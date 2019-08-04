《未來的賺錢方式》：2028年，水成為新的資源，也變成一門好生意

文：坂口孝則

【二〇二八年 全球人口突破八十億】

水成為新的資源，也變成一門生意

Politics：政治國家關注的焦點從提供糧食，轉移到提供飲水給國民。

Economy：經濟全球與水有關的商業活動蓬勃興盛。

Society：社會在人口突破八十億的同時，水資源也變得更加珍貴。

Technology：技術精製水機器的小型化。

變化特徵：即使以最低預估值來說，到了二○二八年，全球人口還是會突破八十億。那時會造成嚴重問題的不再是糧食，而是水。即使現在大部分的全球人口也並非都能取得安全用水。精製、過濾水的技術、防漏水或節水商品等，都可以從商業的角度出發，思考各式各樣的發展。

水這個投資標的

電影《大賣空》描述了一群男子預測即將發生次級房貸風暴之後，如何透過賣空致富。

次級房貸風暴發生之前，美國的住宅市場相當活絡。即使年收入很低，也可以輕鬆申請房屋貸款，並在住宅價格上漲之後，把房子賣掉獲取利潤。金融業者透過將風險債權組合成新的金融商品，藉以迴避風險（或以為已經迴避），次級房貸危機因此惡化。

電影中的主角注意到很多房屋貸款變成呆帳，連街上的脫衣舞孃都擁有五棟房子的異常現象，所以鉅額的賣空，進而大獲全勝。

電影主角麥可．貝瑞一邊聽著重金屬和硬搖滾，一邊關在房間裡不斷投資的姿態，讓人印象相當深刻。他不喜歡和人接觸，習慣以自己蒐集到的資訊、而非透過一般流通在外的資訊來解讀市場，尋找怪異之處。

在電影尾聲，最讓人驚訝的是他的下一個投資對象。電影中，主角們身後的字幕寫著，鬼才麥可將以「水」作為投資標的。

這裡所說的水，就是——我們知道的水。

近三百年人口顯著增加

我多次提到日本人口逐漸減少。根據預測，從二○二五年開始，東京人口也會遞減。

Photo Credit: 先覺出版

以全球來說，人口在二○一一年十月突破七十億，預測最晚在二○二八年，人口將會突破八十億。當然，假設或許會有些許出入，我們也不知道未來會發生什麼事。

說到人口直線上升，以地球的歷史來看，這樣的快速增加是最近才發生的事。智人（homo sapiens）的歷史從二十萬年前開始，而人口快速增加是最近三百年才發生的事，但這三百年的人口成長相當顯著，英國經濟學家馬爾薩斯曾在著名的《人口論》中提到，人口成長的速度比糧食的增加來得快，所以應該控制人口的數量。

雖然要預測數百年後很困難，不過二一○○年全球人口應該會達至一百億，而且在那之後成長的速度會減緩，數量將維持不變。

換句話說，現在人口正快速增加，但目前狀況比較罕見，若撇開這個例外不說，現在的出生率十分安定，沒有變化。一如前述，非洲人口應該會增加，歐洲、日本和中國等國家則會受到負面影響。但是，從長遠的歷史來看，「先進」國家一如字面上的意義，只是走在其他國家之前。

仔細一想，如果日本的人口只剩一半，亦即六千萬人，企業的客戶數目也會變成一半，這麼一來企業就無法繼續經營下去。但是，人口不到六千萬的小國到處都有，如果商店或員工數量也變成一半的話，那就可以存活。所以，也有人認為「人口減少並不是一件壞事」。極端一點來說，人口只有六十萬人的盧森堡，勞動生產力是全球第一。

但問題是，隨著人口減少一半，會造成商店縮小、倒閉、裁員等許多痛苦。在這個過程中，國家人口減少，其中無法獲得財富的人，必然會控訴財富不均。相反的，人口急遽增加的國家無暇處理二氧化碳排放等問題，無論如何就是要試著擴大經濟發展。

我在後面的章節也會提到，在這些糾葛中，存在許多問題，像是如何讓八十億人吃飽的糧食問題、高齡化問題，以及非洲和中國人口增減等。而隨著人口的增加，近年，還有比糧食問題更受到矚目的水資源問題。糧食危機或許可以藉由提高生產力勉強克服，但水的問題會非常嚴重。在此，我想討論隨著世界人口增加，可能造成的水問題。

Photo Credit: 先覺出版

日本人沒有注意到的水資源

二○○八年的電影《○○七量子危機》中，詹姆士．龐德對決的組織就是利用掌控水，而非原油來控制世界。然而，日本人對於水會成為珍貴資源這件事並沒有深刻的感受。

這是因為日本擁有豐富的水資源，難以感受到水資源相關商業的興盛。對擁有大量安全用水的我們而言，並不需要再次認識水資源的珍貴。

然而現在，全球有八億四千四百萬人無法獲得安全用水，還有二十三億人無法使用下水道設備。每一天在世界各地，女性或女童需要花兩億六千六百個小時來搬運用水。

每九十秒就有一個小孩因水源污染而死亡，不只造成死亡，因健康受損也導致了高達兩千六百億美元的經濟損失。而且，如果可以有效活用取得用水的時間，對教育層面或提升生產力都能有所助益。

地球上有九七％的水鹽分濃度太高，二％位於極地。全世界的農村都無法取得用水，該怎麼做才能讓他們獲得安全的用水呢？

一個顯而易見的方法是，花錢打造可以生產安全用水的工廠。三菱商事便在中東的卡達導入了淡化海水的大型設備，展開可以同時生產電力與水的工廠事業。

除此之外，用水相關計畫中也包含了全球募款方案。被星巴克咖啡併購的道德水（Ethos Water），就是看到因水源不足而陷入貧困的國家，才成立的瓶裝水公司。如果在星巴克店內購買該公司的瓶裝水，等同於為提供安全用水進行捐獻。

除了大型工廠外，有簡單的精製水源（以蒸餾、過濾或離子交換等方法處理後的水）裝置嗎？關於這一點，Slingshot這家公司提供了公開影片，有助於快速理解。這種機器像洗衣機，可以製造飲用水。

除此之外，LIFESAVER淨水器可以把泥水變成飲用水，在亞馬遜網站上買得到。在無法購買前述 Slingshot商品的地方，這種淨水器應該會很受歡迎。

必須留意供應鏈用水量的年代

我希望大家可以注意水產業，是因為其中並非只有製造水而已，還包含其他商機。

企業發展的過程中，未來該如何控制有限水資源的使用量，已經開始受到重視，而且應該不只關心在本國製造過程中的用水量。因為就算在本國工廠減少用水，但如果交易對象在國外用水量很大，也是徒然。

特別是在缺乏水資源的國家，如果大量用水，勢必會對其他層面造成影響。或許大家會認為，若生產過程沒有大幅轉變，不管跟哪一個交易對象採購都一樣。但是，就算交易對象使用相同份量的水，比起向缺乏水資源的國家採購，跟擁有豐富水資源的國家採購還是比較好。只要在更換採購地點的同時，也努力節約用水就可以。若能積極節約供應鏈用水，還可以提升企業形象。

幾年前，我曾經看過這份有趣的報告〈水資源缺乏：潛藏在日本企業供應鏈的危機〉，針對日經平均指數（Nikkei 225）中上市公司的用水量進行調查。特別的是，不只自家公司的用水量，甚至連交易對象的用水量也一同估算。

根據那份報告，日經平均指數上市公司的用水量為一百九十億立方公尺，交易對象為六百億立方公尺。換句話說，用水量中有七六％是交易對象用的。因此，如果只是管理自家公司，幾乎沒有效果，未來也必須針對交易對象進行節約用水教育。

特別是工業產品，因為交易對象的使用量占了九成，若不減少使用量，就無法節約用水。

再舉一個例子，可口可樂公司積極進軍新興國家。他們的用水政策非常敏銳，很快就跟非政府組織合作，致力減少整體供應鏈的用水量。雀巢和百事可樂等相關飲料公司也採取相同政策。

日本公司也一樣，索尼和主要交易對象共同以節約用水為目標，必要時會針對節約用水進行支援（《日經新聞朝刊》二○一六年一月十三日）。透過推行利用排水和雨水，自家工廠的使用量甚至達到減少六成的實績。

飲料公司麒麟為了讓生產茶葉的貿易對象取得水質管理認證資格，積極推行適當的用水政策。橫濱橡膠也指導海外交易對象施行節約用水，並根據調查結果來選擇交易對象。

日本向來強調節約用水，漏水率非常低。即使和已開發國家相比，表現頂尖的東京漏水率也只有三．一％。日本的稅金徵收率高達九九．九％，可以支撐國內的產業和生活。這種技術應該可以出口到國外，日本是有餘裕針對世界貢獻一臂之力的。

惡質商人看上的水資源

《將地球當作「商品」的人》（地球を「売り物」にする人たち）一書的內容，雖然帶了點陰謀論的味道，但同時也介紹了將地球暖化運用在商業中的趨勢，非常有趣。利用地球暖化來融解冰塊，對看上隱藏在冰塊下原油主控權的人來說，是個很好的機會。此外，不僅保險公司看到其中的商機，製雪機公司在獲得龐大利潤的同時，也擴張了販售據點。

此書中有許多篇幅描述了水產業的實際狀態。非專家的我無法斷言二氧化碳的排出與地球暖化有多大關連。不過，氣溫和水溫的上升，肯定會增加海水的蒸發量。氣溫上升後，因濕氣過度凝結，會提高水的需求量。

「對於投資相關氣候變遷的投資者而言，水是一個很明確的投資對象。我們眼睛看不到二氧化碳排放，氣溫只是一個抽象概念。但是，冰塊融解，蓄水池變空、海浪湧來、豪雨如注等則是具體且可清楚看見的」（同書一五七頁）。此外，全世界人口持續增加的情況下，水的供給變少，也會造成供需失衡。往後四十年，全球五○％的人口都會面臨水資源問題。諷刺的是，這也是一個「商機」。

「以全球的水消耗量來說，每個人每天約為五十到一百公升。若考慮到水資源不足的人口，還必須將這個數字乘以二十五億倍！我們就是需要這麼多的水。若要詢問潛在市場何在，這就是潛在市場」（同書一一九頁）。上述評論讓人印象非常深刻，難怪身為避險基金管理者的麥可要將焦點放在水資源上了。

二○二八年的時代變化

隨著世界人口即將成長到八十億，水也被視為珍貴的資源，更加備受注目。

必須思考的事

水資源相關事業的拓展

整體供應鏈的節約用水

這種東西會暢銷

精製水相關商品

節約用水的生意

預防漏水的生意

賺錢方式：日本的自來水管技術

有人曾說「日本人老是覺得水和安全是免費的」。但意外的是，日本人在用水上非常謹慎。和漏電一樣，不管在哪裡都有漏水問題。不論是配管過程，還是大樓的供水管，到處都在漏水。

日本目前正計畫以智慧電網來解決漏電問題。所謂「智慧電網」指的是，以電腦控管輸電網，找尋漏電之處。同樣的，他們也計畫在所有地方都裝上線路，藉以監測用水量。

但事實上，最迫切需要的是不會漏水的基礎建設和維修等管理系統。以日本來說，基礎建設做得非常穩固，可以將這種有效利用有限資源的技術出口到國外，東京都自來水局便已經將打造自來水管的方法傳授給緬甸。

惡質商人或許會趁著地球暖化拓展商業規模。然而，在因水資源減少而痛苦的世界，日本或許還有很多發展機會。

書籍介紹

本文摘錄自《未來的賺錢方式：20年內最熱門的工作趨勢與跨界商機》，先覺出版

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作者：坂口孝則

譯者：吳怡文

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Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰