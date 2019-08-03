《整理力，決定你的生命自由度》：消除迷惘的「三選一」原則

文：DaiGo

整理的目的是什麼？

「來好好整理吧！」你下定決心，卻不知道該怎麼整理才好。

不會整理的人，大多停留在這個階段。

若想從無頭緒邁向付諸實行，甚至克服一切困難、整理妥當，就必須先了解整理的本質究竟是什麼。

整理自然有其目的，如果無法達成，耗費時間和勞力就沒有意義了。

我們為什麼要整理呢？是為了增加自由運用的時間，充分揮灑人生。

一旦減少衣櫃裡的衣服，就不會再花時間糾結：「穿哪件衣服好？」一旦房間整整齊齊，也不會再花時間東翻西找：「咦，我把東西放到哪裡去了？」

擁有滿山滿谷的衣服，得耗費許多時間送洗、自己清洗或整理換季衣物的擺放處。在櫃子裡擺上許多展示的物品，三不五時就要清潔灰塵，這些時間可不能小覷。

只要減少物品，這些管理成本便能全部歸零。

減少猶豫、找東西、管理的時間，便能將這些時間用來完成自己想做的事，這才是整理的真正目的。

所以，如果只是外觀看起來整整齊齊，稱不上是成功的整理。假如無法增加自由運用的時間，反而還得額外花時間與勞力維持這個狀態，這樣整理就沒有任何意義。

雖然家裡看起來乾淨整潔，但為了保持這個狀態，每天都要花很多時間打掃。應該沒有人想過這種生活，對吧？

到底要怎麼整理，才能增加自由時間、充分揮灑人生呢？有三大原則：

「三選一」原則。 「初速最大化」原則。 「低成本管理」原則。

整理時若能考慮到這三項規則，就再也不需要為收納、整理、打掃等具體技巧苦惱。基本上，生活中不用再花心思收納、整理大量的物品。

本章希望各位先了解整理的基礎原則，光這樣，你對整理的想法就會出現戲劇性的變化。

原則1：藉由整理消除迷惘的「三選一」

第一個是「三選一」原則。

當我們可以毫不猶豫地立刻做出決定時，選項大概會是幾個？

從結論來說，只要選項超過三個，人就無法立刻做出決定。

人類的認知能力有限，大腦能充分認知與比較的數量，三個是極限。

因此，餐廳的套餐大多是「A、B、C」「松、竹、梅」之類的三選一。

很多打動人心的經典電影和小說，都是三部曲的系列作，這也是因為「三」這個數字，比較容易受人理解的緣故。

當然，如果想當機立斷、不再浪費時間猶豫，縮減到一個選項會比三個更理想。眼前只有單獨一個選項，可說是最完美的狀態。

不過，從一開始就把選項減少到一個非常困難。假如有人叫你把工作用的鞋子縮減為一雙，你肯定會苦惱不已，無法做出決定，這麼一來又本末倒置了。

所以，最實際的整理規則，就是把所有行動的選項縮減到三個。透過三選一的方式，打造出能當機立斷、立刻執行的環境。

選擇採取何種行動，就等於選擇物品。

只要把工作用的鞋子縮減到三雙，就有辦法把其餘的鞋子丟掉。如果你經常猶豫不知道該背哪個包包，或是經常說「我把那個包包放到哪了？」三天兩頭找包包，那麼，只要選出三個喜歡的包包，剩下的處理掉。

有些人會購買大量的英文教材，卻無法充分運用，其實，只要選出三份真正想精通的，其餘全部賣掉即可。

任何行動都可以套用三選一原則，只要把選項減少到三個，便能大幅縮短做決定的時間。

捨不得丟東西的真相

有整理煩惱的人，毫無例外，全都有捨不得丟東西的問題。其實，只要把行動的選項縮減至三個，便能克服這個問題。

話說回來，為什麼我們會捨不得丟掉東西呢？

實際分析捨不得丟的心理，可以明白背後受到三種心理效應的影響：

選擇規避。 損失規避。 稟賦效應。

房子亂七八糟、總是猶豫不決、明明手上有一堆工作，卻一個都不想碰的心理狀態，都是這三種心理效應造成的。

第一種選擇規避，就像前面提到的，指選項過多時無法順利選擇的狀態。

第二種損失規避，簡單來說，就是指人的天性極害怕自己受到損失。

基本上，人對於失去會感到相當痛苦。就算別人告訴你，把東西丟掉家裡就會整潔許多、生活變得更有意義，但失去的恐懼仍遠大於得到的喜悅。

第三種稟賦效應，則是指一旦擁有某項物品，便會感覺這個物品的價值比實際上還高。

有個有趣的實驗，研究了稟賦效應造成怎樣的心理影響，實驗過程如下。

讓受試者看一個花瓶，詢問：「你覺得這個花瓶可以賣多少錢？」

把花瓶送給受試者，再問他：「假如我要買回花瓶，你願意用多少錢讓給我？」

比較一下這兩階段得到的數字，階段（2）受試者給的平均價格，會高於階段（1）的平均價格。這項實驗證實了人們會高估擁有物的價值。

稟賦效應導致人們覺得，自己擁有的每件物品都很有價值，因此很難從中挑選一個（選擇規避），同時也導致我們害怕失去擁有的東西（損失規避）。

當以上三種心理效應—選擇規避、損失規避、稟賦效應發揮作用後，我們會如何對待擁有的物品呢？

答案很明顯，就是維持現狀。人會繼續保留原本的物品，捨不得丟掉。於是家裡就會一直亂下去，繼續過著一如往常的迷惘生活。造成這種狀態的原因統稱為「維持現狀的法則」；捨不得丟東西的問題，便是來自維持現狀。我們可以說，整理的關鍵就在於能否克服這個現象。

事實上，所有商務人士都在想辦法克服維持現狀的問題。就像前述，餐廳設計的套餐方案便是其中一個應用案例，此外，我們也可以經常看到餐廳從菜單的眾多菜色中，挑選幾項作為「本日特餐」，寫在店門口的黑板上。

沒有一個業務員在將自家公司的服務或產品列表遞給客戶時，會說「請自行選擇喜歡的方案」，他們總是會配合客戶的需求，主動建議一到三個方案。在公司提出企畫案時，也會採取一樣的做法。

每個人都採用相同的商業手法，想方設法避免受到維持現狀法則的影響。

但是，一旦立場反過來，換成自己選擇該做什麼事情、決定保留哪樣物品時，我們腦中總是冒出大量的選項，最後就不自覺地選擇維持現狀，捨不得丟東西、整理不了雜亂的空間。

為了避免自己受到維持現狀法則的影響，我們必須將選項縮減到三個。

重點

減少選項便能勇敢做決定。

打破現狀，專注在真正該做的事情。

Photo Credit: 方智出版提供

書籍介紹

本文摘錄自《整理力，決定你的生命自由度：讀心術大師教你不迷惘．不費力．不雜亂的心理法則》，先智出版

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作者：DaiGo

譯者：邱心柔

整理，其實是一種心理學！

讓讀心術大師DaiGo引導你的心，

找到生命自由、環境有序的幸福整理法則！

整理，能讓你擁有更好的未來。

整理，能讓你做有價值的工作。

整理，能讓你使用好品質＋重要的物品。

整理，能讓你獲得空間＋時間＋內心的自由。

整理，能讓你隨心所欲選擇想要的居住環境。

「只要整理一次，就不會再變亂」的整理三大原則 & 七個習慣：

藉由整理消除人生迷惘的「三選一」原則 讓做事的起步時間縮到最短的「初速最大化」原則 時間變得越來越多的「低成本管理」原則

習慣1一進二出

習慣2一日一捨

習慣3五秒內物歸原處

習慣4六成收納規則

習慣5限制數量

習慣6照片暗示法

習慣7自然而然乾淨、整齊的活用小技巧

整理力＝打造一個能全神貫注的環境，是迎向幸福人生的必經之路。

請將整理省下的時間、金錢、體力與注意力，運用在重要的事物上。

Photo Creidt:方智出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航