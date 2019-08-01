《明茲柏格給主管的睡前故事》：十九位哈佛MBA傑出校友，最終五人成功

文：亨利．明茲柏格（Henry Mintzberg）

【十九位哈佛MBA傑出校友最終五人成功】

商學院老是愛吹噓自己教出了多少位執行長，尤其是哈佛，因為它的產量最多。但是這些執行長的表現如何？他們的實務技能，跟以前在學校學到的一樣嗎？

大多數的MBA學生，都是憑著才智、決心與積極踏進頂尖的商學院。商學院的個案研究，教他們如何針對自己不熟的情況提出聰明的見解，而分析技巧更使他們以為自己能處理所有問題，而不需要太多實務經驗。學生因為畢業於知名商學院而自信滿滿，更別提「老學長」（old boys）的人脈能把他們拱上雲端。然後呢……？

驚人的實證

有個問題，各家研究中心從來沒有研究過，所以幾年前我與約瑟夫．藍佩爾（Joseph Lampel）決定來挑戰一下。長期待在哈佛的大衛．艾文（David Ewing），寫了一本《哈佛商學院內幕》（Inside the Harvard Business School），於1990年出版，而我在十年後讀到這本書。書中第一句是這麼寫的：「哈佛商學院可能是全世界權力最大的私人機構。」裡面列舉了19位「爬到頂點」的哈佛校友，也就是1990年該校的超級巨星們。而我的注意力則放在一件事情，就是在這群巨星當中，從1990年後就沒有任何人再上過明星榜了。

所以我跟約瑟夫研究了1990年後，這19位明星的紀錄。他們表現得如何？一句話：糟糕透頂！多數人（10位）很明顯的失敗了，像是公司破產、被趕下執行長的位置、搞大型併購反而搞死自己……諸如此類的事，然後還有另外四位的績效有很大的問題。這十四位執行長中，有些因為戲劇性的創立或逆轉事業而聲名大噪，但他們之後通常也戲劇性的衰退與失敗。至於剩下的五位，則表現得還不錯。

舉例來說，法蘭克．羅倫佐（Frank Lorenzo）領導過三家航空公司，全都以慘賠作收；羅伊．波士托克（Roy Bostock）領導知名廣告代理商B&B（Benton & Bowles）長達10年，結果他退休五年後，公司就倒了。最著名、也最戲劇化的故事是出自比爾．阿吉（Bill Agee），他當過班迪克斯（Bendix，製造與工程公司）與莫利森克魯森（Morrison-Knudsen，土木工程與建設公司）的執行長。與阿吉共事的另一位哈佛MBA校友——瑪莉．康寧漢（Mary Cunningham）寫過一本書，被《富比士》（Forbes）雜誌如此評論：「本書幾乎沒談到由策略主導的實際事務，只說班迪克斯捨棄了許多過時的產品，並踏入泡沫般的高科技領域。」至於這個做法為什麼被當成神機妙算，她並沒有說明細節。

另一篇《富比士》的文章寫得更直接：「阿吉擅長財務與會計，以高明手腕併購與投資其他公司。但班迪克斯未經妥善計畫就跨入高科技領域，結果在一次收購行動中嘗到苦果，連帶影響了班迪克斯的銷售狀況。跳槽到莫利森克魯森後，阿吉又做了一些糟糕的事業決策。」根據某些主管爆料，阿吉在會計上動手腳，使盈餘浮報了數千萬美元。這篇文章的結論是：「阿吉最致命的缺陷，就是他不擅長管理。」

但他說不定比較像領導者，而非管理者（你可以讀下面列舉的守則來判斷）。好吧，並不是所有坐在教室聽了幾年課的人，管理潛力都會被破壞殆盡，明星榜上起碼有五位執行長的表現是好的。但其他14位執行長的表現，意味著MBA學位非常容易把「錯的人」拱上執行長大位；而且過度強調個案研究與數據分析，也可能使「對的人」誤解了管理的真相。

想成為雲端上的領導者，請遵循以下守則

隨時隨地改變所有事情：尤其要三不五時重整一下組織，讓每個人處於警戒狀態，而不用腳踏實地。無論後果如何，你都要堅持這種雷厲風行的態勢。 小心業內的人：任何知悉事業內情的人都有犯罪嫌疑。請從外部引進全新的「頂尖管理團隊」。而且要多多依賴顧問，他或許不懂你的事業，但肯定很欣賞你這種高高在上的領導者。 專注於當下：來一次充滿張力的交易吧！從前種種譬如昨日死，以後的事實在太遙遠（除了獎金）。別管既有的營運模式了，因為任何建立好的事物都要花時間改變；你應該要像餓虎般併吞其他公司，儘管你可能吞到毒藥。這樣做，保證你能吸引股市分析師與專業當沖客的關注目光。 強調數字：你負責把數字弄漂亮就好，不必認真看待管理績效。此外，你還要將自己的薪資調高到基層員工的數百倍，告訴大家你有多重要。這才叫領導力！最重要的是，你要提高股價、賣掉股票、然後跳槽，因為高高在上的領導者，人見人愛！

更驚人的在後頭

我們的研究結果實在駭人聽聞。雖然沒證明任何事情，卻讓人開始擔心：難道令大家夢寐以求的MBA學位，實際上會損害管理實務？

更驚人的在後頭。我們的研究曾經刊載於《富比士》雜誌、以及我2004年的著作《MBA不等於經理人》（Managers Not MBAs，銷量近10萬冊），照理說應該很出名才對，但居然沒人繼續研究下去。你可能覺得這至少會讓人有所警惕、或引起一點好奇心，但是這間商學院並不會像研究商業個案一樣，向大家宣布這種研究結果。

更多令人擔憂的事實

直到最近，才有兩位商學院教授——丹尼．米勒（Danny Miller）與徐喬治（George Xu）投入這個議題。他們做了兩份樣本數更大的研究，得到的結果更令人擔憂。

在《曇花一現的榮耀：知名MBA執行長的自肥行為》（A Fleeting Glory: Self-Serving Behavioramong Celebrated MBA CEOs）這份研究中，他們採用了一個非常特別的樣本：1970到2008年間，444位曾經上過《美國商業周刊》（Business Week）、《財星》（Fortune）與《富比士》雜誌封面的美國企業執行長。這份研究比較了「有MBA學位領導的公司」（占全體四分之一）與「非MBA學位領導的公司」的績效。

這兩類公司在上過封面之後，績效都下降。米勒說這些公司很難一直維持在頂尖地位，但MBA領導的公司下降速度更快，而且是在上封面7年之後依舊持續下降。2位教授發現：「具有MBA學位的執行長，比較會採取權宜之計（因應某種時機而暫用的短期策略），藉由收購公司來獲得成長，導致現金流量與資產報酬減損。」然而MBA執行長的薪資卻不減反增，加薪速度甚至比非MBA背景的管理者還快15%！顯然他們已經學會怎麼「自肥」，而米勒稱之為「所費不貲的快速成長」。

第二份研究叫做《MBA執行長的短期管理與績效》（MBA CEOs, Short-Term Management and Performance），採用更大、更近期的樣本：2003至2013年間，5004位美國上市公司執行長。結果與第一份類似：「我們發現MBA執行長比非MBA的領導人更輕易採取短期策略，例如盈餘管理（按：企業管理者在遵循會計準則的基礎上，調整財務報表，製造財報獲利）、壓抑研發部門等，導致公司市值受損。」這些MBA執行長就跟第一份研究的那些一樣，都因為這種績效而得到豐厚的獎金。

為什麼問題一直都在？

現今商學院已獲得極大的成功，就某些方面來說，這是它們應得的。商學院做過非常多重大研究，其中有些還成為跨學科研究中心，匯聚了心理學家、社會學家、經濟學家、歷史學家等人才。它們的MBA課程，就算沒有訓練到學生的管理實務，起碼也上了財務和行銷等課程。那為什麼這些商學院如此努力不懈的推廣管理教育，卻還是造成了這麼多管理不善的情況？

答案應該是……既然有這麼多畢業生能夠魚躍龍門（雖然其中也有很多人敗壞了公司、經濟情況與社會觀感），那商學院又何必改革呢？假如你老是做同樣的事，就一定可以得到那個必然的結果。（按：If you always do as you always did, you will always get what you always got. 這句話有三個人說過：亨利．福特、亞伯特．愛因斯坦、馬克．吐溫。其中愛因斯坦是換句話說：「所謂的瘋狂，就是一直做同樣的事，卻期望有不同的結果。」）

相關書摘 ►《明茲柏格給主管的睡前故事》：某總裁想選總統或市長時，給他看這篇

書籍介紹

本文摘錄自《明茲柏格給主管的睡前故事：策略要像雜草，組織要像破洞的穀倉，領導者要能編笑話……你白天想不透的管理難題，都在大師的譬喻裡。》，大是文化出版

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作者：亨利．明茲柏格（Henry Mintzberg）

譯者：廖桓偉

一份飛機餐，為什麼差點讓一家航空公司倒閉？

印度的交通不叫混亂，只要你順著車流開……

護理師、醫師、經理人，誰才適合管理醫院？

管理無須太多世界觀，入世最重要！

以上這些，都是當代管理大師亨利．明茲柏格專門寫給管理者的睡前故事，

目的是：讓你醒。（不是睡前醒，是白天上班一整個清醒！）

亨利．明茲柏格（HenryMintzberg），是叛逆的當代管理大師，

他的第一本著作《管理工作的本質》（TheNatureofManagerialWork），

曾遭到15家出版社的拒絕，但現在已是管理領域的經典。

他對於商學院的教育向來嗤之以鼻，

還曾取笑競爭力大師麥可．波特的五力分析，有夠愚昧。

（事後證明，明茲柏格是對的。）

本書是他從自己撰寫的101篇部落格文章中，

精選出42篇對管理者最有意義的故事。

策略要像長雜草，不是種番茄。

當每個人的想法遍及整個組織時，就形成了策略，

你得讓公司的策略像雜草般在各部門蔓延，而不是養在主管的溫室。

所以策略不是「規劃」出來的，而是……。

當主管你得先做再想，但生小孩不能。

你有重要決策要做嗎？在不確定一件事該怎麼處理、毫無頭緒時，

你得先做做看才有辦法展開思考。

世上唯有核戰和生小孩這兩件事，不能先做再想。

公司不能天衣無縫。

有的公司像穀倉，各部門垂直整合，卻老死不相往來。

有的組織像樓板，執行長只能跟執行長坐在一起，這樣才代表高層。

在這位叛逆的管理大師眼中，最有效率的組織應該長什麼樣？

護理師、醫師、經理人，誰適合管理醫院？

醫師懂治療、護士懂照護、經理懂管理，但有誰三個都會？

所以正確答案是？大師給的答案，你翻遍所有教科書都找不到。

最後，明茲伯格還要所有主管「縮編」你的字典，刪除以下的字眼：

高層、股東價值、策略規劃、人力資源、顧客服務、轉型……為什麼？

「因為我那些最駭人的想法，終將成就最好。即使需要一段時間發酵。」

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九