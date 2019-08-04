《地方消滅》：扭轉人口減少與「極點社會」，需建立「防衛與反轉線」

文：增田寬也

「地方消滅」其實是人口問題？

根據日本厚生省社人所推計，2040年日本將有896個市町村、也就是超過一半的地區，會因為人口過少而面臨消失的危機！這個現象的成因──人口問題，並不只是日本獨有的困境，少子化、高齡化、城鄉差距，有著跟日本相似問題的台灣，地方消滅的危機也已逐漸逼近，唯有借鏡日本已經遭遇的狀況與經驗，才能真正解決臺灣即將面臨的問題。

危機已無法視而不見

人口減少的問題起因於少子化問題，然而因日本社會同時存在高齡化問題，少子化的狀況長期被忽視。許多日本民眾將注意力放在如何因應高齡化問題，而使少子化問題就像慢性病一樣，越來越嚴重。民眾沒有發現少子化問題對自己居住的城市與生活有什麼樣的影響，也沒有未雨綢繆的危機意識。一直到了連高齡者較多的區域都開始出現「人口減少」的問題，民眾才發現此問題的嚴重性。

尤其是東京等年輕人較多的大都市，更對此問題後知後覺，一直到現在仍是如此。然而根據我的計算，日本全國已有794個地方的高齡者開始減少。人口減少的問題並不是將來的問題，而是現在的問題。

政治或行政體系要向民眾提出增加人口、擴大商業規模等願景很容易。要坦誠人口將減少、商業規模將縮小則很困難。畢竟沒有人樂見那樣的未來，因此政治人物等都對此避而不談。

日本人口減少已成事實。各地的人口已不可能成長，只會減少。因此我們必須面對許多問題，包括如何維持醫療、交通、教育等生活必需的服務？如何整修道路、橋梁、公民會館等基礎建設？如何開發當地的產業與就業市場？最困難的是推動高齡化對策時，必須同時考慮少子化問題。無論是政治、行政體系與民眾都得確實了解此事，方能採取行動。

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「極點社會」形成與人口黑洞現象

我們分析後發現，日本整體都有自然減少的情況，但社會增減會因區域而有所差異。其中大都市圈大多屬社會增加，包括東京都有三成、大阪市、名古屋市有一成，而福岡市有兩成；其他區域幾乎都是社會減少，甚至減少八成以上。

這種情況就像是東京圈等大都市大量吸收日本整體人口，而導致鄉下許多地方消失。結果導致人口極端集中於大都市圈，使民眾生活於人口稠密的社會──我們稱之為「極點社會」。相較於其他先進國家，日本極點社會的情況十分明顯。圖1為戰後，各先進國家主要城市人口佔總人口的比例：

東京圈的人口佔日本總人口的比例於戰後大幅增加，而其他先進國家沒有這樣的現象。 東京圈的人口比例遠比其他先進國家的主要都市來得高。 東京圈的人口比例目前仍在增加。再這樣下去，就會形成「極點社會」。這是日本獨特而其他先進國家沒有的課題。

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當地方消失而只剩三大都市圈（尤其是東京圈），這樣的極點社會能否永續發展？20年前日本曾經討論人口集中於東京出現的弊害，包括交通混亂、汽車公害等，然而當時亦強調地方發展「規模經濟」（單一作物收穫量遞增）、「範圍經濟」（同時生產複數商品、服務而使成本降低）以及「聚集經濟」（發展當地特色或都市化的經濟效果）等好處。

當然，若大都市日益強大能使日本整體永續發展，民眾的未來希望無窮。然而隨著人口減少的情況惡化，如此樂觀的預測已不適用。隨著供給年輕人的地方消失，人口稠密的大都市圈的出生率又遲遲沒有起色。尤其是2013年東京都的出生率僅有1.3。

未來為了解決高齡化問題所需的費用將迅速增加，因此投入改善育兒環境等解決少子化問題的財源有限。由此可知，未來出生率不太可能大幅增加。在此順帶一提，繼東京都之後，出生率次低的區域為京都府（1.26），而最高的區域是沖繩縣（1.94）。整體而言，地方的出生率比都市的出生率高。

如此一來。只有大都市圈存在的「極點社會」將使日本總人口持續減少。這就像是宇宙中的一點吸入許多星體般，亦即「人口黑洞現象」。為提升日本整體的出生率，減緩人口減少的速度，必須改變人口自鄉下移入都市的現象。

「極點社會」在因應經濟變動方向會遭遇許多問題。「極點社會」的大都市會出現追求聚集效果的經濟結構，這是一種無法因應巨大經濟變動的「單一結構」，包括無法因應大地震等大規模災害。「極點社會」最大的課題之一是，震央在首都下的淺層地震等部分區域的大規模災害，可能會癱瘓日本全國。

就這一點而言，日本必須避免「極點社會」形成，並協助地方獨立、多元而永續發展。我們該如何預防人口減少的問題近期對日本帶來的危機？很可惜，我們已沒有多少時間可以尋找答案，且答案有限。

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避免人口極端集中於單一核心：建立「防衛與反轉線」

人口的社會移動對日本的人口減少影響甚鉅。從少子化對策的觀點來看，我們必須改善人口自鄉下移入大都市的趨勢。為此，我們必須重新建立防止人口自鄉下外流的「水庫機能」，同時強化將年輕人喚回或引入鄉下的機能。地方永續發展的關鍵在於地方對年輕人是否充滿魅力。也就是說，新型態聚集結構的基本方向為建立能夠吸引年輕人的地方主要都市。

另一方面，必須避免鄉下的人口繼續減少。此處重點是在嚴峻的條件下，重新分配有限的區域資源，使各區域扮演不同角色並進行合作。此時必須貫徹「選擇與集中」的思維，集中投資於最有可能避免人口減少的對象與策略。

我們認為應以上述思維於廣域的區域建立能防止人口減少，並使地方發揮各自的能量形成獨特的再生產結構，猶如一條「防衛與反轉線」。

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請見上圖。下方的區域像樹幹般支撐著上方的區域，而最上方的山林居住地與部分聚落已出現人口迅速減少的情況。「極點社會」的結構與這個巨大三角形類似，且上方區域會日益縮小，最後只剩東京圈。為避免「極點社會」形成，必須建立一條防衛線。

至今日本做了許多的努力，但往往半途而廢且事倍功半。比如說日本曾因人口減少的聚落即將消失，而企圖透過充實聚落的基礎建設避免這個狀況。然而，並非所有聚落都有足夠的財源，結果導致雷聲大而雨點小，無法建立有效的防衛線。

現在如火如荼的地方創生，若仍以此思維推動政策，極有可能重蹈覆轍。日本四十七個都道府縣不可能以相同的政策因應。防衛線必須形成具備規模效益的「再生產結構」，藉由人才與資源集中來創造附加價值。所謂的防衛與反轉線，就是要在防衛的同時反轉情勢。然而就財政與人口的限制來看，能建立防衛與反轉線的都市數量有限。如此看來，地方主要都市扮演非常重要的角色。我們必須將資源與政策集中於地方主要都市，做為地方的據點。

話雖如此，地方主要都市也不能過於突出。地方主要都市必須做為地方的據點，與各區域的生活經濟圈有效結合，於經濟社會層面互相扶持，形成「有機的聚集體」。

對周邊都市、過疏區域的影響

地方主要都市只要具備再生育力，人才與工作自然就會聚集。加上與東京圈相比，地方的居住環境與育兒環境較為友善，若能吸引年輕世代定居，生育率也會提升。不僅如此，只要規模經濟發揮效益，整個地區的商業模式，就能獲得一定基礎。地方主要城市亦可發揮吸引外資與妥善管理的作用。只要地方主要都市的財政轉虧為盈，周邊都市也能創造相同的生活與就業環境，而吸引年輕世代定居。

另一方面，我們無法阻止山林居住地的人口持續減少，但也應該投入最低程度的醫療、照護資源，提供高齡者生活、全程照護所需。同樣的，儘管不是所有區域都能具備完整基礎建設，但至少得滿足「麻雀雖小五臟俱全」的生活機能。建立防衛與反轉線時，地區的思維不可或缺。以往討論地方行政組織扮演的角色時，往往會落入地方分權理論這樣狹隘的框架。然而我認為建立防衛與反轉線的行政與經濟單位應是國家。

今後，人口減少社會肯定將會來到。因此，我們一定要防止將來「人口遽減的社會」──「極點社會」的發生。根據本書所提出的實際問題，國家當局、行政機關、全民應一同深度探討，停止無益的悲觀，一起拿出智慧，找出解決之道。未來一定能夠改變，要選擇什麼未來，操之於我們手上。

相關書摘 ▶《地方消滅》導讀：引起激辯的「地方消滅論」有哪些重點和不足？

書籍介紹

本文摘錄自《地方消滅：地方創生的理論起源》，行人出版

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作者：增田寬也

譯者：賴庭筠、李欣怡、雷鎮興、曾鈺珮

根據日本厚生省社人所的「日本將來預估人口」推計，等到西元二○四○年，日本將可能會有896個市町村、也就是超過一半的地區，會因為人口過少而面臨消失的危機。鄉村地方消失，絕不是聚落的「物競天擇、適者生存」，事實上，鄉村消失將會連帶導致都市和國家毀滅性的崩壞！這個現象的成因──人口問題，並不只是日本獨有的困境，少子化、高齡化、城鄉差距，有著跟日本相似問題的台灣，不久後也必定會面臨同樣的處境。該如何減緩地方衰退的速度，讓地方重新恢復生機，進而讓國家永續發展呢？

作者増田寛也用大量數據資料，率領「日本創成會議」組織，分析出人口問題與鄉村地方的核心關鍵。以各種警訊作為序章，一開頭就提出對於「人口減少」的九大誤解，直接點明「這不是遙遠的未來，而是現在就得面對的問題」。接著一步步解析現況與背後成因，針對不同問題分別提出不同的對策：避免人口集中，就得增加鄉村的吸力；想要解決少子化問題，得先營造出適合生育的社會環境。最後，更進而以地域分析為基礎，提出能延續地方生命力的六大區域發展模組，從理論分析，到實務操作，全盤規劃了應對未來人口問題的短中長程做法。

增田寬也劃時代眼界的主張，讓日本政府因此而推行「地方創生」政策，試圖在不可挽回之前先一步出手，思考該如何展望未來。「人口問題，就是國安問題。」日本早五年開始的地方創生政策，已開始慢慢累積出成果。2019年剛開始地方創生元年的台灣，是否能清楚辨別危機與目標，正是本書能夠提供最佳借鏡。

Photo Credit: 行人出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航