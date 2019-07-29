【未來大人物】一本課本，改變一個社會！訪陳慕天談教科書再造計劃5年有成

在台灣，更改教科書非易事，美感細胞的「教科書再造計劃」能在發起後5年，就從概念至實踐，整個過程絕對是努力再努力，但也仰賴天時之利。

首先，教育部將2014年定為美感教育年，除了研發美感教育實驗課程外，也肩負將美感普及至各級學校的任務，美感細胞此時所推動的教科書再造，遇到了可順水行舟的機緣。

12年國教108課綱的推行，無疑是另一個機會，今年入學的小一、國一、高一課本勢必全面換新，值此之際，美感細胞募資製作的美感教科書已經發送全台，使得學生、老師與出版社等相關人士，驚豔不已，當看過閱讀舒適、功能性佳的美感教科書後，如果重新製作課本，又怎會忽略設計。

圖片提供 / 美感細胞協會 國語課本新舊比一比，右是設計師馮宇與康軒出版社合作的國語課本封面，在新竹大湖國小受到小學生的肯定與喜愛。

「有幾位設計師開始跟出版社合作編製今年的教科書，所以，今年小朋友就真的可以用得到，這些經過設計師設計的課本，這才是我們的目標，讓美感走入體制之內。」美感細胞共同創辦人陳慕天說。

陳慕天， 2015年關鍵評論網未來大人物，由於感受到國內美學的落差，陳慕天、林宗諺和張柏韋3人共同創辦美感細胞，以「給我一本教科書，我們給孩子一座美術館」的理念前行，推動台灣教科書的改革。並獲選為國際素養協會前國際閱讀協會，International Literacy Association，簡稱ILA）2019年度人物。

對於保守的教科書出版社而言，邀請設計師合作不但是突破，更讓編輯們需投入更多時間與心力，因為課綱公布時間延遲，壓縮了製作時間，但今年康軒、南一、翰林三家出版社仍將設計與創新的元素放入課本中，無論是重新打造或者微調修改，今年都可以看見教科書的改頭換面，邁向新的里程碑。

圖片提供 / 美感細胞協會 三家出版社都推出了美感教科書，針對使用的年級、科目做不同的設計。左上：國一國文封面（南一），右上：國一國文內頁（康軒），左下：國小社會內頁（翰林），右下：小一國語（康軒）。

萬事起頭難，更動課本更難。

故事要從2014年說起，雖然時機剛好，但回顧這段過程，他們的努力是一步一腳印的踏實，從第一年第一個願意使用的新竹香山大湖國小開始，他們就發現修改課本的不易，陳慕天指出「修改教科書的工作，必須真的到現場才能理解。」由於實際運作下，製作的課本要學生能接受，要老師能教學，更大的挑戰是成本的限制。

「當時我們陸續製作了上學期與和下學期兩本國語課本，是學生們的反應，讓我們開始有信心，也同步嘗試做北一女的國文課本，但因為資源不足，所以又集中回國小課本。隔年，我們申請法藍瓷的計畫，並跟全國教師工會總聯合會合作，發信給全台灣老師，讓他們來申請，這次發書的數量，從原本9個學生到後來1900個學生。」幾句話帶過的過程，聽陳慕天說來每一階段都刻骨銘心。

接下來第二次募資，他們擴大挑戰，發行5年級的國英數自社5科各一個單元。這次的版本出書後，他們邀請各領域人士提供意見，大家都非常訝異，甚至有人表示願意為使用這樣的課本，重回校園。自此，美感教科書不再是想像，不再是不可能。

2018年教育部成立「國民小學及國民中學教科圖書品質推動會」，邀請美感細胞協會成為其中一員，他們得以從人才培育、從價格納入設計費等實務上發現的面向去與官方討論。無論如何，受到教育部的肯定，使他們幾年來周旋於政府單位、學校、出版社、民代與設計師等產官學不同面向的努力，終於開花結果。

「教科書品推會」自107年10月24日正式運作。由政務次長范巽綠主持召開第3次會議，會中通過「國民小學及國民中學教科圖書編寫與設計人才培育實施計畫」。為我國未來教科書人才培育機制，開啟新的一頁。

教科書美感的定義

這幾年，陳慕天常面對人們問他「何謂美感」，雖然美感無法定義，但為讓大家能快速理解，他與同伴們討論很久，最後歸納「美感分成三個層次，第一是生理，譬如說，為了避免閱讀疲勞，一排字不能排太長，字間行間不能太密，還包含色彩學、人體工學，這個就是用即使美，形隨機能，當設計排版很符合使用習慣時，就會非常漂亮，所以，有時會說這個排版很好看，就是排版恰到好處。」因此，閱讀起來舒服是美感教科書的基本條件。

圖片提供 / 美感細胞協會

從對比中可以看出新舊課本的內頁設計，無論字體、層次、編排都有明顯改變，閱讀起來也更舒適。

「第二層是考慮社會文化，如編排是右到左還是左到右？或者文化色彩的考量，例如老一輩或民間對紅色的聯想。最外面一層則是流行趨勢，與時俱進，可以透過大數據，用科學去研究。」從內到外的三層考量，希望最終帶給孩子的是多元的風格體驗，不限制也不主觀評判，讓孩子建立屬於自己的美感素養。

美感的邏輯雖建立，但實際執行上卻有困難，「因為一本課本售價才40多元，100多頁的彩色印刷，加上編輯、物流等支出，出版社曾經算過，若市佔率沒有到4成，就會賠錢，所以目前有三家出版社，一定會有一兩家會賠，更沒有辦法做一綱多本，符合不同教學需求，而必須想盡辦法迎合百分之40以上的人，最後大家的東西會越來越像，這是比較可惜的部分。」陳慕天說，他估算只要每本多5元，每本教科書都可以請最好的設計師來設計。

「目前課本沒有人敢漲價，因為一漲就可能會引起反彈，事實上，對於中低收入戶，壓低價格導致的結果是更大的學習成效的落差，或者階級的落差。因為環境好的小孩，可以去買其他的東西，對環境不好的孩子，反而這本課本更為重要，因為有可能只有這一本而已。 」 以美感養成的效果來看，陳慕天認為多付點錢購買課本的收穫，比去看展覽或從事其他活動還要划算，

非數人之力可成，要串接所有環節。

為讓教科書出版社了解美感教科書的內涵，美感細胞「跟三家出版社都會定期開會，一起討論怎麼樣讓環境變更好，每年也都會與出版社一起舉辦設計師交流會，邀請新的設計師，去做提案，透過互動與交流，跟編輯們共同腦力激盪。」陳慕天解釋著運作過程的複雜度。

他們需要將產業鏈中的各環節串接，而且他說：「一個問題，無法用單一的方法，要用好多方法組合起來，非常複雜，現在雖然不確定未來一定會怎麼走，但是希望能把握機會，扮演好溝通與支援的角色。」

甚至溝通還要擴及教學現場的老師，陳慕天說：「我們希望能讓老師們也接觸到一些更新的設計方式，讓老師更願意選擇。」老師是教科書重要的購買決策者，若老師對教科書有想法、有要求，能加速帶動體制內的改革。

圖片提供 / 美感細胞協會 美感細胞定期邀請線上老師一起來關心教育設計，進一步認識字體、編排等設計的細節與功能。

陳慕天提到最早做募資時，很多人都以為他們在做偏鄉教育，其實他們的目標是使美感教科書成為體制內的課本，現在大家都知道他們做美感教科書，但他們想要公告周知：接下來，他們的使命是推廣教育設計。

創造一個產業，改變一個社會。

「之前我們的slogan是『給我們課本，我們給孩子一座美術館』，後來我們開始在談的是『創造一個產業，改變一個社會：讓設計成為教育最好的助力。』，因為所有的問題都是結構性的，要讓整個產業鏈動起來才能解決，不是少數幾個人做一兩件事就會改變，教科書要改變，不但需要法規的鬆綁，價格更要合理化，然後需要可以做教科書設計的人才，當然還有懂得選書的老師等。」現實環境的淬煉誕生創造產業的概念，也成為他們最近所致力投入的事情。

「我們開始推教育設計這件事，有室內設計、建築設計、社會設計，會不會有一項叫做教育設計？也就是針對教育去學習怎樣做一個好設計。」陳慕天說。

陳慕天表示，他們在做設計時發現，需要一個教育的現場去實驗，也要透過研究，才會知道學生們需要什麼，「如大人會覺得彩度明度較低的東西看起來比較舒服，但小學生會覺得看起來好像暗暗的、髒髒的，後來從教育相關研究中，才知道這個年紀需要高飽和度、很鮮豔的色彩，才能刺激他們，但這些事情原本設計師可能都不知道。」陳慕天發現兩個領域的交會好精彩，而教育設計並不只能用於課本，也可以廣泛運用於各種教材，甚至專業與成人教育的領域，這就是價值所在，也是足以形成產業的利基。

圖片提供 / 美感細胞協會 利用色彩與色塊讓內容呈現更清楚，更提高學習動機，就是教育設計的精神。（圖為南一書局國一自然科學課本）

陳慕天希望「培養台灣把教育設計視為重要的一塊，因為教育投資報酬率是最高的，但投入過程中，不能沒有方向性，不能瞎子摸象，所以希望能成立一所教育設計中心，透過研究機制，找出可以幫助孩子學習或提升學習動機的設計，而設計師透過這樣的訓練後，能夠產出更有教學品質的教材。」這所研究中心將成為發展教育設計的基地，提供知識基礎，並進一步讓大家能看到這個產業。

「我們有能力讓世界看到台灣教育設計的能量，希望有一天世界上的人只要想到教育設計就會想到台灣。」陳慕天期許著。



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核稿編輯：楊之瑜