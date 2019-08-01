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《明茲柏格給主管的睡前故事》：某總裁想選總統或市長時，給他看這篇
我們想讓你知道的是
下次遇到公務員稱你為「顧客」、或塞給你造假的數據指標時；或你遇到政府部門的「執行長」時；不然就是有公職候選人主張政府應該像企業一般經營時，請把這篇故事拿給他們讀。
文：亨利．明茲柏格（Henry Mintzberg）
【某總裁想選總統或市長時，給他看這篇】
政府確實需要被管理，但管理工作也需要被監督。公共服務的管理工作不能放牛吃草，尤其是「新公共管理」（New Public Management）這種模仿時下管理實務的形式。企業的經營方式不必像政府，政府的經營方式也不必像企業。新公共管理其實不是新概念，它始於一九八○年代的英國柴契爾（Margaret Thatcher，前英國首相）政府。可是對於許多有影響力的人來說，老派的新公共管理依舊是管理政府的最佳方法。
我之前提到，沒有什麼最佳方法能夠管理所有事物。可是有人相信管理可以掌握所有事物的說法，使得政府部門、醫院與非政府組織（NGO）受到嚴重的傷害；就連企業自己也受害，他們有許多看似流行的管理實務，反而阻撓創新、破壞文化、疏遠員工。
新公共管理的本質是尋求（一）公共服務各自獨立，這樣（二）每個公共服務都能由一位經理管理營運，他（三）負責績效的量化評估，同時還必須（四）將服務對象當成「顧客」。我們來全部檢視一遍。
我是政府的顧客嗎？
不是！警察跟外交官都不是市集裡的商品唾手可得，旁邊還掛著「貨物既出，概不退換」的牌子。稱呼我為「顧客」，真的有比較好嗎？你看看那些銀行與航空公司最近是怎麼對待顧客的。
我是公民，有權利期望自己不只是顧客，畢竟這是我的政府。我也是一位臣民（就形式上的集權王國或實質上的民主共和國來說皆如此），因為我對國家有責任。比方說，我可以把餐盤上的垃圾倒進麥當勞的垃圾桶，但假如我在公園亂丟垃圾，就會被罰款。戰時受徵召的士兵，是軍隊的顧客嗎？囚犯是監獄的顧客嗎？或許我是公益彩券的顧客，但老實說，政府無權鼓勵我賭博。所以政府假裝自己是企業，就是在貶低自己。
政府服務能夠各自獨立，並且獨立於政治影響力之外，讓各部會的首長能直接為為績效負責嗎？
有時確實是這樣——沒錯，還是公益彩券。但國防與外交呢？嬌生（Johnson & Johnson）旗下的品牌Tylenol與Anusol各由一位品牌經理負責，但政府能夠替「發動戰爭」與「和平談判」各指派一位品牌經理嗎？人員或許會被分派到這些活動，但他們的責任真的是各自獨立的嗎？成果能夠只歸屬於某一個人嗎？政府活動是很糾結的，有時糾結到令你發怒。
況且，公共服務的「政策制定」與「行政」，有那麼容易區分嗎？當事情有貪污的可能，民選政治人物確實要潔身自愛。但假如抗議者走上街頭，指控警方濫用職權的時候，他們還能袖手旁觀嗎？
高層負責規劃，基層負責執行；政治人物制定具體的法規，讓公務員忠實執行，這種構想確實很棒。而且政府的模糊地帶比企業更多，所以比起規劃政策，更重要的事情是學習和熟悉這些政策。新法規若要落實，基層人員就必須慢慢適應新法規帶來的結果，無論這種做法是多麼的「政治不正確」。
對於政府的績效評估，我們要依賴到什麼程度？
新公共管理對於量化指標的癡迷，簡直就像宗教狂熱一樣。你可以看見，這對於孩子的教育、醫療服務等許多方面造成多大的傷害。
我們當然要衡量可以量化的事物，但不能假裝每件重要的事物都能夠轉化成數據。事實上，有許多活動正是因為績效難以衡量，才會由政府單位負責。假如政府無法管理不能量化的事物，那乾脆關門算了。
所以，下次遇到公務員稱你為「顧客」、或塞給你造假的數據指標時；或你遇到政府部門的「執行長」時；不然就是有公職候選人主張政府應該像企業一般經營時，請把這篇故事拿給他們讀。
相關書摘 ►《明茲柏格給主管的睡前故事》：十九位哈佛MBA傑出校友，最終五人成功
書籍介紹
本文摘錄自《明茲柏格給主管的睡前故事：策略要像雜草，組織要像破洞的穀倉，領導者要能編笑話……你白天想不透的管理難題，都在大師的譬喻裡。》，大是文化出版
＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。
作者：亨利．明茲柏格（Henry Mintzberg）
譯者：廖桓偉
- 一份飛機餐，為什麼差點讓一家航空公司倒閉？
- 印度的交通不叫混亂，只要你順著車流開……
- 護理師、醫師、經理人，誰才適合管理醫院？
- 管理無須太多世界觀，入世最重要！
以上這些，都是當代管理大師亨利．明茲柏格專門寫給管理者的睡前故事，
目的是：讓你醒。（不是睡前醒，是白天上班一整個清醒！）
亨利．明茲柏格（HenryMintzberg），是叛逆的當代管理大師，
他的第一本著作《管理工作的本質》（TheNatureofManagerialWork），
曾遭到15家出版社的拒絕，但現在已是管理領域的經典。
他對於商學院的教育向來嗤之以鼻，
還曾取笑競爭力大師麥可．波特的五力分析，有夠愚昧。
（事後證明，明茲柏格是對的。）
本書是他從自己撰寫的101篇部落格文章中，
精選出42篇對管理者最有意義的故事。
策略要像長雜草，不是種番茄。
當每個人的想法遍及整個組織時，就形成了策略，
你得讓公司的策略像雜草般在各部門蔓延，而不是養在主管的溫室。
所以策略不是「規劃」出來的，而是……。
當主管你得先做再想，但生小孩不能。
你有重要決策要做嗎？在不確定一件事該怎麼處理、毫無頭緒時，
你得先做做看才有辦法展開思考。
世上唯有核戰和生小孩這兩件事，不能先做再想。
公司不能天衣無縫。
有的公司像穀倉，各部門垂直整合，卻老死不相往來。
有的組織像樓板，執行長只能跟執行長坐在一起，這樣才代表高層。
在這位叛逆的管理大師眼中，最有效率的組織應該長什麼樣？
護理師、醫師、經理人，誰適合管理醫院？
醫師懂治療、護士懂照護、經理懂管理，但有誰三個都會？
所以正確答案是？大師給的答案，你翻遍所有教科書都找不到。
最後，明茲伯格還要所有主管「縮編」你的字典，刪除以下的字眼：
高層、股東價值、策略規劃、人力資源、顧客服務、轉型……為什麼？
「因為我那些最駭人的想法，終將成就最好。即使需要一段時間發酵。」
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九