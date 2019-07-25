「殺人償命，天經地義」，如果用死刑來貫徹「公平」會發生什麼事？

最近因為京都動畫的慘案，台灣又掀起一波死刑大戰，老議題了、吵到爛掉。不過竟然有人提出了新主張，這讓我喜出望外。有人主張，死刑不是為了恫嚇人不去犯罪，而是為了「公平」。哇，這對我來說是全新的切入點，以前竟然沒想到呢！這代表什麼呢？代表可以吐槽啦，代表有文章可以寫啦。

本文章同樣也不談論任何法條跟艱深的法學理論，一樣用相對多數一般人的邏輯概念來跟各位閒聊，請安心服用。死刑只是眾多刑罰的其中一種，既然要討論「公平」，那我們就要把討論的範圍擴大到整個刑法的禁止的犯罪行為和所運用的刑罰。

整篇文章，我就只辦三件事情：公平，公平，還是他媽的「公平」。

為此，我們要先拉出傳說中的《漢摩拉比法典》，這部法典最為人所知的就是「以牙還牙」的精神。對，大家就是要這個。雖然那個年代有階級之分，處罰效果「不太公平」，但「你怎樣對我，我就怎樣對你」的核心主旨，至今仍是大家所信奉的。所以，我們就把這個核心主旨帶入來討論公平這回事，這是必要的，等一下你就懂了。

Photo Credit: Mbzt @ CC BY 3.0 刻在玄武岩上的《漢摩拉比法典》

犯罪會造成傷害，傷害他人有很多種傷害「方式」，會造成很多種傷害「結果」，傷害「程度」也不一樣。這很重要，要先記得。國家考試「保證不會考」，但是要記得。

我們先從最普通的「尻人一拳」來講。公平嘛，「你尻我一拳」，那經過司法程序審理，你確實有罪判決確定之後，「我也尻你一拳」，這樣公平吧？

不，一點也不公平。為什麼？因為每一個人的「戰鬥力」和「防守力」不一樣啊。同樣是朝人臉上尻一拳，你尻我一拳，我可能牙齒就噴了；我尻你一拳，你可能連瘀青都沒有，公平嗎？不公平，因為傷害程度不一。真的要公平，就要讓他「享受」到同樣程度的痛苦和傷害。所以如果要公平，至少也要尻到對方也噴牙齒才算公平，不然就一點也不公平。

再挖深一點，今天如果我是一位歌手或任何「靠臉以及嘴巴」吃飯的。你把我牙齒尻飛一顆，害我一整個月工作報銷，那依照公平的概念，除了醫藥費，你還要賠我一個月所損失的收入，這在民法有規定。但公平嗎？不公平，因為這是以「受害者」的收入為準。

我如果一個月收入三萬，你卻月入一百萬。這樣就一點也不公平了。這樣就變成「既然老子有錢，那多尻飛幾顆吧」。

剛剛說到傷害程度跟痛苦程度，這時候，為了要讓尻飛我牙齒的人能夠受到「一樣的傷害和痛苦程度」，就必須要用「犯罪者」的收入為準，一百萬請拿出來謝謝。但，這樣還是未必公平。

我如果是上有老母下有妻小，月光光心慌慌，全家靠我一個人養。你讓我一個月沒收入，害我全家大小挨餓一個月，三餐只能喝水吃燙青菜，那麼為求公平起見，你也必須要受到同等程度的傷害痛苦。因此，處罰也必須是「你全家挨餓一個月，三餐請只能喝水和燙青菜」。這樣，才能算得上是「公平」。

這種概念很難懂嗎？一點也不會。跟繳稅和勞健保一樣，「等級不同，效果不同」。35噸重的聯結車跟35公斤的小綿羊如果繳的是同樣價錢的稅，我保證你會幹死。所以我們按照傷害造成的結果不同，分成普通傷害，重傷害，死亡三種。罪名不同，處罰嚴重程度不同，但，依照有人主張的「公平」以及上面所解說的概念來說，依然「不公平」。

接下來要進入正題了，心臟不夠強的，先行迴避，我警告過了喔！好，進入正題。

啊死人了咧？

今天你捅我一刀，啊啊啊啊～我死了。嗯，好，死掉了。誰痛苦？我嗎？當然不是啊，我都死了哪裡還會有什麼痛苦。先別管什麼前世今生還是輪迴投胎、上天堂下地獄之類的宗教信仰，那個太混亂，而且至今無法證實。我們討論我們能夠確定的就好。

誰在痛苦？我嗎？就說了不是嘛。承受痛苦的是誰？當然是我的家人和親朋好友啊。你到底怎樣、被處罰了什麼，對我這個死人來說完全一點關係都沒有了，自然要以還活著承受痛苦的受害者家屬為準啊。

好，你經過一連串司法程序後，死刑判決確定。但是朝你心臟開三槍或注射毒藥實在太便宜你了，一點也「不公平」，所以一定要讓你承受「相同」的痛苦。對受害者家屬來說，「你殺了我的家人」，所以比照辦理，「你的家人也必須死」，必須要讓你體會到相同的痛苦，這才會公平。

你殺我孩子，我就殺你孩子。你殺我老北，我就殺你老北。你讓我（活著受苦的受害者家屬）怎樣痛苦，我就讓你怎樣痛苦，刑罰不就是要這樣才符合「公平」嗎？嗯？我聽到有人說「殺人償命，天經地義」了。償什麼命？又不是說殺了你我就會復活。償是「償還」的意思耶，可是我人都死了，用命，償還不了我的命，沒辦法償還啦。

如果你孤家寡人又是個邊緣傢伙呢？簡單嘛！有沒有看過休刊王「富奸」鼎鼎大名的小說……啊不，漫畫：《獵人》？用奇犽他弟妹「拿尼加」的標準來辦：依照親疏遠近和看你在乎誰，那就殺誰。依照你殺多少人，就殺掉多少人。一定要讓你承受一模一樣的痛苦才公平。

自由刑（就是把人丟進監獄關起來啦）其實很不公平，有錢人在裡面過超爽，關完出來繼續爽，日子還可以越來越爽。啊就……有錢嘛。而不是有錢人的，哪怕只是關半年，一輩子就毀了。超～不公平。所以呢，在「公平」的旗幟下，我也不支持無期徒刑，就算無假釋，真的關一輩子，有錢人跟沒錢人在監所裡面過日子的爽度根本是天堂和地獄的差別。就殺吧，用拿尼加的標準通通殺了吧。

別跟我扯什麼「殃及無辜」，我說了，既然有人扛出了公平的大旗出來戰，那麼今天我只辦三件事：「公平、公平、還是他媽的：公平！」殃及無辜又如何，既然今天的切入點是公平，其它的我通通不理。為了公平，其它都在所不問。

「關懷生命系列」是如此，刑法裡面其它犯罪，也必須一併比照辦理。例如財產犯罪，不管是偷、拐、搶、騙，也一樣要依照受害者的痛苦和傷害程度，去給予加害者相同的痛苦和傷害程度，這樣的處罰才叫做公平。

至於性犯罪呢？這就留給大家自由發揮想像力了，想像力是很重要的。

總之，一切都是為了「公平」。

「胡言亂語，狗屁不通。」嗯，我知道很多人會這麼說。喔，你也知道啊？我只是針對特定那一點做出回應而已。如果你看了覺得我在胡言亂語外加狗屁不通，那麼，大家發現如果用「公平」來當作支持死刑存在並且執行的唯一理由基礎，是有多麼胡言亂語外加狗屁不通了嗎？

這，就是結論。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航