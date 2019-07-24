郭董參選能刺激股價嗎？來看看鴻海的「除息秀」

猶記郭台銘在國民黨初選政見發表會上，自允為「化不可能為可能」的男人，藍營初選落敗後，各界關注他是否「脫黨參選」，身為台股史上第一位表態參選總統的民營上市公司董事長，其參選動向已在淺碟的台股市場中掀起波瀾，郭台銘只做個「參選」動作，鴻海（2317）就漲停板，顯然已是選舉派對中，鴻海股價的最大籌碼。

畢竟，在意郭董選不選總統的是股民而非選民。

郭董的動向，往往直接影響股價變化

本週四（7月25日）的鴻海除息秀是選舉派對的提味小菜，據經濟日報報導，郭董辭董事長忙黨內初選也不忘買自家股票，6月自掏腰包買進550張，從去年11月起累計買進4萬張。如果大股東大膽買進就能提高小股民參加除權息的意願，或許直接登報呼喊「郭董回家」，這樣股價回填的速度會快一點。

你問「鴻海的股價很高嗎？」個人認為，世界代工王的股價至少要進「百元俱樂部」吧！

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只是，2018年發生太多事影響鴻海股價，它去年歷經減資、iPhoneXS賣不好糟蘋果砍單、中美貿易戰波及，更衰的是11月外資自11月5日起連14個交易日賣超，股價甚至跌到69.5元，雖然後來外資有回買，但股價始終回不去11月5日的80元起跌點。

就連「股價200元說」都可能是外資喊爽的。外資麥格理證券曾在2017年鴻海股東會前夕發表一226頁報告，看好鴻海轉型效益，給其最新目標價200元，後來的故事就哀傷了，鴻海不但沒有衝上200元，隔年8月麥格理又發表報告，將鴻海目標價從200元下調至150元，但我想說的是，無論外資怎麼喊買，還不是照樣用腳投票？去年連14日賣超就是證據。

商人治國等於拚經濟？醒醒吧，有錢人不管怎樣還是很有錢

2018年的鴻海實在太辛苦，去年11月外資連續賣超後，到今年4月才走回80元、重新站上年線，可能是郭董「選總統」行情推升，或說是媽祖托夢助攻。

在4月以前，多少有郭台銘欲參選的消息傳出，即便郭董本人否認，表示「百萬分之一的意願都沒有」（自由時報2018年7月報導），外界仍對此加以揣測，畢竟支持郭董選總統的人很多，包括資深股民「阿土伯」，每年在鴻海股東會上都建議郭台銘參選總統，並在媒體前公開表示願意捐2000萬助選金。

阿土伯心心念念郭董選總統、救台灣，認為他當總統「大部分的股票會漲」，並舉川普當美國總統後，美股迎來欲罷不能牛市為例，商人治國等於永不落日的萬點行情；同樣支持郭台銘「選」總統的股民跟阿土伯一樣，著眼點在「股票會漲」，郭董就像從鴻海董事長中年轉職為中華民國董事長一樣，股民都在其中尋求套利機會。

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另一方面，真的支持郭台銘「當」總統的人，大多認為能將管理好大企業，自然有治理國家能力，郭台銘自己直言在經濟上「只有我能打敗蔡英文」，無非是給看到「拚經濟」就興奮的選民一帖催化劑。但別忘了能在此之間套利的前提，是先擁有一張鴻海股票，或至少有幾張阿土伯口中的「會漲的大部分股票」。

因此，無論誰當總統，有錢人還是有錢人，像郭董的好友宣明智就超支持他當總統的。

超難出線的國民黨黨內初選，選舉行情成唯一支持動機

郭董個人動向與鴻海股價波動密切，不管他到底選不選總統，只要表態股價就有波動，是投機型股民套利好時機，不然你看要選漲停板、不選股價也彈，回想7月15日國民黨初選民調公佈時，就是鴻海股價反彈至5月新高的日子。

因此，除卻套利機會，有可能支持郭董的只有鴻海集團員工了，或者，也有可能「不會」支持他。

原因有三，從富士康跳樓事件就能領略鴻海的企業文化高壓、高工時，如果我是員工，不會投給剝削自己的雇主；二，就算熱愛公司文化、想投給郭董，很可能人在中國大陸，愛莫能助；三，國民黨初選電話民調時間為晚間六點半到十點，員工必須下班在家才接的到電話。

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最後，會投給郭台銘的人只有股民了，然而就算他脫黨參選也贏不了， 2016年總統大選蔡英文勝選的投票數是689萬，第二名的朱立倫也有381萬，而根據公開資訊，鴻海的股東人數只有80萬。

鴻海致富的方式仍然是密集勞力，且和中國「低工資、低福利、低人權」的特殊競爭力關係密切，即便如此，有些人跟股市萬點毫無關係的人還是支持郭台銘，深信企業管理方式定能管好國家，我認為郭台銘當總統或許會有經濟突破，但跟外資喊的鴻海目標股價200元一樣，現在連100元都不到，而你，早已被養套殺。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航