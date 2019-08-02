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《LINE的好感對話術》：收到來自男性的「？」代表他對妳有好感
我們想讓你知道的是
男性大都會對願意接收問號的女性產生好感，也容易喜歡上願意接收他的提問、能夠讓他幫忙的女性。無論是在日常生活或是LINE上，女性都沒有必要對男性發送「？」。但若是來自男性的「？」，則以開放的態度接受這些好意吧。
文：廣中裕介
訊息中盡量避免使用「？」
在傳訊息給喜歡的人時，請先看一遍內容。訊息中出現了幾個問號呢？
「你今天有空嗎？」
「最近很忙？」
「方便的話，要一起去吃飯嗎？」
「你有時間的話，能再聯絡我嗎？」
這些問句，全都是為了詢問對方的意願。談話的主導權，就變成掌握在對方的手上了。
所以，妳該做的不是探問對方的狀況，而是著重在自己的想法。
這時候就該讓之前提過的肯定句登場了。
以捨棄提問為前提，請再重新打一次訊息的內容。妳會發現，不使用問號也能表達完所有的想法。
男性具備狩獵的本能，所以重點在於，要能讓對方心裡產生「好想見她」、「想跟她約會」的想法。
如果兩人在女方的攻勢下展開交往，之後出現爭執時，男性很容易心懷怨懟：「是妳自己想跟我交往的耶，我當初其實也沒那麼喜歡妳。」
使用肯定句，也可以提早得到對方對妳的看法。雖然有可能被對方拒絕，但妳如果想掌握幸福，趁早被明確拒絕，再去尋找下一個可能的對象，絕對是件好事。
想跟對妳沒那麼有興趣的男性有所進展，就像對方根本不願站上土俵（按：日本相撲比賽時站上的圓形黏土擂臺），妳卻吵著要來比相撲一樣。
話說回來，都做到這種程度了，若他對妳仍毫無興致，妳還想得到他嗎？
RULE：從今天開始禁止「？」的出現。
只有在確認情報時，才使用「？」
想探問對方意願時，不需要用到問號，不過其中也有例外。那就是在確認情報的時候。例如，妳忘了約會的時間，問對方「我們約幾點？」是完全沒問題的。
另外，想了解對方感興趣的項目，在單純提問的時候也可以用。
這些時候，如果用肯定句：「告訴我，你喜歡哪個」，反而會讓人覺得刻意、強勢。總之，如果只是單純向對方提問，就可以適度使用問號。例如：
「你比較喜歡去水族館還是電影院？」
「你喜歡吃義大利料理還是日本料理？」
相反的，如果向對方提問：「你明天很忙（對吧）？」、「我們有空約會嗎？」這種問句，包含著女方猶如怨念的心願。以男性的立場來說，會產生很大的壓力。
但如果限制自己絕對不能提問，訊息內容很可能會因此變得拐彎抹角，甚至是詞不達意。因此只要在確認情報時，使用「？」就不會有太大問題了。
RULE：絕對別主動問對方：「你喜歡我嗎？」
收到來自男性的「？」代表他對妳有好感
跟女性不同，男性的情感，是透過「？」傳遞過來的，例如：
「我去接妳吧？」
「妳要吃什麼？」
「我幫妳拿東西吧？」
諸如此類，不妨嘗試接收看看日常生活中，各種來自男性的「？」，不只戀愛對象，也包括職場上的男同事。相信妳會因此發現，不僅限愛情，自己是如何受到周遭人們的重視、獲得多少他人的愛與關心。
由於現代女性與男性的工作意識平等，為了在高度競爭的社會上存活下去，女性在職場上容易養成「獨自埋頭苦幹」的習慣。
對於接收男性的提問，有些女性當然多少都會心生抗拒。
不過，如果對象是自己喜歡的人，那就不需要感到抱歉或有所顧慮了。因為戀愛是「一起經營兩個人的生活」。不接收對方的問號，是一個人生活下去的方式，沒有必要展現在戀愛當中。
男性大都會對願意接收問號的女性產生好感，也容易喜歡上願意接收他的提問、能夠讓他幫忙的女性。
無論是在日常生活或是LINE上，女性都沒有必要對男性發送「？」。但若是來自男性的「？」，則以開放的態度接受這些好意吧。
RULE：就算其他人不是自己喜歡的類型，接收男性的「？」也能打造好關係。
書籍介紹
本文摘錄自《LINE的好感對話術：幫助超過一萬人脫單的溝通技巧》，大是文化出版
＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。
作者：廣中裕介
譯者：林佑純
「你可不可以……」
「你覺得怎麼樣？」
「對不起，都是我害的」
「可能會讓你有些困擾，不過……」
「你今天有空嗎？」
你在通訊軟體LINE上面，常常留下這樣的對話嗎？
你知道嗎？約不出暗戀對象，被對方回沒空，被男朋友女朋友嫌煩，甚至已讀不回。
都是這種體貼話害的。為什麼？
作者廣中裕介是日本戀愛學院Love.t.Academy顧問代表。
他在日本各地舉行「LINE的好感對話術」講座，
至今為止，已幫助超過一萬名參加者解決溝通上的煩惱。
他說，現代人很常用各種通訊軟體，尤其用LINE與人溝通，
但卻忽略了：文字本身無法傳遞人的情緒，
你當下的喜怒哀樂，對方其實很難體會、更遑論靠LINE傳情意。
怎麼辦？作者找出63個光用LINE就能讓人對你產生好感的對話術，
再也不被已讀不回困擾，願意主動跟你聯絡。
除了LINE的話術，還要記得：
- LINE的頭像要露臉，P圖美肌是應該的。
- 哪種狀況下，訊息中得盡量避免使用「？」，
- 對方還沒回答，就連發兩個以上「？」信息，對方保證會很不爽。
- 想掌握對話主導權，只要寫一句「我晚點回你」。
- 男人說「等我……」，其實意思是……
- 生氣時，你可以直接打出真心話，但要記得加上「一個」符號。
只要善用作者提供的方法，你再也不會一個人在對話中自嗨，
這是讓你被愛、被重視、被捧在掌心的不二法門。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九