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《明茲柏格給主管的睡前故事》：十九位哈佛MBA傑出校友，最終五人成功
我們想讓你知道的是
它們的MBA課程，就算沒有訓練到學生的管理實務，起碼也上了財務和行銷等課程。那為什麼這些商學院如此努力不懈的推廣管理教育，卻還是造成了這麼多管理不善的情況？
文：亨利．明茲柏格（Henry Mintzberg）
【十九位哈佛MBA傑出校友最終五人成功】
商學院老是愛吹噓自己教出了多少位執行長，尤其是哈佛，因為它的產量最多。但是這些執行長的表現如何？他們的實務技能，跟以前在學校學到的一樣嗎？
大多數的MBA學生，都是憑著才智、決心與積極踏進頂尖的商學院。商學院的個案研究，教他們如何針對自己不熟的情況提出聰明的見解，而分析技巧更使他們以為自己能處理所有問題，而不需要太多實務經驗。學生因為畢業於知名商學院而自信滿滿，更別提「老學長」（old boys）的人脈能把他們拱上雲端。然後呢……？
驚人的實證
有個問題，各家研究中心從來沒有研究過，所以幾年前我與約瑟夫．藍佩爾（Joseph Lampel）決定來挑戰一下。長期待在哈佛的大衛．艾文（David Ewing），寫了一本《哈佛商學院內幕》（Inside the Harvard Business School），於1990年出版，而我在十年後讀到這本書。書中第一句是這麼寫的：「哈佛商學院可能是全世界權力最大的私人機構。」裡面列舉了19位「爬到頂點」的哈佛校友，也就是1990年該校的超級巨星們。而我的注意力則放在一件事情，就是在這群巨星當中，從1990年後就沒有任何人再上過明星榜了。
所以我跟約瑟夫研究了1990年後，這19位明星的紀錄。他們表現得如何？一句話：糟糕透頂！多數人（10位）很明顯的失敗了，像是公司破產、被趕下執行長的位置、搞大型併購反而搞死自己……諸如此類的事，然後還有另外四位的績效有很大的問題。這十四位執行長中，有些因為戲劇性的創立或逆轉事業而聲名大噪，但他們之後通常也戲劇性的衰退與失敗。至於剩下的五位，則表現得還不錯。
舉例來說，法蘭克．羅倫佐（Frank Lorenzo）領導過三家航空公司，全都以慘賠作收；羅伊．波士托克（Roy Bostock）領導知名廣告代理商B&B（Benton & Bowles）長達10年，結果他退休五年後，公司就倒了。最著名、也最戲劇化的故事是出自比爾．阿吉（Bill Agee），他當過班迪克斯（Bendix，製造與工程公司）與莫利森克魯森（Morrison-Knudsen，土木工程與建設公司）的執行長。與阿吉共事的另一位哈佛MBA校友——瑪莉．康寧漢（Mary Cunningham）寫過一本書，被《富比士》（Forbes）雜誌如此評論：「本書幾乎沒談到由策略主導的實際事務，只說班迪克斯捨棄了許多過時的產品，並踏入泡沫般的高科技領域。」至於這個做法為什麼被當成神機妙算，她並沒有說明細節。
另一篇《富比士》的文章寫得更直接：「阿吉擅長財務與會計，以高明手腕併購與投資其他公司。但班迪克斯未經妥善計畫就跨入高科技領域，結果在一次收購行動中嘗到苦果，連帶影響了班迪克斯的銷售狀況。跳槽到莫利森克魯森後，阿吉又做了一些糟糕的事業決策。」根據某些主管爆料，阿吉在會計上動手腳，使盈餘浮報了數千萬美元。這篇文章的結論是：「阿吉最致命的缺陷，就是他不擅長管理。」
但他說不定比較像領導者，而非管理者（你可以讀下面列舉的守則來判斷）。好吧，並不是所有坐在教室聽了幾年課的人，管理潛力都會被破壞殆盡，明星榜上起碼有五位執行長的表現是好的。但其他14位執行長的表現，意味著MBA學位非常容易把「錯的人」拱上執行長大位；而且過度強調個案研究與數據分析，也可能使「對的人」誤解了管理的真相。
想成為雲端上的領導者，請遵循以下守則
- 隨時隨地改變所有事情：尤其要三不五時重整一下組織，讓每個人處於警戒狀態，而不用腳踏實地。無論後果如何，你都要堅持這種雷厲風行的態勢。
- 小心業內的人：任何知悉事業內情的人都有犯罪嫌疑。請從外部引進全新的「頂尖管理團隊」。而且要多多依賴顧問，他或許不懂你的事業，但肯定很欣賞你這種高高在上的領導者。
- 專注於當下：來一次充滿張力的交易吧！從前種種譬如昨日死，以後的事實在太遙遠（除了獎金）。別管既有的營運模式了，因為任何建立好的事物都要花時間改變；你應該要像餓虎般併吞其他公司，儘管你可能吞到毒藥。這樣做，保證你能吸引股市分析師與專業當沖客的關注目光。
- 強調數字：你負責把數字弄漂亮就好，不必認真看待管理績效。此外，你還要將自己的薪資調高到基層員工的數百倍，告訴大家你有多重要。這才叫領導力！最重要的是，你要提高股價、賣掉股票、然後跳槽，因為高高在上的領導者，人見人愛！
更驚人的在後頭
我們的研究結果實在駭人聽聞。雖然沒證明任何事情，卻讓人開始擔心：難道令大家夢寐以求的MBA學位，實際上會損害管理實務？
更驚人的在後頭。我們的研究曾經刊載於《富比士》雜誌、以及我2004年的著作《MBA不等於經理人》（Managers Not MBAs，銷量近10萬冊），照理說應該很出名才對，但居然沒人繼續研究下去。你可能覺得這至少會讓人有所警惕、或引起一點好奇心，但是這間商學院並不會像研究商業個案一樣，向大家宣布這種研究結果。
更多令人擔憂的事實
直到最近，才有兩位商學院教授——丹尼．米勒（Danny Miller）與徐喬治（George Xu）投入這個議題。他們做了兩份樣本數更大的研究，得到的結果更令人擔憂。
在《曇花一現的榮耀：知名MBA執行長的自肥行為》（A Fleeting Glory: Self-Serving Behavioramong Celebrated MBA CEOs）這份研究中，他們採用了一個非常特別的樣本：1970到2008年間，444位曾經上過《美國商業周刊》（Business Week）、《財星》（Fortune）與《富比士》雜誌封面的美國企業執行長。這份研究比較了「有MBA學位領導的公司」（占全體四分之一）與「非MBA學位領導的公司」的績效。
這兩類公司在上過封面之後，績效都下降。米勒說這些公司很難一直維持在頂尖地位，但MBA領導的公司下降速度更快，而且是在上封面7年之後依舊持續下降。2位教授發現：「具有MBA學位的執行長，比較會採取權宜之計（因應某種時機而暫用的短期策略），藉由收購公司來獲得成長，導致現金流量與資產報酬減損。」然而MBA執行長的薪資卻不減反增，加薪速度甚至比非MBA背景的管理者還快15%！顯然他們已經學會怎麼「自肥」，而米勒稱之為「所費不貲的快速成長」。
第二份研究叫做《MBA執行長的短期管理與績效》（MBA CEOs, Short-Term Management and Performance），採用更大、更近期的樣本：2003至2013年間，5004位美國上市公司執行長。結果與第一份類似：「我們發現MBA執行長比非MBA的領導人更輕易採取短期策略，例如盈餘管理（按：企業管理者在遵循會計準則的基礎上，調整財務報表，製造財報獲利）、壓抑研發部門等，導致公司市值受損。」這些MBA執行長就跟第一份研究的那些一樣，都因為這種績效而得到豐厚的獎金。
為什麼問題一直都在？
現今商學院已獲得極大的成功，就某些方面來說，這是它們應得的。商學院做過非常多重大研究，其中有些還成為跨學科研究中心，匯聚了心理學家、社會學家、經濟學家、歷史學家等人才。它們的MBA課程，就算沒有訓練到學生的管理實務，起碼也上了財務和行銷等課程。那為什麼這些商學院如此努力不懈的推廣管理教育，卻還是造成了這麼多管理不善的情況？
答案應該是……既然有這麼多畢業生能夠魚躍龍門（雖然其中也有很多人敗壞了公司、經濟情況與社會觀感），那商學院又何必改革呢？假如你老是做同樣的事，就一定可以得到那個必然的結果。（按：If you always do as you always did, you will always get what you always got. 這句話有三個人說過：亨利．福特、亞伯特．愛因斯坦、馬克．吐溫。其中愛因斯坦是換句話說：「所謂的瘋狂，就是一直做同樣的事，卻期望有不同的結果。」）
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書籍介紹
本文摘錄自《明茲柏格給主管的睡前故事：策略要像雜草，組織要像破洞的穀倉，領導者要能編笑話……你白天想不透的管理難題，都在大師的譬喻裡。》，大是文化出版
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作者：亨利．明茲柏格（Henry Mintzberg）
譯者：廖桓偉
- 一份飛機餐，為什麼差點讓一家航空公司倒閉？
- 印度的交通不叫混亂，只要你順著車流開……
- 護理師、醫師、經理人，誰才適合管理醫院？
- 管理無須太多世界觀，入世最重要！
以上這些，都是當代管理大師亨利．明茲柏格專門寫給管理者的睡前故事，
目的是：讓你醒。（不是睡前醒，是白天上班一整個清醒！）
亨利．明茲柏格（HenryMintzberg），是叛逆的當代管理大師，
他的第一本著作《管理工作的本質》（TheNatureofManagerialWork），
曾遭到15家出版社的拒絕，但現在已是管理領域的經典。
他對於商學院的教育向來嗤之以鼻，
還曾取笑競爭力大師麥可．波特的五力分析，有夠愚昧。
（事後證明，明茲柏格是對的。）
本書是他從自己撰寫的101篇部落格文章中，
精選出42篇對管理者最有意義的故事。
策略要像長雜草，不是種番茄。
當每個人的想法遍及整個組織時，就形成了策略，
你得讓公司的策略像雜草般在各部門蔓延，而不是養在主管的溫室。
所以策略不是「規劃」出來的，而是……。
當主管你得先做再想，但生小孩不能。
你有重要決策要做嗎？在不確定一件事該怎麼處理、毫無頭緒時，
你得先做做看才有辦法展開思考。
世上唯有核戰和生小孩這兩件事，不能先做再想。
公司不能天衣無縫。
有的公司像穀倉，各部門垂直整合，卻老死不相往來。
有的組織像樓板，執行長只能跟執行長坐在一起，這樣才代表高層。
在這位叛逆的管理大師眼中，最有效率的組織應該長什麼樣？
護理師、醫師、經理人，誰適合管理醫院？
醫師懂治療、護士懂照護、經理懂管理，但有誰三個都會？
所以正確答案是？大師給的答案，你翻遍所有教科書都找不到。
最後，明茲伯格還要所有主管「縮編」你的字典，刪除以下的字眼：
高層、股東價值、策略規劃、人力資源、顧客服務、轉型……為什麼？
「因為我那些最駭人的想法，終將成就最好。即使需要一段時間發酵。」
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九