《給孩子火種，他們就會燃燒全宇宙》：在家自學好比反抗權威，風險孩子敢於夢想

文：茱莉・博加特（Julie Bogart）

第三種力量：風險

深海採得珍珠來。——諺語

此刻的你，已經參與了有風險的嘗試。一旦選擇在家自學，就像揮舞拳頭「反抗權威」地說：「比起街上有資格的教師，我更適合指導我的孩子。」多大膽！瘋狂的是，你以孩子為賭注來冒此風險！非常感謝，你已經獲得了自己教育的機會。但是，你的孩子依賴你。你的膽大妄為導致他們的教育正冒著風險。也因為如此，當你的孩子無法完成規定的數學題時，有時候會讓你有那麼一點暴躁。你無法控制，你不能進駐他們的大腦，強迫他們學習。然而，你勇敢地繼續，放棄在家教育原本規劃的休假時間，因為你對學習的熱情如此強烈。

你猜怎麼著？你的孩子也是以同一個模子打造出來的，他們想要那些提供刺激的風險。先在這裡說明，在家自學對他們來說並不算風險。他們就在這四面熟悉的牆壁內，和早已熟識的父母，過著非常普通的生活。他們跟你不同，並不急於向任何人證明任何事，是你覺得自己必須向每個人證明一切。

如果你可以評估在家自學的風險如何激發你努力做到最好，你將會看到為什麼風險對孩子的學習探險之旅至關重要。他們需要的願景和你的一樣勇敢、大膽，並且伴隨失敗的可能性！事實上，這就是為什麼他們想要整天玩那些危險的電玩，裡面有風險、冒險、失敗和成功！

膽大包天的目標

吉姆・柯林斯（Jims Collins）在他的暢銷書《基業長青》（Built to Last）中，描述了兩種員工的差異，一種員工在意公司重視的議題，一種員工沒有強大的目標意識。員工不會僅僅為了讓業務蓬勃發展而更加努力，他們需要加入個人的賭注，也就是對於他們重視的目標擁有令人信服的願景。

我讀了柯林斯的書，想著家裡的孩子。如果他們真的不關心我的使命宣言（教育他們到能夠進入大學），是什麼能激勵我的孩子對自己的學習探險之旅產生極大興趣？我被一個概念所吸引，那就是柯林斯所說的「膽大包天的目標」。

「膽大包天的目標能深深打動人心，吸引人才投入。這種目標明確具體、激勵人心、高度聚焦，而且一聽就明白，幾乎不需多作解釋。」柯林斯描述了甘迺迪總統的膽大包天目標對太空計畫的影響。甘迺迪沒有就探索太空的重要性撰寫冗長的使命宣言，他直接給予美國太空總署登陸月球的挑戰！那個膽大包天的目標提供了重點，將太空計畫的所有目標與一個易於理解的可衡量目標結合起來。

我睜大了眼睛——這不就是我一直在尋找的語言！我希望我的孩子能夠體會，他們的教育有很大程度受到他們自己所控制。

我向他們伸出手，問道：「如果錢不是問題，而且我們有足夠的時間，你們想要做什麼？」

他們的回答嚇了我一跳！我的女兒喬漢娜（當時十一歲）告訴我，她想要學復古舞蹈，並且去參加舞會，就像珍・奧斯汀的著作《傲慢與偏見》中彭伯利莊園裡的人那樣。我瞬間不知所措。我們不能只看YouTube影片嗎？唉，我知道怎麼做更好。我著手進行，並提供了父母可以為冒風險的孩子所提供的三樣東西：

研究 ：我找到了一家提供每週課程的成人復古舞蹈公司，他們歡迎喬漢娜和她的兄弟去上課。

：我找到了一家提供每週課程的成人復古舞蹈公司，他們歡迎喬漢娜和她的兄弟去上課。 錢 ：我們沒有。我問該公司我們是否可以用其他方式換取課程。他們提出條件，只要我們每週一協助發傳單，他們就同意免除每週八美元的費用。於是我們照做了，不論颳風下雪，都去發傳單。

：我們沒有。我問該公司我們是否可以用其他方式換取課程。他們提出條件，只要我們每週一協助發傳單，他們就同意免除每週八美元的費用。於是我們照做了，不論颳風下雪，都去發傳單。 交通：我每週都開車載著我們六個人去上舞蹈課，還開車進出各個社區，把傳單塞進車門把手裡。

我們對復古舞蹈非常投入：每週一次與其他三個孩子一起上課，每週一個下午在交通尖峰時間發傳單，在課餘練舞。這些活動需要時間，免不了會排擠其他活動，有時甚至包括傳統的學校科目。

然而，我們的投入帶來了豐厚的回報。年底，該公司舉辦了一場正式的舞會。其中一位女士借給喬漢娜一件復古年代的禮服。我們全家人參加，看到諾亞和喬漢娜表演維州侶爾舞、波爾卡舞曲、華爾茲，以及其他無數舞蹈。可說盛大慶祝了喬漢娜的大膽目標！

跟隨孩子膽大包天的目標前進，是有風險的，不論在時間、金錢、資源的投入、對該計畫的信心上，有時會一起跌入谷底！就像凱特琳嘗試鈴木小提琴教學法，結果失敗了；但諾亞對莎士比亞的熱情，讓他在一個青少年劇團中表演好幾年。你永遠都不會知道事情如何發展。

不一定要把金錢當成目標，我們可以一起腦力激盪，設法實現孩子的夢想。關鍵是我們必須面對內心的自我設限，和孩子一起想像大膽、美好的生活！只要心中有這樣的意願，往往能夠得到資源協助。

風險讓你和孩子敢於夢想。如果我們貶低孩子「天馬行空的想像」，認為那只是他們做完功課與家務事之後精力尚未耗盡的表現，那麼我們就無法實現這個目標。反過來說，如果我們為孩子喜愛的事物注入活力，那麼，當他們面對必做之事，即使辛苦、無聊，也都能找到滿足和快樂的來源。

敢於有不同的想法

除了大膽、勇敢的活動之外，還要能夠從事有風險的思考。如此一來，新的洞察就會湧現。面對有所衝突的想法，請先別否決，好好探究。對兒童來說，「我的家人這樣做」就是「正確」的方式。到了高中時，青少年會注意到其他選擇。例如，思考一下有多少種吃東西的方式：我家人吃東西的方式、遵守猶太戒律的鄰居吃東西的方式、在中國吃東西的方式，以及我罹患克隆氏症的表親吃東西的方式。我們這些人不同的用餐方式，形成了同中求異的基礎。二十一世紀的教育重視擴展和包容，和十九世紀想要限制和排斥的欲望不同。過去必須找到彼此的共同點，才能達到和諧，這種做法已經被推翻了，如今是透過相互理解而達到和諧。

風險意味著願意接受這些差異，而不會在恐懼或焦慮中崩潰。如果唯一的教育方法是只重視大家認可的思想家所提出的正確答案，那麼我們就無法實現目標。

以不同的觀點看待

儘管我們希望童年只有棉花和彩虹，總有一天，孩子還是會脫離家庭的保護網。我們第一個採取的風險，是以不同的觀點看待孩子。

相信孩子、你自己，相信這個過程

如果孩子相信你是一個樂於接受的聽眾，他就有可能告訴你他想要什麼。如果他懷疑你不會支持他，就會隱瞞心意。

盡可能多提供孩子想要的東西，然後放手，信任這個過程

攝影師布蘭登・史坦頓（Brandon Stanton）透過廣受歡迎的部落格《人在紐約》（Humans of New York），講述了他在紐約中央公園遇到一位母親和她六歲兒子魯米的故事。這個小男孩坐在毯子上賣玩具，籌集資金買馬。當然，他媽媽知道，他們住在曼哈頓市中心的公寓裡，不可能養馬，而且她也知道賣玩具的收入不足以支付買馬的金額。無論如何，她支持兒子的願望。魯米那天賺了一美元。

當史坦頓遇到這對母子時，為他們拍了照片，在網站上分享了他們的故事。網站的訂閱者非常感動，他們想為魯米做些什麼。於是，史坦頓在群眾募資平台GoFundMe開了一個帳戶，想要透過募資，讓這個家庭到觀光牧場度假一週。結果資金湧入，獲得超過三萬兩千美元的捐款。這筆錢不僅足夠讓他們去度假，剩餘的兩萬美金還可以捐給紐約馬術治療中心。

這個男孩的母親因為信任孩子、支持他，相信這個過程（她明白自己無法預測孩子本意良好的籌款會有什麼結果），最終使這一切成真。他把夢想付諸實踐，援助因此朝他而來！多麼神奇！

你會發現，當你投入孩子的夢想時，你原本忽略的資源就會出現，儘管大多只是小小的資源。當你的女兒說她想上鋼琴課時，朋友就會有一台不需要的鋼琴。即將到來的生日，讓家庭成員得以為目標做出貢獻（表演課程、露營、加入長曲棍球隊）。鄰居提供一小塊土地，讓你的孩子在他的花園種植蔬菜，並教孩子如何堆肥。

遵循這些步驟

問孩子，如果有足夠的金錢和時間，他們想做什麼。

找到方法支持孩子的夢想，哪怕只是那個夢想的一小部分也好。

相信你的孩子。

做好準備

無論你是否願意，孩子都會冒險，所以，你要加強自己容忍風險的能力。

身體：運動，爬樹，走在牆頭，操作機器（縫紉、攪拌、鋸切、計算、拍攝），調製混合物，測試他們的力量強度和協調性。 心智：廣泛閱讀，解謎，開心地玩填字遊戲，玩雙關語，了解其他人和地方，提出問題，讓孩子找到自己的答案。 浪費時間：坐立不安、發呆、無所事事、心不在焉、重讀同樣的閒書十三次（嗨，哈利波特）等等。當他們有時間休息時，新想法就會出現。浪費時間與無聊是不一樣的。浪費時間指的是孩子看起來不是很有生產力，但樂於和自己相處。 朋友：結交新朋友！加入團隊、社團、班級和社區志工計畫。結識與你不同和相同的人。記住：網友也是朋友，把他們算進去。當然，要確保孩子的安全，並了解他們認識的人。

風險意味著快感和危險。你要隨時掌握正在冒險的孩子狀況，距離要近到能夠提供友好的支持，但又遠到讓這個風險感覺起來仍舊是風險。

問自己

當生活變得平凡時，請問自己以下問題：

我的孩子想要追求什麼膽大包天的目標？

我如何向孩子、自己和這個過程表達信任和支持？

書籍介紹

本文摘錄自《給孩子火種，他們就會燃燒全宇宙：把家打造成熱情學習的魔法學校》，時報出版

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作者：茱莉・博加特（Julie Bogart）

譯者：張毓如

當孩子明白所有經歷都有價值，學習是為了創造幸福生活，

他們便可以更自由地探索世界。

對他們來說，生活不再是一道道需要跨越的難關，

而是一個個通往夢想的階梯，

他們只需要提升自己的能力，一步步往上走，就能實現自己想要的生活。

☆善用4種力量，施展學習的魔法☆

驚喜╳神祕╳風險╳冒險

讓孩子愛上學習！

針對孩子學習過程可能遇到的問題，一一提供近二十年的實際經驗與方法：

如何克服金錢問題：孩子想要學鋼琴、跳舞，但父母有經濟壓力，怎麼辦？

如何引起孩子的學習熱情與好奇心？（包含心態、準備物品、居家環境布置等等）

如何結合孩子的興趣與學校課程？把孩子對某件事的興趣，轉化成主題課程，訓練孩子的研究能力。

如何創造讓孩子樂於學習的居家環境？

如何讓孩子想要閱讀？

面對年紀不同的孩子，如何引導他們研究？

當孩子說這很無聊時，如何吸引孩子嘗試？

透過作者的經驗分享，運用巧思，把日常生活化為魔法學校，

陪伴孩子學習，再也不是苦差事。

點點滴滴的相處，都會化為日後美好的回憶，成為家庭凝聚力的基礎。

而孩子長大之後，面對充滿未知挑戰的世界，

也會懂得運用主動學習的能力，善用周遭資源，解決問題。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航