《讚爭》：從防火牆、金盾工程到社會信用體系，中國如何創建「河蟹」社會？

文：P．W．辛格（P. W. Singer）、艾默生．T．布魯金（Emerson T. Brooking）

控制公民思想，河蟹你

「跨越長城，走向世界每個角落。」

中華人民共和國發送的第一封電子郵件內容如此描述道，然後它就飛越4,500英里（按：約7,200公里），從北京寄到德國柏林。這一年是1987年，中國的科學家慶賀自己的古老祖國，正式加入新的全球網際網路中。

另一個里程碑不久也隨之而來。1994年，中國採用同一套TCP/IP系統，啟動全球資訊網。幾乎在一夕之間，中國科學家沉悶的研究工具，變成一個數位「場所」，會迸出多彩多姿的網站和圖像；兩年後，網際網路開放給人民使用，不再只限於研究機構，新使用者從稀稀落落轉變成大量湧入。1996年，只有四萬名中國人上網；到了1999年，就有400萬人。2008年時，在活躍的網際網路用戶人數方面，中國超越了美國，來到2億5,000萬300人。如今，這項數字已經再翻三倍，達到幾近八億人（超過全球網民數的四分之一），而且就像我們在第二章所述，他們使用的一些社群媒體，擁有最出色也最活躍的形式。

然而，從一開始就明確顯示，對中華人民共和國的人民來說，這個網際網路將不會（也不可以）按照美國發明者的定調，成為隨心所欲、自由意志主義者的天堂。

四千年來，中國一直保持一個單獨、內聚的政體。該國的近代史由兩個關鍵時期界定：蒙受外國列強找麻煩、侵略與剝削的一個世紀，以及隨後的一連串革命，解放了共產主義與中國民族主義的融合勢力。因為這些原因，中國當局很重視「和諧至上」。在中國疾速崛起中，和諧居於核心，也持續是中國共產黨的基礎政治教條，根據它的前最高領導人胡錦濤的說法是：創建「和諧社會」。相對的，異議的觀點只對國家有害，會再度讓國家容易受到外國列強的陰謀襲擊。

因此，中國向來認為控制網路的想法至關重要，甚至是正常的國家義務。和諧統一必須維持；有害的想法一定要根絕。袁志發擔任過政府的高級宣傳官員，他在2007年曾陳述這種哲理：「世間的事物皆有韻律。」他選擇的字眼很重要，巧妙的有別於「審查制度」的說法——「韻律」是指管控「社會輿論的正確引導」。

從一開始，中國共產黨就設法確保網際網路的支配權，把持在政府手上。1993年，當網路開始被視為具備潛在重要力量的事物時，官員就禁止所有未經過少數國營電信公司的國際連線。公安部不久便與網路管理者聯手合作，負責阻止「顛覆性」或「傷風敗俗」的資訊傳播。相較於全球其他地方顯現出的混亂國際連網，中國的網際網路成了封閉系統。雖然中國的網際網路使用者可以建置自己的網站，與中國「內地」的其他使用者自由交流，但只有少數經過仔細審查的電纜線，能讓他們連結到更廣闊的世界。「中國的網際網路」完全沒有讓人民越過長城，反而被一個新的障礙局限：防火長城（Great Firewall）。

中國當局也設法控制國內的資訊。1998年，中國正式展開它的「金盾工程」（Golden Shield Project），這項數位工程的壯舉，足以媲美三峽大壩之類的雄偉實物；其意圖是將中國的網際網路，轉變成一個史上最大的監控網路——有個擁有每位人民的紀錄、一大群審查員和網路警察的資料庫，以及追蹤與控制整個網路中傳輸資訊片段的追蹤系統。這項工程耗資數10億美元，僱請的工作人員有數萬名。特別的是，這個境內網路在部分關鍵環節的設計與建構，是外包給美國的公司，尤其昇陽電腦（Sun Microsystems）與思科（Cisco），甚至提供了為大企業建置龐大封閉網路的經驗。

金盾工程最突出的部分，是它的關鍵字過濾系統。應該加入禁用詞清單的用字或片語，它都有效的予以停用了。隨著中國網路使用者從早期靜態的網站，躍入2000年代初期的部落格平臺，再進入2009年開始的大量「微網誌」（microblogging，微博）社群媒體服務，這個關鍵字過濾系統也齊步前進。如今，每個擁有電腦或智慧型手機的人肩上，都好像有一名若隱若現的政府審查員，不僅網頁的搜尋結果找不到禁用的答案，帶著禁用詞的訊息也無法送達預定的接收對象。因為禁用詞清單即時更新，世界其他地區的網路所出現的事件，根本不會在中國發生。

舉例來說，2016年，名為「巴拿馬文件」（Panama Papers）的大批資料被洩露在網路上，並迅速轟動到病毒式蔓延。這批曾經是機密資訊的文件，容量為2.6 TB（terabytes，兆位元組），是全球精英人士用來藏錢的離岸銀行帳戶資訊——這是「網際網路完全透明化」發揮作用的有力實證。在這批洩露的公文中有紀錄顯示，八名中國共產黨高級領導人的家人（包括中國最高領導人習近平的姐夫）透過離岸的空殼公司，轉移數千萬美元到中國境外。

這項資訊的每一個細節，任何線上網民都可以取得——除非你住在中國。當消息一傳出，中國中央的國家互聯網信息辦公室，就發送一則緊急的「刪帖通知」。該命令表示：「查刪已轉載的巴拿馬文件相關報導。相關內容一律不再跟進，任何網站一旦發現傳播境外媒體攻擊中國的內容，將從重處理。」隨後，所有中國網民都無法取得巴拿馬文件和當中的資訊。曾有一度，巴拿馬這個國家在中國的網路搜尋結果中暫時消失，直到審查員調整禁令，貼文的刪除條件才只有當中包含「巴拿馬」與領導人名字，或者像是「離岸」之類的關聯詞。

這種過濾實在無所不在，讓中國大量衍生出一批稀奇古怪的雙關語，試圖繞過篩檢。多年來，中國的網路用戶稱呼「審查制度」為「和諧」——一個參考胡錦濤「和諧社會」的影射用字。針對審查屏蔽了一個用詞，他們可能就會說成：「和諧」它。等到審查員察覺到了，「和諧」這個用詞就被封禁了。然而，「和諧」的讀音和「河蟹」很像，於是一個字詞遭屏蔽的時候，意會到的中國網路用戶就開始稱它「被河蟹了」。此外，當社群媒體更重於視覺呈現時，審查封鎖的範圍也擴展到影像。2017年，可愛的小熊維尼消失在中國的網路上——審查員發覺「小熊維尼」是在影射最高領導人習近平，因為他走路的姿勢神似維尼。

透過這種過濾、「清理整治網路」的政策，歷史本身（或者更確切的說，是人民對歷史的知識與體認）也會遭到更改。鎖定過去任何無法與政權的「和諧」歷史統一的內容，數十億網路舊貼文從現實世界中被抹除。諸如1989年天安門廣場抗議這類重大事件，由於封禁將近300個「危險」文字與片語，全數盡遭清除。中國相當於維基百科的百度百科，搜尋「1989」時曾經只會出現兩個回答：介於「1988」與「1990」的數字，以及「電腦病毒名稱」。其結果是集體的失憶——一整個世代對過去的關鍵時刻全然無知，而且如果他們真的意識到了，也無法搜尋到更多資訊。

中國的審查制度範圍，從明確的政治話題延伸到抱怨，只要內容被視為以某種方式挑戰國家就會介入。2017年，一名河北邯鄲的男子在網路上發帖吐槽醫院的食物之後，因涉嫌「擾亂公共秩序」遭逮捕。

就我們已經見到的，很多國家會箝制網路的討論，但在中國有一個關鍵的差異處：情況有時候和認知的犯罪不相干。其他國家會聚焦在禁止討論人權或呼籲民主化，但中國不是如此，它的審查制度會試圖壓制任何得到過多草根力量支持的訊息，不管它們無關政治——或甚至褒揚政府當局。舉例來說，一名環保人士發起禁用塑膠袋的群眾活動，即使這名活動發起人剛開始還得到當地政府官員的支持，但這個看似正面的新聞就遭到嚴厲審查。在一個真正「和諧的社會」，只有北京中央政府才理當有權力用這種規模，鼓舞與動員群眾。自發性的網路活動挑戰的是國家權威——甚至是中國人的團結。或者，就像中國官方媒體所說的：「這不是『公說公有理，婆說婆有理』的事。」

自中國網際網路第一天開始，政府當局已經規定網站與社群媒體服務供應商，得要承擔法律責任，負責壓制任何託管在他們網路上的「顛覆性」內容。舉例來說，2016年發生一連串貪汙醜聞之後，政府就徹底禁止所有非源自官方媒體的網路新聞報導，使得個別的網站業者有義務刪除這類報導，否則就要承擔後果。

然而，到頭來，最重的負擔落在個別的中國人民身上。雖然在2000年代初期，中國出現獨立的部落客社群，但到了2013年，最高領導人習近平當權，情勢跟著突然逆轉。這一年，中國的最高人民法院裁定，個人散播的「網路謠言」，如果點擊瀏覽的網路用戶數達五千名，或轉載分享超過五千次，會面臨誹謗指控（並可能判處三年監禁）。大約在同一時間，中國最受歡迎的網路名人被「邀請」參加一場在北京開的強制會議；他們都收到印上中國網路安全局徽標的手冊，還有一場投影片簡介報告等著他們。報告中顯示，一名部落客從撰寫政治內容，轉換成探討更「合宜的」主題——例如飯店評論與時尚——之後，他變得多麼快樂。這項訊息表達得很清楚：加入我們，否則後果自負。

接著，中國政府又使出更加強硬的手段：受歡迎的美籍華人部落客、創投業者「薛蠻子」薛必群，因有涉案嫌疑而遭逮捕。不久之後，他戴著手銬出現在國家電視臺，譴責自己的部落格貼文，為國家的網際網路發聲。「我以為老百姓挺喜歡我的……這時，我的自律、自我警示就放鬆了，」他表示：「虛榮心的膨脹讓我忘乎所以。」

隨後不久，與網際網路相關的羈押步調急劇加快。由於習近平掌權，數萬名中國人民被指控「網路犯罪」，其定罪的範圍從駭客到政府當局不喜歡的任何數位內容。比方說，2017年，中國監管機構裁定，微信討論群組的創建人不僅要為自身的言論負責，也要為每位群組成員的言論擔責。

在中國，僅僅只是壓制公眾意見是不夠的，國家還必須積極塑造公眾意見。2004年開始，中國省級部門已經動員大批官僚和大學生，發表關於政府的正面、積極報導。正如一份外洩的政府公文指出，這些評論員的目標是「積極宣傳，促進團結穩定」。總之，他們的工作就是擔任啦啦隊長，展現出中國時刻保持正面積極的意象，而且他們做這件事時，看起來和一般人沒什麼兩樣。

這支網路評論員陣營，與傳統群眾外包網路不同之處，在於它的組織層級來自國家官僚機構，會吹噓自己的薪資等級、配額、指導方針，以及考試和官方工作證書。批評者很快就為這些評論員封上「五毛黨」的稱號，因為傳聞他們每發一則貼文，可換得人民幣五毛錢（最後，中國完全禁止社群媒體使用「五毛」這個用詞）。一則早期徵聘五毛黨的啟事中承諾：「年終根據發帖量、跟帖量等情況進行綜合測評，並列入全市宣傳工作表彰獎勵範疇。」到了2008年，五毛黨的成員已經壯大到約28萬人。今天，它的成員多達200萬人，一年至少會產出五億則社群媒體貼文。這種大規模、有組織的網路宣傳模式，已經發展得相當成功與普及，以至於再也不需要支付酬勞給許多成員。此外，在中國，從公關公司到中學等其他各式各樣的組織，也模仿了五毛黨的模式。

中國所有的防火牆、監視、關鍵字審查、拘捕，以及群眾外包的宣傳者，目的全是要讓14億人民的意識，與國家的意識融為一體。雖然有些人可能視其為「歐威爾風格」（Orwellian，按：指現代專制政權藉由嚴厲執行政治宣傳、監視、故意提供虛假資料、否認事實和操縱過去的政策來控制社會），但其實與它有更多共通之處的，是中國共產黨創始人毛澤東所說的「群眾路線」。當毛澤東在1950年代與蘇聯決裂時，他曾批評蘇共領導人史達林與蘇維埃版的共產主義太在意「個人主義」；相對的，毛澤東反而展望一個政治循環的願景，當中的群眾意志會透過馬克思主義的視角折射而出，然後塑造成政策，只有歸還給人民才能進一步改善。經由這個過程，各種意見才會灌輸成所有中國人民共有的單一見解。不過現實已證明，群眾路線更難以達成；甚至因為1960年代到1970年代肅清百萬人的文化大革命，這種思維被指責為罪魁禍首，一直到毛澤東在1976年過世之後才停止履行。

藉由中國網際網路帶來的可能性，這種群眾路線的哲學捲土重來。習近平讚揚了這些新科技，因為它們實現了毛澤東「『凝聚』輿論成為一項有力共識」的願景。

為了達成這項目標，眼前暗藏更強勢的控管計畫。在新疆難駕馭的少數回族地區，已強迫居民的智慧型手機安裝「淨網衛士」的應用程式。這支應用程式不僅讓他們的訊息被追蹤或封鎖，還搭載遠端遙控功能，讓政府當局直接進入居民的手機和居家網路。為了確保人民一定會安裝這些「電子手銬」，公安會在街上設置巡迴的檢查站，查看人民的手機是否安裝這支程式。

不過，群眾路線最雄心勃勃的落實做法，是中國的「社會信用」體系。這套體系於2015年展開序幕，在它的願景公文中，提到這套體系要如何營造一個「向上向善、誠信互助的社會風尚」——對國家忠誠不二的一項特徵。為了達成這項目標，所有中國人民都要接受許多評分，反映出他們「從商場交易到社會行為等所有生活面向的……可信任度」。

它與傳統的金融信用分數非常類似，每位人民的「社會信用」計算方法，是彙整龐大的個人資訊，並估算一個可信任度分數，分數的衡量標準基本上是依據一個人對社會的有用性。這項做法可能行得通，是因為中國人民幾乎普遍依賴微信之類的行動服務，社群網路、聊天、消費者評論、匯款，以及叫計程車或食物外送等日常事務，全部靠一支應用程式包辦。在這個過程中，使用者洩露出的訊息量相當可觀，且和自己密切相關，包括對話、朋友、閱讀清單、旅行、消費習慣等等，這些資料片斷可以形成籠統的品行評判基礎。一名程式設計師表示，購買太多電玩遊戲，或許會間接代表閒散怠惰，減低個人的分數；另一方面，經常購買尿布，可能就暗指父母的身分，這是具社會價值的有力指標。當然，一個人的政治傾向也在評分中占有一席之地：一個人在網路上對中國的凝聚力表現越「正面積極」，分數就越高；相反的，若一個人在網路發表的異議聲音「破壞社會信賴」，分數就會拉低。

在歐威爾式扭曲（Orwellian twist，譯註：指令人聯想到歐威爾小說裡的極權主義社會之行為或組織）中，這套體系的規畫公文也提到：「新體系會獎勵失信行為的舉報人。」換句話說，如果你舉報他人的不良行為，分數就會提高。你的分數也會取決於朋友與家人的分數，如果他們不夠正面積極，你會因為他們的負面消極而受到懲罰，由此鼓勵每個人去塑造自身社交網路裡的成員行為。

賦予可信任度分數力量的，是為它奠定基礎的獎賞與風險，兩者都很實際，且感受得到。這套預計在2020年全面部署於中國的評分體系，已經用在求職申請評估和發送小獎勵上，例如：得分不錯的人，可以在咖啡店免費為手機充電。不過，如果你的分數太低，就會失去使用任何東西的權利，從通宵火車的保留床位到福利津貼都是。這項分數甚至被匯集到中國最大的線上婚介服務中，就這樣，在中國政府眼中的價值，也會形塑人民的浪漫愛情與生育的觀點。

因為搶先起步的優勢與大規模的投資，中國成功讓網際網路順應國家的意志，雖然其他國家沒能享有像中國這樣的成功水準，但它們確實很嫉妒。泰國、越南、辛巴威和古巴等國政府，據說都在探索如何建置自己的中國式網際網路。俄羅斯總統普丁甚至簽署協議，邀請有經驗的中國審查員指導俄羅斯工程師，建置先進的網路控管機制。過去美國的科技公司曾協助中國安裝防火長城，中國如今也像這樣，開始把它辛苦得來的審查制度經驗，輸出到世界其他地方。

像這類的規畫清楚說明，網際網路並未擺脫獨裁政權的束縛，反而成了維持其強權的新工具。有時候，針對有形硬體本身或是眾人使用硬體方面，施行明顯可見的控管，網路就能支持強權；其他時候，透過幕後複雜的社交工程（social engineering），也能維繫權力。以上兩者都會發展成相同的結果：控管資訊與掌控人民。

不過，網路還能給予獨裁主義者一項前所未有的工具。在網路的世界，他們可以跨越邊界，延伸自己的觸角去影響「其他」國家的人民，而且就像在自己的國家一樣輕而易舉。

這是一個看起來絲毫不像審查制度的審查形式。

相關書摘 ►《讚爭》：泰勒絲的社群招式，也是伊斯蘭國線上招聘成功的核心原因

書籍介紹

本文摘錄自《讚爭：「按讚」已成為武器，中國、俄羅斯、川普、恐怖組織、帶風向者、內容農場，如何操縱社群媒體，甚至……不知不覺統治了你》，任性出版

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作者：P．W．辛格（P. W. Singer）、艾默生．T．布魯金（Emerson T. Brooking）

譯者：林淑鈴

如果你近日即將前往中國大陸，

記得，「千萬不能」把這本書放入你的行李箱。

第四章、第八章的內容足以讓你惹上麻煩。

政府透過網路計算你的「社會信用」，分數不夠連火車票也不能買！猜猜看是哪國？

泰國臉書出現一張泰皇穿低腰牛仔褲照片，按讚的人都犯了「冒犯君王」罪。

俄羅斯政府操縱了28個假帳號，這些帳號已吸引了一億四千五百萬人按讚。

梗圖、搞怪討罵、偏激說法引戰……有心人藉此洞察你的思想。你知道嗎？

這就是21世紀最新的戰爭型態：讚爭。

不需要任何武器，只要你曾在網路上按了讚＋分享，你就參戰了。

不管你對這個「讚」是真有興趣或出自好玩，

有心人就是會一直對你「感興趣」。

本書作者P．W．辛格（P.W.Singer）和艾默生．T．布魯金（EmersonT.Brooking），

是智庫機構「新美國」的戰略專家，以及美國外交關係協會研究員，

他們親自走訪社群媒體公司、美國國防部與情報系統，

了解「網路戰」到底怎麼進行？酸民如何養成？為什麼一開始的單純小摩擦，

最後卻演變成「砲轟」、「找碴」，甚至是槍殺？有人該為此負責嗎？

中國、俄羅斯、川普、恐怖組織、帶風向者、內容農場，又是如何操縱社群媒體？

讚爭開打：按讚＋分享＝參戰，網際網路統治了你

製造話題，發動襲擊，你的注意力就是他的武器

本來，你可能不認識川普，只知道他是位愛罵髒話的節目主持人，還破產了；

後來，你開始關注他的1.5萬則主觀的罵人批評性推文，

這無形之中助他產生人氣——甚至勝選。

如何善用每份人力？群眾外包——恐怖分子也這樣擴大組織

敘利亞內戰期間，恐怖組織ISIS怎麼招募聖戰士？YouTube就是他們的人力銀行。

接著，一個住在美國的傢伙上完廁所後，手上立刻沾滿遠在敘利亞少年的血，

為什麼？只因他邊上廁所邊在一場虛擬線上投票中按下一票：

「該處決還是釋放這名恐怖分子？」

想什麼、做什麼，不知不覺都聽政府的

政府控制人身，讓我們淪入沉默螺旋

泰國警方施行一項「網路童軍」專案，鼓勵兒童舉報朋友和家人的線上活動，

且每通報一項不當行為，就會得到賞金15美元。

久而久之，人們會陷入沉默螺旋——為了更融入社會，默默減弱自己最偏激的立場。

控制公民思想，河蟹你

1998年，中國正式展開「金盾工程」，就是關鍵字過濾系統，

任何帶有禁用詞的訊息都無法傳送到接收對象。

網民只好衍生出大量雙關語來繞過篩檢，像是「被河蟹了」、「小熊維尼」……

等監控軟體察覺後，可愛的小熊維尼從此在中國網路上消失了……。

如果你也想利用讚爭反制，該怎麼做？掌握幾個原則

「敘事」：你得會編故事，故事越簡單、越能帶動風向，越好

只要你能掌控故事，就等於告訴閱聽眾，誰是英雄、誰才是壞蛋。

索馬利亞恐怖組織、聖戰士頭目用自己的故事說明：

敘事的力量比一整個海軍或彈藥更大。聽聽恐怖組織怎麼編故事。

激起「憤怒的力量」：酸民不愚蠢，而是搧風點（怒）火專家

中國數據科學家曾分析，20萬名使用者中傳播的7,000萬訊息，發現

憤怒，是流傳最快與最遠的情緒。一個網路好酸民的關鍵，就是

言論愚蠢到足以讓人信服，最終目標是讓你在網路上抓狂。

如何讓大家相信假訊息、假新聞？網路霸凌、傳遞色情，現在還有人監管嗎？

本書深入網路最隱祕的角落，讓你看見社群媒體裡最意想不到的狀況。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰