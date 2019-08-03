《情緒排寒》：累劫以來的記憶鎖在身體，此世便以病苦的方式呈現

文：李璧如

身病損及心

肉體具記憶功能

科學家發現：應激語言傷害，會讓發育中的大腦產生部分永久性的改變，身體、細胞都有記憶。負面情緒和記憶的影響遠比想像的更大，憤怒和怨恨時說的話，帶有很強的負向振波，就連植物，也能活生生被罵死。

累世的密碼會在身體裡存檔，而顯意識卻無從知悉（喝了忘魂水？）。第一次內觀尾聲，葛印卡老師最後一夜錄音帶開示，提到他在印度初開禪修班時，許多兩千年前的同修都回來修習，他們早已認識。講到此處，我周身不自覺震動，從未如此，這種「震動」只在佛經裡讀過；第二次內觀同一時段，我正打小盹，沒想到聽到同樣的地方，身體仍不由自主地起了相同的反應，這是前世的記憶，身體用這種方式提醒。

有些累劫以來的記憶，鎖在身體裡，此世以病苦的方式呈現。比如先天氣喘者，可能前世曾自縊或有囚禁密閉空間的經驗等。生病當然要先尋求第一線的醫療資源，若久治不效，恐怕自己也要負起責任，包括改變飲食、生活形態、調整心態、淨化心靈等。

發燒排寒，喚醒陳傷記憶

發燒是個清理的過程，若能適度給予能量與支持，讓它自然流動，坩堝燒盡後，留下精煉後最純粹的菁華，那是凡俗之眼無法臆想的禮物。

患者說，在我閉關期間，她們母女都發燒了⋯⋯先是咳嗽，咳到胸痛，然後發燒約一日半，咳出白灰濃黃痰，期間身體左側舊傷，如左腰、左膝、左踝皆痛，燒退即止。產後曾有兩年一到傍晚上半身就癢，肩臂、胸背⋯⋯尤甚，此症狀復發，四日後消失。更離奇的是五歲女兒燒後則全身出疹，連一歲多二度燙傷的疤痕處亦浮出疹子。時值冬天，母親正消毒水杯，她突然伸手碰倒熱水瓶，唉了一聲，母親趕緊抱起來，帶去沖十五分鐘的冷水，後來才發現熱水已沿袖口滑到腋下⋯⋯送醫也是全身光溜溜地在醫院上藥，之後持續到院換藥，處理了一個多月。

這件事，女兒稍長後幾乎沒印象。發燒那兩三天，她一逕地睡，那溫度好似讓她重回子宮，睡得很安穩。某天醒來，突然對母親說：「媽咪，我小時候不乖，被熱水燙傷，很痛！」後來她情緒起伏很大，沒想到這個意外的過程，竟被喚醒，當然那時擦了很多西藥⋯⋯

另位患者歷經兩次排寒，發燒治好長年尾椎痛痼疾、經痛、鼻過敏，連換季頭皮屑多的困擾也一併解除。讓她印象最深的是，排寒期間，高中時因車禍雙肘著地的舊傷，竟浮出來。這個平時並沒有特殊感覺的舊傷，也早忘了當時多痛，竟讓她痛了三、四天；尤其頭兩天的劇痛，甚至無法上班，痛感不亞於產痛。可見肉體具記憶能力，舊傷若未痊癒，會一直藏在身體裡。

許多舊傷及情緒，被藏到自己都遺忘的所在，透過排寒，提拉體氣，身體進入重整震盪狀態，重新清倉，躲在黝暗角落、早該廢棄的陳傷（包括身與心），不知不覺漸次浮出，讓人重新看見、再次經歷，然後穿越，徹底與它告別。

這不是個輕鬆的過程，會經歷害怕、恐懼、懷疑、猶豫、痛苦⋯⋯各種複雜情狀，若能堅持下去，身心經過一番蕩滌，卸掉許多負荷，你會步履輕快，找回之前未遭壓抑的自己。

體氣衰弱引發心病

身體不適，心情也不會好到哪去，長期處在低能量狀態，自然容易引發心理疾症，例如女性經期、產後、更年期或大病、大失血的傷損之後；又因心病，更不喜與人群互動，不外出晒太陽，久而久之，人就變得更陰沉了。《延禧攻略》裡乾隆繼后烏喇那拉氏，可能正值更年期，肝血腎陰不足，導致躁鬱，影響正常思維，以致判斷錯誤，一失足成千古恨。

從臨床經驗歸納，體寒特盛者的情緒特徵：

活在自己的世界，不喜與外界接觸，無法理解別人，很難設身處地，同理他人。 外在表現自閉或過動、抑鬱、暴躁、悲觀，神魂無法處在當下，一種身心解離的狀態。 思考單一，行事缺乏彈性，彷彿包覆堅硬外殼，內外不通。

產後憂鬱不是病

產後氣血失調，易引發鬱症，但這不等同於一般所謂憂鬱症。正如月有圓缺，彼時身體能量水平低下，只需服些益氣生陽、調肝解鬱的中藥即可，切不可服用抗憂鬱西藥，否則血氣不足問題無解，加之西藥荼毒，好好的人就完蛋了！

《金匱要略》提及：「婦人臟躁，喜悲傷欲哭，象如神靈所作，數欠伸」，即產後或更年期婦人的心理異常波動，乃因血脈空虛，陰液失養所致，因而津虧血少，導致脾氣暴躁、呆笨遲緩，情緒起伏大。

後世醫家主張，鬱為百證之始，尤以氣鬱為甚。元朝王安道《醫經溯洄集》指出：「凡病之起也，多由乎鬱，鬱者，滯而不通之義。」《丹溪心法》也認為：「氣血沖和，萬病不生，一有怫鬱，諸病生焉，故人身諸病，多生於鬱。」

接連一、兩個月陪先生與孩子來診的太太，突然填初診單，說她也要看，而且症頭非常嚴重⋯⋯生完第二胎後，閉經半年，之後經期不定，最近抽血檢查居然已瀕臨更年期。每日累得要命，上完班，回家面對兩個孩子，脾氣暴躁，視力變差，手臂痛、身體僵硬、腰痠背痛，排便不暢⋯⋯找住家附近的中醫看，無效；找名醫，吃了四、五瓶紫河車，花了不少錢，一樣無效。年初只好又回去看西醫，吃荷爾蒙，結果就是現在這副德行。

她說：「我大概該去看精神科，這是不是憂鬱症？」

我說：「一堆症狀，其實只是產後能量不足；血氣虧虛，無法資生化為營血，身體長期在低能量水平下運作，所產生的失衡現象，絕不是精神病。看精神科，只有死路一條！先吃粉藥，一天四包，等水藥煮好，屆時粉藥減為一包，我保證你立刻有能量，身體即刻能運作，否則你來拆招牌！」

幾日後，她來拿煮好的水藥，看來神清氣爽。我正在看診，遙遙問站在診間門口探看的她是否好些？

她笑著說：「謝謝，好多了！」這樣，我就放心了，招牌可以不用拆了。

婦人以血為本，胎孕長養離不開血，分娩耗血，乳汁亦由血所化，故「婦人以血用事」，機體常相對處於陰血偏不足的狀態。而肝為血臟，以陰血為本；藏血功能正常，則肝體條達，疏泄正常，人體少有情志之害；反之，肝之陰血不足，肝失條達、柔順之性，稍遇情志怫鬱，即成肝鬱氣滯之證，故「鬱證多患婦人」。

產後鬱症發生的原因，除了生理因素，還有生產前後許多不確定的壓力，如人生角色轉變、照顧新生兒的陌生感，多少也造成產婦的焦慮情緒。

臨床上，許多產婦因氣血虧損，致生其他變症，常見如產後蕁麻疹、失眠等，若僅處理症狀，往往產生更複雜難解的問題。這種案例不少，因虛常自問：「我是不是快死了？」身心互相牽制，心結若能解開，加之正確處置，血氣上來，信心也就上來了。情況嚴重者，常合併幻覺、妄想等精神異常症狀，可能是產後治不得法的血枯、血閉所致，只要回歸胎產治療的常軌，即可痊癒。

母親情志變動、身心能量狀況，也會反映在孩子身上，甚至產生先天性疾病或身心症的患兒。就肉體而言，體力差要臥床安胎的母親，很難產出健康及心性穩定的孩子；肉體能量水平也影響心智，所謂「氣血調和則胎安—欲生好子者，必先養其氣，氣得養則子性和順，無乖戾之氣」，《竹林女科證治》所言，驗之臨床，絲毫不爽。

恐懼與腎虧有關

病人說，這是一個重複十幾年的噩夢。她常夢見走到廟附近，早知道旁邊就是殯殮處理場所，急著想繞道，要不是找不到路，要不就叫不到車，她越急越是看到不想看的東西，比如洗大體之類。懷大女兒時，開始做這個夢，卅六週時，臍帶繞頸而胎殞。

胞胎繫於腎，腎氣不足則恐，孕婦稟賦不足，一個身體兩人用，腎氣大虧致恐，恐又傷腎，陳陳相因，傷胎乃勢所必然。病人自此逐漸白了頭，四十許的年紀，因法自然堅持不染髮，初來看診時，滿頭銀絲閃耀。

服藥調血氣兩個多月後，後頭髮色漸黑；因故停藥，四個月後復來診，顳側髮色也逐漸轉黑。由這個夢看來，「腎氣」是調理關鍵，因為「腎，其華在髮；腎氣足，頭髮自然豐華」，她的病根在腎，應無疑義。我告訴她，這個纏繞十餘年的噩夢，已有解藥，很快就可拔除。

體氣損之又損，終成鬱症

就像孩子累極，總是哭鬧，一個能量長期處在低水平狀態的人必然脾氣暴躁，因為電力不夠用，無法發揮應有的power。

朋友的先生年前過世，還很年輕，後來才知是心肌梗塞，朋友回家發現他倒在地上，餘溫猶存，卻已難回天。她說，他糖尿病多年，這幾年罹患憂鬱症，根本不願出門⋯⋯

我想起他某年因便祕腹痛甚，到榮總檢查幾乎要安排開刀的往事。後來，朋友來電，我請他們立即到診所，朋友先上樓，他停好車才上來，當時已有其他病人插入，正在看診。他突然出現在診間門口，怒氣沖沖，我和病人面面相覷，這位相熟的女病人只好起身讓他先看。

我其實有點不爽，哪有人這麼不明理，態度實在太差。我沒吭聲，先看病再說，一看這是肝經溼熱，開了「茵陳蒿湯」，其實已足，轉念一想，好，讓你拉個痛快，於是加了一味行氣藥。據說，他只吃了一包，就在馬桶上起不來，後來當然不用開刀了。不過之後也未回診，這是我見他的最後一面。

與其說是意外，我倒覺得是他活得太累，不想玩了。他一直在妻子一手創立的補習班工作，夫妻倆同進同出，賺了不少錢，卻也付出不少代價，包括健康。有些投資血本無歸，後來補習班收起來，朋友忙進忙出，轉換過許多工作；而她先生，倒沒聽說做過什麼事。

糖尿病這種慢性消耗性疾患，原就是元氣極度虧損，不思根本治療，只是服西藥粉飾太平，無異慢性自殺！久而久之，損之又損，惡化成憂鬱症、心腎疾患、甚至中風，乃勢屬必然。

相關書摘 ▶《情緒排寒》：各種酗溺皆根源於體氣不足，是不敢面對的逃避心態

書籍介紹

本文摘錄自《情緒排寒：解心結、拔病根的身心溫養之道》，方智出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：李璧如

人為什麼會生病？其實都是寒氣為患，尤其源自情緒堆積！

原生家庭、親子問題、兩性關係、職場互動、酗溺成癮……數十件真實案例剖析。

揪出業習運作軌跡，勘破人生變形劇碼。

教你提升體氣、排除壓抑情緒，進而穩定身心、重建運勢，邁向光明坦途。

七情所致的各種情緒，看似無色無味，卻具實質，常是壓垮肉體健康的最後一根稻草。

「情緒」一如風寒邪氣，只能排解，無法硬生生壓制，壓久了必然生患。

寒氣是許多重大疾症的前行因素，日久堆疊結塊，形成具體病徵。

「排寒」就是排除這些妨礙身體正常運作的具體能量。

「情緒排寒」本質上基於「排寒」理論，與身體排寒一脈相承，只要進入排寒大道的規律，自然隨之產生各種反應。在疾症初起，即予表散，疏通邪氣，便不致遺留後患；溫通提拉體氣，給予足夠能量，讓身體自行運轉，待各種症狀走過，人體即可恢復平衡。

身體的各種疑難雜症，必是心識層面種種阻滯，最終在肉體留下了印記。其實，只要給予患者自由伸展的空間，自能慢慢療癒。真正健康的人，應該由外到內都是「鬆」的，身體運轉順暢，一有負荷便立即排空，沒有多餘的垃圾，因此致病因素能降到最低。

寒氣拘僵身體，人心也變得堅硬執拗；唯有暖化身心，使之靈活柔軟，才能恢復傾聽的能力；傾聽自己、傾聽別人、傾聽生命，這便是感知宇宙、解開身心密碼的起點。

讓內在深埋的陳傷一層層浮出、消融，

重新遇見一個有別以往、清明自在、嶄新的自己！

情緒伴隨感受而起，是一股自然存在的具體能量。生命歷程中的各種壓抑、痛苦、創傷，長期鬱積胸次，得有傾瀉抒解的缺口，否則這股沒有及時釋放的負能量，勢必逐漸暗蝕前進的動力，最終內爆成疾。

病，就是這樣來的；哪有病呢？不過是拘急糾結、時刻無法放鬆的心罷了。

近十年來，隨著排寒理論的衍生與發展，情緒排寒這塊過去較少觸及的領域，得以逐層掀開神祕的面紗，證實身心確實一體，難以切割。本書分為「實戰篇」與「析理篇」，論述與案例穿插交錯，包含原生家庭、親子問題、兩性關係、職場互動、酗溺成癮……諸多真實案例，旨在傳達溫養提升體氣之道，所有人生各層面的問題，都可在此找到答案。

給初出茅廬、未諳世事的你，這本從骨子裡剖析人生百態的寶典，可以讓你少走許多曲折路，迅速增加幾甲子功力。

給歷練風霜，心有糾結的你，本書在解構人生實相之餘，卻也扎穩正道，給出具體解決方案，直通興盛繁榮的光明前景。

最佳送禮書——生日、結婚成家、轉職……成功時、失意時、金榜題名時、落榜時、戀愛時、失戀時……健康時、生病時、歡樂時、憂傷時……

人生的所有成就，所謂的運勢，完全掌握在自己手中，這一切就從保暖排寒開始吧！

Photo Credit: 方智出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航