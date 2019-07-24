倒數100天台灣突然被取消國際花式滑冰賽事主辦權，體育署將提申覆

（中央社）原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，沒想到22日晚間9時國際滑冰總會（ISU）臨時通知，取消台灣的主辦權。

台灣過去多次舉辦ISU四大洲花式滑冰錦標賽（ISU Four Continents Figure Skating Championships），對於舉辦類似比賽並不陌生，今年爭取到亞洲國際花式滑冰經典賽主辦權，沒想到ISU臨時一封來函，竟莫名撤銷台灣的主辦權。

綜合教育部介紹及《ETtoday》報導，台灣對於舉辦滑冰比賽並不陌生，台灣曾分別於2011年、2014年、2016年及2018年，成功連續舉辦4次ISU四大洲花式滑冰錦標賽，這是滑冰界最具代表性指標賽事，與冬季奧林匹克運動會以及世界花式滑冰錦標賽，並列為國際滑冰總會年度3大重要錦標賽。

中華民國滑冰協會23日在官網上發布緊急公告，表示協會22日晚間9時收到ISU來函，其中提到因國際情勢關係，台灣目前不適合辦理國際滑冰賽事，因此ISU理事會決議取消台北10月30日至11月3日主辦的亞洲經典賽。

ISU理事會決議，亞洲國際花式滑冰經典賽台北站取消後，改由香港協會接手舉辦，比賽日期維持在10月30日至11月3日，而比賽地點則改到中國東莞舉行。

中華滑冰協會晚間瀰漫一股低氣壓，工作人員低調不願多談，僅表示一切就依照協會官網上公布消息為準，對於籌備進度等相關問題，則表示一切依照進度在執行，目前他們忙著處理後續事宜。

這不是近來台灣首次主辦國際賽事「被取消」，原訂今年8月在台中舉辦的東亞青年運動會，去年就曾遭中國打壓後被撤銷主辦權。

《自由時報》報導，滑冰協會秘書長吳奕德坦言，協會前晚臨時接獲通知，試圖與ISU溝通卻無法挽回，「這一切來得太突然，除了深表遺憾，我也不知道該說什麼。」

《聯合報》報導，對此，教育部長潘文忠今（24）日表達嚴正抗議，認為ISU是以「政治因素，干預體育」，教育部體育署將協助中華民國滑冰協會申請申覆。

潘文忠表示，我國體育發展一直受到「政治或不明因素影響」，也壓迫我國選手參與表現機會，他表達嚴正抗議。潘文忠表示，體育署已與中華民國滑冰協會聯繫，了解我國賽事準備進度，以及主辦權被撤銷的細部原因，也會向ISU申請申覆。

2018年預計在台中舉辦的「東亞青運」也在中國施壓下，丟掉主辦權當時台中市長林佳龍也曾向東亞奧林匹克委員會（EAOC）提出申覆，最後申覆卻遭回絕，當時中國籍主席劉鵬甚至回函表示：「這個決定（取消賽事）有利於東亞體育界的團結、穩定與和諧。」

《TVBS》報導，對此，民進黨立委與國民黨立委都齊聲砲轟。民進黨立委羅致政表示：「國際滑冰委員會的說法，說所謂國際情勢不適合啊，就是用政治的理由去干預體育運動。」國民黨立委曾銘宗也表示：「呼籲中國大陸不要打壓，讓體育歸體育政治歸政治。」

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核稿編輯：楊士範



