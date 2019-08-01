「無過失肇事」沒有罪，但你還是該等警察先來

車禍發生時，即便你沒有錯、無過失肇事，沒留在現場也算肇事逃逸罪。台灣法院一直秉持這個邏輯，最近才被大法官宣告違憲。

到底車禍發生時，什麼時候可以走？什麼時候不能走？走了會有什麼責任？這篇文章一次跟你講清楚。

不管怎樣，都不能擅自離開

不管有沒有人傷亡，只要車禍發生，其實都不能擅自離開喔！

如果沒人受傷，卻擅自離開，依照道路《交通管理處罰條例》第62條，處1000~3000元罰鍰，還要「吊扣」駕照1至3個月。

如果有人受傷，還擅自離開，除了會從吊扣變成「吊銷」，還會構成「肇事逃逸罪」，是要坐牢的。

因此，不管有沒有人受傷，其實你都不能擅自離開，只是罰的輕跟重，以及你離開前應該做的處置。

那麼，什麼時候可以離開？

當然，也不是說一旦車禍發生，你就要一輩子住在現場。

如果「無人受傷或死亡」，你必須依照《道路交通事故處理辦法》，做完以下四件事，你就可以離開：

如果事故地點在車道或路肩，應在適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施 如果發生火災，應迅速撲滅、防止災情擴大，並儘速通知消防機關 不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據，除非你能標繪車輛位置及現場痕跡證據，才能將車輛移到不妨礙交通的路邊。 通知警察機關，除非當事人當場自行和解者。

如果「有人傷亡」的話，不管怎樣都不能任意變動現場，也不能自行和解，一定要等待救護人員、警方到場。

簡單來說，沒人受傷的話，你只要跟對方喬好、達成和解，就可以離開；如果有人受傷，不管對方是否接受，都應該等待警方到場，確認現場以及雙方資料，才能離開。

Photo Credit: 中央社

最近的大法官解釋：到底「肇事傷人」包不包含「無過失的情況」

舉例來說，有一個人莫名其妙超速撞上安全駕駛的你，你到底有沒有必要停下來救助他、報警，等待警察到場再離開？

過去的法院判決都認為「要」，也就是說，即便不是你故意或過失造成的車禍，只要有人受傷，你都有留在場報警的義務。

最近的大法官解釋第777號，則創下新規則說「不用」，如果發生車禍造成傷亡，但你毫無過失的話，你直接離開，也不構成肇事逃逸罪。

但要注意的是，大法官只有說「不犯罪」，所以即便是無過失肇事，擅自離開還是會有罰鍰、吊扣駕照等結果。

這個結果看起來很奇怪：「說不罰，結果還不是要罰，到底在幹嘛？」

大法官背後的意思是，至少在無過失這部分，應該不需要讓人坐牢來處理，這樣處罰太嚴重，因此用罰鍰、吊扣或吊銷來處理就好。

簡單來說，只要車禍發生，除非你們雙方有喬好或和解，才能離開；如果有人傷亡，一定要等到警察來才能離開，否則就有被處罰的危險，輕則罰鍰和吊扣，重的話坐牢都有可能。千萬不要覺得沒人受傷就擅自離開喔！

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航