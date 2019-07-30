綠色和平能源評比：台南最優、台中墊底，六都皆落後國際水平

環境資訊中心記者 孫文臨報導

全球暖化日益嚴重，世界各大都市紛紛訂出再生能源的發展目標，綠色和平依照國際標準，對台灣六都的能源永續程度進行評比。今（20）日公布評比結果發現，相較於國際上247個城市，六都中沒有任何一個城市訂定中長期的再生能源發展政策目標。

評比還發現，台中市過去五年來的用電成長量居六都之首，成長48.6億度，是台南的五倍之多。相較之下，過去五年來台南市的再生能源裝置容量成長高達336MW，將近是台中的三倍，也是六都中再生能源發展的冠軍。

綠色和平公布六都再生能源治理評比結果，台南市奪冠，台中市墊底 | 圖片來源：綠色和平提供

台灣城市落後國際都市，六都再生能源發展目標一片空白

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）預估最快在2030年，地球升溫將突破1.5℃，若要避免這樣的狀況發生，至少需減少全球1/3的溫室氣體排放，而全球75%的溫室氣體來自於都市。

隨著都市規模持續擴大，溫室氣體的排放量也逐年攀升，對於全球暖化的狀況將會惡化。綠色和平能源專案經理李之安說：「都市可說是戰勝全球暖化的關鍵。」

李之安指出，紐約與哥本哈根將分別於2040年及2050年達到100%的再生能源，而北京則訂出要在2035年時再生能源達到20%，首爾的再生能源比例則要在2022年達到3%。

「雖然有多有少，然而全球已經有247個城市訂出再生能源的發展政策目標。」李之安說，目前全世界已經有超過100個城市使用七成以上的再生能源作為電力供應。2018年全球有26%的能源供應來自於再生能源，其中55%來自太陽光電，28%來自風力發電，隨著技術的成熟，電網的穩定度提高，太陽能的發電成本已經降到每度1.4元新台幣。

「與世界上其他城市比起來，台灣六都的再生能源發展有待加強。」李之安表示，特別是在設定目標的範疇中，六都沒有提出再生能源目標，僅有減碳目標，且主要是以節能和提升能源效率為手段。綠色和平認為，若不雙管齊下從電力供給端檢討，難以達成減碳標準。

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台中用電量成長48億度最高，台南再生能源裝置容量增加335MW居冠

綠色和平整理了六都近五年來向台電購買的總電量，用電成長愈高的都市獲得的分數就愈低。其中，只有台北市呈現負成長，近五年來用電成長率降低了0.2億度，成長率是-0.1%，而台中的成長率近20%，是六都中最高，成長了48.6億度的用電量，也是六都中唯一被評為D級的城市。

「台中市的用電量急遽升高，然而卻沒有積極的發展再生能源，相較之下，台南的用電成長了4.6%，卻是六都中最積極發展再生能源的城市。」李之安指出，比較六都的風力發電與太陽光電後發現，過去五年來台南的再生能源裝置容量增加了335MW，為六都之首，台北市僅成長10.6%，則是敬陪末座。

「若台中市有1173MW的再生能源發展空間，若將其最大化，將可以讓台中火力發電廠一部機組降載30%。」李之安強調，設置1173MW的太陽光電將會創造2000億元產值，並提供3.1萬個就業機會。「再生能源與經濟發展並沒有相互違背。」他說，「台灣超過七成的電力由六都消耗，未來還會持續增加，地方首長若不盡快提出能源轉型的時間表，居民關心的空污、氣候災害與極端氣候將永遠無解。」

綠色和平三大訴求：訂定再生能源目標、強化用電大戶管理、發展再生能源效益

「目前台南、台中和桃園都有在低碳城市自治條例中訂定，要求用電大戶 使用一定比例的再生能源。」李之安表示，桃園對用電大戶的定義是年用電量5000KW以上；台中和台南則規範800KW以上的用電大戶需使用10%的再生能源，不過兩個縣市的再生能源發展表現卻有很大差異。「這與產業發展、法規有無落實、資訊透明都有關聯。」

李之安透露，今年底前《再生能源發展條例》將會訂出子法，希望屆時能讓全台各地的用電大戶都能轉向使用再生能源，降低溫室氣體排放。

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此外，綠色和平也提出三項訴求，建議六都首長應盡快訂定具前瞻性的再生能源發展目標，與國際都市接軌；並應加強用電大戶的管理，若按照再生能源發展條例擬定減碳措施，預期每年減少46.6萬噸二氧化碳排放量，減碳量約等同於1200座的大安森林公園；六都推動能源轉型，也可以帶動產業發展，建議都市使用「投入產出法（Input-Output Analysis）」進行產業關聯分析，看見再生能源的巨大效益。

李之安強調，增加資訊的透明、提高公民的參與、整合公私部門的資源，都能使再生能源的發展更有效率也更健全，而都市與都市之間也能互相借鏡彼此成功的模式。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航