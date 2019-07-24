【插畫】周金說：會霸凌你的才是朋友

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不論是在學校、商業界或是國與國之間，大欺小的狀況時常會發生，可能是帶著試探的「戳一下」，也有可能是傾洪荒之力的全面打壓。

小時候如果遇到這種事情，通常會找老師求助，有些老師會義正辭嚴的向霸凌者告誡，有些老師會居中協調確保加害者不敢再動拳頭，也有些老師會和小朋友說「跟惡霸好好溝通，成為好朋友，就不會被霸凌了」。

回顧歷史，在老莊思想中，確實有我不與人爭就沒人能跟我爭的概念，但就算想和《道德經》說的一樣當窪地來聚集水流，自己也得先練得夠深夠廣。

想當朋友，兩人必須先要實力對等，如果只一味微笑接受對方拳頭而不加強自我防備，到頭來就只有當沙包的份了。

►周錫瑋接受《德國之聲》訪談，我彷彿聽到了國際孤兒的憤恨與悲涼

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責任編輯：丁肇九

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