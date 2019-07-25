中國公布史上最嚴格「新廣告法禁用詞」，但真能杜絕誇大廣告嗎？

2019年7月17日，中國政府公布2019年「新廣告法禁用詞」，這已經是新廣告法自2015年頒佈以來第四次修訂內容及增加禁用詞。所謂禁用詞的禁用範圍「包括但不限於」商品列表、商品標題、副標題、主圖及詳情頁、商品包裝……等。觸犯新廣告法的罰款則自20萬~100萬元人民幣間，情節嚴重者，甚至可能被吊銷營業執照。

經筆者分類整理後，禁用詞的內容大致如下：

與「最」有關

最、最佳、最具、最愛、最賺、最優、最優秀、最好、最大、最大程度、最高、最高級、最高檔、最奢侈、最低、最低級、最低價、最底、最便宜、時尚最低價、最流行、最受歡迎、最時尚、最聚攏、最符合、最舒適、最先、最先進、最先進科學、最先進加工工藝、最先享受、最後、最後一波、最新、最新科技、最新科學。

與「一」有關

第一、中國第一、全網第一、銷量第一、排名第一、唯一、第一品牌、NO.1、TOP.1、獨一無二、全國第一、一流、一天、僅此一次（一款）、最後一波、全國X大品牌之一。

與「級/極」有關

國家級（相關單位頒發的除外）、國家級產品、全球級、宇宙級、世界級、頂級（頂尖/尖端）、頂級工藝、頂級享受、極品、極佳（絕佳/絕對）、終極、極致。

與「首/家/國」有關

首個、首選、獨家、獨家配方、全國首發、首款、全國銷量冠軍、國家級產品、國家（國家免檢）、國家領導人、填補國內空白。

與「地位」有關

王牌、領袖品牌、世界領先、領導者、締造者、創領品牌、領先上市、至尊、巔峰、領袖、之王、王者、冠軍。

與「誇大虛假」有關

史無前例、前無古人、永久、萬能、祖傳、特效、無敵、純天然、100%。

涉嫌欺詐消費者

點擊領獎、恭喜獲獎、全民免單、點擊有驚喜、點擊獲取、點擊轉身、點擊試穿、點擊翻轉、領取獎品涉嫌誘導消費者秒殺、搶爆、再不搶就沒了、不會更便宜了、錯過就沒機會了、萬人瘋搶、全民瘋搶/搶購、賣/搶瘋了。

與「時間」有關

限時必須注明具體時間，如：今日、今天、幾天幾夜、倒計時、趁現在、就、僅限、週末、周年慶、特惠趴、購物大趴、閃購、品牌團、精品團、單品團（必須有活動日期）嚴禁使用隨時結束、隨時漲價、馬上降價。

迷信用語：

帶來好運氣，增強第六感、化解小人、增加事業運、招財進寶、健康富貴、提升運氣、有助事業、護身、 平衡正負能量、消除精神壓力、調和氣壓、逢凶化吉、時來運轉、萬事亨通、旺人、旺財、助吉避凶、轉富招福等。

特別針對化妝品虛假宣傳用語：

特效；高效；全效；強效；速效；速白；一洗白；XX天見效；XX週期見效；超強；啟動；全方位；全面；安全；無毒；溶脂、吸脂、燃燒脂肪；瘦身；瘦臉；瘦腿；減肥；延年益壽；提高（保護）記憶力；

提高肌膚抗刺激；消除；清除；化解死細胞；去（祛）除皺紋；平皺；修復斷裂彈性（力）纖維；止脫；採用新型著色機理永不褪色；

迅速修復受紫外線傷害的肌膚；更新肌膚；破壞黑色素細胞；阻斷（阻礙）黑色素的形成；豐乳、豐胸、使乳房豐滿、預防乳房鬆弛下垂（美乳、健美類化妝品除外）；改善（促進）睡眠；舒眠等。

Photo Credit: Reuters/達志影像

堪稱「華文史上最嚴格」的廣告法，對行業帶來了什麼影響？

依照筆者的業界實務經驗，罰款與否、輕重，則視品牌大小、與地方政府之間的關係經營和近期的政策方向而定，若情結較輕者，甚至可能與舉報者和解私了，但如果是被列為中國中央政府下達「重點整治」的亂象，不管大小品牌，一旦違規，一般的「起步價」至少是30萬人民幣。

自新廣告於2015年頒佈以來，首個出名案例當屬中國寶潔公司（P&G）一篇「只需要一天，牙齒就真的白了」的廣告詞被上海市工商局罰款603萬元人民幣，堪稱當年最貴的廣告詞，也確實起到了「殺雞儆猴」的效果。其後在網上甚至出現網民自製的「新廣告法查詢器」等工具，公司的廣告行銷人員在撰寫文案時，保險起見，還是會將文案輸入查詢器先自我檢測一翻。近年較轟動的例子當屬2018年11月，瓜子二手車因一句「創辦一年，成交量遙遙領先」的廣告詞，被北京工商局認為與事實不符，罰款1250萬人民幣。

而這一套超嚴格的廣告法倒是激起了中國國內一股兩極化的現象，有的勇氣十足的廠商，不但持續上廣告，甚至運用創意構想出了一堆「打擦邊球」的奇葩文案。

例如：某燕窩品牌在首頁打出廣告標語，稱「燕窩銷售額是第二名的四倍以上」，某手機品牌的平面廣告中寫到「單品銷量比亞軍高」，更有商家發佈廣告稱「品質好到違反廣告法，款式帥到沒朋友，價格優惠到不讓說。」 有的廠商則乾脆什麼都不說了，例如：位於「重災區」的化妝、保健品行業，則是出現海報文宣上只剩商標、產品和代言人微笑的「奇景」。

Photo Credit: Blowing Puffer Fish @ Flickr CC By 2.0

台灣也有廣告誇大問題，但該用同樣的方法管制嗎？

反思台灣，廣告用詞誇大不實的案例也存在多年，據衛生福利部食品藥物管理署統計，2016至2018年間，全台每年違規食品廣告裁處案件數年年超過4000件，其中食品、藥品與保健品為最大宗。

據台灣網路媒體「食力」的分析，保健食品的定義及規範模糊不清，是導致每年違規食品廣告數無法降低的主要原因，例如，舉凡「改善」字眼，如「改善體質」就算違規，而「調整體質」則算可使用詞句；「補腎、健脾、潤肺、活血」等被判定為涉及中藥材效能，但較為常見的「開胃、退火」則不算；「美白、減肥」等會成為易使消費者誤解的詞句，但「養顏美容、促進新陳代謝」就不在此限。

因此，業者多半只能從過往被裁罰的案例來了解什麼樣的字句可能會被裁罰，並沒有一套明確一致的標準。

一個左右為難的局面在於，若效法中國的新廣告法，明確訂出禁用詞彙，除了相當冗長且不時要修訂外，更恐有遭受大眾非議為大興廣告文案「文字獄」的疑慮。

另外，我們也不能小看廣告人發揮「創意」的能力，明確禁用詞一出，也意味著就算語意相同，但只要轉個彎，避開禁用詞，就不算違法，出現「法無禁止即可為」的灰色空間。但若完全不明確定義，業者只能以參考判例摸索與試錯，且就結果論來看，每年違規的件數並無法有效降低。

Photo Credit: AP/達志影像

筆者認為，避免誇大不實廣告的出現，是無法單靠政府或法規單方面去控管的。首先，政府對於涉及口服、塗抹等直接接觸人體且無法明顯辨識成分的產品，例如藥品、化妝保養品，是應該直接定義明確的禁用廣告詞詞，但除此之外，則應該予以開放，讓市場機制去決定虛假誇大廣告產品的去留。

消費者端除了該培養更多明辨是非的公民素養外，更可以透過現代發達的社交媒體或消費者保護機構，將令人不悅與不適的個案廣而告知，訴諸倫理道德面及輿論公評。

最後，在廠商層面，也該對廣告宣傳的內容與方法進行升級，綜觀各大國際品牌，早已少有品牌著眼於「事實的陳述」，例如iPhone、NIKE、可口可樂、賓士汽車，從不需要強調配方或規格，而是傳達理念、生活型態與精神層面的價值，自然不需要在銷量、功效、用料等層面加油添醋，避免與競爭品牌陷入泥巴戰，也不用整天戰戰兢兢擔心受罰，不失為最長期、正向、有效的作法。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航