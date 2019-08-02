《厭世廢文觀止》：〈諫太宗十思疏〉：因為你，我說真話

文：厭世國文老師

〈諫太宗十思疏〉：因為你，我說真話

【國文課本這樣教】

初唐，魏徵上疏勸諫太宗必須居安思危、積其德義，並且提出「十思」建議，期待太宗依此做為治國方向，方能長治久安。

【課本不教的古文廢話】

自從魏徵離開李建成、無縫接軌唐太宗之後，走著一種超直白說話路線，不管唐太宗發生什麼事，或犯了什麼錯，貼身小祕書魏徵總會直指問題所在，不斷提醒這位唐朝總裁，彷彿是一部名為《直白祕書訓總裁》的言情小說劇情：

「我說話比較直，但我沒想說對不起。」

嫵媚的男人

因此，魏徵被唐太宗李世民說是一個嫵媚的男人。

根據《新唐書》記載，太宗、魏徵、長孫無忌等人，曾在名為「丹霄樓」的餐廳一起吃飯，店名有帝王居所之意，一看就是政商名流最愛的高級餐廳。

酒酣耳熱之際，太宗忽然拉起一旁的長孫無忌，開始緬懷與隱太子李建成的政治角力，想起眼前的魏徵、王珪等人，皆曾是敵對陣營的一員，原本勢不兩立的人馬，如今卻能夠共處一室、把酒言歡。原諒別人不容易，原諒敵人更是困難，太宗為自己的寬宏大量，感到十分驕傲。

但身為一位自認英明神武的領導者，太宗對於魏徵的工作態度多有抱怨，只要太宗不聽魏徵建議，之後無論太宗講什麼，魏徵一概來個相應不理、已讀不回，擺明是一段猶如情侶之間的冷戰關係。

太宗無法理解這樣的溝通方式，認為自己並不是一個無理、無情、無腦的國君，如果自己連之前的舊怨都能放下，魏徵為何不能也對自己寬容一點：

「為什麼每次我不聽魏徵的話，他就不理我了？」（徵每諫我不從，我發言輒不即應，何哉？）

所以，太宗向長孫無忌提出疑問，希望這一位從小到大就在身邊的好友，能夠給予解答。

長孫無忌在太宗尚是秦王身分時，兩人就已經一同南征北討，之後更運籌帷幄，策劃發動玄武門之變，讓太宗順利登基。長孫無忌的一比一真人等比例海報，還被太宗掛在長安城凌煙閣之中。

如果太宗要在整個大唐找一個最了解自己與身邊關係情勢的人，一定非長孫無忌莫屬。即使如此，長孫無忌面對這突如其來又莫名其妙的問題，心中OS一定是：

「你問我，我擲笅嗎？」

當長孫無忌左右為難的時候，魏徵自己先跳出來說明了：

「如果馬上回應，本來必須否決的事情，會被你這樣笑笑帶過去。」

太宗不以為然，覺得魏徵你好歹也假意先答應幾句，有什麼事情我們可以私下好好再商量嘛，否則每次都讓他面子掛不住、下不了台。

魏徵翻翻白眼，覺得眼前這人到底有沒有讀過書？有什麼事情應該要當面說清楚，而不是在背後竊竊私語、私相授受吧。

魏徵坦白道：

「我是一個有話直說的男人。」

這一段剖心言論，讓太宗哈哈大笑：

人言徵舉動疏慢，我但見其嫵媚耳！

「嫵媚」二字竟用來形容一名有話直說的中年男子身上，怎麼想都應該用「勇敢」、「正直」、「愛國」等比較陽剛的詞語，但太宗硬是稱魏徵「嫵媚」，大概是酒喝多了，出現了斷片狀態，語言邏輯暫時性錯亂，橫看豎看魏徵都不會是姿態嬌柔可愛的模樣。

但魏徵那該死的、無處安放的「媚」力是什麼？或許是太宗從未見過如此直陳敢言的男人，而這樣的率真，在別人看來是一種傲慢，但在太宗眼裡卻是一種傲嬌。

剛硬強橫、挑戰權威的態度，正是太宗欣賞且重視的人格特質。

在這裡，所謂「嫵媚」是一個中性詞語，並不是曲意逢迎，而是善體人意；更未必要是嬌柔可愛，而是溫暖可親，無論發生什麼的矛盾與頂撞，皆會被真誠的愛給包容。

面對這樣的讚美，魏徵拜謝：

陛下導臣使言，所以敢然；若不受，臣敢數批逆鱗哉！

魏徵慎重地輕放太宗的愛意，告訴他：

「因為有你，我才敢如此做自己。」

不是為你好，是只有為你好

有話直說，向來是魏徵作風。

貞觀十一年，魏徵曾上疏勸諫太宗記取歷史教訓，過多的建設與繁重的勞動，只會傷害國家與人民。

他認為，長安城的都市更新不必急在一時，老宅與新房雜處也算是一種大唐美學，整建、維護的基礎工作完成即可，應該避免大動土木的改建工程，或是浮誇虛華的裝飾藝術。

太宗大概正在享受「模擬城市：大唐長安城」的真實體驗，喚醒自己沉睡已久的城市設計職人魂，對於魏徵的建議置若罔聞。

同月，魏徵再上一疏，即是高中國文課本的〈諫太宗十思疏〉。

一連兩疏，魏徵或許有些急了，覺得必須趕緊向太宗解釋事情的嚴重性。正處於復原階段的大唐無法承受更多的人力與物力的耗損，統治者的決定會影響國家未來。

如果早前一疏是闡述維持現狀的必要性，那麼現在這「十思」之疏，則是嘗試建立理智的可能性，透過具體的方式克服慾望、權力、享樂、迷惘、好惡等五項人性弱點。

第一疏告訴太宗「你錯了」，第二疏則安慰太宗「不是你的錯」。

魏徵覺得必須要讓太宗知道自己為什麼想要，才能做到為什麼可以不要。每個人心中皆有只慾望的鐘擺，在想要或是不想要之間來回擺盪，我們無法阻止變動，但可以觀測變化，然後試著走慢每一次的渴求與期盼。

後來，太宗親手寫了詔書答覆魏徵，不僅嘉勉魏徵屢次上疏的忠誠，更以晉代丞相何曾做為負面教材，在背地裡大放厥詞，實不足取，魏徵能當面直言勸諫，實是難能可貴。

何曾顧及武帝，不願當面說；魏徵顧及太宗，堅持當面說。

所以，太宗坦然承認過錯，用寬廣與平和的心胸等待魏徵的每一次提醒，手詔上還寫著：

當置之幾案，事等弦、韋。必望收彼桑榆，期之歲暮，不使康哉良哉，獨美於往日，若魚若水，遂爽於當今。

弦、韋分是柔皮與弓弦，都是用來配戴在身上的物品，目的是提醒自己行事勿急勿緩，太宗視魏徵的上疏如弦、韋之物，時時放在身邊，不敢稍忘。

最後太宗更說：

遲復嘉謀，犯而無隱。

抱歉，我太晚回覆你的訊息。希望你能繼續把所有心裡的話，無論我想聽或不想聽的，也請務必說給我一個人聽。

願意對你說實話，是為你好；願意對你說難聽的實話，是勇敢為你好。

喜歡你，也討厭你

太宗被魏徵愛，同時也愛魏徵，兩人是如此認同彼此。

魏徵以直言表達肯定，太宗則以虛心接納忠誠，這樣的互動不僅建立在以政治搭建的橋樑之上，偶爾也會穿越橋樑的縫隙。

太宗的妻子文德皇后生了一位小公主，這位小公主後來差點成魏徵的兒媳婦。太宗開心地請諸位大臣一起吃滿月酒，這應該是流傳於唐代的一種習俗，唐高宗還曾在兒孫滿月時，「大赦兼賜酺三日」，除了赦免犯人之外，更特許民間連吃三天三夜流水席。

鏡頭回到太宗女兒的滿月酒，這時的魏徵看起來有點不開心，原來他被歡天喜地的太宗強迫參與一場圍棋賭局。魏徵兩手一攤說：

「我沒錢。」

魏徵繼續說不要，但太宗硬是要：

朕知君大有忠正，君若勝，朕與君物；君若不如，莫虧今日。

太宗直接開出條件：

「你贏，我給錢；你輸，我當沒這回事。」

魏徵拗不過，只好勉為其難拿起棋子，開始你一來我一往的對弈。不到幾分鐘的時間，太宗忽然宣布對方勝利，魏徵一頭霧水，比賽才剛開始，棋子還沒拿穩，竟然莫名其妙贏了。

太宗願賭服輸，賞賜魏徵等同一臺高級跑車附真皮方向盤與座椅的駿馬。或許，太宗只是想趁著歡慶的場合與輕鬆的氛圍，以假賭博、真送禮的方式，將喜悅分享給身邊最親密的那一個人。

人與人能夠融洽，往往是性格互補，可能是胡人血統的關係，太宗言行舉止總有些淘氣，不是向旁人炫耀自己的知識，就是張揚自己的功勞，甚至還想出些異想天開的主意；相較之下，魏徵不免嚴肅端莊，因為他知道自己存在的最大價值，是為太宗在不自覺加速前進的時候踩下剎車。

貞觀十七年，太宗夢見了魏徵。

隔日清晨，魏徵病逝，家裡留著一張未寫完的信紙：

情有愛憎，憎者惟見其惡，愛者止見其善。愛憎之間，所宜詳慎。若愛而知其惡，憎而知其善，去邪勿疑，任賢勿猜，可以興矣。

魏徵仔細地叮嚀太宗，喜歡一個人也好，討厭一個人也罷，喜歡人的時候記得看一下對方的缺點，討厭一個人的時候也要記得看一下對方的優點。從愛，才知道惡；從憎，才發現善，然後明白人就是這樣複雜的組成。

太宗擔心沒有牢牢記住魏徵最後的諫言，要求身邊的公卿侍臣將這段文字寫在笏上，代替已逝的魏徵指正自己可能犯下的過錯。

逝者已矣，生者卻未能忘情。

太宗常登上凌煙閣，看著魏徵等比例真人大小的海報，或許還順便看了一下放在左右兩側的杜如晦和房玄齡海報，但太宗的主要目的，是在魏徵海報前賦詩悼痛一番，這樣過度深情的舉動，也引來旁人忌妒。

據《新唐書》記載，已逝的魏徵先是被扯進杜正倫和侯君集謀反事件，再被控訴生前先將自己的諫言給史官褚遂良，這觸動了太宗的兩條敏感神經：安全感與信任感。

於是，太宗毀棄自己的承諾，停辦衡山公主與魏徵之子叔玉的婚事，再推倒親手撰文的魏徵墓碑，彷彿是要割捨長年累積的情感：

「我對你這麼好，原來你都在騙我。」

不久，太宗率軍十萬，親征高句麗，無功而返。

回程的路上，太宗悵然說：

魏徵若在，吾有此行邪！

他想起魏徵的好，只有這一個嫵媚的男人，會及時拉住失控的自己，或許也不經意想起之前那一張紙條的文字：

愛憎之間，所宜詳慎。

喜歡你，也討厭你，仔細想想，我還是決定喜歡你。

太宗復立其碑。

※【一句話複習】〈諫太宗十思疏〉──「一件事情，你有沒有想十次？」

書籍介紹

本文摘錄自《厭世廢文觀止：英雄豪傑競靠腰，國文課本沒有教》，究竟出版

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作者：厭世國文老師

繪者：J. HO（胖古人）

毁人不倦、開卷耍廢！

從不為人知的古聖先哲內心小話，

到課本沒提的番外話，

厭世國文老師帶你看懂古文，看透現世一切愛憎悲歡，

更廢出人生新高度！

古文如此厭世，令英雄豪傑競靠腰──

你讀的國文課本，才不會這樣教咧！

〈燭之武退秦師〉燭之武沒那麼重要啦，派誰去說都嘛一樣可以勸退秦軍！

〈大同與小康〉孔子想表達的是「沒有雞排（大同）吃，雞塊（小康）也不錯」？

〈出師表〉諸葛亮想對少主劉禪說：「別趁家裡沒大人，自己亂做決定喔。」（乖）

〈左忠毅公軼事〉記錄的是左光斗和史可法師生之間「一段不可告人的故事」。（曖昧滿點）

〈諫太宗十思疏〉魏徵嘴上唸歸唸，其實趁亂對太宗真情告白：「因為你，我才敢如此做自己。」

《厭世廢文觀止》釋義──

【字詞】《厭世廢文觀止》

【注音】ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄈㄟˋ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ

【釋義】書名。民國108年由厭世國文老師所選的古文集，上自先秦，下至清代，每篇皆有高中國文課本不會提到的廢話。

【厭譯】學古文，看這一本就夠了。（才怪咧！）

三不一保證：

不保證考試會考、不保證學了有用、不保證富有教育意義，

但保證廢出閱讀趣味與人生況味！

相信有一天你會懂──正如哥想做的不只是朋友，哥想說的也不只是廢話，是人生啊～（確認過眼神）

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰