了中共對香港公民社會亦明亦暗的滲透。

中共以馬列主義起家。但祖師爺馬克思最瞧不起一種人，叫做「流氓無產階級（Lumpenproletariat）」，認為他們沒有節操，容易被小利收買，因此把他們排除在革命的隊伍之外。

然而，中共自稱師承馬克思，卻青出於藍更勝於藍，擅長利用黑道流氓的力量，去分化、顛覆、恐嚇其他公民社會。

聽起來陌生嗎？其實中共運用這種技巧，已經不是一天兩天的事。早在1930年代，上海屢次爆發的暴動、斧頭幫暗殺事件，就是中共地下黨策動地方黑幫幹的好事。香港的六七暴動，背後也有親共黑幫的影子。

所以電影《無間道》的結尾，毒梟大佬韓琛為什麼能夠西裝革履去參加官方的九七回歸慶祝大會？因為紅共、黑道兩勢力，是一種互相利用、各取所需的關係，他們的共同敵人是奉公守法的公民社會。

聽起來陌生嗎？中共在台灣黑白兩道地下勢力裡面佈建、培養內應份子，早就已經不是一天兩天的事。比較為人熟知的，像是台北街頭猖狂揮舞五星旗的愛國同心會、白狼領頭的統促黨、在台北追打學生的藍天行動聯盟等。

Photo Credit: 中央社

但是，中共白蟻的滲透，遠比你想像的深。八大行業與幫派組織裡面早已插滿促進統一的勢力。過去為國民黨控制的青紅幫會組織，現在都成了促統急先鋒；部份宮廟透過謁祖進香、跨海遶境等小惠收買，從過去台灣庶民社會的中堅，搖身一變成了統戰的耳目與傳聲筒。

這社會上絕大多數的人，都是奉公守法，遠離黑白兩道灰色利益的庶民。當中共白蟻滲透台灣黑白兩道的時候，一般人是很難查覺的。但是，他們就像蛀蝕樑柱的白蟻，時間一久，台灣得來不易的公民社會，也有一夕坍塌的可能。

而「韓流現象」正是中共透過黑白兩道，侵蝕台灣社會的一場白蟻盛宴。

韓粉造勢，每一場都是幾萬人，甚至號稱幾十萬人。可是韓粉雖然有腳，無錢不能自行。睜大眼睛看看，韓國瑜造勢的時候，背後站的是什麼人？有雲林張家、彰化蕭家、台中顏家⋯⋯

韓流現象，起於2018年中的北農爭議。想選總統的白色投機政客，聯合雲林菜蟲勢力，藉由輿論打壓吳音寧來拉抬高雄代理人的選情。

你以為他們是怎麼走在一起的？追根究柢，就是吳音寧推動的菜價穩定政策，削弱了舊北農勢力的灰色利益。

事隔一年，已經有餐飲業者反映，原本一天叫三千塊的菜，現在卻悄悄漲到五千塊不止。

Photo Credit: 中央社 高雄市長韓國瑜（左）、雲林縣長參張麗善（中）、立委蔣萬安（右）。

是的，你以為你選出了一個庶民市長，還有人看不透，想把他拱上去做庶民總統。你沒深思的是，這個草包崛起背後的邏輯，正是要把你們這些庶民吃得死死的，被賣了還要幫他數鈔票。

而韓國瑜的崛起，也讓中共找到了切入點。民進黨的執政，讓這些地方派系、黑白兩道的灰色利益一點一點被削弱。而「恢復以前的灰色利益」，就成了中共應許他們的，流著奶與蜜的具體承諾。

很多刻意操作的網路輿論，都把民進黨貼上貪腐的標籤。但事實上，貪腐正悄悄地乘著紅白藍黑各色勢力，準備集結在韓國瑜這個代理人的背後來一次絕地大反撲。

看透了這個邏輯，我們奉公守法的庶民們，還有理由支持韓國瑜嗎？

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航