城市成為演化的壓力鍋：「生物適應」正快速、普遍地發生

文：休舒伊辛（Menno Schilthuizen）

圖：維依（Armando Veve）

譯：姚若潔

法蘭克是我的朋友，我們坐在我位於荷蘭來登（Leiden）的家中後院，法蘭克雙手向上飛升，發出誇張的聲音，差點撞翻放在我們之間的飲料。他一面示範、一面說明：有一隻遊隼（peregrine falcon）每天飛掠他的醫院辦公室窗外，從下往上高飛，有時會抓著一隻剛獵到的鴿子，飛往大樓頂端、巨型發光看板下的鳥巢。幾秒鐘後，被牠拔下的鴿子羽毛飄落了下來。

近年來有許多鳥類開始過著都會生活，遊隼也是其中之一。牠們本來會在岩壁附近獵捕中型鳥類，當人類開始在世界各地建造人造岩壁（包括教堂、煙囪及辦公大樓），這些鳥兒便興高采烈從懸崖搬遷到摩天大樓，食物也從松鴉改為鴿子。歐洲和北美洲有些地區，大部份遊隼會在城市裡築巢。

城市和自然環境的相似性，吸引了更多動、植物進入大都會中。原先穴居的蟑螂，早已適應人類陰暗潮濕的居住環境；海濱植物很容易在冬季為防止路面結冰而撒鹽的道路旁繁衍；有著像人手般靈巧前掌的浣熊，非常適合挖掘遍佈人造世界的垃圾桶和廚餘桶。智人（Homo sapiens）在每塊大陸上幾乎都建立了大面積住所，到了2030年，人口超過100萬的城市將多於600座。從來沒有任何單一物種，曾以全球規模創造出別的物種可以居住的新條件。

更令人驚奇的事情正在發生。城市有許多磚塊、玻璃、鋼鐵、充滿車輛的道路、人造光源及到處釋放的各種化學物質，這些特性形成一種極端卻又豐沛的環境。許多環境條件固然嚴苛，但也提供了許多好處，最明顯的是，人類累積了許多食物與資源。就像自然中的極端環境（沙漠、硫磺泉或洞穴深處），風險和機會的組合驅使來此冒險的動、植物演化。世界各地的研究夥伴和我都發現，城市成為演化的壓力鍋，迫使生物的適應快速且普遍地發生。

Photo Credit：科學人

住在城市的蝸牛和蒲公英

只要踏出門，就可以展開一趟目睹城市生物演化的田野觀察，我家的小後院就是很好的例子。必須承認（法蘭克也不斷提醒我），身為一個生物學家，我應該為自己的院子感到丟臉。地上老舊石板的縫隙長滿各樣的雜草，某個角落有一小叢乏人照料的玫瑰，另一個角落有盆繡球花。除此之外，還有在牆上恣意蔓延的啤酒花照看著我的院子。

這些啤酒花的葉子間，就藏匿著我最喜歡的城市演化例子，我小心翼翼把葉子從牆上翻起，斑帶樹叢蝸牛（Cepaea nemoralis）正在枯枝上咀嚼。這種原生於歐洲、後來散佈到北美洲的蝸牛，殼有多變的顏色和紋路；這些差異由DNA控制。我家的蝸牛是淺黃色，上面裝飾著五條黑色螺旋條紋。

為什麼是淺黃色？答案與熱島效應有關。建築物和街道吸收了太陽的熱，加上幾百萬人口的活動與機器運作產生的熱氣，使得城市通常比周圍的鄉村要熱。以來登這樣規模不大的城市來說，市中心的平均氣溫比外圍地區高2～3℃；而在美國紐約或日本東京這樣的大城市，差距甚至可能超過10℃。

蝸牛有時得在乾熱的夏天攀在牆上幾個星期，城市高溫極可能會讓牠們致命。如果蝸牛的殼是深色，吸收更多能量，情況就更糟。天擇讓城市裡斑帶樹叢蝸牛的殼顏色變淺，而城市外的蝸牛殼會偏紅或褐色。

我和法蘭克走出我家庭院、進入巷道，遇上第二個城市演化的例子：蒲公英。這些蒲公英從人行鋪道的裂縫中長出，有些開著黃花，有些則已經產生毛茸茸的傘狀種子。

在自然條件下，種子垂掛在羽狀降落傘下方，隨風飄到距離原生地很遠的地方才降落萌芽，這樣的機制可以避免競爭。但在城市中，這種策略行不通，因為母株所在的方寸之地可能是附近僅有的一處沃土，被風吹得很遠的種子，可能會落在柏油或水泥上。如果種子的重量足夠，能直接落在母株旁邊的土裡，反而是比較好的情況。

塞夏卓（Arathi Seshadri）是美國科羅拉多州立大學助理教授，她在2012年發現，城市蒲公英的種子降落傘形狀較為修長，比起「傳統」草原上的蒲公英，飛行時間明顯少了一半。

令人玩味的是，蒲公英的親戚貓兒菊（Hypochaeris radicata）在自然的極端環境中，也發生了同樣的適應。在加拿大西岸旁的小島，貓兒菊演化出比在大陸環境中更快降落的種子。在小島上，種子被風吹到海裡的風險驅動了這樣的改變。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航