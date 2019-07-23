首次入侵領空！中、俄5軍機飛越敏感區，韓國連開360發警告射擊

韓國國防部今（23）日表示，韓國軍方今天兩度對闖入韓國領空的俄羅斯軍機開火示警。同一時間，中國軍機也飛進韓國領空，韓國將為此提出正式抗議。韓國國防部官員表示，這是俄羅斯軍機首度進入韓國領空。

目前俄羅斯或中國官方沒有立即為此事做出公開說明。韓國國防部說，韓國政府將對俄羅斯和中國入侵領空，提出正式抗議。

《韓聯社》報導，韓國國防部表示，上午共有5架軍機闖入韓國防空識別區，分別是中國軍方的2架H-6轟炸機、俄軍的2架TU-95轟炸機和1架A-50預警機。

7月23日清晨6點44分，2架中國解放軍的「不明偵察機」，突然從西北方向侵入韓國的東海防空識別區（KADIZ），並在7點14分脫離，隨後軍機進入日本防空識別區（JADIZ）飛行。

7點49分，同樣的2架中國軍機，又從鬱陵島南方140公里處再度侵入韓軍的防空識別區，一路往東南方向前進，並於8點20分穿越獨島領空後脫離。這2架中國軍機隨後與2架俄軍機在空中會合，8時40分，這4架軍機在鬱陵島以北約122公里附近上空，再度進入韓國的防空識別區。

同一時間，上午9時9分，另一架獨自行動的俄軍A-50空中預警機，同時在東南側侵入了「獨島領空」，韓國空軍警告無效，於是下令緊急升空的F-15戰鬥機，「朝俄羅斯軍機發射『警告射擊』」，但該俄機離開韓國防空識別區後，不久又第2次闖入獨島上空。

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這是第一次中俄軍機同時飛入韓國防空識別區，也是俄羅斯軍機首次侵犯韓國領空。

中、俄軍機數度「進犯」，韓國發射360發子彈警告

根據《韓聯社》，韓國空軍戰鬥機對中國轟炸機進行了20多次示警廣播，對俄軍機進行10多次示警廣播，但中俄軍機未予應答。而俄軍機第1次侵犯獨島空域時，韓軍更是炮火全開，發射10多枚信號彈和80多發子彈，第2次犯境時，發射10枚信號彈和280多發子彈警告，共計發了360發子彈、20枚信號彈。

《轉角國際》報導，韓國政府強調，這是俄國軍機「史上第一次入侵韓國領空」，開火示警的F-16、F-15，「只是為了守護韓國主權，一切遵照官方應對準則，沒有反應過當問題。」反倒是中俄軍機在東海的協同行動，事先並未通報韓方，兩軍多次侵入領空的爭議挑釁，韓國外交部也將緊急召來中俄大使，並對兩國發出強烈抗議。

位於日本海上的「獨島／竹島」，是日本與韓國長期以來的海上主權爭議區。其位於韓國鬱陵島東南方90公里；與日本的隱岐群島則距離160公里。但目前該島嶼周遭海域的實質控制權，則是由韓國軍方所掌控、日方亦未將竹島列入防空識別區，雙方也因此多次爆發外交衝突與海上摩擦。

《路透社》報導，日本內閣官房長官菅義偉表示，韓國向俄羅斯軍用飛機發射數百次警告後，日本政府已向韓國和俄羅斯提出抗議。「鑑於日本對竹島主權的立場，韓國軍用飛機進行了警告是非常不可接受的，而且非常令人遺憾。」菅義偉並說，「我們已向韓國提出了嚴厲的抗議，並堅決要求防止再次發生。」

中、俄：韓國無權干涉軍機自由飛行

不過，中、俄雙方對此都表示，韓國無權干涉其軍機飛行「防空識別區」。

《路透社》報導，俄羅斯外交部表示，2架韓國戰鬥機進行了「不專業的行動」，阻擋了俄羅斯轟炸機的途徑，也未與他們溝通。「這不是韓國第一次試圖阻止俄羅斯飛機飛越日本海的中立水域。」該部表示。不過俄羅斯並未提及，飛至獨島領空的A-50預警機。

中國外交部則表示，韓國的防空識別區不是領空，所有國家都享有自由行動。

「防空識別區」與「領空」不同，「領空」被定義為距離一個國家邊界12海裡的區域，完全由其控制。「防空識別區」則是一國基於空防安全的需求，於「領空」外所劃定的區域，以便相關國家在領空外發現不明飛行器時，有充裕的應變時間，防止不明飛行器進一步闖入該國領空，造成國安威脅。因此「防空識別區」範圍一定大於領空、甚至大於該國專屬經濟區，但受限於地理因素，鄰國在劃分「防空識別區」時常發生重疊，也引發爭議。

《CNN》報導，韓國國家安保室室長鄭義溶表示，他已就此事向俄羅斯當局發出了「強烈」抗議，「我們非常重視這種情況，如果重複這種行動，我們將採取更強有力的措施」，他並沒有詳細說明這些措施可能是什麼。

報導指出，雖然東亞因許多長期存在的領土爭端而陷入困境，但俄羅斯和韓國很少發生衝突。6月在日本大阪舉行的G20峰會上，俄國總統普亭和韓國總統文在寅還握手言歡，普亭當時表示，韓國是俄羅斯在亞洲主要的合作夥伴之一。

《CBS News》報導，由於3架俄羅斯軍機碰巧與2架中國軍機同時進入韓國防空識別區，韓國官員表示，目前還不清楚兩國是否故意這樣做，近年來，中國飛機偶爾會進入韓國的防空識別區。

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核稿編輯：楊士範



