《職場前5%的人憑什麼贏？》：專注＋自律，幫你的人生「開外掛」

文：沐丞

專注＋自律，幫你的人生「開外掛」

曾經看過一篇文章，名字叫「同班同學，10年之後的差距為何如此之大」，

文章講述的是，中南大學的兩個校友劉立榮和李盛的故事。這兩個同宿舍的同窗好友，大學入學的第一天就因為下圍棋結緣，上學期間不僅一起學習，還一起勤工儉學〈編按：是指「勤以作工，儉以求學」的生活態度〉。畢業之後兩人先是各自在不同的城市、不同的行業工作，一年之後兩人同時辭去工作，南下廣州闖蕩，經歷幾番周折，兩人一起被小霸王公司錄用，再一次站在了同一個起跑線上。

在學校裡，李盛的學習成績出類拔萃，遠超過劉立榮，踏入職場後在專業技術上也是更勝一籌。然而10年過去了，劉立榮搖身變成了金立通訊集團董事長兼總裁，身價數十億，而李盛只是上海一家不知名電子公司的技術員，月薪不到3萬元。

文章裡記錄了不少兩人逐漸拉開差距的橋段，主要是說劉立榮做事細緻、關注細節、懂得反思，同時還很有膽識和魄力，對職業有規劃，工作和生活都非常自律；而李盛做事粗心、應付工作，並且貪圖安逸。

正是這些看似不起眼的差別，造成了兩個人今天事業的懸殊。或許這類企業家的成長故事離我們很遠，就如同大企業家們馬雲、馬化騰、雷軍他們也有同學，而他們也遠遠把自己的同學甩在身後一樣，因此很多人會覺得這些人都是特例，甚至會拿出他們的家庭背景、運氣等外界因素來證明，他們的成功具有很大的偶然性。

可是就算我們自己和同學之間的差距，雖然沒有像這些成功人士和他們同學之間的差距那樣巨大，我們也不得不承認，曾經看起來和自己差不多的同學，在若干年之後也已經不可同日而語。

有次無意間看到一條新聞，標題是「蔡依林簡直是一個被歌唱事業耽誤的蛋糕師」，內容說的是知名歌手蔡依林接到好萊塢巨制電影《新木乃伊》的邀請，與電影主角湯姆．克魯斯共度下午茶時光，於是她花了7天時間親手做了一款惟妙惟肖的「東方僵屍遇上西方木乃伊」翻糖蛋糕。

蔡依林是在一個偶然的機緣下自學翻糖蛋糕的製作，之後就一發不可收拾。2016年她還帶著自己的翻糖蛋糕作品《瑪莉蓮．夢露》到英國參加比賽，並獲得了金獎。看到這個新聞，我不禁驚訝於蔡依林居然有如此的天賦。雖然我不是她的粉絲，但是也陸陸續續知道她有不少演藝事業之外的愛好。不只是得了金獎的翻糖蛋糕，其他如體操、出英語教材、做設計等，她也是做得有模有樣。

我經常聽到有人說自己工作太忙，根本沒時間發展個人的興趣愛好，可是你再忙能忙得過這些每天要跑通告、開演唱會、彩排、拍MV〈音樂短片〉，每天就睡4、5個小時的藝人嗎？沒有人能隨隨便便在不同的領域裡獲得成功，蔡依林能做到我們不敢相信的事情，這和她專注而又自律的習慣分不開。

有的人其實也有不少愛好，但是並沒有把自己的愛好提高到一定水準，頂多只能算一個想起來就去做的事情，只是有點喜愛而已，但是不做也沒什麼大不了的。比如看電影、吃甜點、跑步、打球、看書。這些只能算是你自己感興趣的事情，還談不上是可以讓你專注去做，並且想做得出彩、精益求精的事情。

我有次看了《奇葩大會》的節目，認識了一個叫「谷大白話」的網紅，他在國內專門翻譯美國脫口秀節目，有超過700萬的粉絲。他從2011年開始翻譯美國深夜脫口秀節目，然後發到微博，翻譯得非常精準，因此深受好評。

有的人可能會說，翻譯美劇的人那麼多，只要英語好，有時間就行。但是能翻譯和對翻譯精益求精是兩回事。谷大白話最開始翻譯脫口秀節目是源自於自己的愛好，但是他特別專注，不僅要把脫口秀裡的內容、俚語搞清楚，還要結合中國本土化的特點。比如他為了呈現國外的地域差異，他用上海話翻譯英式口音，用東北話翻譯黑人的口音，用漢語口語對應美式英語，同時還加入傳統中國元素和網路流行用語。

也許你也是每天在背單詞、聽英語廣播、看英語新聞，你的目的可能並不是為了考試，而是單純的源於興趣，但是如果想上升到一個專注的愛好程度，那就需要有更高的標準。不能三天打魚、兩天曬網，要有嚴格自律的訓練才能做出成績。

我還想到了知名藝人謝霆鋒，他有詞曲創作的才華，演戲也拿過香港金像獎的影帝，可以說他的本職工作已經比很多人都出色，同樣，他也是一個把愛好發展到極致的人，看過美食節目《十二道鋒味》的觀眾應該知道，他非常愛好烹飪。很多人喜歡做菜，會經常做家常菜，但是還談不上是一個專注的愛好。而謝霆鋒真的是去專業的廚師學校接受培訓，潛心鑽研各種食材、烹飪手法以及全球各地的特色美食，最後他不僅可以在美食節目中教大家做菜，還可以在中央廚房擔任行政主廚。

我遇到過不少自以為熱愛寫作的人，但是真正能每天抽時間專注於寫作，能夠持續輸出的人屈指可數。很多人或許是真的愛好寫作，但就是缺了一點專注。從上面舉的例子就可以看出，說自己沒有時間發展愛好都是藉口，覺得愛好會影響自己的本職工作也是杞人憂天，上面所說的知名藝人、網紅、企業家的本職工作都做得非常好，但是愛好也做得很好，根本沒有什麼衝突。

所以，不用去羨慕別人「開外掛」的人生，你應該好好思考一下，別人是如何做到專注和自律的，然後把這種精神運用到自己的工作中去，開啟自己的「開外掛」人生。

相關書摘 ►《職場前5%的人憑什麼贏？》：配合生理時鐘排工作，找到大腦的「興奮點」

書籍介紹

《職場前5%的人憑什麼贏？》，樂金文化出版

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作者：沐丞

25歲的你，同學會上總是被大家比下去，感到煩躁、焦急？30歲的你，努力工作卻還是一事無成，覺得疲憊、挫折？40歲的你，同期同事一個個升遷卻輪不到你，開始茫然、失志？

明明大家從相似的起點出發，你和老同學之間的差距究竟是如何產生的？為什麼有些人出類拔萃，有些人卻止步不前？

職場上你不能只是存在，還要有「存在感」，掌握贏家都具備的致勝關鍵，幫你擺脫工作上的焦慮和無力感，找到自己升職加薪的新捷徑，成功晉升職場前5%的人。

作者沐丞曾用不到兩年時間，從職場菜鳥晉升高階主管，他將自己逾13年的職場修練心得，轉化成能幫人「開外掛」的職場指南，從時間管理、自律習慣、技能發展、職業規劃、建立影響力和人際關係6大方向來解決你的工作難題，幫你全方面提升職場競爭力。

Photo Credit：樂金文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航