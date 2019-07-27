《王者天下》真人版：漫畫迷看了大為滿足，但以電影來說卻是失敗

日本漫畫家原泰久從2006年開始，於集英社《週刊YOUNG JUMP》連載漫畫《王者天下》（キングダム），在日本的銷售量超過4000萬冊，相當受歡迎。2016年，為紀念《王者天下》漫畫連載10周年，推出了真人版的電影企劃，於2019年推出中日合製的真人版電影，並在日本創下54億日元的票房紀錄。

《王者天下》是一部講述中國皇帝秦始皇統一七國的歷史漫畫。故事由歷史上僅有寥寥紀載的秦國大將軍李信擔任主角，描述他由一個戰場孤兒出身，到輔佐贏政統一中華的過程。

這部漫畫，被日本漫迷視為「絕對不可能寫實化的神作」。而先前曾推出兩季的動畫版，也因拙劣不堪的品質，遠遜原著，評價相當一般。為避免重蹈覆轍，電影版找來原著原泰久親寫劇本，並召集日本影視知名的新生代演員，也讓本片成為日本改編電影難得一件的佳作。

要說《王者天下》到底是不是一部好片？其實並不是。原因很簡單，因為它是一個大部頭的原著漫畫改編的電影。原著連載13年，只描寫了李信因故認識即位不久的秦始皇，到秦王政十一年（前236年）第一次的秦滅趙之戰的故事而已。畫了13年，單行本出了56卷，連載到第607回，也不過將李信的旅程畫了不到一半。這麼龐大的故事架構，原泰久選擇了「成蟜兵變」作為本片架構，內容只有漫畫第1回到第47回的部分。在如此有限的架構下，作者只能將漫畫的主要精神高度濃縮在劇情裡。

Photo Credit:《王者天下》

長篇漫畫改編電影最麻煩的地方，在於長篇漫畫通常慣用細膩情節，去表現人物。相對來說，長篇的電視影集更能完整再現原著漫畫的特性。如果片長兩小時的電影要再現漫畫的節奏、對白，與情節衝突，就會變成「連續劇」式的電影。這在很多影集改編電影或漫畫改編電影的作品都可見到，會使得影片的節奏漫長而沉悶，對話過多或文場過多的窘境。《20世紀少年》就是一個非常明顯的失敗例證。

而同樣的毛病，在《王者天下》也有出現。原著漫畫中，大約每三到四回會有一個故事推進的小高潮，放在電影裡面就大約是10個左右的高潮點。而除了每隔40～50回就會出現的「大戰役」式的、比較接近電影的片尾高潮，在本片中就只有秦王帶領山之民偷襲咸陽的部分。而以一般商業電影三段式或四段式的起承轉合，由淺入深的情節鋪陳感，在片中就被分成了10個破碎的小高潮。在缺乏層層推進的狀態下，全片以一種連續劇般的結構，讓許多精彩的細部打散了觀眾的注意力，像在看《慾望城市》電影版那樣的破碎感。

但這偏偏又是最符合原著精神的作法。如果拿電影跟原作前47回做比較，除了一些故事支線與人物設定，必須省略與挪移之外，原泰久保留了超過一半以上的漫畫對白，情節的結構完全依照漫畫來走，這會使得《王者天下》迷看了大為滿足。因為就真的做到了「把漫畫真人化」的地步。但以電影來說，卻是失敗。

今天沒看過原著的觀眾，直接看這部電影，會覺得重心有點分散。特別是故事其實只要聚焦在贏政跟李信即可，女主角河了貂沒出現的必要，昌文君的副官壁也顯得多餘。而王騎的存在，更是構成了故事邏輯的一大破綻。因為在漫畫中，王騎是李信邁向大將軍之路的象徵。而他在「成蟜兵變」淪為若有似無的角色，是因為在這階段他只是初登場的角色。雖然王騎是日後漫畫的一大關鍵，是左右了秦國軍事體系跟秦王之間信任關係，以及李信學習成為大將軍的各種典範，他的身影到死後都還在漫畫中不斷被回憶提起。但在這一段故事中，他其實不用出現。在原著的前47回裡面，他跟李信甚至根本沒有互動。

但以漫畫來說，王騎因為至關重要，他如果在電影中沒出現，絕對會被漫畫迷砲轟到死（河了貂跟壁也是）。所以電影《王者天下》為了符合原作精神，只好忠實地翻拍漫畫情節，讓電影結構支離破碎。

Photo Credit:《王者天下》

而有些電影情節，原本可以直接帶起高潮，但也在忠實反映原著的狀況下，用比較糟的方式詮釋。以昌文君到秦穆公避暑山莊跟贏政會合的橋段，此時李信問起漂遇難的經過，昌文君跟壁以漫畫式的回憶場面交代了過程。通常在電影中，這可讓贏政用蒙太奇的回想畫面，或在更前面直接演給觀眾看，更具衝突感。但因為原著就是這樣處理，電影也就如此處理。類似這樣的場景，全在削弱電影的節奏感。

而另一個讓人覺得遺憾的部分，就是電影的選角。雖然本片集結了許多優秀的演員，特別是飾演贏政的吉澤亮，跟飾演李信的山崎賢人，都十分傳神。而許多配角，從朱兇的成員到山之民的長老，甚至怪物藍凱，全都化妝得跟漫畫一樣。但偏偏至為關鍵的王騎跟山之王楊端和，卻全成了敗筆。

在漫畫中，王騎看起來娘娘腔，卻有著天下第一大將軍的霸氣，是集矛盾於一身的人物。而演員大澤隆夫雖然捕抓到漫畫中王騎的個性，但在漫畫中不斷強調的「大將軍的氣勢」上，卻完全演不出來。反而只能讓觀眾留下「這個大將軍怎麼那麼奇怪」的印象。跟漫畫中王騎只要一舉長矛，手下兵士皆化為鬼神的氣勢絲毫無法相比。

而長澤雅美飾演的楊端和，除了外型像之外，但楊端和的殺氣，以及在絕美面容下那萬夫莫敵的氣勢，也完全沒表現出來，以演員的存在感來說，比昌文君還不如。

還好在劇情架構中，把許多戰鬥重心集合在贏政（漫畫中打鬥並不多）跟李信（例如他最後斬殺魏興，但在漫畫中是王騎殺的）身上，使故事焦點集中在最傳神的主角上，稍微能掩蓋瑕疵。

而電影中，於中國橫店拍攝的外景，與神還原漫畫的內景，還有跟漫畫幾乎相同的美術設計跟服裝設計，都讓電影加了很多分。最值得一提的是所有的武鬥場面，完全把原本靜態的漫畫畫面動態化，動作設計的成就，完全不輸給《神劍闖江湖》真人版。

而《王者天下》真人版電影，就在「電影結構的破碎化」、「神還原漫畫原著」、「部分選角失敗」、「出色的美術設計」等諸多元素的結合下，成為一部單看電影來說並不好，但就原著改編而言，幾乎是神作的作品。

如果是漫畫《王者天下》的書迷，光是看到神還原的對話跟動作，就值回票價。就沒看過漫畫的觀眾來說，本片也算是不錯的娛樂片。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航