【圖表】高中畢業但不想讀大學？看看不升學的3萬人大多從事什麼工作

高中畢業後要做什麼？十個有八個會理所當然地跟隨社會期待進入大學就讀，不過仍有少數高中生決定直接出社會工作，不同縣市也出現不同的現象。根據教育部統計，全台8成以上的高中生畢業後會直接升學，而約有12%的人會選擇就業，而這12%的高中畢業生中，男性約佔6成，女性4成。比較過去4年，選擇繼續升學跟選擇就業的比例，並沒有太大的變化，也就是說每年約有3萬名高中生畢業後選擇直接就業。

然而從各縣市來看，選擇就學或就業的比例就會有不太一樣的情況出現。103-106學年間，各縣市高中生畢業後選擇就業比例最高的是嘉義縣，落在20-25%，其次為澎湖縣、花蓮縣和台東縣，比例約在15-20%左右，全部低於10%的只有台北市。

高中畢業後選擇就業的比例以連江縣變化最為劇烈，在106學年甚至比台北市還低，僅5.22％，可能原因是連江縣高中畢業人數很少，導致比例變動程度也大。以106學年來說，台北高中畢業生有3萬3871位，有1947位選擇就業，但連江縣高中畢業生僅115位，選擇就業者6位。

那些高中畢業生，去了哪些產業？

那些進入職場的高中畢業生投入到哪些產業去了呢？

教育部統計指出，畢業後選擇就業的高中生，他們最主要投入的產業是住宿和餐飲業，比例佔全部就業者的25-30%，其次是其他服務業和製造業佔10-15%，103-106學年每一學年的情形大同小異。

不過，各縣市的情形也有所差異。這邊先以就業比例較高的嘉義縣、澎湖縣、台東縣做說明。

嘉義縣主要投入的產業是住宿及餐飲業，約20-30%，其次是製造業，專業、科學與技術服務業，比例各佔10-20%。

而澎湖縣主要投入產業則是公共行政及國防為主，且在106學年大幅攀升到50%，其次才是住宿及餐飲業，約15-30%。

台東縣較多人投入的產業也是公共行政及國防，往年約20-25%，且在106學年時超過40%。其次是住宿及餐飲業，佔15-25%，再來是農、林、漁、牧業，比例有微幅上升的情形，從不到5％提升到10%以上。

回頭來看，高中畢業後選擇就業比例最低的台北市，最多人投入的產業也是住宿與餐飲業，約40-30％，其次是其他服務業，約15-25%，較特別的是藝術、娛樂及休閒服務業，佔10%左右。

從上述數據顯示出，整體高中生畢業後投入的產業以住宿及餐飲業為主，但各縣市職場產業風氣仍略有不同。這份資料雖能顯示出高中生畢業後選擇就業情形和在各地投入產業的比例，卻未統計為什麼不繼續讀大學的原因。對於處在重視同儕想法年紀的高三生來說，不顧主流的升學風氣成為少數的12%，進入職場就業，應該是經過一番掙扎或不得已才做出的決定，應當給予尊重。

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參考資料：

核稿編輯：林奕甫