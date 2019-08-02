《LINE的好感對話術》：收到來自男性的「？」代表他對妳有好感

文：廣中裕介

訊息中盡量避免使用「？」

在傳訊息給喜歡的人時，請先看一遍內容。訊息中出現了幾個問號呢？

「你今天有空嗎？」

「最近很忙？」

「方便的話，要一起去吃飯嗎？」

「你有時間的話，能再聯絡我嗎？」

這些問句，全都是為了詢問對方的意願。談話的主導權，就變成掌握在對方的手上了。

所以，妳該做的不是探問對方的狀況，而是著重在自己的想法。

這時候就該讓之前提過的肯定句登場了。

以捨棄提問為前提，請再重新打一次訊息的內容。妳會發現，不使用問號也能表達完所有的想法。

男性具備狩獵的本能，所以重點在於，要能讓對方心裡產生「好想見她」、「想跟她約會」的想法。

如果兩人在女方的攻勢下展開交往，之後出現爭執時，男性很容易心懷怨懟：「是妳自己想跟我交往的耶，我當初其實也沒那麼喜歡妳。」

使用肯定句，也可以提早得到對方對妳的看法。雖然有可能被對方拒絕，但妳如果想掌握幸福，趁早被明確拒絕，再去尋找下一個可能的對象，絕對是件好事。

想跟對妳沒那麼有興趣的男性有所進展，就像對方根本不願站上土俵（按：日本相撲比賽時站上的圓形黏土擂臺），妳卻吵著要來比相撲一樣。

話說回來，都做到這種程度了，若他對妳仍毫無興致，妳還想得到他嗎？

RULE：從今天開始禁止「？」的出現。

只有在確認情報時，才使用「？」

想探問對方意願時，不需要用到問號，不過其中也有例外。那就是在確認情報的時候。例如，妳忘了約會的時間，問對方「我們約幾點？」是完全沒問題的。

另外，想了解對方感興趣的項目，在單純提問的時候也可以用。

這些時候，如果用肯定句：「告訴我，你喜歡哪個」，反而會讓人覺得刻意、強勢。總之，如果只是單純向對方提問，就可以適度使用問號。例如：

「你比較喜歡去水族館還是電影院？」

「你喜歡吃義大利料理還是日本料理？」

相反的，如果向對方提問：「你明天很忙（對吧）？」、「我們有空約會嗎？」這種問句，包含著女方猶如怨念的心願。以男性的立場來說，會產生很大的壓力。

但如果限制自己絕對不能提問，訊息內容很可能會因此變得拐彎抹角，甚至是詞不達意。因此只要在確認情報時，使用「？」就不會有太大問題了。

RULE：絕對別主動問對方：「你喜歡我嗎？」

收到來自男性的「？」代表他對妳有好感

跟女性不同，男性的情感，是透過「？」傳遞過來的，例如：

「我去接妳吧？」

「妳要吃什麼？」

「我幫妳拿東西吧？」

諸如此類，不妨嘗試接收看看日常生活中，各種來自男性的「？」，不只戀愛對象，也包括職場上的男同事。相信妳會因此發現，不僅限愛情，自己是如何受到周遭人們的重視、獲得多少他人的愛與關心。

由於現代女性與男性的工作意識平等，為了在高度競爭的社會上存活下去，女性在職場上容易養成「獨自埋頭苦幹」的習慣。

對於接收男性的提問，有些女性當然多少都會心生抗拒。

不過，如果對象是自己喜歡的人，那就不需要感到抱歉或有所顧慮了。因為戀愛是「一起經營兩個人的生活」。不接收對方的問號，是一個人生活下去的方式，沒有必要展現在戀愛當中。

男性大都會對願意接收問號的女性產生好感，也容易喜歡上願意接收他的提問、能夠讓他幫忙的女性。

無論是在日常生活或是LINE上，女性都沒有必要對男性發送「？」。但若是來自男性的「？」，則以開放的態度接受這些好意吧。

RULE：就算其他人不是自己喜歡的類型，接收男性的「？」也能打造好關係。

書籍介紹

本文摘錄自《LINE的好感對話術：幫助超過一萬人脫單的溝通技巧》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：廣中裕介

譯者：林佑純

「你可不可以……」

「你覺得怎麼樣？」

「對不起，都是我害的」

「可能會讓你有些困擾，不過……」

「你今天有空嗎？」

你在通訊軟體LINE上面，常常留下這樣的對話嗎？

你知道嗎？約不出暗戀對象，被對方回沒空，被男朋友女朋友嫌煩，甚至已讀不回。

都是這種體貼話害的。為什麼？

作者廣中裕介是日本戀愛學院Love.t.Academy顧問代表。

他在日本各地舉行「LINE的好感對話術」講座，

至今為止，已幫助超過一萬名參加者解決溝通上的煩惱。

他說，現代人很常用各種通訊軟體，尤其用LINE與人溝通，

但卻忽略了：文字本身無法傳遞人的情緒，

你當下的喜怒哀樂，對方其實很難體會、更遑論靠LINE傳情意。

怎麼辦？作者找出63個光用LINE就能讓人對你產生好感的對話術，

再也不被已讀不回困擾，願意主動跟你聯絡。

除了LINE的話術，還要記得：

LINE的頭像要露臉，P圖美肌是應該的。

哪種狀況下，訊息中得盡量避免使用「？」，

對方還沒回答，就連發兩個以上「？」信息，對方保證會很不爽。

想掌握對話主導權，只要寫一句「我晚點回你」。

男人說「等我……」，其實意思是……

生氣時，你可以直接打出真心話，但要記得加上「一個」符號。

只要善用作者提供的方法，你再也不會一個人在對話中自嗨，

這是讓你被愛、被重視、被捧在掌心的不二法門。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九