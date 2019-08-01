《明茲柏格給主管的睡前故事》：某總裁想選總統或市長時，給他看這篇

文：亨利．明茲柏格（Henry Mintzberg）

【某總裁想選總統或市長時，給他看這篇】

政府確實需要被管理，但管理工作也需要被監督。公共服務的管理工作不能放牛吃草，尤其是「新公共管理」（New Public Management）這種模仿時下管理實務的形式。企業的經營方式不必像政府，政府的經營方式也不必像企業。新公共管理其實不是新概念，它始於一九八○年代的英國柴契爾（Margaret Thatcher，前英國首相）政府。可是對於許多有影響力的人來說，老派的新公共管理依舊是管理政府的最佳方法。

我之前提到，沒有什麼最佳方法能夠管理所有事物。可是有人相信管理可以掌握所有事物的說法，使得政府部門、醫院與非政府組織（NGO）受到嚴重的傷害；就連企業自己也受害，他們有許多看似流行的管理實務，反而阻撓創新、破壞文化、疏遠員工。

新公共管理的本質是尋求（一）公共服務各自獨立，這樣（二）每個公共服務都能由一位經理管理營運，他（三）負責績效的量化評估，同時還必須（四）將服務對象當成「顧客」。我們來全部檢視一遍。

我是政府的顧客嗎？

不是！警察跟外交官都不是市集裡的商品唾手可得，旁邊還掛著「貨物既出，概不退換」的牌子。稱呼我為「顧客」，真的有比較好嗎？你看看那些銀行與航空公司最近是怎麼對待顧客的。

我是公民，有權利期望自己不只是顧客，畢竟這是我的政府。我也是一位臣民（就形式上的集權王國或實質上的民主共和國來說皆如此），因為我對國家有責任。比方說，我可以把餐盤上的垃圾倒進麥當勞的垃圾桶，但假如我在公園亂丟垃圾，就會被罰款。戰時受徵召的士兵，是軍隊的顧客嗎？囚犯是監獄的顧客嗎？或許我是公益彩券的顧客，但老實說，政府無權鼓勵我賭博。所以政府假裝自己是企業，就是在貶低自己。

政府服務能夠各自獨立，並且獨立於政治影響力之外，讓各部會的首長能直接為為績效負責嗎？

有時確實是這樣——沒錯，還是公益彩券。但國防與外交呢？嬌生（Johnson & Johnson）旗下的品牌Tylenol與Anusol各由一位品牌經理負責，但政府能夠替「發動戰爭」與「和平談判」各指派一位品牌經理嗎？人員或許會被分派到這些活動，但他們的責任真的是各自獨立的嗎？成果能夠只歸屬於某一個人嗎？政府活動是很糾結的，有時糾結到令你發怒。

況且，公共服務的「政策制定」與「行政」，有那麼容易區分嗎？當事情有貪污的可能，民選政治人物確實要潔身自愛。但假如抗議者走上街頭，指控警方濫用職權的時候，他們還能袖手旁觀嗎？

高層負責規劃，基層負責執行；政治人物制定具體的法規，讓公務員忠實執行，這種構想確實很棒。而且政府的模糊地帶比企業更多，所以比起規劃政策，更重要的事情是學習和熟悉這些政策。新法規若要落實，基層人員就必須慢慢適應新法規帶來的結果，無論這種做法是多麼的「政治不正確」。

對於政府的績效評估，我們要依賴到什麼程度？

新公共管理對於量化指標的癡迷，簡直就像宗教狂熱一樣。你可以看見，這對於孩子的教育、醫療服務等許多方面造成多大的傷害。

我們當然要衡量可以量化的事物，但不能假裝每件重要的事物都能夠轉化成數據。事實上，有許多活動正是因為績效難以衡量，才會由政府單位負責。假如政府無法管理不能量化的事物，那乾脆關門算了。

所以，下次遇到公務員稱你為「顧客」、或塞給你造假的數據指標時；或你遇到政府部門的「執行長」時；不然就是有公職候選人主張政府應該像企業一般經營時，請把這篇故事拿給他們讀。

相關書摘 ►《明茲柏格給主管的睡前故事》：十九位哈佛MBA傑出校友，最終五人成功

書籍介紹

本文摘錄自《明茲柏格給主管的睡前故事：策略要像雜草，組織要像破洞的穀倉，領導者要能編笑話……你白天想不透的管理難題，都在大師的譬喻裡。》，大是文化出版

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作者：亨利．明茲柏格（Henry Mintzberg）

譯者：廖桓偉

一份飛機餐，為什麼差點讓一家航空公司倒閉？

印度的交通不叫混亂，只要你順著車流開……

護理師、醫師、經理人，誰才適合管理醫院？

管理無須太多世界觀，入世最重要！

以上這些，都是當代管理大師亨利．明茲柏格專門寫給管理者的睡前故事，

目的是：讓你醒。（不是睡前醒，是白天上班一整個清醒！）

亨利．明茲柏格（HenryMintzberg），是叛逆的當代管理大師，

他的第一本著作《管理工作的本質》（TheNatureofManagerialWork），

曾遭到15家出版社的拒絕，但現在已是管理領域的經典。

他對於商學院的教育向來嗤之以鼻，

還曾取笑競爭力大師麥可．波特的五力分析，有夠愚昧。

（事後證明，明茲柏格是對的。）

本書是他從自己撰寫的101篇部落格文章中，

精選出42篇對管理者最有意義的故事。

策略要像長雜草，不是種番茄。

當每個人的想法遍及整個組織時，就形成了策略，

你得讓公司的策略像雜草般在各部門蔓延，而不是養在主管的溫室。

所以策略不是「規劃」出來的，而是……。

當主管你得先做再想，但生小孩不能。

你有重要決策要做嗎？在不確定一件事該怎麼處理、毫無頭緒時，

你得先做做看才有辦法展開思考。

世上唯有核戰和生小孩這兩件事，不能先做再想。

公司不能天衣無縫。

有的公司像穀倉，各部門垂直整合，卻老死不相往來。

有的組織像樓板，執行長只能跟執行長坐在一起，這樣才代表高層。

在這位叛逆的管理大師眼中，最有效率的組織應該長什麼樣？

護理師、醫師、經理人，誰適合管理醫院？

醫師懂治療、護士懂照護、經理懂管理，但有誰三個都會？

所以正確答案是？大師給的答案，你翻遍所有教科書都找不到。

最後，明茲伯格還要所有主管「縮編」你的字典，刪除以下的字眼：

高層、股東價值、策略規劃、人力資源、顧客服務、轉型……為什麼？

「因為我那些最駭人的想法，終將成就最好。即使需要一段時間發酵。」

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九